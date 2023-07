Przegląd prasy 1.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop na lipiec 2023. Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 1.07.2023”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop na lipiec 2023. Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 1.07.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na lipiec 2023 roku. Co się wydarzy w lipcu 2023? Sprawdziła to wróźka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie! 1.07.2023.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Toruń na weekend. Mecz żużlowy, Masa Krytyczna i darmowa impreza na Aqua Toruń Przed nami pierwszy lipcowy weekend. Torunianie i turyści z pewnością nie będą się nudzić, bo lista wydarzeń, które odbędą się w najbliższych dniach, jest długa. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Kradną, oszukują, handlują narkotykami, działają w gangach. Tych kobiet poszukuje dolnośląska policja Co mają wspólnego kobiety ze zdjęć? Są młode i poszukiwane przez policję listami gończymi. Zobaczcie, co mają na sumieniu, jakich przestępstw się dopuściły - pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje: jak się nazywają, gdzie mieszkają i co zrobiły, że są ścigane. 📢 Te SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Czeka Cię kontrola skarbówki W tym roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontoroli będą poddawani przede wszystkim ic, którzy skorzystali z pulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać!

📢 Tak szybko schudniesz w miesiąc i będziesz budzić podziw na plaży Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć?

📢 Ogromne wille i pełen przepychu rezydencje do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale. 📢 Zbyt wielka potliwość? Jest na to sposób! Jak pokonać nadmiar potu? Nadpotliwość jest powaznym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak spsoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 To nie tylko minimalna krajowa! Jakie jeszcze zmiany od 1 lipca dotkną każdego z nas? Nie ma wątpliwości, że 1 lipca jest datą niezwykle ważną w Polsce, niemal tak ważna jak 1 stycznia. Dlaczego? Właśnie wtedy wchodzi w życie kolejna podwyżka minimalnych wynagrodzeń, a także szereg innych zmian w kwestii dodatków, refundacji oraz ulg. Wymienić można wiele istotnych zmian. Co dokładnie się zmienia?

📢 Masz bardzo wysokie rachunki za prąd? Wiemy, jaki błąd popełniasz! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Komornik wszedł na Twoją pensję? Teraz zabierze ci mniej! Zwiększa się kwota wolna od potrąceń komorniczych Komornik zabiera z pensji pieniądze na potrzebę spłacenia istniejących długów. Od czego zależy wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego? Ile wynosi ona w 2023 roku. Już od lipca wchodzą istotne zmiany, które powiększają kwotę wolną. Warto wiedzieć, kiedy komornik może zabrać nam pieniądze z konta, z pensji... a kiedy może chcieć zabrać więcej? Wyjaśniamy, jak można uchronić się przed egzekucją komorniczą! 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile są warte? Gdzie je sprzedawać! Najdroższe kosztują nawet kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Bonus zamiast podwyżki dla nauczycieli w 2023 roku? Dotknie to też służby. Ile zyskają od 1 lipca? W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek? 📢 Zmiany w emeryturze po mężu? Będzie podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Wypadek pod Toruniem! Cztery osoby poszkodowane w Dębinach [zdjęcia] Do wypadku doszło dzisiaj wczesnym popołudniem. W Dębinach (gm. Łubianka) doszło do zdarzenia, w którym ucierpiały osoby piesze znajdujące się na chodniku!

📢 Najnowsze emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Oto stawki! 📢 Te 10-letnie samochody najmniej się psują i są godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Zobacz, jak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Festiwal Sfera Ruchu w MDK w pełni! Toruńskie trzy dnia tańca już po raz ósmy! Zobaczcie zdjęcia Dzisiaj rozpoczął się ósmy Festiwal Tańca Współczesnego Sfera Ruchu. Wydarzenie w Toruniu potrwa do 2 lipca, czyli do niedzieli. W ramach imprezy są organizowane wyjątkowe spektakle oparte na tańcu współczesnym. Dzisiejsze wydarzenie rozpoczęło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu o godzinie 18!

📢 Tanie domy już od 69 tys. zł od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia.

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Masz te objawy? To niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Co dają i w czym jest ich najwięcej? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Zobacz jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 Uważaj! Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Minister budownictwa Niemiec odwiedziła fabrykę MOD21 w Ostaszewie Fabryka MOD21 w Ostaszewie w piątek miała zacnego gościa. Odwiedziła ją Klara Geywitz, minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Niemiec. 📢 Jeździsz pociągiem? Odbierze prezent w kasie! Toruń, Bydgoszcz, Solec, Mogilno, Inowrocław Podróżujesz regularnie pociągiem? Od soboty (1 lipca) na kupujących bilety miesięczne czekają praktyczne upominki. Odbierać je można w kasach dworcowych, m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Mogilnie i Solcu Kujawskim.

📢 Toruń. Brutalny atak na Ukraińca przy Uniwersyteckiej! Bili i kopali po całym ciele Brutalnie, na tle narodowościowym - tak zaatakowali obywatela Ukrainy przy ulicy Uniwersyteckiej w Toruniu dwaj mężczyźni. Bydgoszczanin Jakub K. i torunianin Patryk M. właśnie usłyszeli wyrok. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła prowadząca „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Nienartowicz: "Znów człowiek PO jako koalicjant pójdzie wojować z prezydentem w wyborach" FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ To już tydzień, jak prezydent Zaleski dostał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta. Tym razem wotum zaufania i absolutorium prezydent nie dostał jednogłośnie, bo przeciw w obu przypadkach byli radna Skerska-Roman i radny Szymański z KO. Jakby nie patrzeć, radna Skerska-Roman dała też wotum nieufności swemu pracodawcy. Wszak pracuje w administracji szkoły na Podgórzu. A ta podlega wiadomo komu.

📢 Starsi panowie dwaj i monety. Tak okradano muzeum w Toruniu Każdy proces sądowy ma w sobie coś z teatralnego spektaklu. Ten o okradanie muzeum w Toruniu z cennych monet szykuje się na tragifarsę. Na ławie oskarżonych zasiedli starsi panowie dwaj: kusztosz i numizmatyk. Choć przez lata kooperowali, dziś zachowują się jak obcy sobie ludzie. 📢 Trener PSG, Galtier został aresztowany pod zarzutem „dyskryminacji na tle rasowym lub religijnym”, jaką miał stosować w OGC Nice Trener Paris Saint-Germain, Christophe Galtier został aresztowany pod zarzutem rasizmu – powiadomiło Radio Monte Carlo, powołując się na lokalną prokuraturę.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 30.06.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 30.06.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka. 📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze.

📢 Rok po zamieszaniu wokół hematologii. Jak działają oddziały w toruńskich szpitalach? Rok temu wielkie zamieszanie panowało wokół hematologii w Toruniu. Z niego wyłoniły się dwa szpitale oddziały. Jak sobie radzą i jakie mają plany? 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 30.06.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy. 📢 Apator Toruń - Unia Leszno: "Anioły" z Janem Ząbikiem w roli trenera i debiutantem w składzee Po czterech kolejnych porażkach For Nature Solutions Apator Toruń podejmuje zdziesiątkowaną kontuzjami Unię Leszno. Na Motoarenę wraca Adrian Miedziński. W zespole gospodarzy nie będzie zawieszonego Roberta Sawiny i kontuzjowanego Wiktora Lamparta, niewykluczony jest debiut Nicolaia Heiselberga.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 30.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 30.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.06.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Na przystanku zamiast ze znajomymi: tak wygląda wykluczenie komunikacyjne młodych w regionie. Jest raport Jak wynika z raportu stowarzyszenia Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego, ponad połowa młodych pasażerów komunikacji zbiorowej w naszym regionie czuje się wykluczona przez to, jak jest on zorganizowany. - Niektórzy nigdy nie byli w teatrze czy operze, bo nie mają jak tam dojechać - zwracają uwagę autorzy badania.

📢 Toruń. 5-latka zagubiona w lesie. Pomogły uczennice SP 13. Policja chwali postawę Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy 5-letniej dziewczynki, która zagubiła się w lesie w Toruniu, gdyby nie dwie nastolatki. To dzięki tym uczennicom Szkoły Podstawowej nr 13 dziecko szybko wróciło pod opiekę rodziców. Policja chwali postawę dziewcząt i gratuluje dojrzałości.

📢 Szachowe Grand Prix w Toruniu. Turniej w Szachach Błyskawicznych w Hard Rock Pubie Pamela za nami W Toruniu odbył się kolejny turniej Grand Prix Hard Rock Pubu Pamela! W zawodach w Szachach Błyskawicznych wzięło udział wielu zawodników. Jak było? Co o zawodach mówią goście? Zobaczcie sami! 📢 LOT ma otworzyć drogę Torunia do Europejskiej Stolicy Kultury 2029 Toruń oficjalnie rozpoczął starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Aplikację konkursową przygotuje Lokalna Organizacja Turystyczna.

📢 Tramwaje na Jar i zmiany na trasach autobusów. Co proponuje Urząd Miasta? 1 września tramwaje zaczną kursy na Jar. Oznacza to także zmiany na trasach niektórych linii autobusowych w Toruniu. W porównaniu z pierwotnymi założeniami wprowadzono korekty. Wszystkie propozycje będą konsultowane z torunianami. 📢 Toruń. Otwarto Dom Polsko-Ukraiński: "To miejsce dla wszystkich mieszkańców Torunia" Porady psychologiczne, prawne, warsztaty filmowe czy teatralne - to wszystko ma się odbywać w nowo otwartym Domu Polsko-Ukraińskim na toruńskiej starówce. - To miejsce, jak sama nazwa wskazuje, jest dla wszystkich mieszkańców Torunia - wyjaśnia Tatiana Dembska, prezes fundacji Dobra dla Dobra. 📢 Urlop ojcowski, tacierzyński i rodzicielski. Co zmienia się dla pracujących ojców w 2023 roku? Wyjaśniamy Ojcostwo to nie tylko obowiązki, ale też przywileje, których w ostatnim czasie przybywa. Pracujący tata może skorzystać między innymi z urlopu ojcowskiego, tacierzyńskiego, rodzicielskiego czy elastycznej organizacji pracy. Jakie uprawnienia przysługują po urodzeniu dziecka? Wyjaśniamy.

📢 Toruńskie zabytki dostały zastrzyk finansowy w wysokości dwóch milionów złotych W ramach rządowego programu "Ochrona zabytków" Toruń otrzyma dwa miliony złotych. Wiemy już, które obiekty dostana dofinansowanie.

📢 Oto skutki drzemki w ciągu dnia. Dlaczego warto znaleźć na nią chwilę Drzemka w ciągu dnia to zaledwie 20 minutowy sen pozwalający na regeneracje. I będziecie zaskoczeni co może zdziałać taka chwila z zamkniętymi oczami. Nasz organizm informuje nas, że potrzebuje regeneracje. Bóle głowy, ziewanie, zmęczenie to właśnie te sygnały mówią nam o tym, ze potrzebujemy drzemki. Zobaczcie jakie są skutki takiej kilkunastominutowej drzemki z ciągu dnia. 📢 To szkodzi naszym mózgom. Tych produktów lepiej unikać, jeśli mamy kłopoty z pamięcią Naszą pamięć ćwiczymy przez całe życie. Na każdym etapie zapamiętujemy różne rzeczy. Jednak to, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto ćwiczyć zawsze, od zapamiętywania prostych rzeczy po te bardziej wymagające. Zobacz, jakich produktów unikać, aby pomóc naszemu mózgowi.

📢 Są kary dla Apatora Toruń za tor na Motoarenie. Robert Sawina zawieszony! Komisja Orzekająca Ligi ukarała For Nature Solutions Apator, a także trenera, kierownika zawodów i toromistrza z Torunia. To efekt bardzo złego toru podczas ostatniego meczu z Włókniarzem Częstochowa. 📢 DPS Kraft Haus w Toruniu. Skarga syna zmarłej pensjonariuszki i kontrola wojewody. Co się działo z pieniędzmi? Kontrolerzy wojewody kompleksowo sprawdzali, jak funkcjonuje DPS "Kraft Haus" w Toruniu. Badali też skargę syna zmarłej pensjonariuszki, który zarzucał placówce zła opiekę i krzywdzące rozliczenie jej pieniędzy po śmierci. Inspektorzy sprawdzali przepływ środków z konta depozytowego kobiety w banku ING.

📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023.

📢 Toruń. To jednak wirus ptasiej grypy zabija koty. Jest stanowisko Głównego Inspektora Weterynarii Zjadliwa grypa ptaków zabiła koty w kilku częściach Polski. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że przebadano 11 próbek pobranych od martwych zwierząt. W dziewięciu przypadkach testy wykazały zakażenie wirusem ptasiej grypy H5N1. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta w bardzo korzystnych cenach. Duży wybór dla fanów militariów W Agencja Mienia Wojskowego znowu jest wiele przetargów na auta, których armia już chce się pozbyć. W przetargach są oferty z autami już wiekowymi, które powinny zainteresować fanów i kolekcjonerów militariów. Ale można także kupić samochody w dobrym stanie do użytku codziennego. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut w aktualnych ofertach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Z pałacu do mieszkania komunalnego. Takie będą przeprowadzki w okolicy Torunia Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na początku przyszłego roku osoby dotychczas mieszkające na terenie zespołów pałacowo-parkowych w Nawrze i Brąchnówku w gminie Chełmża, przeniosą się do mieszkań komunalnych. Ich budowa już trwa.

📢 Toruń. Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? Tak nadbrzeże wygląda w końcówce czerwca [zdjęcia] Co dzieje się na Bulwarze Filadelfijskim? W poniedziałkowe przedpołudnie przebudowywane nadbrzeże odwiedził nasz fotoreporter -przynajmniej wtedy turyści przeważali liczebnościowo nad pracownikami.

📢 Horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki zodiaku mają największą szansę na szczęście. Pięć dozna miłosnych rozczarowań, mówi wróżka Samanta Horoskop miłosny na lipiec 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Ona wie, kto musi staranniej przyłożyć się do pracy nad związkiem, a komu powiedzie się w miłości. Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 Nabór do liceów ogólnokształcących w Toruniu. Która szkoła jest najbardziej oblegana? "Piątka", "jedynka" i "ósemka" to najpopularniejsze ogólniaki w Toruniu w tegorocznej rekrutacji. To właśnie tam przypada najwięcej chętnych na jedno miejsce.

📢 Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie For Nature Solutions Apator w kiepskim stylu przegrał na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa. Było początkowo sporo radości, ale im bliżej końca meczu, tym "Aniołom" wiodło się coraz gorzej. Fani nie mogli uwierzyć, że ten mecz można było przegrać. Mamy nowe zdjęcia kibiców na Motoarenie podczas meczu Apator - Wlókniarz. 📢 Hawaje w Toruniu. Na Bulwarze Filadelfijskim jak na egzotycznych wakacjach! Zobaczcie sami [zdjęcia] Do końca sierpnia na plaży miejskiej przy Przystani Toruń (ul. ks. J. Popiełuszki) działać będzie strefa relaksu z wesołym miasteczkiem. 📢 Tak kibicowaliście na Motoarenie podczas meczu Apator - Włókniarz [zdjęcia] Dziesięć tysięcy kibiców dopingowało "Aniołom" w klasyku PGE Ekstraligi z Włókniarzem Częstochowa. Było gorąco na trybunach i na torze. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Sutenerzy poszukiwani przez policję. Niestety niektóre kobiety też zmuszają do prostytucji! Zapamiętaj ich twarze Oto sutenerzy poszukiwani przez policję. Uważajcie szczególnie na kobiety zmuszające do prostytucji! Niestety mimo że tą przestępczą profesją trudnią się przede wszystkim mężczyźni, to zdarza się, że i kobiety poszukiwane są za stręczycielstwo. zobacz, kogo poszukuje policja w związku z Art. 203. KK oraz Art. 204. KK. 📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz. 📢 Tyle teraz zarabiają nauczyciele. Tak im płacą po podwyżce w 2023 roku - przykłady Jak są wynagradzani nauczyciele? Tu zdania są podzielone. Społeczeństwo uznaje, że zarabiają zbyt wiele, sami nauczyciele wiedząc, ile pracy wkładają w swoje obowiązki uznają, że nie są to zbyt wysokie pensje, co z pewnością potwierdza coraz mniejsze zainteresowanie pracą w tym zawodzie wśród młodych ludzi. Zobaczcie, zatem jakie wypłaty wpływają na konta nauczycieli.

📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów. Urocze hostessy zachwycają kibiców swoją urodą! [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii! 📢 Tak się kiedyś bawiliście w Toruniu i okolicach. Może się rozpoznacie? Wiele archiwalnych zdjęć od lat 50. do lat 90. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa. Kto dorastał w Toruniu i okolicach w drugiej połowie XX wieku ten być może znajdzie na archiwalnych zdjęciach z naszego archiwum swoje stare kąty, a może rozpozna też gdzieś siebie samego sprzed lat?

📢 Wszystkie Miss Polonie w historii tego konkursu piękności [ZDJĘCIA] Miss Polonia – konkurs piękności organizowany w Polsce od 1929 r., z przerwami w latach 1931, 1935–36, 1938–56 i 1959–82. Jego laureatki reprezentują Polskę w konkursach na całym świecie. W 2012 roku, pierwszy raz od 1983, nie odbył się w danym roku finał Miss Polonia. Wybór Miss Polonia 2012 odbył się na gali organizowanej w lutym 2013 roku. Tytuł wygrała Paulina Krupińska. Przez kolejne trzy lata biuro konkursu bezskutecznie podejmowało próby organizacji nowych edycji konkursu. Kolejny odbył się w 2016 r.

Jesienią czeka nas kolejny finał. Zobaczcie, jak prezentowały się najpiękniejsze Polki w historii tego konkursu. Mamy też dla Was zdjęcia tegorocznych finalistek. Wybory Miss Polonia 2019 już niebawem.

📢 Listy gończe za przestępcami z Kujawsko-Pomorskiego. Sprawdź, czy są Twoimi sąsiadami! Zamieszczamy listę osób, które są poszukiwane przez policję w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli rozpoznajesz któryś z opublikowanych wizerunków, koniecznie powiadom mundurowych ze swojej okolicy!