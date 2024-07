Przegląd prasy 10.07.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce 10.07.2024”?

Prasówka 10.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce 10.07.2024 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Dzień Kota obchodzimy 17 lutego i 8 sierpnia. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki, które były prezentowane na wystawie w Łodzi.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 To przechodzi ludzkie pojęcie! Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu zaskakują i nie liczą się z innymi Ostatnio dostaliśmy od Was nowe zdjęcia przykładów nieodpowiednio zaparkowanych aut. Dlaczego myślą tylko o sobie? Sprawdźcie najnowsze zdjęcia "mistrzów parkowania" z Torunia i regionu.

Prasówka 10.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kleszcze nie lubią tej grupy krwi. Jeśli ją masz mało ryzykujesz wchodząc do lasu i na łąkę Lato to czas kiedy najczęściej możemy zarazić się chorobą przenoszona przez kleszcze. Dzieje się tak dlatego, że w tym czasie przebywamy na świeżym powietrzu wśród traw i krzaków, gdzie najczęściej przebywają te pajęczaki.

Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie? Zobacz szczegóły!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Nawet 5 do 9 tysięcy złotych za rezygnację z auta? Skusisz się na te pieniądze? Nawet 5000 złotych dopłaty do zakupu roweru elektrycznego oferuje rząd. Jednak coś za coś - nie otrzymamy tego ot tak sobie. W ramach dofinansowania stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci programu "Mój rower elektryczny" można otrzymać wyjątkowe dopłaty. Niektórzy mogą liczyć nawet na 9 tysięcy złotych. Kto i kiedy otrzyma środki? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 SZALENI! Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic ciągle zaskakują i nie liczą się z innymi. Sprawdźcie, jak nie parkować aut! Prezentujemy kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie kierowcom i pieszym. Zobaczcie najnowsze przykłady takich sytuacji!

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [10.07.2024] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Stare ale w formie. Nie uwierzycie w jakiej! To te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. One są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w lipcu 2024. Wyliczenia na rękę - porównanie rok do roku [10.07.2024] Zbliżają się wypłaty emerytur na lipiec 2024 roku. Seniorzy mogą spodziewać się zwiększonych świadczeń, które zostały podwyższone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobaczmy, jakie kwoty trafią na konta emerytów w lipcu br. W artykule podajemy również harmonogram wypłat świadczeń emerytalnych na lipiec. 📢 Tak zmieniłyby się pensje po zmianie w składce zdrowotnej. Mamy wyliczenia planu Petru [10.07.2024] Do sejmu trafił właśnie nowy projekt ustawy dotyczący składek zdrowotnych. Zmiany wpłynęłyby na korzyść wielu pracowników, którzy odprowadzaliby mniejszą składkę zdrowotną. Zobaczcie, jak zmieniłaby się pensja po obniżeniu składki zdrowotnej. Te osoby miałyby więcej pieniędzy "na rękę". 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Dla kogo? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź szczegóły Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek. 📢 Kto nie powinien pić wody z cytryną na czczo i jakie mogą być jej skutki uboczne? [10.07.2024] Woda z cytryną na czczo zyskała popularność jako zdrowy sposób na rozpoczęcie dnia, ale nie każdy powinien ją spożywać. Pomimo licznych korzyści, takich jak poprawa trawienia i wspomaganie detoksykacji organizmu, istnieją pewne przeciwwskazania i potencjalne skutki uboczne, które warto wziąć pod uwagę.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem [10.07.2024] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów [10.07.2024] Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Dzięki temu trikowi wygrasz z zarazą ziemniaczaną na pomidorach. Domowy oprysk za mniej niż 10 złotych [10.07.2024] Zaraza ziemniaczana jest groźną chorobą grzybową, która równie często jak ziemniaki, atakuje również pomidory. Warzywa są na nią narażone szczególnie w okresie intensywnych deszczów. Z tym problemem móżna sobie poradzić, stosując domowy oprysk. Pamiętaj, że łatwiej jej zapobiegać, niż leczyć.

📢 Dodaj to do róż, a kwiatów będzie ponad miarę. Oto trik na dużo róż [10.07.2024] Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów ogrodowych i doniczkowych. Ich aksamitne kwiaty kontrastujące z mocnym zapachem i kłującymi łodygami sprawiły, że przez lata zyskały wymiar symboliczny. Pielęgnacja róż nie jest skomplikowana, lecz do obfitego kwitnienia potrzebują pewnych składników odżywczych. W amatorskich uprawach dostarczysz je domowymi nawozami. Oto trik, aby mieć dużo róż w ogrodzie i na parapecie.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2024 roku. W tych sytuacjach warto mieć gotówkę w domu [10.07.2024] Zeszłoroczne dyskusje na temat wprowadzenia limitów płatności gotówką rozpaliły debatę dotyczącą przechowywania pieniędzy w domowych zaciszach. Chociaż ostatecznie ograniczenia płatności gotówką nie zostały wprowadzone, pozostawiając Polakom wolność w korzystaniu z gotówki bez jakichkolwiek limitów, pojawia się pytanie o bezpieczeństwo i przepisy związane z przechowywaniem pieniędzy w domu.

📢 Modne paznokcie na lipiec 2024. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [10.07.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na lipiec 2024. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Rzadkie znaczki pocztowe PRL - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [10.07.2024] Stare znaczki z czasów PRL mogą być w 2024 roku sporo warte. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Nowy Wiek Emerytalny - tabela wyliczeń dla chętnych. Tak mogą wyglądać "stażówki" [10.07.2024] Rozważane wprowadzenie emerytur stażowych w Polsce od roku 2024 wzbudza szerokie zainteresowanie oraz dyskusje. Ta znacząca modyfikacja w polskim systemie emerytalnym rodzi pytania o przyszłość świadczeń emerytalnych, oferując jednocześnie nowe perspektywy dla pracowników spełniających określone kryteria stażu pracy. Niektórzy mieszkańcy Kujaw i Pomorza całą akcję nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych.

📢 To wszystko może zabrać teraz komornik. Od lipca 2024 roku nowe zasady egzekucji [10.07.2024] Komornik pojawia się w życiu dłużnika, który nie spłaca zobowiązań a wierzyciel chce je odzyskać. Komornik pojawia się dopiero po wyroku sądu i jest gwarantem jego wykonania. Choć komornik wielu z nas kojarzy się negatywnie, to jest to tylko osoba, która trzymając się przepisów prawa próbuje odzyskać pieniądze. Oto co może zabrać komornik od 1 lipca 2024 roku.

📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Oto szczegóły Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Sylwia Dekiert - tak mieszka i żyje. Piękna dziennikarka sportowa wychowuje trzech synów i ma 12 lat młodszego partnera [10.07.2024] Sylwia Dekiert - tak mieszka i żyje na co dzień popularna dziennikarka TVP, aktualnie gospodyni studia w czasie pilkarskiego Euro 2024. Ma cięty język, zachwycającą figurę i spore grono fanów. Kilka lat temu jej serce skradł dwanaście lat młodszy mężczyzna, z którym teraz wychowuje trójkę dzięci. Zobaczcie jak urządziła się w życiu prywatnym piękna dziennikarka Sylwia Dekiert.

📢 Tak Piotr Żyła i Marcelina Ziętek urządzili swój nowy dom w Ustroniu. Zobacz jak mieszka słynny skoczek narciarski! [10.07.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek tworzą zgramy związek od trzech lat. Słynny skoczek wybudował dla siebie i ukochanej dom w Ustroniu, skąd pochodzi. Jak wygląda w środku gniazdko Piotra Żyły i Marceliny Ziętek? Zaglądamy do środka - tak urządzili salon, kuchnię, a aktorka pokazała fanom łazienkę - zobaczcie zdjęcia ze środka nowego domu Piotra Żyły! 📢 Oto ponad 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Masz taki samochód? Super. Te samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Skarbówka prosi o donos? Wiemy, kogo wzięli na celownik! Zgodnie z prawem po sprzedaży obowiązkowo powinniśmy dostać paragon. Stanowi on dowód tego, że do takiej właśnie sprzedaży w ogóle doszło. Brak paragonu to złamanie prawa - co usilnie przypomina skarbówka. Wraz z początkiem wakacji US rozpoczął akcję informacyjna "weź paragon". Akcja uczula na to, aby odbierać paragony po zakupie - a jeśli takowego nie otrzymamy, na złożenie donosu do urzędu skarbowego! 📢 Masz to w domu? Te rzeczy PRL są obecnie najbardziej poszukiwane Choć okres PRL-u słusznie już określamy jako miniony, nie brakuje rzeczy z tych czasów, które wyraźnie podobają się wielu kolekcjonerom. Wciąż są zbierane monety i banknoty z PRL-u, ale nie tylko! Na popularność można również zwrócić uwagę w przypadku fajansów, sprzętu elektronicznego z tego okresu, zabawek oraz różnych innych przedmiotów. Te rzeczy często są wystawiane np. na aukcjach. A za ile są licytowane? Oto nasz przegląd!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne posiadłości od komornika. Zobacz największe skarby z licytacji komorniczych w lipcu 2024 Komornicy w Kujawsko-Pomorskiem w lipcu licytują bardzo dużo domów. Najtańsze na sprzedaż wystawione są z ceną poniżej 130 tys. zł. Pod młotek komorniczy idą też jednak piękne posiadłości np. w Brzozie czy Tryszczynie za 1 mln zł i więcej. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Brawo Wy! Te osoby adoptowały psy ze schroniska w Toruniu. Zwierzęta znalazły nowy kochający dom [zdjęcia] To wcale nie jest łatwa decyzja. Tym bardziej wielkie brawa dla osób, które zdecydowały się wziąć psa ze schroniska. Szacunek dla wszystkich którzy adoptują zwierzęta, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie zdjęcia osób, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt.

📢 Od 7 lipca musisz mieć w samochodzie takie urządzenie. Zmiana przepisów. Po co czarna skrzynka w samochodzie? Od niedzieli 7 lipca obowiązuje zupełnie nowy przepis dotyczący samochodów. W każdym nowo zarejestrowanym samochodzie będzie musiał się znaleźć rejestrator danych, czyli EDR. Co to takiego? W praktyce jest to czarna skrzynka podobna do tych, które znamy z samolotów. Dlaczego w samochodach mają być montowane czarne skrzynki? Których dokładnie pojazdów dotyczą nowe przepisy?

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 9.07.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur w 2025 roku! Jest decyzja rządu. Mamy wyliczenia kwot w TABELI Resort finansów zaprezentował najnowsze prognozy waloryzacji emerytur w 2025 roku. Jak się okazuje, wskazują one niższy od dotychczasowego wzrost świadczeń w przyszłym roku. Należy przygotować się na koniec podwyżek, które można było obserwować w ostatnim okresie. W galerii znajdziecie szacunkową tabelę z waloryzacjami emerytur w 2025 roku. 📢 Dodatkowe 4000 zł dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Zobacz, kto dokładnie może zyskać te pieniądze! ZUS szykuje się do wypłat dodatkowego świadczenia dla wielu Polaków. Do zyskania jest niemalże 4000 złotych. Kto dokładnie otrzyma te pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie? 📢 UWAGA. Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Takie są nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Mamy wyniki matur 2024. Toruńscy uczniowie znów najlepsi w regionie! Maturalne średnie z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym są w Toruniu lepsze niż w kraju i regionie. Nasi uczniowie wypadli nieco lepiej niż ich rówieśnicy z Bydgoszczy. Średnia torunian to 75,19 proc., a młodzieży z Bydgoszczy to 74,51 proc.

📢 Jerzy Stuhr nie żyje. Na co chorował wybitny polski aktor? „Nie mogłem się poddać” Jerzy Stuhr, jeden z najlepszych polskich aktorów, nie żyje. Artysta zmarł 9 lipca 2024 roku. Nie omijały go problemy zdrowotne. Na co chorował Jerzy Stuhr? Zmagał się nie tylko z rakiem. 📢 Znakowanie mieszkań - tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sekretne znaki złodziei Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść.

📢 Mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. To piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - mamy zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Jerzy Stuhr nie żyje. Krakowski aktor miał 77 lat Jerzy Stuhr nie żyje. Krakowski aktor zmarł w wieku 77 lat. Jego śmierć potwierdził syn, również znany aktor Maciej Stuhr.

📢 Wakacje w Polsce w czasach PRL. Kempingi, kultowa przyczepa, namiot, domek typu Brda. Tak było! Zobaczcie zdjęcia z dawnych lat Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Teraz razem boomem na podróże kamperami wróciła moda na kempingi i pola namiotowe.

📢 Oto pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 09.07.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Doda i Dariusz Pachut zbudowali dom niedaleko Nowego Sącza? Góral spod Łącka jak "Bob budowniczy". Są już nawet kwiaty na tarasie Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek z dala od błysków fleszy. Wcześniej relacjonowali wspólne życie na Instagramie, ale zdecydowali, że to źle wpływa na ich prywatne życie. Były nawet spekulacje, że rozstali się, co oczywiście było było nieprawdą. Co jakiś czas znana piosenkarka odwiedza rodzinne okolice Pachuta czyli Beskid Sądecki. Wspólną majówkę spędzili m.in. w Łącku na rowerach, w kolejny weekend wybrali się na wieżę widokową na Gorcu. Od kilku tygodni na Instagramie jej ukochanego pojawiają się relacje z budowy oraz aranżacji ogródka przy przestronnym domu z widokiem na sądeckie krajobrazy. Czy para uwiła sobie gniazdko na Sądecczyźnie?

📢 To nie żart! Piłkarski trening na wiślanej łasze w Toruniu. Ratownicy czują się już bezsilni [zdjęcia] Apele ratowników o unikanie wchodzenia na wiślane łachy zdają się być niczym walenie głową w mur. Mimo ogromnego zagrożenia, z którym wiąże się pseudoplażowanie na rzece, torunianie codziennie decydują się podjąć ryzyko i wchodzą na nadwiślański piasek. Na łachę wybrała się nawet... dziecięca drużyna piłkarska pod okiem trenerów. 📢 Wielka Gala Tenorów 2024 w Ciechocinku. Tłumy na pierwszym koncercie w uzdrowisku. Zdjęcia W Ciechocinku rozpoczął się (5.07.2024) 20. Międzynarodowy Festiwal Wielka Gale Tenorów. Pierwszy dzień przyciągnął do Muszli Koncertowej widownie, która mogła podziwiać niezwykłe muzyczne widowisko. 📢 Toruń. Domy tymczasowe dla szczeniąt i kociąt potrzebne na już! Jak wyglądają wakacje w schronisku? Wakacje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie obowiązują. Jak przyznają pracownicy, pracy jest dużo więcej, bo wraz z pojawieniem się ciepłych miesięcy, do przytuliska trafiają też zwierzęta – mioty kociąt i szczeniąt oraz zwierzęta, które zostały oddane.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 9.07.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.07.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 09.07.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 To już pewne! Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia. Od lipca ważne zmiany dla dłużników 09.07.2024 Od lipca 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 9.07.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Takie rachunki przyjdą za prąd od lipca 2024. Ile więcej zapłacimy? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd 9.07.2024 Większe rachunki za prąd od lipca 2024? Gospodarstwa domowe muszą przygotować się na zmiany. 16 kwietnia rząd przedstawił projekt ustawy o bonie energetycznym. Bon energetyczny 2024 - dla kogo? Świadczenie pieniężne ma zrekompensować wysokie rachunki m.in. za prąd. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 9.07.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Archeolodzy rozkopują centrum Torunia pod budowę ciepłociągu. Co mogą znaleźć ukryte w ziemi? Badania archeologiczne związane z rozbudową ciepłociągu w centrum Torunia trwają. Zostaną wstrzymane wówczas, jeśli badacze natrafią na cenne zabytkowe znaleziska. 📢 W tych godzinach prąd jest najtańszy! Sprawdź taryfy obowiązujące od lipca 2024. Możesz dużo zaoszczędzić Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Co z bieżnią na toruńskim Stadionie Miejskim? "Jedna z najważniejszych modernizacji infrastruktury sportowej" Minął już ponad rok od głośnej dyskusji na temat stanu zużytej bieżni na toruńskim Stadionie Miejskim. Czołowi lekkoatleci MKL-u mówili wówczas wprost, że nawierzchnia jest dla nich po prostu niebezpieczna i wymaga pilnej wymiany. Wszystko wskazuje na to, że jest szansa, że obiekt nareszcie doczeka się remontu - miasto planuje modernizację z wykorzystaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

📢 Takie są skutki picia piwa. Jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów. Sprawdź! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Byliście na Motoarenie? Mamy nowe zdjęcia kibiców na meczu Apator Toruń - Motor Lublin! Apator Toruń - Motor Lublin 48:42. To jedna z większych niespodzianek tego sezonu w PGE Ekstralidze. Prawie 10 tysięcy fanów "Aniołów" tańczyło z radości po ostatnim wyścigu. Mamy dla was dużą galerię zdjęć kibiców na Motoarenie.

📢 Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu z Motorem Lublin! Karnawał na Motoarenie po ostatnim wyścigu! Mało kto wierzył, że Apator Toruń postawi się niepokonanemu Motorowi Lublin. A jednak "Anioły" pokazały swoją moc. Jest zwycięstwo 48:42, jest wielka radość na trybunach. Zobaczcie zdjęcia kibiców z tego meczu! 📢 Ale zmiana! Tak wyglądał kiedyś Toruń. Mamy archiwalne zdjęcia miasta z NAC Zobaczcie kolejne wyjątkowe fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tak kiedyś wyglądało nasze miasto! W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z różnych okresów dziejów Torunia.

📢 Pożegnalna impreza Kamila Grosickiego. 16 lat pięknej kariery reprezentacyjnej [ZDJĘCIA] Podczas tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej Kamil Grosicki poinformował, że kończy swoją karierę w reprezentacji. Z tej okazji "Turbo Grosik" zaprosił swoich bliskich i znajomych na pożegnalną imprezę.

📢 "Wakacje z wojskiem" w Toruniu. Ich uczestnicy złożyli przysięgę 60 uczestników "Wakacji z wojskiem" w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu złożyło w sobotę 6 lipca przysięgę wojskową. 📢 Jakie tanie domy do remontu można teraz kupić w regionie? Sprawdź przegląd ogłoszeń! Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży tanich domów do remontu z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobacz, ile trzeba wydać na tego typu nieruchomość. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez! Laba - Przystań Towarzyska to obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w tym miejscu! Jak zwykle, na parkiecie było bardzo gorąco! 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.