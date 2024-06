Przegląd prasy (11.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 10.06.2024”?

Prasówka 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 10.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną galerię z weekendowych imprez w Largo Club Toruń! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Sprawdź szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić? 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 WAŻNE! Bardzo złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [11.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [11.06.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [11.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [11.06.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [11.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [11.06.2024] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [11.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen [11.06.2024 r.] Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [11.06.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [11.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [11.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [11.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [11.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Toruń. Alkohol na Bulwarze. Pijemy i brudzimy. Nikt nie nadąży ze sprzątaniem? Na schodach, pod mostem i na trawnikach - tak pijemy alkohol na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Butelki i puszki zostawiamy. Tymczasem koszy na śmieci nie brakuje, a Bulwar sprzątany jest intensywnie i regularnie. Na brudasów nie ma rady?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domu do remontu można tutaj kupić. Co można kupić? Na portalu OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń, które dotyczą tanich domów do remontu z regionu kujawsko-pomorskiego. Zobacz nasz najnowszy przegląd. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w galerii.

📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Domy jak z filmu! Zobacz, jak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć. 📢 Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź!

📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024. Zobacz największe wpadki fachowców! Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Toruń. Posypały się mandaty za dzikie parkowanie na Bulwarze. Jak miasto chce rozwiązać ten problem? 30 mandatów wlepiła Straż Miejska w Toruniu za parkowanie na dziko na Bulwarze Filadelfijskim, na nowo urządzonych terenach zieleni. Miasto chce je na stałe zabezpieczyć przed łamiącymi prawo kierowcami. 📢 Mamy 53 nowych europosłów z Polski. Zobacz, ile będą zarabiać w Brukseli. Te kwoty robią wrażenie! Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Do tego dochodzą liczne dodatki. Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają dodatkowo ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji europosłowie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę. 📢 Toruń traci posłankę. Joanna Scheuring-Wielgus została europosłanką z Wielkopolski Joanna Scheuring-Wielgus została europosłanką. Miejsce w Parlamencie Europejskim kadencji 2024-2029 zdobyła startując jako liderka listy Lewicy w Wielkopolsce. Tym samym przestanie pełnić funkcję posłanki z okręgu toruńskiego.

📢 Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu ze Stalą Gorzów. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Apator Toruń przegrał na Motoarenie ze Stalą Gorzów, a Wasz świetny doping tym razem nie pomógł drużynie. Kibice w tym meczu na pewno nie zawiedli, a jak się bawili na trybunach - zobaczcie w naszej galerii zdjęć. 📢 Toruń. Tak wygląda najjaśniejsza perła w imperium ojca Tadeusza Rydzyka! Zaglądamy do środka Od konsekracji kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu minęło już kilka lat. Co urządził w nim o. Tadeusz Rydzyk? Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Ostateczna lista zwycięzców. To oni zdobyli mandaty europosłów i zasiądą w Parlamencie Europejskim Mimo że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością jest mniejsza niż wydawało się w wieczór wyborczy, wybory do europarlamentu wygrało ugrupowanie premiera Donalda Tuska. Dostała o jeden mandat więcej niż PiS. Poniżej prezentujemy listy polityków, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 10.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Toruń. Trzydzieści lat minęło... Sympatyczny jubileusz księgarni z ulicy Szerokiej Przez trzydzieści lat zmieniła się Polska, Toruń, a w nim - ulica Szeroka. Nie zmieniło się to, że przy reprezentacyjnej ulicy miasta, pod numerem 42, działa księgarnia "Atlas" Elżbiety i Wiesława Błażejewskich.

📢 [Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? ](https://nowosci.com.pl/niewyobrazalnie-cenne-stare-monety-prl-po-czym-poznac-monety-kolekcjonerskie-jakie-sa-najcenniejsze-monety-z-prl-u/ar/c3p2-26257144)

Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Trzynastka co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej.

📢 Wybory europejskie 2024. Oto wyniki w województwie kujawsko-pomorskim. Kto zdobył najwięcej głosów? Koalicja Obywatelska uzyskała najlepszy wynik w okręgu nr 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024-2029. Zdobyła nieco ponad 44-procentowe poparcie. Najlepszy indywidualny wynik ma Krzysztpf Brejza (KO) 📢 Takie są średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 10.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 10.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto wygrał w Kujawsko-Pomorskiem? Kto dostał mandat europosła? Wybory do parlamentu europejskiego 2024 są przez niektórych uważane za kluczowe. Wskazuje się tu na planowane zmiany w samej Unii Europejskiej, które potencjalnie mogą być wprowadzane po tych właśnie wyborach.

📢 Wybory europejskie 2024. Koalicja Obywatelska nokautuje konkurencję w Toruniu! Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego kadencji 2024-2029 w Toruniu. Jej lista uzyskała ponad połowę ważnie oddanych w mieście głosów! Najlepszy indywidualny wynik osiągnął w Toruniu lider listy KO Krzysztof Brejza. 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Uśmiechy na Motoarenie tym razem gasły z wyścigu na wyścig. To był bardzo kiepski mecz Apatora Toruń i pierwsza domowa porażka w tym sezonie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu ze Stalą Gorzów - zobaczcie zdjęcia trybun

📢 Apator Toruń nie dał rady Stali Gorzów na Motoarenie. Kompromitujący występ Patryka Dudka, ale zawodów było dużo więcej Robert Lambert i Paweł Przedpełski jako jedyni stanęli na wysokości zadania w meczu Apatora Toruń ze Stalą Gorzów. Torunianie nie zdołali wygrać ani jednego wyścigu na swoim torze i przegrali już piąty mecz, a po raz pierwszy u siebie. Teraz czeka ich ciężka walka o play off.

📢 Wyniki eurowyborów 2024. Te osoby z naszego regionu dostały się do Europarlamentu Zakończyło się głosowanie w wyborach do europarlamentu 2024. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki z naszego regionu. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Zabytkowa baszta na sprzedaż. Monstrancja do kupienia za milion złotych Znany toruński zabytek został wystawiony na sprzedaż. Na chętnych z odpowiednio grubym portfelem czeka kilkusetletnia baszta Monstrancja, która znajduje się przy ulicy Podmurnej. Cena? Niebagatelna - okrągły milion złotych.

📢 Oto najpiękniejsza siatkarka świata. Seksowna Key Alves porzuci karierę sportową dla showbiznesu? Zobaczcie jej odważne zdjęcia Seksowna Key Alves nazywana jest najpiękniejszą siatkarką świata. Jej profil na Instagramie śledzi aż 13,6 mln obserwujących, a poszczególne posty z odważnymi zdjęciami zbierają nawet milion polubień. Key Alves ostatnio postawiła na showbiznes, a karierę sportową zawiesiła z powodu kontuzji. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia!

📢 Toruń walczy o Rowerową Stolicę Polski. Tak wyglądał rajd "Toruń na Rowery 2024" - zobaczcie zdjęcia! "Tak było na "Toruń na rowery 2024". Największe rowerowe wydarzenie sezonu rekreacyjnego w Toruniu zaplanowano pod Plazą Toruń. Tak kręciliście kilometry dla Rowerowej Stolicy Polski dla Torunia. Zobaczcie zdjęcia z rajdu! 📢 Wielkie słowa uznania. Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska Adopcja psa ze schroniska to zawsze wyzwanie. Nie do końca przecież wiadomo jak ułożone jest zwierzę. Tym większe słowa uznania dla osób, które decydują się wziąć pod opiekę psa. Okazuje się, że takich osób jest bardzo wiele. Zobaczcie zdjęcia osób, które niedawno przygarnęły psiaki ze schroniska w Toruniu.

📢 Wyprowadź psa w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu. Wielki sukces kolejnej edycji! Schroniskowa akcja „Wyprowadź psa” odbywa się regularnie. I nie tylko torunianie biorą w niej udział. Pod bramami schroniska ustawiają się długie kolejki, by wyprowadzić „schroniszczaka” i dać mu trochę radości. 📢 Eurowybory 2024. Tak głosuje Toruń! Znamy frekwencję do godziny 12. Czekamy na Wasze zdjęcia! Zarówno w Toruniu, jak i w całym kraju komisje wyborcze otwarto o godz. 7 rano. Teoretycznie więc głosowanie w eurowyborach 2024 powinno zakończyć się zgodnie z planem, czyli o godz. 21. Do tej pory trwać będzie cisza wyborcza. W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 53 osoby, które będą reprezentowały nasz kraj w Europarlamencie. 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie poradziła sobie w „Tańcu z gwiazdami”. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do przepięknego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Od 28 lat kręci lody, które są jego pasją. Kim jest pan Marek zza okienka przy ul. Kościuszki? Ukryta lodziarnia w kamienicy na rogu ul. Kościuszki wygląda dość niepozornie. Ale gdy podejdzie się do okienka i poprosi o świderka, już wiadomo, że na pewno się wróci. Bo smak przenosi do zupełnie innych czasów. Bo pan Marek od 28 lat wytwarza lody według tej samej receptury.

📢 Nocna Dycha Kopernika 2024. Tak biegliście przez Bulwar Filadelfijski. Mamy zdjęcia ze startu i mety Nocna Dycha Kopernika należy do najpopularniejszych imprez biegowych w każdym sezonie w Toruniu. Tym razem biegacze jako pierwsi wypróbowali wyremontowany Bulwar Filadelfijski. Biegliście? Kibicowaliście? Poszukajcie siebie i znajomych w naszej galerii zdjęć!

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Toruń. Mieszkańcy bloku przy ul. Kraszewskiego walczą z hałaśliwym sąsiadem, który zakłóca spokój muzyką Do redakcji „Nowości” zgłosili się mieszkańcy wieżowca przy ulicy Kraszewskiego 4, skarżąc się na to, że od kilku miesięcy jeden z mieszkańców o różnych porach dnia i nocy puszcza muzykę, nie dając przy tym spać i odpoczywać.

📢 Toruń. Rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu. Władze miasta od lat tłumaczą, że najpierw wykwaterują mieszkańców, a później zdecydują co z nieruchomością zrobić. Czy nie lepiej byłoby koncepcję i fundusze przygotować już teraz? Z takim przeciąganiem spraw w Toruniu mamy bardzo złe doświadczenia. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 W muzeum przy Łaziennej daj się zabrać w podróż "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu" My już zwiedziliśmy wystawę poświęconą komunikacji miejskiej, a Państwo jeszcze nie? Warto zaległości nadrobić, bo wystawa jest naprawdę ciekawa i to nie tylko ze względu na tramwaje i autobusy. Będzie ją można zobaczyć w Muzeum Historii Torunia, czyli Domu Eskenów przy ul. Łaziennej do 17 listopada. 📢 Najprostsze ciasto ucierane z truskawkami. Zawsze się udaje i pięknie wyrasta. Pachnie i smakuje obłędnie Mam dla ciebie przepis na doskonałe ciasto z truskawkami. Jest tak proste do zrobienia, że poradzi z nim sobie nawet dziecko. To ciasto ucierane zawsze wychodzi puszyste, a podczas pieczenia wspaniale pachnie. Zrób je na deser i zachwyć całą rodzinę. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Wielkie "ufff!!!" na Motoarenie po ostatnim wyścigu meczu Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra. Aż takich emocji to się chyba nie spodziewaliśmy. Tak kibicowaliście swojej drużynie w tym trudnym meczu - zobaczcie zdjęcia z trybun!

📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Barwne lata 20., lata 30... w Toruniu! Kolejny zestaw kolorowanych zdjęć z życia przedwojennego miasta W latach międzywojennych Toruń łapał oddech. Obok zabytkowego centrum zaczęły powstawać nowoczesne gmachy godne stolicy jednego z najważniejszych województw w kraju. Jednocześnie Toruń nadal pozostawał miastem-ogrodem. Był piękny, co na pokolorowanych zdjęciach z tamtych czasów doskonale widać.