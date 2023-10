Przegląd prasy (10.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! [10.10.2023]”?

Prasówka 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! [10.10.2023] Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [10.10.2023] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [10.10.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

Prasówka 10.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [10.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo [10.10.2023] Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach! 📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? [10.10.2023] Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [10.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [10.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [10.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju". Piękny dom na Mazurach [10.10.2023] Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy [10.10.2023] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii. 📢 Możliwy skład reprezentacji Polski na Wyspy Owcze. Michał Probierz wystawi piłkarza z 3 ligi na środku obrony? W czwartek (12 października) reprezentacja Polski rozpoczyna nowy rozdział. Po raz pierwszy poprowadzi ją Michał Probierz. Na jaki skład przeciw Wyspom Owczym zdecyduje się 51-letni selekcjoner? Z opaską kapitana i numerem dziesięć na koszulce na pewno wyjdzie Piotr Zieliński. Możliwe jest rotacja ustawienia w trakcie gry i debiut od początku stopera z włoskiej 3 ligi. Poznajcie przewidywaną jedenastkę Biało-Czerwonych.

📢 Europoseł Patryk Jaki w Toruniu. Udzielił poparcia Mariuszowi Kałużnemu [zdjęcia] Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Właśnie z tego powodu do Torunia przyjechał w poniedziałek (09.10) europoseł Patryk Jaki, który publicznie udzielił poparcia Mariuszowi Kałużnemu. 📢 W centrum Torunia spłonął samochód. Zobacz zdjęcia! Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek (09.10) przy ul. Przy Kaszowniku. 📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 To najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Wyższe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Sprawdź szczegóły w nowej tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Jakie są najbardziej trendy paznokcie na jesień 2023? Warto postawić na ciepłe i stonowane kolory Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie.

📢 Tyle wynoszą płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Nowe prawo dotyczy waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie są tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Nowe dodatki finansowe dla tej grupy zawodowej? Pierwsze podwyżki mają być jeszcze przed wyborami O wzroście wynagrodzeń w szkołach mówi się ostatnio coraz częściej. Resort edukacji ostatecznie zmienia niekorzystną interpretację przepisów. O czym w "Dzienniku Gazeta Prawna" mówił Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Natychmiastowo dodatkowe środki mają dostać pedagodzy - ale jest szansa na wyższe podwyżki dla nauczycieli od 2024 roku!

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy? 📢 Aż trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 Taka przysługuje Ci emerytura brutto i netto. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Tanie działki można kupić w powiecie toruńskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Zobaczcie nasz najnowszy przegląd różnego rodzaju działek, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Szukasz miejsca pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Może chcesz mieć ciche miejsce do wypoczynku poza miastem? Ten materiał jest dla Ciebie. Oto, co obecnie dostępne jest na portalu OtoDom.pl. 📢 To tak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim. Te nietuzinkowe wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Które SUV-y cechują się bardzo niską awaryjnością? Te można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wcześniejsza emerytura jest zależna od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak wygląda prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Ile zarabia się w banku na tych stanowiskach? Poznaj najlepiej płatne zawody w branży bankowej. Te kwoty motywują do zmiany branży? Branża bankowa od zawsze była jednym z najbardziej dochodowych sektorów gospodarki. Jednak nie każdy pracownik banku ma takie same zarobki. W tym artykule przyjrzymy się różnicom w wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w bankowości, dowiemy się, kto zarabia najwięcej, a także jakie zawody w tej branży przyciągają najlepiej wynagradzanych specjalistów.

📢 Specjalne dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle można dostać Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 Ta, którą kocham. Pełnometrażowy film dokumentalny Pawła Hejbudzkiego z toruńskim wątkiem w tle Historia jak z filmu – właśnie tak mogą zareagować ci, którzy spotkali się z opowieścią o losach pani Darii, torunianki, która po wielu latach dowiedziała się o tym, że nie jest jedynaczką. Tak samo pomyślał Paweł Hejbudzki, reżyser z Torunia pochodzący, i postanowił stworzyć film dokumentalny o poszukiwaniu miłości i prawdy.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [10.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Abonament RTV 2024 r. - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [10.10.2023] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Taki znak zodiaku jest najlepszy na męża. Osoby spod tych znaków to najlepsi mężowie Astrologowie uważają, że znak zodiaku, który jest do nas przypisany, określa pewne cechy charakteru i zachowania. Można w to wierzyć lub traktować z przymrużeniem oka, faktem jednak jest, że astrologia rozwija się już od setek lat. Układ gwiazd w naszym znaku zodiaku określa to, jacy jesteśmy. Dlatego można sprawdzić, które znaki zodiaku są najlepszymi mężami. Który znak zodiaku jest wierny i lojalny i dba o rodzinę? A który lubi flirtować? Sprawdź teraz, który znak zodiaku jest najlepszy na męża. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oni są poszukiwani przez policję za oszustwa. Rozpoznajesz ich? [zdjęcia - 10.10.2023] Blisko trzysta osób z woj. kujawsko-pomorskiego jest poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy za oszustwa. W naszym materiale prezentujemy wizerunki tych osób. Zobaczcie, jak wyglądają i pomóżcie policji w poszukiwaniach. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 7 października 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Sprawdź wyliczenia podwyżek - tak ma urosnąć twoja emerytura [10.10.2023] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu zainaugurował rok akademicki 2023/24 W poniedziałek 9 października w Auli UMK w Toruniu zainaugurowano rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 📢 Co zarejestrowały fotopułapki na przejściach dla zwierząt? Nie tylko dziki, łosie i sarny..., ale kogoś jeszcze. Zobacz Kierowcy pędzący drogami szybkiego ruchu często nie zdają sobie sprawy, że co jakiś czas przejeżdżają pod albo nad przejściem dla zwierząt. A tam też odbywa się ruch - i to całkiem spory! Co ciekawe, fotopułapki łapią nie tylko lisy, jelenie czy dziki, ale często i człowieka. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz zakochany jest po uszy w pięknej Joannie Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych siatkarzy w reprezentacji Nicoli Grbicia, która walczy we Włoszech o mistrzostwo Europy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźle, a życiowe radości i troski dzieli z piękną siatkarką plażową Jagodą Gruszczyńską. Tak mieszk ai żyje na co dzień siatkarz Aleksander Śliwka. 📢 Tak sam niszczysz swój wzrok. Zobacz co prowadzi do pogorszenia widzenia. Unikaj tego, a będziesz miał zdrowsze oczy Coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem. W części przypadków to proces naturalny spowodowany wiekiem. Wiele jednak młodych ludzi skarży się na słabszy wzrok i problemy z widzeniem. Okazuje się, że jedną z przyczyn kłopotów ze wzrokiem są nie tylko zmiany chorobowe, ale przede wszystkim złe nawyki, które nieświadomie popełnia wielu z nas. Czego więc nie robić i co powinno nas zaniepokoić?

📢 Oddajesz krew? 1000 zł mogą dostać dawcy krwi. Mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Oddawanie krwi jest opłacalne Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Kto poluje na czerwone samochody w Toruniu? Policja przyjęła zgłoszenia, ale sprawca na razie bezkarny Czy w Toruniu grasuje tajemniczy wielbiciel czerwonych samochodów? Ktoś niszczy lakier aut parkowanych na Rubinkowie. Policja przyjęła zgłoszenia, ale sprawca na razie nie został ujęty.

📢 Tramwaj zdrowia psychicznego będzie jeździł po Toruniu. Linią "H" pojedziemy za darmo 9 i 10 października, z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, po Toruniu będzie kursował specjalny tramwaj, w którym będzie można uzyskać porady, dotyczące m.in. tego, gdzie szukać pomocy psychologicznej. Przejazdy będą darmowe. 📢 Tragiczny wypadek w Czarnowie na drodze Bydgoszcz - Toruń. Nie żyje 16-latek Policjanci z Torunia, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło dzisiaj krótko przed godziną 6:00 na drodze krajowej nr 80 w miejscowości Czarnowo. W wyniku potrącenia na miejscu zginął 16-letni pieszy. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 9.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków.

📢 To miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym. Taki wpływ ma na Ciebie miesiąc urodzenia Co miesiąc urodzenia mówi o życiu seksualnym? Okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach. Astrologowie wskazują, że istnieje związek między datą urodzin a preferencjami seksualnymi i aktywnością w łóżku. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Na przykład osoby urodzone w styczniu wydają się oziębłe, zaś urodzeni w maju to prawdziwi romantycy. Co miesiąc Twojego urodzenia mówi o Tobie i Twoim o życiu seksualnym? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 09.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 09.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Wykopaliska na toruńskim bulwarze. Czy władze Torunia zdadzą egzamin? Jaką ocenę wystawią im przyszłe pokolenia? Nasze odkrycia nie są ani na jotę mniej ważne od krakowskich - mówi archeolog prof. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska porównując odnalezione na toruńskim bulwarze relikty kompleksu św. Ducha do odkrytych i eksponowanych pod płytą krakowskiego rynku korzeni stolicy państwa Jagiellonów. - W ogólnie nie biorę pod uwagę tego, aby nie były wyeksponowane. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się doprowadzić do tego, aby nasze miasto było dumne, tak jak kiedyś było dumne i piękne.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 09.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 09.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 09.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 9.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 9.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo poszukują przedsiębiorcy Wysyp ofert pracy dla Torunia i okolicy. Przedsiębiorcy szukają nowych rąk do pracy. Zatrudnienie znaleźć może m.in. spawacz, psycholog, doradca klienta. Ofert jest znacznie więcej. Jeżeli masz w planach zmianę zatrudnienia zobacz, może znajdziesz coś dla siebie.

📢 Toruń. Na UMK wrócili studenci. Jak mieszkają i gdzie jedzą tanio, a dobrze? Zapytaliśmy W pierwszym tygodniu października na uczelnię wrócili studenci, a wraz z nimi ich rozterki, jak opłacić mieszkanie, najeść się i jednocześnie zostawić sobie coś na przyjemności. Popytaliśmy studentów UMK, jak mieszkają i gdzie najchętniej się stołują, by zjeść nieźle, ale w rozsądnej cenie. 📢 UWAGA! Kujawsko-Pomorskie: Pożar w domu jednorodzinnym w Łążynku, gm. Obrowo W niedzielę, 8.10.2023 r., o godz. 19:50 doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w Łążynku.

📢 Ile można uzyskać za kasety magnetofonowe z lat 90.? Najbardziej wartościowe egzemplarze można sprzedać nawet za kilkaset złotych Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Wyższe świadczenia finansowe dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Ile zarabiają polscy Youtuberzy? Poznajcie zarobki, które szokują. Ciężko w to uwierzyć Świat Internetu i mediów społecznościowych przynosi nam wiele niespodzianek, a jednym z nich jest fenomen polskich Youtuberów. Osoby, które tworzą treści na platformie YouTube, zdobywają coraz większą popularność, a co za tym idzie – ogromne dochody. Dziś przyjrzymy się, ile zarabiają polscy Youtuberzy, a te liczby mogą naprawdę szokować. Gotowi na kulisy internetowej kariery i ich wynagrodzenia? Zapraszam do lektury! 📢 Mały udar mózgu. Te objawy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące objawy! Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły!

📢 To oni adoptowali psy ze schroniska. Otoczyli miłością porzucone zwierzęta. Brawo! W toruńskim schronisku dla zwierząt nie brakuje psów. Wszystkie czekają na adopcję. Niektórym to się udaje. Wielka brawa dla osób, które nie boją się wziąć psa ze schroniska, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie, kto ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 08.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Toruń. Akcja Wyprowadź Psa i Zielony Kiermasz z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Galeria 8 października, w niedzielę, Toruń stał się miejscem wyjątkowych obchodów Światowego Dnia Zwierząt. To nie tylko okazja do hołdu dla naszych zwierzęcych przyjaciół, ale również szansa na spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie miłośników czworonogów. Zobaczcie jak było na 17. akcji Wyprowadź PSA. Sprawdźcie galerię zdjęć!

📢 Tak było na wyjątkowej wystawie oldtimerów w Muzeum Twierdzy Toruń. Samochody z duszą i historią! GALERIA W niedzielę, 8 października, odbyła się wystawa oldtimerów w Twierdzy Toruń. Zapraszamy do wyjątkowej galerii, gdzie przeniesiemy Was w świat zabytkowych samochodów, które kuszą elegancją, charakterem i historią. To prawdziwe motoryzacyjne arcydzieła. Zobaczcie sami! 📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Toruń. Afera z rozbudową "Korczaka". Podwykonawca Jerpol został oszukany? Prokuratura bada sprawę Toruńska spółka Jerpol była podwykonawcą rozbudowy ośrodka im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury. Do dziś nie doczekała się za to zapłaty. Czy doszło tutaj do oszustwa? Sprawę bada prokuratura. 📢 Poznajcie skarby z Pchlego Targu przy Centrum Handlowym Kometa w Toruniu! ZDJĘCIA Jeśli jesteś miłośnikiem zakupów, a przy okazji ciekawych i niezwykłych przedmiotów, to niedzielny Pchli Targ przy Centrum Handlowym Kometa w Toruniu jest miejscem, które musisz odwiedzić! To prawdziwa kopalnia skarbów, gdzie każdy może znaleźć coś wyjątkowego. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

📢 Toruń. Czego potrzeba na Jarze? "Nowości" pytają, a mieszkańcy wyliczają: pubu, pizzerii, marketu... Osiedle Jar w Toruniu ciągle rośnie. Na stałe zameldowanych jest tutaj ponad 3,8 tys. osób, ale faktycznych mieszkańców jest zdecydowanie więcej. Czego potrzebują, jeśli chodzi o handel i gastronomię?

📢 Toruń dostanie miliony na przebudowę Grudziądzkiej i budowę alei 700-lecia Toruń dostanie najwyższe możliwe wsparcie na dwie bardzo ważne inwestycje drogowe. Do miasta trafi 30 milionów złotych na ten cel. 📢 Tak wyglądają pupile naszych Czytelników! Wybraliśmy największe słodziaki! Zwierzęta to wierni towarzysze człowieka. Ostatnio obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji poprosiliśmy naszych Czytelników o przysłanie zdjęć swoich pupili. Otrzymaliśmy bardzo dużo fotografii psów, kotów i innych zwierząt, które na co dzień towarzyszą Czytelnikom "Nowości". Przedstawiamy je w naszej galerii.

📢 Toruń. Jak bankowiec nie chciał płacić na synów i mijał się z prawdą w sądzie. Wyrok: obniżenia alimentów nie będzie Chory, zadłużony po uszy, pracujący za grosze i doradzający inwestycyjnie klientom... za darmo - tak przedstawiał swoją sytuację pan Roman w sądzie rodzinnym w Toruniu, by obniżyć mu alimenty na synów. Sąd bankowcowi nie uwierzył.

📢 Toruń. Otwarto nowy oddział chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim, kosztował ponad 17 milionów Oddział chorób wewnętrznych jest jednym najbardziej obleganych w szpitalu przy ul. Batorego - rocznie przyjmuje ponad 1800 chorych. Teraz jest przenoszony do nowego budynku, gdzie znajdzie się miejsce dla 38 pacjentów i nowoczesnej aparatury. 📢 Najlepsi fryzjerzy w Toruniu. Mają najwięcej opinii. Sprawdź, gdzie warto ściąć włosy Fryzjerów w Toruniu jest bardzo dużo. Jak wybrać tego najlepszego? Nie jest to proste, gdyż fryzjer jest tak dobry jak jego ostatnia fryzura. A z tym bywa różnie. Są jednak salony, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Torunia i mają wiele opinii, w tym sporo pozytywnych. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Prawo jazdy w Toruniu. Gdzie najwyższa zdawalność egzaminów? Urząd Miasta opublikował dane Co kwartał Urząd Miasta Torunia publikuje dane, dotyczące zdawalności egzaminów na prawo jazdy w mieście. Sprawdziliśmy, z których szkół kursanci ostatnio najlepiej zdawali egzaminy na prawo jazdy kategorii B.

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Postarzające fryzury damskie - zdjęcia. Takie uczesania dodają lat Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Niestety zasada ta działa również w drugą stronę. Złe cięcie czy koloryzacja może sprawić, że będziesz wyglądać na zmęczoną i o wiele lat starszą niż w rzeczywistości. Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej postarzających damskich fryzur.

