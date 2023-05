Przegląd prasy 10.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ile trzeźwiejemy po piwie, winie, wódce? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu?”?

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie, winie, wódce? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.05.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [10.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [10.05.2023] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [10.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [10.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [10.05.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabelę wypłat i wyliczenia [10.05.2023] Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki [10.05.2023] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [10.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze [10.05.2023] Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [10.05.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Najmniej awaryjne auta na świecie. Mają ponad 10 lat i dalej są dobrym stanie. Zobacz szczegółowy raport Auta, które mają 10 lat i więcej wcale nie muszą być w fatalnym stanie. Te samochody często dobrze znoszą upływający czas i wcale nie psują się często. Przynajmniej niektóre. Są modele, które dobrze znoszą upływający czas. Świadczą o tym różne specjalistyczne raporty. Jednym z nich jest raport TUV, czyli niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej. Jakie samochody powyżej 10 lat warto kupić? 📢 Zwrot podatku 2023. Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Oto nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym?

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Dostaniesz jeszcze wyższą emeryturę. Czeka dodatkowe 500 złotych! Takie pieniądze możesz zdobyć Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wyższa Emerytura 2023. Ci seniorzy zyskają dodatkowe wsparcie finansowe [LISTA OSÓB] Emerytura 2023. Do kogo trafi okrągłe 5 tys. zł? Do końca lutego 2023 roku świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto, natomiast od 1 marca świadczenie to wzrosło do kwoty 5540,25 zł brutto miesięcznie, czyli jest o 595,46 zł wyższe. Jak to wygląda dokładnie? Oto konkrety!

📢 14. emerytura 2023. Są limity! Te osoby nie otrzymają "czternastki" 14 emerytura. Kogo ominie? Już niedługo na konta wszystkich emerytów trafi zapowiadana "czternastka"" Niektórzy zaplanowali już konkretne wydatki. Niestety. Nie na konto każdego seniora spłynie dodatkowa gotówka. Rząd ustalił limity. Kto nie otrzyma świadczenia? Poznajcie szczegółowe ustalenia. 📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody wypadają najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode?

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Oto stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Oto stawki!

📢 Najlepsza położna w Toruniu. Kogo polecają mamy? Kto ma najwięcej pozytywnych opinii? [LISTA] Którą położną wybrać? - to pytanie zadaje sobie większość młodych mam. Kobiety dzielą się opiniami w internecie. Przejrzeliśmy różne fora, portale i strony internetowe i zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej pojawiające się nazwiska. Położne w Toruniu to naprawdę specjalistki w swoim fachu! Zobaczcie, które z nich są pozytywnie oceniane i gdzie przyjmują. 📢 Te monety z PRL-u są najrzadsze. Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić ile są warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule

📢 Gwara toruńska. Tak kiedyś mówiono w Toruniu i okolicach. Czy znasz takie słowa? Gwara toruńska kształtowała się przez lata. Na wiele słów wpływ miał język niemiecki, gdyż Toruń i okolice znajdowały się pod zaborem pruskim. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic. Używacie tych słów w swoich domach? Znacie ich znaczenie? 📢 Cenne sprzęty z PRL-u. To chciał mieć każdy z nas! Najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W czasie PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało?

📢 Dodatki do emerytury 2023. Na takie finansowe wsparcie dla emerytów możesz liczyć. Jakie dodatkowe pieniądze można dostać? Drożyzna z pewnością nie sprzyja emerytom. Dla nich ważną opcją staje się więc zdobywanie dodatkowych środków pieniężnych tak, aby móc godnie spędzić jesień życia. Tu z pomocą może przyjść dla nich szereg rozwiązań, ulg i dodatków, które znacząco wspomagają ich trudną sytuację. O jakich dodatkach mowa? Jak z nich skorzystać? 📢 Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Oto lista niebezpiecznych połączeń Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne?

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Oto szczegóły!

📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Oto stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji: szczegółowe wyliczenia! Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! 📢 Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety?

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Trwa wielka wyprzedaż Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobaczcie, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Emerytury 2023. Nie odbierzesz już emerytury od listonosza! Ważna zmiana w przepisach Poczty Polskiej! Jakie dokumenty należy przygotować? Emerytury 2023. Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. Wiele emerytów nadal pobiera w ten sposób swoje świadczenie emerytalne w Polsce. W życie weszły jednak niedawno nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, aby wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach.

📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Tyle trzeba wydać za własne "m"! [9.05.223] Portal OtoDom.pl posiada dużą bazę ogłoszeń, dotyczących sprzedaży mieszkań w Toruniu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie kształtują się ceny najtańszych mieszkań, które dostępne są do kupienia w Toruniu. Zobaczcie, ile trzeba wydać i za co! Więcej w naszej galerii. 📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Łapcie okazje! Tanie domy do remontu do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia i szczegóły! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu. Takie nieruchomości znajdują się także w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, co i za ile można obecnie kupić. Więcej w naszej galerii! 📢 Masz takie auto? Te samochody kradną najczęściej. Które modele cieszą się popularnością wśród złodziei? W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Meble i kryształy z PRL-u! To one są teraz poszukiwane. Za ile są można je kupić na Allegro? [maj 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

📢 Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Co z projektem! Te roczniki skorzystają na zmianach. Znamy zasady Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Czy wcześniejsze emerytury powrócą? Projekt przywracający emerytury nauczycielskie jest na końcowym etapie prac. Rząd obecnie prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury. Projekt ma być gotowy na początku lata. Oto szczegóły! 📢 To są najbardziej poszukiwane monety PRL-u i nie tylko! Masz je w domu? Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy?

📢 Ci kontrolerzy mogę zapukać do Twoich drzwi! Powinieneś o tym wiedzieć W rozmaitych sytuacjach może zdarzyć się tak, że kontrolerzy przyjdą sprawdzić, czy spełniamy wszystkie normy i przepisy prawa. Może to dotyczyć opłacania odpowiednich podatków, ale i stanu naszego domu, pieca i nie tylko... Kiedy możemy spodziewać się kontroli? Jacy kontrolerzy mogą zapukać do naszego domu? O czym warto pamiętać?

📢 Kto może najwięcej stracić w 2024 roku? "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Oto lista potencjalnych strat w przyszłym roku Kto może najwięcej stracić w 2024 roku? "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Ruszają prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Czego można się spodziewać? Na pewno wyższych składek ZUS!, lecz co stanie się z zerową stawką VAT czy waloryzacją emerytur? Sprawdź!

📢 Pielęgniarki i położne świętowały w Hotelu Filmar w Toruniu We wtorek, 9 maja, w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oraz środowiska medycznego. W regionie świętowanie potrwa przez cały tydzień. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 9.05.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 Pożar stogu siana w gminie Łubianka. Trwa akcja gaśnicza - na miejscu 11 zastępów straży pożarnej Trwa gaszenie pożaru stogu siana we wsi Biskupice w gminie Łubianka w powiecie toruńskim. Na miejscu z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej z regionu. 📢 Młodzi, pomocni i wspaniali z Torunia. Już 26. raz wręczono im nagrody Uczniowie, którym przyznano ten tytuł, zasłużyli sobie na niego swoją chęcią pomocy innym i zaangażowaniem w wolontariat. – Często zastanawiamy się, jak oni to wszystko robią – chwalą pracę młodych-wspaniałych ich opiekunowie.

📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Takie są najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz! Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Szokujące wyliczenia emerytur. Najnowsza tabela brutto i netto. Będą nowe dodatki? Takie przelewy dostaną emeryci 9.05.2023 Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur. Czy seniorzy mogą liczyć na nowe dodatki? Emeryci dostaną emeryturę wraz z dodatkową 13. emeryturą, nie jest to jednak nowy dodatek. Tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Będą rekordowe podwyżki! Sprawdź również wyliczenia 13. emerytury. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Gdzie stacjonują karetki w Toruniu? Wcale nie w szpitalu! A co z defibrylatorami, gdzie je znaleźć? Karetki w Toruniu nie stacjonują w szpitalu, ale w różnych częściach miasta i w okolicznych miejscowościach. Dzięki temu są w stanie dotrzeć do wsi oddalonej o 20 km nawet w ciągu kilku minut. Co ciekawe, najwięcej karetek stacjonuje przy ul. Grudziądzkiej, naprzeciwko biurowca Orbita Business Park, gdzie znajduje się redakcja "Nowości".

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 09.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły!

📢 Wielki horoskop na maj 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 9.05.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na maj 2023 roku. Co się wydarzy w maju 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? To będzie bardzo ciekawy miesiąc. 9.05.2023. 📢 Krótkie fryzury na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 9.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Tak żyje i mieszka Robert Motyka. Gwiazda kabaretu "Paranienormalni" ma ładny dom i ogród. Zobacz zdjęcia Robert Motyka to znany polski prezenter radiowy i gwiazdor kabaretu "Paranienormalni". Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak mieszka na co dzień. Jego dom i ogród robią wrażenie. Jak żyje na co dzień Robert Motyka z żoną Moniką i dziećmi? Sprawdź.

📢 Gdzie w regionie wyłączą prąd? Sprawdź planowane wyłączenia energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Czy to dotyczy także Twojej okolicy? Lepiej to wiedzieć wcześniej, by móc się przygotować. Więcej szczegółów w naszej galerii. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Ciężko się z nimi dogadać. Są uparte i bywają nieznośne. Sprawdź listę! 9.05.2023 Oto lista imion, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Ciężko zaakceptować ich pewne zachowania i sposób bycia. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Kiedyś wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować osobowość i charakter człowieka. Te osoby mają trudny charakter. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. Sprawdź, kto jest na liście!

📢 "Czterej pancerni i pies" mają 57 lat. Tego nie wiesz o tym kultowym polskim serialu! Były też wpadki 9 maja 1966 roku ukazał się pilotażowy odcinek serialu "Czterej pancerni i pies". Produkcja świętuje zatem 57 lat na ekranie. W tym czasie bawiła kolejne pokolenia, stając się kultowym polskim serialem. Podczas produkcji nie obyło się jednak bez mniejszych lub większych wpadek. Tego na pewno nie wiedzieliście o serialu Konrada Nałęckiego. 📢 Toruń. Oto zarobki i majątek prezydenta Michała Zaleskiego! Dochód wyższy niż przed rokiem 256 tys. 955 zł brutto z tytułu bycia prezydentem Torunia i 117 tys. 324 zł brutto z emerytury - taki dochód osiągnął przez miniony rok Michał Zaleski. Właśnie upubliczniono jego najnowsze oświadczenie majątkowe. Praca przyniosła mu więcej pieniędzy niż rok wcześniej.

📢 Toruń. W uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej wzięli udział bardzo wyjątkowi goście W poniedziałkowych uroczystościach z okazji 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej wzięli udział m.in. potomkowie alianckich jeńców przetrzymywanych w utworzonym przez Niemców w Toruniu obozie jenieckim. Jeden z tych jeńców, Australijczyk Harvey Frederick Gorrie, w 1943 roku uciekł z obozu i dołączył do partyzantów z Gryfa Pomorskiego. 📢 Pamiętasz modne łazienki z PRL-u? Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wnętrza w stylu PRL znowu są na czasie W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Trwa matura z matematyki. Jak ten obowiązkowy egzamin przebiega w Toruniu? 3 godziny na rozwiązanie maturalnego arkusza z matematyki na poziomie podstawowym mają zdający w tym roku. Egzamin z królowej nauk jest obowiązkowy dla wszystkich - podobnie jak polski i język obcy nowożytny. 📢 MZK w Toruniu szuka kontrolerów i kusi 10 tys. zł zarobku! Kto jeszcze kusi takimi sumami? 10 tys. zł brutto miesięcznie - takimi zarobkami w ogłoszeniu kusi MZK w Toruniu kandydatów na kontrolerów biletów. Kwota robi wrażenie, ale szczegóły oferty rozwiewają wątpliwości: to zarobki "uzależnione od efektów pracy". Kto jeszcze w Toruniu wabi do pracy podobnymi sumami i sposobami? 📢 Stare telefony komórkowe - ile są warte? Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję?

📢 "Zatrudnię doświadczonego murarza, mogą być alkoholicy". Ogłoszenia o pracę, obok których nie da się przejść obojętnie! Ogłoszenia o pracę - w Internecie jest ich mnóstwo. Trudno się dziwić, specjalistów i fachowców brakuje dziś niemal w każdej branży. Jak wynika z raportu Barometru Zawodów, aż 27 profesji znajduje się w Polsce na liście deficytowych. Poszukiwani są zarówno pracownicy fizyczni, m.in. budowlańcy, mechanicy czy kierowcy, ale też specjaliści IT, lekarze czy księgowi. Nic dziwnego, że pracodawcy dwoją się i troją, żeby przyciągnąć pracowników do swojej firmy. Niektóre ogłoszenia o prace są naprawdę oryginalne! Zerknijcie, czego wymagają i co oferują pracodawcy. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ >>

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny na Koniuchach [zdjęcia] Trwa sezon komunijny w Toruniu. W niedzielę odbyły się uroczystości przyjęcie I Komunii Świętej w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny na Koniuchach. Na uroczystości podobnie - jak w latach ubiegłych - nie mogło zabraknąć fotoreportera "Nowości". 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Opatrzności Bożej na Rudaku [zdjęcia] Trwa sezon komunijny w Toruniu. W niedzielę odbyły się uroczystości przyjęcie I Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej na Rudaku. Na uroczystości podobnie - jak w latach ubiegłych - nie mogło zabraknąć fotoreportera "Nowości". 📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Pomimo niskiej ceny są naprawdę piękne Rodzinne Ogródki Działkowe wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Można na nich sadzić owoce, warzywa, kwiaty, a przede wszystkim wypoczywać! Choć wiele z nich kosztują naprawdę dużo, to można znaleźć też takie za znacznie mniejsze pieniądze. Jak wyglądają i gdzie się znajdują? Przedstawiamy najtańsze działki rekreacyjne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskim wystawione na sprzedaż! Niektóre naprawdę robią wrażenie!

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń? Było jak zwykle ciekawie a atmosfera była gorąca. Zobaczcie sami! Oto fotorelacja z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby nie płacą alimentów - poszukuje ich policja! Zobaczcie wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 6 maja 2023 roku. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje kilkuset osób z woj. kujawsko-pomorskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów. Prezentujemy wizerunki kilkudziesięciu osób. Zobaczcie ich zdjęcia i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 "Zobacz więcej" 2023. Wyjątkowa sesja fotograficzna w centrum Toruniu W sobotę w Toruniu odbyła się wyjątkowa sesja fotograficzna - osoby przewlekle chore pozowały do zdjęć w ramach drugiej edycji projektu "Zobacz więcej".

📢 Tak kibicowaliście na derbach Pomorza Apator - GKM. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Kibice na derbach Pomorza For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Około dziesięciu tysięcy kibiców w piątkowy wieczór dopingowało żużlowców na Motoarenie. Mamy dla Was dużo zdjęć trybun toruńskiego stadionu. Tak kibicowaliście "Aniołom", są też ujęcia z sektora gości. 📢 Kujawsko-Pomorskie. To sprzedaje teraz komornik - domy, mieszkania. Ceny bardzo atrakcyjne! Oto licytacje komornicze maj 2023 Tanie domy z ogrodem, mieszkania - takie nieruchomości można znaleźć na licytacjach komorniczych. Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Oto nowe licytacje komornicze w woj. kujawsko-pomorskim - zebraliśmy oferty m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Brodnicy, Świecia i wielu innych miast i wsi! Zobacz teraz w naszej galerii najnowsze licytacje domów w regionie.

📢 Kibice na derbach Apator Toruń - GKM Grudziądz. Poszukajcie się na zdjęciach! For Nature Solutions Apator - ZOOleszcz GKM Grudziądz 52:38 w derbach Pomorza. Na trybunach nie brakowało wsparcia dla "Aniołów". Tak kibicowaliście na Motoarenie, poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych! 📢 Takie poważne choroby mogą powodować swędzenie skóry. Te objawy mogą świadczyć o nowotworze Ciało wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak z organizmem. Wygląd nóg, stóp, dłoni, palców, oczu, języka czy skóry może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Okazuje się, że również swędzenie skóry może być objawem poważnej choroby, a nawet nowotworu. Jakie choroby może oznaczać utrzymujący się świąd? Jakie nowotwory mogą powodować swędzenie? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Sprawdź teraz najważniejsze znaki ostrzegawcze w naszej galerii.

📢 Koniec majówki. Najlepsze memy o długim weekendzie. Tak wypoczywali Polacy Pierwszy długi majowy weekend już za nami. Polacy wyciągnęli ruszty z piwnic i garaży. My zebraliśmy w jednym miejscu najśmieszniejsze żarty o "święcie grilla". 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Jak się ubierać, aby zamaskować wystający brzuch? Zobacz stylizacje, które Ci w tym pomogą! Będziesz czuła się w nich komfortowo i pięknie Wystający brzuch i tzw. oponka może być powodem kompleksów wielu kobiet. Jeśli i Ciebie krępują fałdki tłuszczu i chciałabyś je jakoś ukryć, to mamy kilka propozycji stylizacji. Zobacz, jakie ubrania nosić wiosną i latem, aby zatuszować dodatkowe kilogramy i wyglądać szczuplej. 📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Nowy obowiązek w ZUS! Termin mija w maju - lepiej nie przegapcie tego rozliczenia ZUS w komunikacie prasowym przypomina o rozliczeniu składki zdrowotnej. Termin na to mija już 22 maja, a co więcej, w rozliczeniu trzeba opierać się na dokumencie za kwiecień 2023. Należy przy tym pamiętać, że jest to pierwsze takie rozliczenie. Lepiej nie przegapić powyższego terminu. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!