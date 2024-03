Przegląd prasy 1.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.02.2024”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.02.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 29.02.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.02.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rusza nabór do przedszkoli i podstawówek w Toruniu. Znamy harmonogram! 4 marca, w poniedziałek od godz. 12 będzie można zapoznawać się z ofertą i składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli i pierwszych klas podstawówek w Toruniu. Wyniki rekrutacji znane będą 18 kwietnia.

📢 Zwracany podatek dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To dlatego kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Zobacz!

📢 Naprawdę niezwykłe! Monety z okresu PRL-u, takie jak słynny rybak i inne, osiągają nawet 5-6 tysięcy złotych na aukcjach! Nawet kilka tysięcy złotych jest warta moneta pięciozłotowa z PRL-u. Słynny Rybak w licytacji przekracza 5 tysięcy złotych, a Statek Waryński nawet przebija jego wartość! Po ile chodzą teraz monety z PRL-u? 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [29.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 W marcu spore podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile dokładnie wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Zobacz, co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Tyle zarabia lekarz, pielęgniarka i ratownik! Pensje służby zdrowia w Polsce W ochronie zdrowia gwarantowana najwyższa pensja minimalna wynosi 9201,92 zł brutto. Otrzymuje ją lekarz ze specjalizacją. Niższą otrzymują m.in. diagności, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci - wynosi ona 8186,53 zł brutto. Jednak stawki te wkrótce mają wzrosnąć. Wszystko zależy od tego, co wprowadzą nowelizacje sejmowe. 📢 Takie SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Mniejsze limity Renty Wdowiej!! Będzie gorzej niż zakładano? Zobacz wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Emerycie, tyle zyskasz w 2024 roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Zobacz!

📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Sprawdź! 📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Sprawdź, które modele hybryd są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Nadchodząca marcowa waloryzacja przekroczy oczekiwania? Resort wydaje stanowczy komunikat! Szacunki dotyczące waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 Stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym wciąż cieszą się sporym wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Faworyt jednak za mocny, koniec sezonu Energi Polskiego Cukru Toruń. Tak kibicowaliście koszykarkom! Energa Polski Cukier nie znalazła sposobu na faworyta z Polkowic. Torunianki przegrały serię ćwierćfinałową 0:2 i zakończyły sezon na 8. miejscu. 📢 To te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za tę decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli. 📢 Marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłynęły na konta emerytów w lutym, a takie wpłyną marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku - nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Takich promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Zobacz szczegóły i zdjęcia! 📢 Takie modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Które auta często trafiają do warsztatu? Sprawdź! Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Na to świadczenia socjalne możesz liczyć nawet po przekroczeniu progu dochodowego Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. 📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Oto, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz szczegóły! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Sprawdź najmniej awaryjne modele według wiarygodnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Gdzie zostawiają swoje auta? Mamy nowe zdjęcia Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobacz kolejne przykłady takich zachowań!

📢 Krzysztof Stanowski. Tak żyje i mieszka twórca Kanału Zero. Dom w środku lasu, ogród i boisko Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Leki refundowane w 2024 roku. Są ważne zmiany dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in. flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie? Sprawdźcie!

📢 25 lat stażu pracy i tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Zobaczcie, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik. 📢 Córka premiera w Trójmieście: Jak żyje Kasia Tusk Cudna? Poznaj historię jej bloga "Make Life Easier"! Kasia Tusk szerzej została przedstawiona opinii publicznej w czasie, kiedy Donald Tusk była po raz pierwszy premierem w w latach 2007–2014. Wtedy też rozpoczęła się jej celebrycka kariera. W 2007 roku wzięła udział w piątej edycji Tańca z gwiazdami. Wychowywała się w Sopocie, gdzie mieszka do dziś wraz z mężem i dwiema córkami. Córka Donalda Tuska jest współautorką bloga Make Life Easier, którego założyła ze swoją szwagierką Zofią Cudny. Na Instagramie ma rzesze obserwujących. . Zobacz, jak na co dzień żyje i mieszka Kasia Tusk.

📢 Najważniejsze zniżki dla seniorów 2024! O nich warto pamiętać Seniorze, pamiętasz o tym, że możesz korzystać z ulg i zniżek, które zostały przygotowane tylko i wyłącznie dla Ciebie?! Nie powinieneś o tym zapominać, gdyż dzięki temu możesz skorzystać m.in. z darmowych leków... Ale i ze zniżek na przejazdy nawet pociągami! Ale to nie wszystko. Są również mniej znane ulgi i zniżki, które realnie ułatwią Ci życie! 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [1.03.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Serce Torunia apeluje: "Nie jesteśmy wysypiskiem śmieci!" Wstyd, co przywożą niektórzy ludzie: brudne i spleśniałe rzeczy Brudną bieliznę i pościel, zgniłe dywany, zniszczone do cna buty, żółte firany - takie rzeczy dostarczają ludzie tonami do siedziby Serca Torunia. Żadna to pomoc dla osób bezdomnych, a wielki kłopot dla społeczników. Za utylizację śmieci muszą płacić! 📢 Bez niespodzianki. Jest kandydat PiS na prezydenta Torunia, są kandydaci do Rady Miasta i sejmiku województwa Zgodnie z przewidywaniami wiceprezydent Adrian Mól jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Torunia. Przedstawieni też zostali kandydaci tego ugrupowania w wyborach do Rady Miasta i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

📢 Kuguarzyce na Żeglarskiej. To nowy spektakl Teatru Muzycznego w Toruniu Czy kobiety mogą "polować” na dużo młodszych od siebie mężczyzn? Odpowiedź być może niektórzy znajdą w spektaklu "Kuguar. Musical”. To najnowsza propozycja Teatru Muzycznego w Toruniu.

📢 Tajemniczy skarb spod Chełmna robi wrażenie! Teraz trafi do muzeum w Biskupinie Konserwator wojewódzki w Toruniu podjął decyzję - ponad 500 zabytkowych przedmiotów ze skarbu znalezionego pod Chełmnem trafi do muzeum w Biskupinie. 📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Koalicja ruchów miejskich: Czas odmienić Radę Miasta Torunia. My zrobimy to lepiej Na przedwyborczej toruńskiej scenie politycznej zadebiutowała Koalicja Ruchów Miejskich, złożona głównie z aktywistów i społeczników od lat angażujących się w różne oddolne inicjatywy w mieście. Kandydatkę bądź kandydata na prezydenta Torunia, koalicjanci przedstawią podczas konwencji programowej w pierwszej połowie marca. Tymczasem powiedzieli, co mają zamiar zrobić z Radą Miasta Torunia.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Rolnicy do piątku blokują drogi. Sprawdziliśmy na miejscu, jaka jest sytuacja W czwartek 29 lutego rozpoczęły się rolnicze blokady w całym kraju. Potrwają dwa dni. O ile nie dojdzie do przełomu, kolejne protesty zaplanowano na 6 marca. 📢 Toruń. Laba? Dla niektórych wręcz przeciwnie. Są skargi na uciążliwe sąsiedztwo popularnego klubu Konflikt dotyczący Laby działającej wiosną i latem na toruńskich błoniach trwa od trzech lat. Grupa mieszkańców z Bydgoskiego Przedmieścia skarży się na ogłuszające nocne hałasy oraz problemy, które powodują podpici goście klubu wracający po zabawie do domów. Władze miasta stoją jednak za Labą murem. Argumentują, że gospodarze klubu, którzy podpisali z gminą umowę, tchnęli w ten fragment toruńskiego nabrzeża nowe życie.

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Raport TÜV 2024. Najbardziej awaryjne samochody 8-9 letnie TÜV grupuje auta według wieku i określa odsetek egzemplarzy usterkowych z ogólnej liczby samochodów danego modelu i rocznika. Im niższy, tym model bardziej niezawodny. Instytucja bierze pod uwagę wykryte podczas przeglądów usterki, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. 📢 Toruń. Więzienie za ucieczkę ze szpitala! Bo miał gruźlicę i jechał autobusem... "Sprowadził zagrożenie dla 10 osób" Chory na gruźlicę pan Mirosław uciekł ze szpitala i wsiadł do miejskiego autobusu. Nikogo nie zaraził, ale sprowadził "powszechne zagrożenie" - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. Skazał go na więzienie w zawiasach i grzywnę. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 29.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 29.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 29.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 29.02.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 29.02.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Znaczne ilości narkotyków ukryte w lesie pod Toruniem. Policjanci zatrzymali 44-latka, gdy rozkopywał ziemię 44-letni torunianin odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Ukrywał je w lesie w okolicy Górska. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 28.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Toruń. Wycinka drzew przy "Uniwersamie". Czy to zapowiedź zmian w zaniedbanym centrum miasta? Na terenie przy toruńskim "Uniwersamie" zostały wycięte samosiejki, które wyrosły między Szosą Chełmińską i ulicą Gałczyńskiego zamiast szumnie przed laty zapowiadanego centrum handlowego. Co się dzieje i czy jest to zwiastun jakichś zmian w najsłynniejszej dziurze w mieście?

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Na Targowisku Manhattan kupców jest coraz mniej. Ci, którzy są, nie narzekają Klienci odpływają do galerii, handel opłaca się coraz mniej - to najczęstsze żale kupców z polskich targowisk. Tym razem sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na "Manhattanie" na Rubinkowie. Okazuje się, że o ile władze targowiska narzekają na mniejsze wpływy, to sami kupcy są zadowoleni. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 KH Energa Toruń poznał rywala w play off. Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze! Efektowne zwycięstwo z topową drużyną Tauron Hokej Ligi, bramki wychowanków klubu i awans w tabeli - KH Energa Toruń finiszuje w rundzie zasadniczej na piątym miejscu. Chwilę po meczu torunianie dowiedzieli się, że w ćwierćfinale zmierzą się z HKH GKS Jastrzębie!

📢 Prezydent Zaleski spotkał się z mieszkańcami toruńskich Wrzosów. O co pytano? Tour de Toruń prezydenta Zaleskiego i jego ludzi powoli zbliża się do mety. Urzędnicy odwiedzili Wrzosy, przed nimi jeszcze tylko Bydgoskie Przedmieście i starówka. W auli Zespołu Szkół Muzycznych przy Szosie Chełmińskiej była mowa m.in. o drogach, zieleni i Wrzosowisku. 📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj 27.02.2024 Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia...

📢 Jedenaście firm zainteresowanych remontem dawnej toruńskiej rakarni W pięknych okolicznościach dnia św. Walentego, członkowie komisji przetargowej otworzyli oferty na remont pozostałości rakarni, a wcześniej siedziby toruńskich katów. Reanimacji mają się doczekać trzy z czterech budynków przy Szosie Chełmińskiej 75. Co w nich powstanie? 📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe.

📢 Studniówka 2024. Taka była zabawa maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu Dobiega końca tegoroczny sezon studniówkowy szkół ponadpodstawowych z Torunia. Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych bawili się na balu w podtoruńskich Warszewicach.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Warszewicach Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zdecydowali się na studniówkę poza miastem. Bawili się w Warszewicach. 📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew? 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!