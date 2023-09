Przegląd prasy 11.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia”?

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Najszybsza Polka spotkała na bieżni wielką miłość Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Najlepiej czuje się w rodzinnych Żorach. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek.

📢 Biżuteria kobiet w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - zobacz zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobaczcie ile oni biorą za koncert! Szpak, Lady Pank, Zenek... Poznaliśmy zarobki popularnych polskich gwiazd muzyki. Szok? Kiedy myślimy o polskich gwiazdach muzycznych, często zadajemy sobie pytanie: ile tak naprawdę biorą pieniędzy za swoje koncerty i występy? Czy są to naprawdę miliony? Ile zarabiają gwiazdy w Polsce?

📢 PILNE! Trwa akcja poszukiwawcza w powiecie toruńskim. 38-latek, który pomógł tonącemu dziecku, zaginął pod wodą Do dramatycznych zdarzeń nad Wisłą w miejscowości Górsk (powiat toruński) doszło w niedzielę, 10 września w godzinach popołudniowych. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 10.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 r. - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach pija najwięcej alkoholu. Oni potrafią imprezować [11.09.2023] Każde z imion kojarzy nam się z kimś kogo znamy o tym imieniu. Do tego warto dopasować imię do nazwiska dziecka. Ezoterycy wskazują na pewne zbieżne cechy osób o tym samym imieniu. Przygotowaliśmy zestawienie prawdziwych imprezowiczów, którzy pija najwięcej alkoholu. Poznajcie ich imiona.

📢 Abonament RTV 2024 bez opłat? Możesz liczyć na zwolnienie z płacenia? Jeśli nie, tyle zapłacisz! Ile za abonament zapłacimy w przyszłym roku? To jest znana już informacja - podobnie jak to, że opłatę tego typu są zobowiązaniu uiścić niemal wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych. Niemal, ponieważ jest kilka grup osób, które z tego obowiązku są zwolnione. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Ile wynosi kara za niezarejestrowanie telewizora lub radia?

📢 Co za mecz na Tor-Torze! Tak kibice świętowali piękne zwycięstwo z JKH GKS Jastrzębie Nie można było sobie wyobrazić lepszej inauguracji sezonu hokejowego w Toruniu. KH Energa z kompletem punktów w dwóch meczach. W niedzielę bez szans na Tor-Torze był pretendent do mistrzostwa JKH GKS Jastrzębie. 📢 Toruń. Chcesz mieć psa? Wybierz się do schroniska dla zwierząt. Tam czworonogi czekają na adopcję Schronisko dla Zwierząt w Toruniu od 60 lat przygarnia czworonogi, które zostały pozbawione domu. Praktycznie codziennie do toruńskiego przytuliska trafiają psy. Znalazły się tu z różnych powodów. Jedne zostały porzucone, inne uciekły. Teraz czekają na chętnych, którzy chcieliby je zaadoptować. Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do schroniska i są gotowe do adopcji. 📢 Tak się bawiliście podczas Pożegnania Lata na Barbarce! Ogniska, grill, koncerty, gry i zabawy [galeria] W niedzielę, na toruńskiej Barbarce, odbywa się wydarzenie kończące lato. Przewidziane są ogniska, koncerty, gry i zabawy familijne. Do udziału w tej rodzinnej imprezie zaprasza Stowarzyszenie GoSport! Godziny trwania pikniku: 14:00-19:00. Mamy zdjęcia!

📢 Te auta są nie do zajeżdżenia! Ranking ADAC: Najmniej awaryjne samochody używane na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Zdobądź zyski kolekcjonując monety i banknoty z okresu PRL. Skarby z przeszłości Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tajne kody na telefon z Androidem, które mogą Ci się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Odkryj skarby w zwykłych monetach pięciogroszowych. Poznaj sposoby rozpoznania wyjątkowo cennych monet Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Masz taką aplikację na urządzeniu z systemem Android? Warto ją odinstalować, ponieważ może prowadzić do utraty pieniędzy Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Masz te niepokojące objawy? Prawdopodobnie przedawkowałeś kawę! Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, jednak jej nadmiar może prowadzić do niepokojących objawów. W tym artykule przyjrzymy się zarówno korzyściom, jak i potencjalnym zagrożeniom związanym z konsumpcją kawy. Dowiedz się, czy zauważasz u siebie symptomy przedawkowania tego aromatycznego napoju.

📢 Te SUV-y łączą estetykę z niezawodnością. Sprawdź raport ADAC i wybierz auto, które nie sprawi Ci problemów SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Zdjęcia stanowisk handlowych, rynków, małych sklepów i straganów z okresu PRL w archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Jakie samochody najczęściej padają ofiarą kradzieży w Polsce? Oto lista pojazdów, które często znikają z parkingu Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała [10.09.23] Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Sprawdź najnowszy ranking najmniej awaryjnych hybryd. Które silniki hybrydowe są najbardziej niezawodne? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Odkryj ofertę sklepu Agencji Mienia Wojskowego podczas wielkiej wyprzedaży sprzętu. Sprawdź, co możesz znaleźć! Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Wypadek lotniczy w Sumowie koło Brodnicy. Dwie osoby zostały poważnie ranne Do zdarzenia doszło w sobotę, 9 września, w godzinach wieczornych. W miejscowości Sumowo koło Brodnicy rozbiła się paralotnia. Poszkodowane zostały dwie osoby - kobieta i mężczyzna, którzy z wielonarządowymi urazami zostali przewiezieni do szpitala. Mają obrażenia m.in. kręgosłupa i miednicy. Ich stan nie zagraża życiu.

📢 Tragedia w Kruszwicy. Z jeziora wyłowiono ciało 26-letniego mężczyzny Trwa śledztwo w sprawie śmierci 26-latka, który w sobotę, 9 września, zginął po wypadnięciu z motorówki do Gopła. 📢 Wyrazy znane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy rozpoznasz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Wynagrodzenia polskich żołnierzy w 2023 roku: Wojsko Polskie przyciąga rekrutów atrakcyjnymi zarobkami! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 Groźna kolizja w okolicy Solca Kujawskiego. Samochód zderzył się z łosiem W niedzielę, 10 września, w miejscowości Gajtowo doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Droga krajowa nr 10 częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. 📢 Bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna. Jak wpływa na nas połączenie zdrowych tłuszczów i kofeiny? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy. 📢 Kraksy, kontuzje i rozczarowania. Apator Toruń poza finałem PGE Ekstraligi Betard Wrocław bez Taia Woffindena i w trakcie meczu stracił kolejnych dwóch zawodników. For Nature Solutions nie wykorzystał daru od losu, bo fatalnie pojechał Robert Lambert, a słabo Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart. Bohaterem meczu okazał się 16-letni Kevin Małkiewicz, dla którego był to zaledwie czwarty mecz w PGE Ekstralidze.

📢 Trzy torunianki od 2015 roku organizują Drutozlot – największe i najstarsze wydarzenie dziewiarskie w Polsce Zaczęło się od kameralnego spotkania w kawiarni. Dziś na Drutozlot przyjeżdżają miłośnicy dziergania nie tylko z całej Polski, ale i ze świata. W rozmowie z Nowościami organizatorki wydarzenia podzieliły się swoimi wspomnieniami i opowiedziały o pasji, która łączy pokolenia. 📢 Nadciśnienie tętnicze. Objawy, ryzyko powikłań i sposoby obniżania wysokiego ciśnienia krwi Nadciśnienie tętnicze często jest nazywane cichym zabójcą i jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie. Poznajmy, czym jest nadciśnienie, co je powoduje, jakie choroby mogą być z nim związane, oraz jak skutecznie obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi.

📢 Tanie mieszkania komornika w Kujawsko-Pomorskiem już od 48 tysięcy złotych. Stan na wrzesień 2023 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły.

📢 Według raportu ADAC, te starsze samochody są niesamowicie niezawodne. Są idealne do jazdy po mieście i warto je kupić Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC. 📢 Masz prawo jazdy bez terminu ważności? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby jednak go nie stracić! Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki?

📢 Produkty o działaniu przeciwzapalnym. Poznaj jedzenie, które hamuje rozwój chorób Zdrowe odżywianie to klucz do zachowania długoterminowego zdrowia i zapobiegania wielu chorobom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty spożywcze są takie same pod względem wpływu na nasz organizm. Niektóre z nich mają zdolność do działania przeciwzapalnego, co może być szczególnie korzystne w walce z chorobami przewlekłymi.

📢 Poznajcie TOP 5 aut, które są odporne na korozję. Wiemy dlaczego! Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Najdroższa willa w Toruniu - Gigantyczna nieruchomość za 12,5 mln zł. Zobacz, jak prezentuje się w środku! W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku: Co najmniej 178 zł więcej na rękę? [TABELA] Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 ZUS przyzna dodatkową, 14. emeryturę. Dowiedz się, kiedy i ile dostaniesz! Wrzesień to miesiąc, który emeryci polubią szczególnie. Rozpoczęła się bowiem wypłata 14. emerytury. Pieniądze trafią do ponad 9 milionów emerytów i rencistów. W jakich terminach świadczenia dotrze na konta uprawnionych? Sprawdź, kiedy można spodziewać się wypłaty 14.emerytury. 📢 Planujesz emeryturę w 2024 roku? Sprawdź, kiedy najlepiej to zrobić, i zyskaj nawet 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Rezydencje milionerów w okolicach Torunia. Luksusowe wille dostępne na sprzedaż Jesteś ciekawy jak żyją milionerzy z powiatu toruńskiego? Zastanawiasz się jak wyglądają piękne rezydencje, w których mieszkają? Zobacz ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które właśnie dotyczą tego typu nieruchomości z okolic Torunia. Wszystkie wille, opisywane w artykule są obecnie na sprzedaż. 📢 Paznokcie na jesień. Przegląd trendów i stylizacji. Królują nie tylko ciemne kolory, ale i róże czy beże Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 10.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 10.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 10.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 10.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku Trwa sezon grzybowy. Grzybobranie to sport narodowy Polaków. W polskich lasach można spotkać wiele odmian grzybów, najpopularniejsze z nich to podgrzybki, borowiki, kurki, maślaki, czy rydze. Nim jednak wybierzemy się w poszukiwaniu grzybów, warto sprawdzić, gdzie z pewnością znajdziemy je w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Emerytura z trzynastym dodatkiem wzmocniona we wrześniu. Obliczenia netto i suma do otrzymania w bieżącym miesiącu Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Świeże wzmocnienie emerytur dla par małżeńskich. Oto szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania tych dodatkowych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Emerycie, po waloryzacji otrzymasz tę kwotę na rękę. Emerytura w lipcu 2023 Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii. 📢 Propozycja ustawy dotyczącej emerytur dla wdowców: Przewidziany dodatek sięga nawet do 7600 zł po śmierci małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Oto jak mieszka Cleo! Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Noteć Czarnków. Mecz beniaminków [zdjęcia kibice + mecz] W 7. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń podejmowała Noteć Czarnków. Na stadionie przy Bema doszło do meczu beniaminków. 📢 Oto Katie Sigmond – nowa pretendentka do tytułu najseksowniejszej golfistki na świecie, a może nawet i sportsmenki [ZDJĘCIA] Zbiera miliony wyświetleń i podpisuje miliony umów reklamowych. Do niedawna Paige Spiranac nie miała konkurentki i to nie tylko wśród golfistów – jeszcze nie tak dawno magazyn „Maxim” uznał Amerykankę za najpiękniejszą żyjącą sportsmenkę.

📢 TOP 10 najbardziej wykwintnych restauracji w Toruniu. Sprawdź, gdzie warto zjeść! Toruń jest miastem turystycznym, w którym nie brakuje atrakcji. Możemy tutaj zwiedzać historyczne centrum miasta, liczne zabytki, muzea, teatry i centra sztuki. Znajdzie się też sporo lokali gastronomicznych, w których warto zjeść. Sprawdziliśmy dla Was 10 najbardziej wykwintnych restauracji według Facebooka, Trip Advisora i Google'a! W galerii pokazujemy te najlepsze! 📢 Co czeka północną część Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej? Nie będzie likwidacji pawilonów w północnej części Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej. Za jakiś czas jednak zostanie ono pomniejszone o około 600 metrów w "trójkącie" z północno - zachodniej strony. 📢 Już prawie nikt tak nie mówi. Znasz te słowa? Takich regionalizmów używano w Kujawsko-Pomorskiem W każdym regionie Polski używa się słów charakterystycznych dla danego regionu. Nie inaczej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Specyficzne słowa często kształtowały się pod wpływem języka niemieckiego. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa te przenikały do języka i były powszechnie używane w domach regionu. W wielu domach jeszcze niektóre słowa dalej są w użyciu, jednak część z nich wypadła już z obiegu. Sprawdź czy znasz je.

📢 Zabawa na Jarze. Tym razem na festyn zaprosiła parafia Na VII Rodzinnym Festynie Parafialnym spotkali się w sobotę 9 września mieszkańcy toruńskiego Jaru. 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt! 📢 Toruń z Orzeszkową. Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" w Teatrze Szekspirowskim przy Baju Pomorskim Trwa dwunasta odsłona Narodowego Czytania. Tym razem dziełem literackim czytanym w całym kraju jest "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. W ten sposób upamiętniona będzie twórczość wybitnej pisarki, której najsłynniejsza powieść wydana została w 1888 roku. W Toruniu Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" odbyło się dzisiaj (sobota, 9 września) w Teatrze Szekspirowskim przy Baju Pomorskim. Mamy zdjęcia!

📢 Parkrun Toruń 365. Znowu było mnóstwo radości i zabawy [zdjęcia] 9 września 2023 roku odbyła się kolejna edycja Parkrun Toruń. To już 365 raz spotkali się amatorzy aktywnego wypoczynku. Znowu było mnóstwo radości i zabawy [zdjęcia] 📢 Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Potrzebujesz odpowiedniej diety. Oto 10 rad, jak z łatwością schudnąć na wiosnę! Wbrew pozorom odpowiednia dieta w odchudzaniu nie zawsze wymaga olbrzymich wyrzeczeń. O czym warto pamiętać w pierwszej kolejności? Oto 10 rad, jak rzeczywiście można skutecznie schudnąć po zimie na wiosnę! Uważaj na częste błędy popełniane przy szybkim odchudzaniu. Unikaj ich, a osiągniesz sukces!

📢 Pijesz te napoje? Zwiększasz ryzyko demencji. Tego koniecznie powinieneś unikać. Zobacz szczegóły! Mózg jest niezwykle cennym, a jednocześnie wrażliwym organem. Negatywnie wpływa na niego nie tylko wiek, ale również i styl życia, jaki prowadzimy. Niezwykle duże znaczenie mają spożywane przez nas napoje. Słodzone, sztuczne trunki potrafią wyraźnie wpłynąć na zwiększenie ryzyka udaru. Istnieje też ryzyko, że realnym problemem stanie się zarówno demencja starcza, jak i demencja w młodym wieku. Jakie napoje mogą być szczególnie problematyczne? Sprawdźcie!

📢 Masz takie niepokojące objawy? Tak stres wpływa na Twój organizm! Stres jest źródłem wielu problemów zdrowotnych, z którymi współcześnie borykają się ludzie. Zarówno problemy ze snem, wahania nastrojów, jak i agresja to częste objawy nadmiernego stresu. Organizm w ten sposób komunikuje nam, że jest przeciążony. Te niezwykle ważne sygnały nie powinny być przez nas ignorowane. Zamiast tego powinniśmy rozpoznać zgubne skutki stresu. 📢 Tym razem nie "spacer z kijkami". Piknik EcoNEUCAthon na Barbarce! Tak się bawiliście! Grupa Neuca postawiła na nowy pomysł aktywizacji miłośników zdrowego stylu życia! Tym razem jest to ekologiczno-zdrowotny piknik ekoNEUCAthon 2023! Wydarzenie zaczęło się dzisiaj (9 września, sobota) o godzinie 10! A jak było? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Toruń. Koszary odnowione za 5,2 mln zł. "Nie ma tygodnia bez dewastacji!" - mówi ZGM. Czy warto remontować klatki? Ponad 5,2 mln zł pochłonął remont zabytkowych koszar przy ul. Mickiewicza. Odnowiono elewacje, instalacje, stolarkę okienną itd. -Mieszkańcy tego nie uszanowali. Nie ma tygodnia bez dewastacji - ubolewa Monika Mikulska, dyrektor ZGM w Toruniu. Czy warto zatem inwestować kolejne 3,5 mln zł z rządowego programu w remont klatek?

📢 Co stanieje, a co podrożeje na targowisku przy Szosie Chełmińskiej? Sprawdziliśmy ceny Na Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej utrzymuje się niska cena pomidorów, które można kupić już od trzech złotych za kilogram. A ile kosztują pozostałe warzywa i owoce? 📢 Udane łowy policyjnych tropicieli z komendy miejskiej w Toruniu Policyjni tropiciele z toruńskiej komendy w ciągu ostatniego tygodnia zatrzymali 11 osób poszukiwanych listem gończym. W czwartek w ich „sidła” wpadł 41-latek, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za pobicie i kierowanie gróźb karalnych. Ten i pozostali będą teraz odbywać kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa i wykroczenia.

📢 Podpalacz z Rubinkowa został zatrzymany przez policję Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili i zatrzymali podejrzanego o podpalenie wiat śmietnikowych. W nocy z poniedziałku na wtorek ogień zniszczył kontenery oraz trzy stojące obok samochody osobowe. Zatrzymany przez funkcjonariuszy usłyszał już zarzuty.

📢 Dramat na krajowej 15. Tak zginęła cała rodzina Stasiaków z Brodnicy. Co się zmieniło po dekadzie? 13 września 2013 roku na drodze pod Brodnicą doszło do olbrzymiej tragedii. Zginęła cała wracająca do domu z Torunia rodzina Stasiaków: pani Krystyna i czworo jej dzieci - Ewelina, Weronika, Klaudiusz i Wiktoria. Starego opla prowadziła 19-latka, a trasa była śliska i pełna kolein... 📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co ciekawego działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Wyjaśniamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Płaski brzuch - to warto pić na płaski brzuch. Oto napoje, które pomogą schudnąć z brzucha Co pić, żeby schudnąć i mieć płaski brzuch? Jak skutecznie zwalczać tłuszcz brzuszny, znany również jako tłuszcz trzewny? Na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet, a jego spalanie jest najbardziej uciążliwe. Zebraliśmy napoje, które pomagają spalić tłuszcz z brzuch. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to skuteczny sposób by przyspieszyć odchudzanie i i najszybciej utracić tłuszczu z brzucha. Zobacz teraz w naszej galerii, co warto pić, by mieć płaski brzuch.

📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz. 📢 To prawdziwe legendy PRL-u. Pamiętasz te stare samochody? Sprawdź, ile kosztują, niektóre są warte fortunę 17.12.2022 Dla fanów motoryzacji te stare samochody to prawdziwe skarby. Stare samochody z czasów PRL-u i starsze. Kiedyś były przez wszystkich pożądane, teraz polują na nie kolekcjonerzy zabytkowych aut. Ile są teraz warte? Wszystko zależy od tego w jakim są stanie. Zobacz na zdjęciach czym kiedyś jeżdżono po polskich drogach. To prawdziwe legendy czasów PRL-u. Sprawdź, ile kosztują teraz, niektóre są warte fortunę.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

📢 Jak wygląda zajezdnia tramwajowa w Toruniu od środka? Gdzie "odpoczywają" tramwaje? Będzie można przekonać się już w sobotę podczas Drzwi Otwartych w zajezdni tramwajowej przy Sienkiewicza. To tylko jedna z atrakcji, które czekają na mieszkańców i turystów w ten weekend w Toruniu.

