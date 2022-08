Przed startem fazy play off niektórym drużynom kłopotów nie brakuje

Przypomnijmy, że w ćwierćfinałach For Nature Solutions Apator Toruń rywalizować będzie ze Stalą Gorzów, Motor Lublin z Unią Leszno, a Włókniarz Częstochowa ze Spartą Wrocław. Do półfinałów awansują zwycięzcy dwumeczów oraz najlepszy z przegranych.

W ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej Apator zaciekle rywalizował ze Spartą, by nie wpaść na rozpędzonego Włókniarza. Głośno o tym nikt nie mówił, ale rywalizacja była też o to, żeby wpaść na Stal Gorzów, której nie ominęły w ostatnim czasie kłopoty. Ostatecznie cel osiągnął zespół z Torunia.

Gorzowian rzeczywiście w ostatnim czasie los nie oszczędzał. Już wiadomo, że przynajmniej w pierwszym spotkaniu, w niedzielę na Motoarenie, nie zobaczymy Martina Vaculika. 24 lipca w piątym biegu meczu Stali z Unią Leszno uczestniczył w karambolu z udziałem Jaimona Lidseya. Słowak złamał łopatkę. Nie wyleczył się do dzisiaj, zrezygnował ze startu w sobotnim turnieju Grand Prix Challenge w Glasgow i zgodnie z przepisami nie może wystartować w żadnych zawodach przez trzy dni po tej imprezie. A mecz Apator - Stal wyznaczono na niedzielę, na godzinę 18. Gorzowianie nie mogą nawet liczyć na uśmiech losu i odwołanie spotkania z powodu deszczu, bo nad toruńskim torem jest dach. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że za Vaculika trener Stali Stanisław Chomski będzie mógł stosować przepis o zastępstwie zawodnika.