Przegląd prasy (11.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się bawił Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez”?

Prasówka 11.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się bawił Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez Zobaczcie, co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W galerii prezentujemy wybrane z najnowszych imprez w Hex Club Toruń. Zobaczcie sami!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania? 📢 Nie jedz tego na czczo. Te produkty mogą Ci zaszkodzić. Sprawdź czego nie wolno jeść na pierwszy posiłek Nie od dziś wiadomo, że to co jemy ma bardzo wielki wpływ na nasz organizm. Tym bardziej na pusty żołądek czyli na czczo jedzenie pewnych produktów jest złym rozwiązaniem. Również tych, po które rano sięga wiele osób. Czego więc nie jeść na czczo?

Prasówka 11.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To będzie twoja emerytura w przyszłości. ZUS przeliczył stan kont i możesz sprawdzić hipotetyczne świadczenie. Oto, jak to zrobisz! Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji danych a kontach ubezpieczonych przyszli emeryci mogą się dowiedzieć, jakie środki zdołali już zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy!

📢 Co z emeryturami dla wdowców? Aż 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka! Jest projekt w sejmie Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka. Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Jeszcze w lipcu ma być przedmiotem obrad. Na jakich zasadach miałaby ona obowiązywać? Kto mógłby liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy założenia ustawy... I to, czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Te nazwiska wywodzą się z Kujawsko-Pomorskiego. Oto rodowici mieszkańcy naszego regionu [11.07.2023] Czy wiecie skąd pochodzi Wasze nazwisko? No odpowiedź wydaje się prosta mamy je po ojcu. Ale jaka jest geneza danych nazwisk? Czy wiecie, ze niektóre nazwiska narodziły się na aktualnych terenach województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nazwiska które wywodzą się Kujawa, Bydgoszczy, Torunia i innych terenów naszego regionu.

📢 [Anna i Robert Lewandowscy wzięli ślub po raz drugi i odnowili przysięgę małżeńską. Piękna suknia, pierwszy taniec i znani goście 11.07.2023 Znowu to zrobiliśmy - napisali Anna i Robert Lewandowscy w swoich mediach społecznościowych, publikując piękne zdjęcia z uroczystości. "Drugi ślub" Lewandowskich odbył się w pięknej scenerii, w towarzystwie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zobaczcie, z kim się bawili >>> 📢 Nawet takie są skutki zażywania leków bez recepty. Przed nimi ostrzegają na ulotkach [11.07.2023] Leki nawet te bez recepty, które z reguły są bezpieczne dla nas mogą wywoływać skutki uboczne. Niektóre z nich są bardzo poważne i nie powinniśmy ich bagatelizować. Nim następnym razem sięgniecie po jakiś lek warto dokładnie przeczytaj ulotkę i zobaczyć jakie są możliwe skutki niepożądane, które występują sporadycznie ale mogą się zdarzyć. To ważne szczególnie jeśli przyjmujemy jakiś lek pierwszy raz. Możliwe skutki uboczne popularnych leków bez recepty mogą was zaskoczyć. Zobaczcie.

📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? [11.07.2023] Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną [11.07.2023] Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu [11.07.2023] Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie. 📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2023/24. Aż tyle wolnego będą mieć uczniowie [11.07.2023] Choć dopiero zaczęły się wakacje warto zobaczyć jak wygląda nowy rok szkolny. W nadchodzącym roku szkolnym będzie blisko 180 wolnych dni. Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto [11.07.2023] W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? [11.07.2023] Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób [11.07.2023] Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność [11.07.2023] Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni [11.07.2023] Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Emerytura po mężu na nowych zasadach! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Te 10-letnie samochody mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ważna podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 CO robić, jeśli dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Najnowszy abonament RTV 2023? Jest pomysł zmian w przepisach. Opłata dla ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Znamy zapowiedzi! Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki! 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź tę listę! Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Sprzedaj to teraz! Na tych rzeczach z PRL-u możesz najwięcej zarobić. Sprawdź, co jest wyjątkowo cenne Nie od dziś wiadomo, że dla wielu osób okres PRL jest czasem niezwykłym, kojarzonym z młodością. Choć z pewnością nie da się powiedzieć, aby był to czas wspaniały, pewne elementy tego czasu wciąż wzbudzają tęsknotę. Wśród nich można wymienić modę. Najlepszym tego dowodem jest to, że wciąż wiele osób z chęcią nosi i kupuje ubrania, buty i dodatki nawiązujące do tego okresu lub wprost z niego pochodzące. Ile mogą one kosztować? Dlaczego warto sprzedać lub kupić odzież z PRL-u? Jakie ubrania PRL męskie i nie tylko są dostępne do kupienia? Czy znajdą się jeszcze ubrania z PRL dla dzieci?

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Zobacz szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Toruń wydaje setki milionów złotych na nowe tory i tramwaje. Jaki będzie efekt tych wielkich inwestycji? W Toruniu już obowiązuje zasada, że w godzinach szczytu tramwaje jednej linii kursują co 20 minut. Poza szczytem co pół godziny, a wieczorami i w święta nawet co 45 minut. Czy to jest właściwy kurs? Kto będzie na te tramwaje tak długo czekał?

📢 Rośnie napięcie w sprawie kierunków medycznych w Bydgoszczy. Władze UMK zirytowała wypowiedź ministra Schreibera Ostra reakcja władz UMK na słowa ministra Łukasza Schreibera. Chodzi o konkurencyjną uczelnię medyczną w Bydgoszczy. 📢 Takie emerytury dostają na konto byli strażacy. Mamy przykłady ich świadczeń Praca w straży pożarnej pozwala na przejście na emeryturę przed ukończeniem wieku emerytalnego. Aktualnie strażacy aby otrzymać emeryturę muszą mieć przepracowanych 25 lat w zawodzie i ukończone 55 lat. Kilku byłych strażaków podzieliło się z nami informacją o wysokości swojej emerytury. Zobaczcie ile trafia na ich konto. 📢 Dwa pożary w Toruniu jednej nocy. Jeden z pożarów na terenie ROD przy ul. Szęśliwej [zdjęcia] W nocy z niedzieli na poniedziałek (9-10.07.2023) strażacy interweniowali podczas dwóch pożarów. Jeden na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Szczęśliwej, drogi w na ul. Przy Grobli. Obydwa miały miejsce około północy.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka - mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Oto nowi oszuści w naszym regionie. Obejrzyj zdjęcia i sprawdź, czy któryś z nich nie jest Twoim sąsiadem! Oto nowi oszuści, którzy pojawili się w naszym regionie. Policja poszukuje ich w związku z art. 286 Kodeksu Karnego. Z powodu kłamstw tych ludzi wiele osób straciło majątki i oszczędności całego życia. Sprawdź listy gończe, przeczytaj rysopisy i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem!

📢 Wypadek na drodze S10 w Wyrzysku. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga trafiła do szpitala w Bydgoszczy Po zderzeniu czołowym na obwodnicy Wyrzyska (powiat pilski, województwo wielkopolskie) kierowca opla zginął na miejscu. 📢 Główna bohaterka GTA 6 na filmie i zdjęciach. Jak będzie wyglądać? Zobacz zaskakujące podobieństwo do kubańskiej aktorki Najnowsza część Grand Theft Auto miała swoją premierę już prawie 10 lat temu. Zniecierpliwieni fani, oczekując "szóstki", na podstawie usuniętych już z sieci przecieków obszernie spekulują na temat tytułu. Jeden z nich postanowił nawet stworzyć wysokiej jakości model 3D głównej bohaterki, którą można było zobaczyć w skasowanych materiałach. Internauci uważają również, że jest on niezwykle podobny do jednej aktorki. Zobacz, jak prawdopodobnie będzie wyglądać protagonistka w GTA 6. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [10.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 10.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 10.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 10.07.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 10.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 10.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Wojowniczka UFC Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „Polska Księżniczka” oczarowuje nie tylko w oktagonie Urocza polska zawodniczka UFC, Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „The Polish Princess” (Polska Księżniczka) zamieściła na Instagramie ponentną fotkę z kąpieliska w Las Vegas, co od razu przyciągnęło uwagę wielbicieli jej nie tylko sportowego talentu.

📢 Legendarny fotoradar zniknął z ulicy Lubickiej. Na jak długo? Kierowcy nie mają z tym miejscem najlepszych wspomnień. Fotoradar przy ulicy Lubickiej w Toruniu siał postrach wśród nich od wielu lat. Chwilowo zniknął. 📢 Toruń. Tak prezentuje się osiedle Mokre z drona. Niesamowite zdjęcia! Pod względem liczby mieszkańców Mokre jest szóstym co do wielkości osiedlem w Toruniu. Zobaczcie jak imponująco prezenetuje się z lotu ptaka. Mamy najnowsze zdjęcia z drona. 📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Betard Wrocław - Apator Toruń. Rzeź niewiniątek we Olimpijskim. Nawet Emil Sajfutdinow nie dał rady liderowi Tym razem tylko Patryk Dudek bronił honoru For Nature Solutions Apatora. Na Stadionie Olimpijskim lider PGE Ekstraligi nie miał litości dla "Aniołów". Torunianie z trudem przekroczyli granicę 30 punktów.

📢 Tak wyglądał Toruń w obiektywie Alicji Piotrowskiej. Kolejna porcja wspaniałych zdjęć nieodżałowanej fotoreporterki "Nowości" Zapraszamy na kolejny spacer po Toruniu z lat 90. utrwalonym na kliszy przez mistrzynię szkiełka i oka, naszą zmarłą fotoreporterkę Alicję Piotrowską. Dla ścisłości - tym razem nie będzie to tylko Toruń, dorzuciliśmy kilka pamiątek z Celulozy. 📢 Bieg z przeszkodami dla najmłodszych. Survival Race Kids w Toruniu! Dzisiaj w Toruniu odbył się Survival Race Kids. Jest to wyjątkowe wydarzenie przygotowane dla najmłodszych mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w zmaganiach na pełnej przeszkód i błota trasie. Dzieci brały udział w różnych kategoriach wiekowych i na różnych trasach. A jak wyszło? Zobaczcie sami!

📢 Łąka kwietna z budżetu obywatelskiego skoszona. "Zielsko, które zasłaniało baner" Niewielka łąka kwietna przy skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Harcerskiej, której powstanie sfinansowano z budżetu obywatelskiego, została skoszona do samego gruntu. Nie było to jednak działanie miejskich służb, a sąsiada z pobliskiego warsztatu. - To było zielsko - usłyszeliśmy. 📢 Toruń. Po pogrzebie Paulinki z Podgórskiej. Ujawniamy raport, który zablokował powstanie przejścia dla pieszych W sobotę (08.07) odbył się pogrzeb 13-letniej Paulinki, która zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Urzędnicy zwołują w trybie pilnym komisję, by znów rozważyć kwestię utworzenia tu przejścia dla pieszych. "Nowości" natomiast ujawniają raport, na podstawie którego miasto odmawiało przejścia - choć mieszkańcy proszą od lat... 📢 Oto osoby, które adoptowały psy ze schroniska w Toruniu. Brawo! Początek lata okazał się szczęśliwy dla niektórych psów znajdujących się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Znalazły nowy dom. Wielkie brawa dla osób, które szukając czworonożnego przyjaciela skierowały swoje kroki do schroniska. Tam czeka na adopcję wiele psów. Zobaczcie zdjęcia tych, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się zaadoptować psa ze schroniska.

📢 Toruń. Parkingi Park&Ride będą otwarte od sierpnia. Kierowcy przesiądą się do komunikacji miejskiej? Dwa parkingi przy Dziewulskiego i Olimpijskiej będą otwarte od 1 sierpnia. Wiadomo już, na jakich zasadach będą działać i na jakie korzyści, mające zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej, będą mogli liczyć kierowcy. 📢 Toruń. Dramatyczna sytuacja w schronisku dla zwierząt. Pracownicy apelują ws. choroby kotów Tyle kotów do toruńskiego schroniska dla zwierząt nie trafiało dawno. - Przyjmujemy już około tysiąca kotów rocznie - liczą pracownicy. Powoli zaczyna brakować wszystkiego: od miejsca, po siły wolontariuszy. 📢 Jak drugie wesele. Robert Lewandowski zorganizował wielkie przyjęcie w Toskanii z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Kto się bawił? Dziesięć lat po ślubie Robert Lewandowski odnowił przysięgę małżeńską z żoną Anną. Z tej okazji najbardziej znana polska para postanowiła zorganizować wielkie przyjęcie. "Drugie wesele" tym razem nie odbyło się jednak w Polsce, jak w 2013 roku, lecz w urokliwej włoskiej Toskanii. W piątek bawili się na nim koledzy Lewego z FC Barcelony, reprezentacji Polski, ale i grono bliskich znad Wisły.

📢 Toruń. "Na zawsze w naszej pamięci". Tak SP 17 żegna zmarłą Paulinkę z Podgórskiej. W sobotę pogrzeb dziewczynki W sobotę, 8 lipca, odbędzie się pogrzeb Paulinki, która tragicznie zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Pogrążona w ogromnym bólu jest rodzina, ale i lokalna społeczność. Swoją uczennicę ze smutkiem zegna Szkoła Podstawowa nr 17. 📢 Tak mieszka Monika Brodka. Wokalistka kocha modne kolory i designerskie meble. Wyjątkowy apartament już od progu zachwyca gości Monika Brodka mieszka w modnej warszawskie dzielnicy. Wokalistce udało się znaleźć wymarzone lokum, w którym od razu się zakochała. We wnętrzach królują modne meble i kolory, które tworzą wyjątkową przestrzeń. Koniecznie zajrzyj do mieszkania Moniki Brodki w sercu stolicy. Zobacz, jak nietuzinkowo urządziła swój dom topowa muzyczna gwiazda.

📢 Śmiertelny wypadek z łosiem na autostradzie A1 pod Toruniem. Kierowca i zwierzę nie żyją W czwartek 6 lipca, po godz. 23 na autostradzie A1 pod Toruniem doszło do wypadku. Kierowca zmierzający w stronę Gdańska uderzył w stojącego na jezdni łosia. Skąd zwierzę wzięło się na autostradzie? 📢 Podwyżki w budżetówce. O ile więcej dostaną urzędnicy w 2023 i kolejnym roku? Sprawdzamy, czy to dużo Podwyżki płac w państwowej strefie budżetowej - kiedy będzie można na nie liczyć? Wyższych wynagrodzeń chce Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Te dwa związki zawodowe zaprezentowały swoje propozycje podwyżek dla budżetówki. Wynagrodzenia miałyby wzrosnąć o 20 proc. jeszcze w tym roku. W 2024 r. podwyżka miałby wynieść kolejne 24 proc. 📢 Toruń. Śmierć Paulinki i dramat pani Karoliny. Szczegóły wypadku na Podgórskiej - nowe fakty z prokuratury 13-letnia Paulinka zmierzała z domu na plac zabaw. 25-letnia pani Karolina jechała autem w kierunku dworca. Losy obu torunianek tragicznie splotły się 3 lipca na ulicy Podgórskiej. Oto nowe fakty z prokuratury.

📢 Toruń. Niesamowite znalezisko pasjonatów. To prawdopodobnie przedmiot z X wieku! Pasjonaci z grupy "Weles" natknęli się na nietypowe znalezisko w lesie w gminie Wielka Nieszawka pod Toruniem. Prawdopodobnie jest to topór, pochodzący z okresu początków państwa polskiego. Przedmiot trafił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który dokładnie opisze jego historię. 📢 Tych rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet jeśli mamy duże długi Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy, ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów.

📢 Gwara toruńska. Ktoś tak jeszcze mówi w Toruniu i okolicach? Sprawdź czy znasz znaczenie tych słów Każdy region w Polsce ma swój mniej lub bardziej specyficzny język. Podobnie sytuacja wygląda w Toruniu i okolicach, gdzie przez lata tworzyła się gwara toruńska. Na wiele słów, które przeniknęły do codziennego języka wpływ miał język niemiecki. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic.

📢 Emerytura - możesz jej nie dostać. Sprawdź, w jakich okolicznościach Emerytura - kiedy jej nie dostaniesz? Oto dziesięć powodów, przez które człowiek w Polsce może nie dostać świadczenia emerytalnego! Emerytura to forma świadczenia, które przysługuje osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek i zakończyły aktywność zawodową. Jest to często jedyny sposób na utrzymanie siebie i swojej rodziny po przejściu na emeryturę. Należy jednak pamiętać, że nie każda osoba automatycznie otrzyma emeryturę - istnieją powody, przez które można nie dostać tego świadczenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kiedy nie dostaniesz emerytury, wejdź w naszą galerię! 📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Tak lokatorzy dewastują mieszkania na wynajem. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach. Zobacz, czym ryzykuje właściciel nieruchomości Lokatorzy dewastujący mieszkania na wynajem to na szczęście margines, ale biada właścicielowi nieruchomości, który na takich „wspaniałych” najemców trafi. Prezentujemy zdjęcia, które dobitnie pokazują, jak bardzo niektórzy najemcy nie potrafią uszanować cudzej własności. Zobacz efekty działania niszczycieli i złodziei wynajmujących mieszkania.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Tak wygląda fabryka Apatora w Ostaszewie. Zdjęcia ze środka Zaglądamy do fabryki firmy Apator w podtoruńskim Ostaszewie, gdzie produkuje się aparaturę elektryczną, pomiarową i górniczą. Obejrzyjcie nasz fotoreportaż, w którym zobaczcie czym zajmują się na co dzień pracownicy toruńskiej firmy.