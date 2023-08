Przegląd prasy 1.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [1.08.2023]”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [1.08.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [1.08.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odnstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz telefon z systemem Android? Okazuje się, że użytkownicy takich smartfonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają przedsiębiorcy i ile płacą Czy w Toruniu i okolicy można dostać dobrze płatną pracę? Okazuje się, że tak. Wysokość wynagrodzenia jest jednak tym wyższa im większa fachowość i zapotrzebowanie na danego pracownika. Na szczęście bezrobocie jest dość niskie, więc o dobrą pracę jest łatwiej. Również firmy z Torunia i okolicy szukają fachowców. Zobacz jakich. 📢 Mały udar mózgu. Co to jest i jakie są jego objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się mały udar Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Nowe dodatki do emerytury dla małżeństw. Jednorazowe wypłaty dla seniorów coraz bliżej Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Auta, które są najbardziej niezawodne. Te modele są godne uwagi, a na te lepiej nie patrzeć. Oto najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz! 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [1.08.2023 r.] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [1.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [1.08.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [1.08.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [1.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [1.08.2023 r.] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [1.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Toruń. Ruszył proces "Dżinksa" zawodnika The War i elanowców za śmierć na Studziennej! Pobili ofiarę za długi? W piątek (28.07) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces za śmiertelne pobicie na ul. studziennej Marcina K. Głównym oskarżonym jest Dominik Sz. "Dżinks", zawodnik walk w klatkach The War. Grozi mu dożywocie. Pozostali oskarżeni to pseudokibice Elany. 📢 To ważne! Objawy braku witamy D w organizmie. Jak szybko uzupełnić niedobór tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt znajduje się w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Takie są limity wypłat z banku 2023. Jedynie takie kwoty wypłacisz z Millennium, PKO BP i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Zobacz szczegóły! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wysoki mandat za koszenie trawy? A za donos sąsiada? To nie żart! Oto najważniejsze zasady koszenia traw Wiosna jest czasem, kiedy często kosimy trawy. Zwykle podobnie jest też latem. Mając rozległe trawniki, musimy brać jednak pod uwagę, że częste koszenie traw może nie podobać się naszym sąsiadom. Zdarza się, że ci składają wtedy donosy. Przepisy prawa zakładają, że można dostać mandat. Jak jednak jest w praktyce? Jakie zasady obowiązują przy koszeniu trawy?

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 31.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 31.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Rowerowy Toruń pyta miasto o błędy przy ścieżkach rowerowych W związku z budową linii tramwajowej na Jar rozrosła się i zmieniła również sieć ścieżek rowerowych w Toruniu. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń jednak twierdzi, że pogorszono w wielu miejscach warunki dla korzystających z nich osób. I to pomimo korzystnych rozwiązań zawartych w projekcie.

📢 Toruń. 60 cudzoziemców z 22 krajów uczyło się polskiego na UMK. Urzekły ich polskie miasta i kuchnia 31 lipca na UMK zakończył się dwutygodniowy kurs w ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Przez 14 dni goście z całego świata poznawali nasz język i kulturę. - Wcześniej nie miałam planów, żeby zamieszkać w Polsce, ale teraz zaczynam się zastanawiać, czy zacząć tu studia - przyznaje Mina z Chorwacji. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [31.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Kujawsko-Pomorski - W tych miastach w regionie ludzie najchętniej się żenią i wychodzą za mąż! W Polsce spada liczba zawieranych małżeństw. Wzrasta natomiast popularność związków niesformalizowanych. Sprawdziliśmy, gdzie w Kujawsko-Pomorskiem są miasta z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. 📢 Takie zioła obniżają cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier.

📢 Oto Krzan, Mucha, Rubik, Sablewska w bardzo skąpych strojach. Są znane, piękne i pokazują nagie krągłości ZDJĘCIA Są znane, piękne i nie wstydzą się pozować topless i odsłaniają nagie krągłości. Na Instagramie nie brakuje gorących zdjęć znanych pań. Krzan, Mucha, Rubik, Sablewska i ich nagie, piękne krągłości. 📢 Tak wypoczywają Polacy za granicą. Nasze oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 1.08.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 1.08.2023.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Pożar w Chorwacji: ogień szalał na wyspie niedaleko Splitu. Aresztowano podejrzanego o zaprószenie Turyści spędzający wakacje 2023 na południu Europy nie mają łatwego życia. Po tym, jak spłonęło niemal 10 procent powierzchni Rodos, pożary wybuchają w coraz to nowych miejscach. W czwartek 27 lipca 2023 ogień rozprzestrzenił się na wyspie Ciovo w Chorwacji, zaledwie 2 km od słynnego Splitu, jednego z ulubionych przez turystów kurortów nad Adriatykiem. Chorwacka policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zaprószenie ognia. Kto to jest i jak doprowadził do katastrofy? 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 31.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Po bilet i na kawę. W pawilonie MZK przy Dolinie Marzeń powstał nowy lokal Mapa gastronomiczna Torunia poszerzyła się o kolejne miejsce, tym razem dość nietypowe. Nowy lokal powstał bowiem w pawilonie MZK przy alei. św. Jana Pawła II, tuż przy Dolinie Marzeń. 📢 Modne krótkie fryzury na lato 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 31.07.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał Trauma na całe wakacje. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć. 📢 Jedyny w Polsce prom bocznokołowy pływa w Nieszawie. Zobaczcie zdjęcia i wideo Prom w Nieszawie to jedyna w kraju jednostka pływająca, posiadająca napęd bocznokołowy. Łączy dwa powiatu aleksandrowski z lipnowskim. Oprócz tego jest doskonałą atrakcją turystyczną. W 2023 roku zmieniły się ceny przeprawy promowej.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia".

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w kubańskich rytmach Co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Mamy kolejne zdjęcia z Cubano Club Toruń. 📢 Toruń. Rodzinny seksbiznes. Po 2 latach jest wreszcie akt oskarżenia dla matki i córki! Zarobiły 4,3 mln zł - dowodzi prokuratura Dwa lata temu w lipcu z hukiem rozbito rodzinny seksbiznes, prowadzony w Toruniu, Wrześni i Kutnie przez dwie torunianki. Prokuratura zakończyła właśnie to śledztwo i skierowała akt oskarżenia przeciwko Wandzie i Kindze Ł. do sądu. Odpowiedzą za zarabianie na cudzym nierządzie i pranie brudnych pieniędzy.

📢 Próba kradzieży stuły z toruńskiego sanktuarium. Znanemu streamerowi grożą konsekwencje prawne W sobotę, 29 lipca, przed południem miała miejsce konferencja prasowa dot. incydentu, do którego doszło w ostatnich dniach w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Przypomnijmy, kilka dni temu streamer Szymon Besser prowadził transmisję, na której zarejestrowana została próba kradzieży stuły z sanktuarium.

📢 Parkrun Toruń 359. 29 lipca pogoda sprzyjała amatorom aktywnego wypoczynku [zdjęcia] 29 lipca 2023 roku odbyła się 359. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Oczywiście był tam nasz fotoreporter. Poszukajcie się na zdjęciach. 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka! 📢 Rozbudowa Szosy Okrężnej rozpocznie się już w sierpniu Toruń korzysta z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu rozbudowana będzie m. in. Szosa Okrężna.

📢 Ochotnicy z akcji "Trenuj jak żołnierz" złożyli w Toruniu przysięgę [zdjęcia] 54 ochotników uczestniczących w akcji "Trenuj jak żołnierz" złożyło w sobotę 29 lipca przysięgę wojskową w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Toruń. Zazieleniają swoje osiedla kolorowymi ogródkami. Teraz susza daje się im we znaki Ich ogródki są ozdobą osiedli, ale w trakcie suszy przeżywają trudne chwile. Żeby nadal było estetycznie i kolorowo, a nie martwo i sucho, opiekujący się zieleńcami pracują nad nimi więcej niż kiedykolwiek.

📢 Pies Fijo i jego oprawca - Bartosz D. z Chełmży. Tak potoczyły się ich dalsze losy Pięć lat temu szczeniak Fijo został bestialsko skatowany przez własnego pana - Bartosza D. z Chełmży. Dziś dorosły Fijo szaleje na psim wózku inwalidzkim i jest gwiazdą Instagrama. Gatunek ludzki natomiast nadal spłaca krzywdę, jaką wyrządził mu chełmżanin. 📢 Toruń. Pierwsza kawiarnia "Starbucksa" już otwarta. Tłumy w Toruń Plaza! Pierwszą kawiarnię sieci "Starbucks" w Toruniu otwarto w piątek, 28 lipca, w centrum handlowym Toruń Plaza. Na pierwszych 500 klientów czekały darmowe upominki. Już od rana pod pierwszym "Starbucksem" w Toruniu ustawiła się spora kolejka!

📢 Toruń. Miasto musi płacić pani Ewie za upadek na chodniku! Uwaga, to ważne dla każdego Pani Ewa upadła na chodniku w Toruniu. Zahaczyła o wystającą płytę, którą niedbale zostawiono tak po remoncie. Złamała rękę. W sądzie wywalczyła od miasta odszkodowanie, zadośćuczynienie za cierpienie i comiesięczną rentę na leki.

📢 Obiady na lato. 15 pomysłów na wakacyjne dania dla całej rodziny [PRZEPISY] Co na letni, wakacyjny obiad? Młode ziemniaki z koperkiem popijane kefirem, pierogi z truskawkami, knedle ze śliwkami… Kto z nas nie pamięta pysznych letnich obiadów u babci, które smakowały nieziemsko. Jeżeli znudziły Ci się schabowe, gulasze i ciężkie żurki – zobacz co można przygotować na letni obiad z sezonowych warzyw i owoców. Zebraliśmy dla Was propozycje naszych Czytelników na TOP 15 letnich obiadów. 📢 Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje] Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi.

📢 Gwałt i przemoc na komendzie w Brodnicy. Wyrok: 10 lat więzienia dla policjanta Krzysztofa G. 10 lat więzienia - taki wyrok ogłosił Sąd Rejonowy w Brodnicy w lipcu dla Krzysztofa G., byłego już policjanta, za zgwałcenie na komendzie jednej kobiety i seksualne wykorzystanie dwóch kolejnych. Na koncie mundurowy ma już wyrok za seksualne skrzywdzenie czwartej osadzonej.

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia! Nie zabrakło chętnych do grania w siatkówkę z Wilfredo Leonem. Słynny siatkarz we wtorek spotkał się z najmłodszymi fanami w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK. Zobaczcie zdjęcia z imprezy! 📢 Tak się bawi Toruń nocą! Oto kolejna fotorelacja z imprezy w Labie Laba - Przystań Towarzyska to stosunkowo nowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Od momentu otwarcia, Laba szybko przypadła do gustu torunianom. Wszystko za sprawą wyjątkowego otoczenia, w którym się znajduje. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Oto fotorelacja! 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Wzruszający pogrzeb Alojzego Kowalskiego. Tłumy żegnały go na cmentarzu w Toruniu [zdjęcia] Na Cmentarzu Komunalnym nr 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu spoczął w czwartek Alojzy Kowalski, nauczyciel, społecznik, wybitnie zasłużony dla oświaty. Zmarł 16 lipca w wieku 90-ciu lat. Żegnały go tłumy.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć! 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Suchość w ustach. Skąd się bierze? Domowe sposoby na suche gardło i drażniącą suchość w ustach Suchość w gardle jest wyjątkowo nieprzyjemnym odczuciem, które towarzyszy nam w wielu zróżnicowanych sytuacjach. Przede wszystkim może być ona związana np. z infekcją lub odwodnieniem. Suchość w ustach objawy ma bezpośrednio związane z przyczyną. Co więcej, ten nieprzyjemny stan towarzyszy nam również w konkretnych stanach chorobowych, a także przy wystawianiu gardła na szkodliwe czynniki. Istnieją jednak domowe sposoby na suchość w gardle. Co pomaga na suche gardło?

