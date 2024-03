Przegląd prasy (10.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsza piłkarka świata na odważnych zdjęciach. Alisha Lehmann ma już 16,5 mln obserwujących, a jej popularność rośnie!”?

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsza piłkarka świata na odważnych zdjęciach. Alisha Lehmann ma już 16,5 mln obserwujących, a jej popularność rośnie! Szwajcarka Alisha Lehmann jest uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16,5 mln użytkowników. To o ponad 4 miliony więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 10.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [07.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku - nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 To właśnie te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Za kilka lat przy ulicy Legionów powstanie nowoczesna zajezdnia tramwajowo - autobusowa. Poznaliśmy szczegóły! Wraz z rozrastającym się taborem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu dotychczasowe zajezdnie dla tramwajów i autobusów robią się coraz bardziej ciasne. Za kilka lat jednak problem powinien zniknąć. 📢 Jesteś emerytem? Czekają Cię dodatkowe koszty! Za co dopłacisz? Liczne grono podatników otrzymało z urzędu informację o konieczności dopłacenia do podatku za 2023 rok. Z czego wynika obowiązek dopłaty? Jaką kwotę trzeba uiścić? Okazuje się, że dopłacić muszą również emeryci... Choć wydaje się, że nie powinni. Co się stało? 📢 Takie tanie mieszkania można obecnie kupić w Toruniu. Sprawdź aktualne ceny Ile trzeba wydać na najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są standardzie i gdzie się znajdują? Tego m.in. dowiesz się z naszego kolejnego przeglądu ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Oto elektryki idealne do miasta. Mają parę lat i dobrze wypadają w testach Trwa dyskusja o samochodach elektrycznych. Jedni są ich zwolennikami inni na razie nie maja zamiaru się do nich przesiadać. Wygląda jednak na to, że od elektryków nie uciekniemy. Wszyscy liczący się producenci aut mają je w swojej ofercie. Elektryki wydają się stworzone do miasta. Tu maja największe pole do popisu. Po kilku latach użytkowania pojawiają się pierwsze zestawienia samochodów elektrycznych, także tych miejskich. Niemiecki automobilklub ADAC opracował raport. Zwracano w nim uwagę na wiele aspektów w tym na zasięg, jakie osiągają miejskie elektryki. Zobacz, jak wypadły poszczególne modele. 📢 Pełna lista chorób, za które możesz otrzymać rentę od ZUS. Kiedy możesz starać się o świadczenie? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

📢 Te hybrydy są najmniej awaryjne i wyjątkowo oszczędne - rzadko ulegają awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 To najmniej awaryjne SUV-y: Nowy raport ADAC prezentuje modele, które są najlepsze SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Kiedy emeryci i renciści otrzymają wypłatę 13. emerytury? emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Tyle w 2024 roku wyniesie 13. emerytura. 📢 Od października dostępne jest dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł Październikowa niespodzianka czeka na polskich nauczycieli, którzy odbywają przygotowanie do zawodu. W ramach wsparcia finansowego, już od 1 października, otrzymają oni jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Sprawdź, czy spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania tego dodatkowego wsparcia.

📢 Trendy wiosenne na paznokcie w 2024 roku: Jakie wzory i kolory będą modne w najbliższych miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Bon senioralny 2024 w nowej formie. Kto i ile dostanie? Na to mogą liczyć seniorzy i ich opiekunowie! Przełomowym wydarzeniem wydaje się wprowadzenie w Polsce tzw. bonów senioralnych. Znacząco usprawniają one realną opiekę nad osobami starszymi. Na czym dokładnie polegają bony senioralne? Kto może się o nie starać? Oto szczegóły bonu senioralnego 2024, jednego z projektów zapowiedzianych na pierwsze 100 dni nowego rządu. 📢 Świadczenie rodzinne ograniczone - kto dostanie dodatkowe tysiące złotych? Urodziny dziecka to zawsze wielkie wydarzenie. Oprócz radości rodzice muszą również mierzyć się z kosztami utrzymania i wychowania potomstwa. Tu z pomocą przychodzi państwo, które oferuje różnego rodzaju wsparcie finansowe. Jednym z nich jest świadczenie rodzicielskie. Ile wynosi? Sprawdź komu przysługuje świadczenie rodzicielskie i jak długo rodzice mogą je otrzymywać.

📢 Spore podwyżki w sferze budżetowej: Nauczyciele i żołnierze - co mogą oczekiwać finansowo? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej. 📢 Komornik może teraz zająć większą część Twojego wynagrodzenia. To są najważniejsze zmiany Od marca 2024 roku, dłużnicy w Polsce stoją przed istotnymi zmianami w zakresie egzekucji komorniczych. Nowe przepisy przewidują większe uprawnienia dla komorników, co może znacząco wpłynąć na sytuację finansową osób zadłużonych. Zwiększenie możliwości zajęcia wynagrodzenia to konsekwencja rosnących zaległości finansowych i potrzeby bardziej skutecznej egzekucji wierzytelności.

📢 Te używane SUV-y charakteryzujące się wysoką niezawodnością. Zobacz, które modele są warte zakupu! SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Co z drugą waloryzacją emerytur? Minister potwierdza, kiedy będzie podwyżka świadczeń Zgodnie z zapowiedzią minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okła-Drewnowicz, w 2024 roku będzie miała miejsce również druga waloryzacja świadczeń emerytalnych. Kiedy i na jakich zasadach można będzie liczyć na drugą waloryzację? 📢 Takie są objawy braku witamy D w organizmie! Jak szybko uzupełnić niedobór tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Kto może liczyć na nową rentę wdowią w "modelu kroczącym"? Ile można dostać? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 13. emerytura w 2024 roku: Sprawdź, ile seniorzy otrzymają na rękę już w kwietniu! Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? 📢 Czy opłaca się kupować takie tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdźmy! Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, dotyczących sprzedaży tanich domów, które zlokalizowane są w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdziliśmy, ile kosztują obecnie najtańszego tego typu nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Taka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku. Aktualne wyliczenia kwot w tabeli Czy wiesz, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2024 roku? Już teraz możemy podać kwoty i dokładne wyliczenia tego dodatkowego świadczenia dla seniorów. Zobacz, jakie stawki czekają na emerytów i rencistów oraz jaką kwotę dostaniesz na rękę. Szczegóły poniżej!

📢 Nowe świadczenie dla jednej grupy seniorów! Jest wprowadzone już od marca 2024 Od marca bieżącego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe świadczenie dla osób starszych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zmiana stawek renty alkoholowej otwiera nowe możliwości wsparcia dla seniorów dotkniętych skutkami tego uzależnienia. Poznaj szczegóły tej inicjatywy oraz kryteria uzyskania tego świadczenia. 📢 Wojsko prowadzi wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Zobacz, co można kupić ze sklepu AMW! Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii.

📢 To są najpopularniejsi weterynarze w Toruniu: Otrzymali najwięcej opinii od właścicieli zwierząt W Toruniu jest bardzo dużo gabinetów weterynaryjnych. W którym przyjmują najlepsi specjaliści? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Tu z pomocą przychodzą internauci, którzy wystawiają opinie tym, którzy pomogli ich pupilom. Wiadomo, że zwierzęta również chorują i oddanie ich w dobre ręce weterynarza to prawdziwa ulga dla właścicieli nie tylko czworonogów.

📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego. 📢 Okazje na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim: Tanie domy od komornika W marcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Często z ceną między 100 a 200 tys. zł. Kiedy i gdzie odbędą się licytacje? Oto szczegóły ze zdjęciami nieruchomości. 📢 Wielka marcowa waloryzacja emerytur: o ile wzrosną świadczenia? Sprawdź, ile trafi na konto Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [10.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Renat alkoholowa. Kto może się o nią ubiegać i ile wynosi? Osoby, które utraciły zdolność do pracy z powodu schorzeń powstałych w wyniku nadużywania używek mogą otrzymać specjalne świadczenie. Potocznie jest ono nazywane rentą alkoholową. Jej wysokość wzrosła w marcu wraz z waloryzacją świadczeń. Ile teraz wynosi renta alkoholowa? Sprawdź.

📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Zwierzęta znalazły nowy dom Do toruńskiego schroniska dla zwierząt psy trafiają praktycznie codziennie. Równie często pracownicy schroniska otrzymują pytania o adopcje psów. Cześć osób decyduje się wziąć psa ze schroniska do swojego domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Nowy dom znalazły zarówno psy małe jak i duże, młode i nieco starsze. W dalszym ciągu w schronisku na adopcję czeka wiele czworonogów.

📢 Panie jako liderki. Kto jeszcze znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Torunia? Panie otwierają listy Koalicji Obywatelskiej w czterech okręgach w wyborach do Rady Miasta Torunia. 📢 Oto modele samochodów, które często wymagają napraw. Nie radzą sobie dobrze w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Masz te objawy? To mogą być pasożyty w organizmie. Jak się z nimi uporać? Pasożytami coraz częściej zarażają się także ludzie. Większość z nas nie wie jednak, że w organizmie zamieszkał nieproszony gość, który może odpowiadać za wiele dolegliwości, z którymi się zmagamy. Jak do ludzkiego organizmu trafiają pasożyty i kiedy możemy się nimi zarazić? Sposobów jest wiele od niewinnej zabawy ze zwierzakiem po zjedzenie nieumytych owoców lub warzyw. Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie. 📢 Wypadek z udziałem czterech aut w miejscowości Papowo Toruńskie-Osieki. Zobacz zdjęcia Do zdarzenia doszło w piątek 8 marca po południu. Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej. 📢 Parkrun Toruń. Kolejna aktywna sobota w lasku na Skarpie. Zobaczcie zdjęcia Wolny dzień, piękna pogoda i ruch na świeżym powietrzu. Jak co tydzień miłośnicy aktywnego wypoczynku spotkali się w toruńskim lasku na Skarpie. Zobaczcie zdjęcia >>>

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Toruń. Kupcy na targowisku przy Mickiewicza narzekają. Remont niczego nie poprawił Remont południowej części targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza nie polepszył sytuacji kupców. Mało tego - część z nich narzeka, że jest wręcz gorzej, niż było. 📢 Emerytury po waloryzacji: Niektóre trafiły na konto w lutym, a inne w marcu Emerytury w lutym były wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymaali seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Zobacz, które modele hybryd są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Zwracany podatek dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Zobacz, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Te objawy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Mały udar mózgu. Te symptomy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Firmy i instytucje w Toruniu rekrutują pracowników. Sprawdź, jakie są zarobki Zbliżająca się wiosna to dobry moment na zmiany również w życiu zawodowym. Ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Pracowników szukają zarówno firmy jak i instytucje. Okazję na nową pracę mają m.in. majster budowy, nauczyciel, fizjoterapeuta i wielu innych. Oprócz ofert prezentujemy również zarobki, jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 620 zł dodatku niezależnie od wieku. O dostępności tego świadczenia ZUS wiedzą nieliczni! Czy wiesz, że istnieje dodatek w wysokości 620 zł miesięcznie, który przysługuje niezależnie od wieku? Mowa o dodatku dla sieroty zupełnej, który ZUS wypłaca osobom, których rodzice nie żyją, a które pobierają rentę rodzinną. Niestety, wielu osób nie zdaje sobie sprawy z tego świadczenia. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz się o nie ubiegać.

📢 Co ma piernik do wiatraka? Powiat toruński i fabryka "Kopernik" będą się wspólnie promować Starostwo Powiatowe w Toruniu i Fabryka Cukiernicza "Kopernik" przystąpiły wspólnej kampanii promocyjnej „Co ma piernik do wiatraka?”. Chcą pokazać piękno regionu i tradycje kulinarne z piernikiem w roli głównej. 📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Zobacz, co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Samochody, które mimo swojego wieku nadal świetnie radzą sobie na drogach [raport] Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według wiarygodnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Policjanci poszukują zaginionych mieszkańców Czarnowa i Torunia Policjanci poszukują 79-letniego Romana Stankiewicza z Czarnowa, który w piątek po godz. 10 wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nadal również trwają poszukiwania zagonionego na początku lutego Kamila Galczaka z Torunia.

📢 Tak wyglądał pierwszy trening Apatora Toruń. Motoarena była zamknięta dla kibiców! Po raz pierwszy od lat kibice "Aniołów" nie mogli oglądać pierwszego wyjazdu swojej drużyny na tor. W piątek klub najpierw zaprosił fanów na Motoarenę, a tuż przed treningiem poinformował, że stadion będzie jednak zamknięty. Tak wyglądały pierwsze kółka "Aniołów: w 2024 roku - zobaczcie zdjęcia! 📢 Panie kochają sport. To wyjątkowa galeria kibicek z Torunia i okolic z okazji Dnia Kobiet! Czym byłyby mecze naszych drużyn bez pięknych kibicek na trybunach? Torunianki kochają sport, swoje wierne fanki mają koszykarze Twardych Pierników, hokeiści HKH Energi Toruń, siatkarze Aniołów czy żużlowcy Apatora. Dowody? Zobaczcie naszą galerię z okazji Dnia Kobiet! 📢 Arriva Polski Cukier Toruń kończy z przegrywaniem. Wielki Vucić, dobry debiut Washingtona. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom! Duże brawa za zwycięstwo, ale solidny minus za ostatnią kwartę. Arriva Polski Cukier Toruń pewnie pokonał Arkę Gdynia. Kolejny doskonały mecz Mate Vucicia, bardzo dobry debiut w zespole Jamesa Washingtona

📢 Weekend w Toruniu. Co nasz czeka 8-10 marca 2024? Koncerty to nie wszystko! Kolejny marcowy weekend przed nami! W piątek obchodzimy Dzień Kobiet. Nie jest to jednak jedyny powód, by skorzystać z zaplanowanych na trzy dni wydarzeń. Jak co tydzień zgromadziliśmy dla naszych Czytelników najciekawsze propozycje. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Kultura budzi się do życia! 📢 Koalicja Obywatelska chce sięgnąć po fotel starosty toruńskiego. Oto jej kandydaci do rady powiatu Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na radnych powiatu toruńskiego. To grupa 33 osób. Do 23-osobowej Rady Powiatu Toruńskiego kandydują w pięciu okręgach.

📢 Kolejne "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler w Toruniu. Wiemy gdzie będą! Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" znów goszczą w Toruniu. Do 8 marca restauratorka rewolucjonizuje restaurację lotniczą "Epto". Czy pomoże to interesowi, który wraz z mężem od roku prowadzi tu pochodząca z Ukrainy pani Albina?

📢 Także Lewica ma kandydata na prezydenta Torunia. To Piotr Wielgus, mąż wiceministry Piotr Wielgus, mąż posłanki i wiceministry kultury Joanny Scheuring-Wielgus, jest kandydatem Lewicy na prezydenta Torunia. Wystawia ona też kandydatów wyborach do sejmiku województwa i Rady Miasta. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Ile mieszkańców mają poszczególne części Torunia? Sprawdźcie sami! Mamy najnowsze dane Toruń mieszkańców ma coraz mniej – świadczą o tym dane Urzędu Miasta Torunia, które pokazują, że mieszkańców zameldowanych na stałe jest 172 023. Na meldunek czasowy zameldowało się natomiast 6230 osób. Ilu torunian mieszka w poszczególnych częściach miasta?

📢 Wybory 2024. Oto kolejny kandydat na prezydenta Torunia. Mówi, że jest jak Sean Connery Maciej Cichowicz jest kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach na prezydenta Torunia. Sojusz tych ugrupowań startuje też w wyborach do Rady Miasta Torunia. 📢 Ponad 18 godzin zablokowana S10! To skutek śmiertelnego wypadku pod Toruniem! Zderzyło się 5 pojazdów! Mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia! Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 5 marca po godzinie 17. Pod samym Toruniem doszło do zderzenia 5 pojazdów. Jedna osoba nie żyje. Co się stało?

📢 Wybory 2024. Kogo do boju o Radę Miasta Torunia wystawia Michał Zaleski? Kogo widzi jako wiceprezydenta? Walczący o szóstą kadencję w roli prezydenta Torunia Michał Zaleski przedstawił swój i swojego komitetu program oraz kandydatów w wyborach do Rady Miasta, a także ewentualnego kandydata na wiceprezydenta.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było podczas pierwszego w marcu. Zobacz zdjęcia! Kolejny pchli targ odbył się na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Używana Kia XCeed (2019-obecnie). Poznaj jej wady i zalety Czy XCeed sprawdzi się po kilku latach użytkowania i czy jest to dobry wybór? Sprawdźmy tego ciekawego crossovera, który niedawno przeszedł lifting.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

