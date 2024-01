Przegląd prasy (10.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.01.24

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku. Zobacz zdjęcia Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Co mamy jeść, aby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem? TOP 10 superfoods na poprawę funkcjonowania organizmu W dzisiejszym zabieganym świecie troska o zdrowie staje się coraz ważniejsza. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co kładziemy na nasze talerze. Oto przewodnik po dziesięciu superfoodach, które nie tylko urozmaicą Twoją dietę, ale także mogą przyczynić się do długiego i zdrowego życia.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ceny energii 2024 już zostały ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 10 Kluczowych zmian dla pracowników od stycznia 2024 W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Takie pieniądze już wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Babciowe z ZUS to nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

📢 Zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Takie samochody hybrydowe są bezawaryjne. Te konkretnie modele praktycznie się nie psują Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Na takie podwyżki emerytur mogą liczyć seniorzy już w marcu. Tyle wyniesie waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 W Toruniu przybyło nauczycieli mianowanych. Nominacje wręczył dziś prezydent miasta 21 pracowników toruńskiej oświaty otrzymało we wtorek 9 stycznia nominacje na nauczycieli mianowanych. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [10.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [10.01.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [10.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [10.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [10.01.2024] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [10.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku!

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [10.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [10.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [10.01.2024] Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu.

📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok [10.01.2024] Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [10.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Mróz w Toruniu. Co ze zwierzętami w schronisku? Czy torunianie chętnie dają domy tymczasowe zwierzętom? Mrozy dotykają nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Jak można pomóc toruńskiemu schronisku? Czy w torunianie równie chętni dają domy tymczasowe, co mieszkańcy Krakowa, którzy w ostatnim czasie wyadoptowali ponad 100 psów, by uchronić je przed niskimi temperaturami?

📢 Zmiany dla milionów emerytów! Co zmienią obietnice Donalda Tuska? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 Popularny klub znika z imprezowej mapy Torunia? Gdzie teraz można udać się na imprezę? Kilka dni temu jeden z najpopularniejszych toruńskich klubów zakończył działalność. Podzielił się tą informacją na portalu Facebook. Wielu wielbicieli tego miejsca nie ukrywało zaskoczenia wiadomością. Czy jest szansa na to, że klub wróci?

📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii. 📢 Styczniowa waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w tym miesiącu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Jakie? Emerytury to temat, który dotyczy wielu z nas. Od grudnia 2023 roku czekają nas istotne zmiany, a nowe limity dla wcześniejszych emerytów mogą wpłynąć na wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy, jakie konkretne zmiany nas czekają i jak możemy się do nich przygotować.

📢 Elana Toruń rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Zobaczcie zdjęcia Elana Toruń rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej. Przed zawodnikami prowadzonymi przez Rafała Więckowskiego prawie dwa miesiące treningów przeplatanych rozgrywaniem meczów sparingowych. 📢 Bajkowy dom Kingi Rusin i Marka Kujawy. Zobacz w galerii szklane ściany i basen z cudnym widokiem. Tak żyje w tropikach Kinga Rusin Dom Kingi Rusin zlokalizowany jest w amerykańskich tropikach. Dziennikarka uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad brzegiem Pacyfiku. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Zmiany w dowodach osobistych. Kto musi wymienić? Jak złożyć wniosek? Ile czeka się na dowód w Toruniu? Wymiana dowodu osobistego prędzej czy później czeka na każdego obywatela Polski. Od 1 stycznia 2024 roku wygląda ona jednak nieco inaczej. Przed Polakami stoją nowe zasady wnioskowania o dowód. Co się zmieniło w tym zakresie? Ile teraz czeka się na dowód osobisty w Toruniu?

📢 Tak mieszka Cleo. Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Oto najzłośliwsze znaki zodiaku. Niezdecydowana Waga, czepiająca się szczegółów Panna, podpite Ryby, zdziwaczały Wodnik i sztywny Koziorożec Najwredniejsze znaki zodiaku, wierzyć w nie, czy nie? Wszyscy mamy wady, ale czy te są określone przez znaki zodiaku? Jak mówią astrolodzy, znajomość swojego charakteru może nas ustrzec przed popełnianiem wielu błędów, bo przecież każdy z nas ma jakieś wady, które nie zawsze chcemy albo mamy odwagę dostrzec. Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej złośliwe? Sprawdź! 📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Tak żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk? 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 9.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 9.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 9.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 9.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 9.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 9.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 9.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 9.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 9.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 9.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Gmina Łysomice szykuje się do finału WOŚP. Morsy z Kamionek nagrały film! Gmina Łysomice od lat bije rekordy na kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Suma zbiórek przewyższa tam często wyniki osiągane w dużo większych miejscowościach, w tym miastach. Wiele wskazuje na to, że i tym razem będzie podobnie. W poniedziałek przyznano mu znów do licytacji Złote Serduszko! 📢 Napad na sklep z piernikami przy ulicy Szerokiej w Toruniu. Uciekającego napastnika zatrzymali przechodnie Dwaj przechodnie szybko ujęli młodego człowieka, który po napadzie na sklep z piernikami na rogu ulicy Szerokiej i Łaziennej uciekał ze skradzionymi pieniędzmi. Tylko dlaczego później musieli dość długo czekać na przyjazd policji, a w Straży Miejskiej nic o tym nie wiedzieli?

📢 To oni są poszukiwani za zabójstwo. Zobacz, kogo aktualnie szuka policja. Lista osób poszukiwanych listem gończym z art. 148 Kodeksu karnego Kilkadziesiąt osób w całej Polsce poszukuje obecnie policja, za którymi wystosowano list gończy z artykułu 148 Kodeksu karnego. Ile grozi lat za zabójstwo? Z jakich części Polski poszukuje się sprawców przestępstwa? Zobacz aktualną listę osób, którym grozi kara nie krótsza od 8 lat, kara 25 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności!

📢 Noga z gazu! W Kujawsko-Pomorskiem będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Zobacz, gdzie? Główny Inspektorat Ruchu Drogowego poinformował o rozwoju systemu CANARD, odpowiadającego za automatyczną kontrolę nad niebezpiecznymi odcinkami polskich dróg. Będzie więcej punktów kontrolnych i nowe odcinki pomiarów prędkości. 📢 Toruń. Jak to się kiedyś po zamarzniętej Wiśle chodziło... Oficerowie toruńskiego garnizonu zrobili w 1904 roku prezent motorniczym tramwajów. Przeprowadzili między sobą zbiórkę, dzięki czemu każdy z 15 kierowników ulicznej kolei elektrycznej otrzymał na początku stycznia po 14 marek. Na tym się nie skończyło, gdyż zgodnie ze zwyczajem, pomiędzy pracowników komunikacji miejskiej został również podzielony dochód ze sprzedaży biletów w Nowy Rok. 📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Znane firmy w Toruniu intensywnie szukają pracowników. TZMO, KMT Meat i inni. Ile płacą? Styczeń to okres intensywnych poszukiwań pracowników na produkcji w wielu zakładach w Toruniu. Kogo szukają i jakie warunki zatrudnienia oferują TZMO, Alvacon Technics, KMT Meat, Visopac i inne znane firmy? 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze dane - zobaczcie! Dzięki danym udostępnionym przez Ministerstwo Finansów wiemy, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. To wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie 20 najbogatszych gmin w naszym regionie. 📢 Święto Trzech Króli 2024 w Toruniu. Tłumy na występie Viki Gabor Koncert Viki Gabor był jedną z atrakcji obchodów święta Trzech Króli 6 stycznia 2024 roku w Toruniu. 📢 Tak się prezentuje dom Heleny Grossówny przeniesiony z ulicy PCK na Wolę Zamkową Zgodnie z obietnicą górali, którzy przed laty postawili kilka zagród Olenderskiego Parku Etnograficznego, a teraz zajęli się odbudową przeniesionego z ul. PCK domu Heleny Grossówny, budynek do końca roku znalazł się pod dachem.

📢 Komendant miejski Straży Pożarnej w Toruniu odchodzi na emeryturę. Poznaliśmy jego następcę W czwartek 4 stycznia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Legionów w Toruniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na emeryturę komendanta PSP st. bryg. Sławomira Reszkowskiego. 📢 Kamionki jak wieś widmo. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsze kąpielisko w pobliżu Torunia W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków regularnie przyjeżdżają do Kamionek doglądać swojego dobytku. 📢 Tanie domy do remontu, które można kupić w Kujawsko-Pomorskiem i regionie Na portalu OtoDom.pl znaleźć możemy także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu, które znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną. 📢 Waloryzacja emerytur w grudniu 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Dom Leppera znów wystawiony na sprzedaż. Te wnętrza robią wrażenie! Tak wygląda w środku! Oto dom szefa Samoobrony! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory - położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Zobacz, jak mieszkał!

📢 Toruń. Tak kiedyś wyglądał JAR. "Na tych piaskach stoją dziś bloki!". Mamy zdjęcia z maja 2013 roku! Tak kiedyś prezentował się JAR w Toruniu. Budowę pierwszych bloków na terenach dawnej Jednostki Armii Radzieckiej rozpoczęto na początku 2013 roku. Nie było wówczas jeszcze Intermarche, Rossmanna, Piekusia, a także ogromnego placu zabaw, który przyciąga na JAR dzieci z całego Torunia. Zobaczcie jak bardzo zmienił się ten teren! Może rozpoznacie miejsce, w którym obecnie stoi Wasz dom?

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa