Przegląd prasy 11.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023”?

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 11.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.11.23

📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie. 📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Kolejna impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, co się działo! Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń? Całkiem sporo! Mamy dla Was kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii. 📢 Tak żyje Kinga Rusin. Praca i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Zobacz jak żyje Kinga Rusin. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 To ostatnie lata podwójnej waloryzacji! Co zmieni się w emeryturach 2024? W 2024 roku waloryzacja emerytur może być co najmniej zaskakująca. Wynika to z faktu, że szykują się nam aż dwie podwyżki świadczeń emerytalnych. Pierwsza odbędzie się tradycyjnie na początku marca. Jednak wiele wskazuje na to, że pojawi się również waloryzacja wrześniowa. Co zmieni w tej sprawie przyszła rząd? O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Co zyskają seniorzy? 📢 Planujesz przejść na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach.

📢 Bankonoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci! 📢 Akcesoria i sprzęt wojskowy na wyprzedaży od AMW. Zobacz, co i za ile można kupić! Co ciekawego znajdziemy aktualnie w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Z pewnością wiele z rzeczy, które sprzedaje wojsko przyda się w każdym domu, nie mówiąc o pasjonatach militariów. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Zupełnie nowe odliczenia podatkowe 2024. Te ulgi podatkowe obowiązują w rozliczeniu 2023/2024 Każdego roku podczas rozliczania się z podatków, możemy liczyć na różnorodne ulgi i odliczenia podatkowe. Nie inaczej będzie podczas rozliczeń w 2024 roku, gdy będziemy wypełniać deklaracje podatkowe za 2023 rok. Za co można dostać zwrot pieniędzy. Część ulg jest już znana - na co możemy liczyć w 2024 roku?

📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Jakim dokładnie? Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Ekstra środki finansowe od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i po nie sięgnąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy? 📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Dostaniesz długi po bliskim zmarłym? To trzeba wiedzieć, aby nie wpaść w kłopoty! Czas jesienno-zimowy, w szczególności okres listopada, skłania nas do większych przemyśleń związanych ze śmiercią. Obecnie wielu Polaków ma zaciągnięte kredyty, nieraz bardzo duże, co wiąże się z ryzykiem, że w przypadku ewentualnej śmierci to spadkobiercy będą musieli spłacać zobowiązania. Na jakich zasadach rozliczane są długi po zmarłym? Kiedy spadkobierca musi je spłacić?

📢 Zbierająca śmiertelne żniwo choroba. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia. 📢 Waloryzacja emerytur będzie niższa niż zakładano! Oto nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Takie są stawki w branży budowniczej! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Ważne! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka! 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Takie SUV-y są niesamowicie mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Oto szczegóły i ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Profesjonalny sprzęt wojskowy do kupienia od polskiej armii. Sprawdź, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Zobacz jak mieszka i żyje Leszek Lichota. Znany aktor swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota. 📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie!

📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Istotne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Sprawdź TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Ranking ADAC wykazuje wysoką niezawodność tych starszych samochodów używanych. Zobacz modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia [11.11.2023 r.] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [11.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [11.11.2023 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [11.11.2023 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [11.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Toruń. Matka Olusia, który wypadł z 11 piętra wieżowca uniewinniona po apelacji! Tą sprawą żyła cała Polska. W 2019 roku czteroletni wówczas Oluś wypadł z 11. piętra wieżowca przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu i przeżył. Jego matkę jednak sąd skazał za narażenie życia dziecka, bo zostawiła je samo w domu. Teraz jednak, po apelacji, została całkowicie uniewinniona!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Szaleńczy pościg ulicami Torunia i mandat dla zbiega na... 5600 zł! Obejrzyj wideo Zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej usłyszał 28-letni mieszkaniec Torunia, który próbował uciec policjantom. Podejrzany nie miał uprawnień do kierowania i popełnił szereg wykroczeń, za które został ukarany m.in. mandatami na łączną kwotę 5600 zł. 📢 Wypłaty lekarzy, pielęgniarek i salowych w szpitalach. Gdzie najlepiej zarabiają pracownicy słuzby zdrowia? W styczniu wzrośnie minimalne wynagrodzenie. To oznacza podwyżki dla wielu osób, choć w zasadzie na wzrost wynagrodzeń liczą również osoby zarabiające więcej aniżeli wynosi najniższa krajowa. Jak to wygląda w przypadku lekarzy, medyków, pielęgniarek i innych osób pracujących np. w szpitalu?

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Toruń. Nagana po raz drugi dla Michała Zaleskiego za nagrody dla urzędników bez uzasadnienia. Znów się odwoła? Ma prawo Regionalna Komisja Orzekająca w Bydgoszczy ponownie ukarała prezydenta Torunia naganą za wypłacenie nagród urzędnikom bez pisemnego uzasadnienia. Teraz Michał Zaleski ma prawo znów odwołać się od rej nagany i zapewne tak uczyni. Prawny boks trwa zatem dalej.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 10.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat pomaga porzuconym czworonogom. Najwięcej jest psów i kotów, choc nie brakuje również innych małych zwierząt. Praktycznie codziennie do schroniska trafiają nowi lokatorzy. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Za każdym zwierzakiem kryje się osobna historia. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Codzienne jedzenie masła mieć opłakane skutki dla Twojego organizmu. Jakie konkretnie? Masło od wielu lat króluje nie tylko w polskiej kuchni. Spożywane jest w dużych ilościach głownie jako składnik kanapek. Używane do przygotowywania wielu potraw. Smażenia, gotowania, jako element ciast i wielu innych wyrobów. Czy jednak masło można spożywać w dużych ilościach bezkarnie? Jak wpływa na nasz organizm? Co się z nim dzieje, gdy jemy masło codziennie? Sprawdź! 📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Targi, markety i sklepy z czasów PRL-u. Fascynujący wycinek historii polskiego handlu Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Poznaj faktycznie niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Koszmar w Ostrówku pod Kruszwicą. Alpaki z poderżniętymi gardłami - znamy kulisy sprawy Kryminalni z Inowrocławia ustalają sprawcę bestialskiego zabicia 10 alpak i lamy w zagrodzie "Wyspa Perperuny" w Ostrówku. Policja oszczędnie informuje o sprawie z uwagi na trwające śledztwo. Są jednak dowody wskazujące, iż motywem działania sprawcy, bądź sprawców, mogła być chęć odwetu.

📢 Hotelowa rewolucja w Toruniu! "Halo" zamiast "Kopernika" przy Woli Zamkowej Już nie ma hotelu "Kopernik" przy ul. Wola Zamkowa 16 w Toruniu. Obiekt należący do Polskiego Holdingu Hotelowego właśnie zmienił szyld na "Halo" i jest modernizowany. To nowa, polska sieć hoteli z dobrym standardem w przystępnych cenach. 📢 Gęsina na świętego Marcina. Gdzie w Toruniu i okolicach można zjeść dania z gęsiną? Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina” od lat staje się okazją do poznania regionalnych smaków, skupiając się najbardziej właśnie na gęsinie. Gdzie w tym roku można spróbować dać z gęsiną? Wybór restauracji jest duży, zarówno w Toruniu, jak i w najbliższej okolicy. 📢 Weekend w Toruniu. Będzie się działo! Koncerty, wystawy i pokazy filmów [10-12.11.23] Przed nami kolejny listopadowy weekend. Mimo coraz większej jesiennej aury kultura wciąż rozkwita. Co ciekawego czeka na mieszkańców Torunia? Dużo wystaw, koncerty i Święto Niepodległości. A oprócz tego… Zapraszamy do zapoznania się ze spisem wydarzeń.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Toruń. Przez ponad pół roku seksualnie wykorzystywał chłopca z rodziny. Wyrok: 2 lata i 4 miesiące więzienia oraz 10 tys. zł dla ofiary 2 lata i 4 miesiące więzienia - taki wyrok usłyszał Mateusz W. w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ustalono, że przez ponad pół roku wykorzystywał seksualnie chłopca ze swojej rodziny w Złejwsi Wielkiej. Ma też zapłacić pokrzywdzonemu 10 tysięcy zł nawiązki.

📢 Pożar w hali magazynowej w Toruniu. Konieczna była ewakuacja 30 osób [zdjęcia] Do pożaru w hali magazynowej doszło w czwartek (9 listopada) w zakładzie produkcyjnym przy ul. Równinnej w Toruniu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z pomieszczeń ewakuowano 30 osób. 📢 Festiwal Gęsiny 2023 w Przysieku. Już od piątku będzie Magda Gessler i inne kulinarne gwiazdy Na piątek i sobotę 10 i 11 listopada 2023 roku zaplanowano kolejną odsłonę Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny. W programie są kulinarne prezentacje Magdy Gessler, Bartłomieja Witkowskiego, Konrada Korszli i Pascala Brodnickiego. 📢 Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje Grzegorz Krychowiak po zaliczeniu meczu numer 100 w reprezentacji Polski ogłosił dzisiaj zakończenie reprezentacyjnej kariery. Piłkarz ma luksusowe apartamenty m.in. w Paryżu i Atenach, wcześniej mieszkał także w Sewilli i Moskwie. Zawsze wybiera luksusowe wnętrza, sporo miejsca musi być na garderobę. Tak mieszkają i żyją na co dzień Grzegorz Krychowiak i jego żona Celią Jaunat.

📢 "Opuszczone" w Parku Rzeźby. Nowy cykl w toruńskim CSW W Parku Rzeźby przy Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" odsłonięty został cykl rzeźb „Opuszczone” Sylwestra Ambroziaka. 📢 Grand Prix nadal na Motoarenie! Nieoficjalnie: wielki finał cyklu 2024 w Toruniu Warner Bros. Discovery ogłosi w piątek (10 listopada) kalendarz mistrzostw świata na sezon 2024. My już ustaliliśmy nieoficjalnie: w Toruniu po raz kolejny zaplanowany został finał cyklu. Po raz kolejny nie udało się także znaleźć organizatora rundy w Australii. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Toruń. Odkryte na Bulwarze Filadelfijskim gotyckie mury zalewa woda W Toruniu, który szczyci się gotykiem na dotyk rozpadają się mury pamiętające jego początki. Pomimo apeli naukowców oraz społeczników, przez niemal pół roku nikt w Urzędzie Miasta nie przygotował planu ochrony odkrytych na bulwarze reliktów kompleksu św. Ducha. 📢 Fryzury jak z horroru, czyli "Grażyny fryzjerstwa" w akcji! Tych fryzur można się wystraszyć. Co poszło nie tak? Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Trwa jesienna ofensywa inwestycyjna w Toruniu. Co będzie można kupić? Miasto przygotowało bogatą ofertę dla biznesu i osób prywatnych. W portfolio sprzedażowym są tereny dla deweloperów, duże działki pod usługi i produkcję, nieruchomości dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodek wypoczynkowy a także mieszkania i działki dla osób prywatnych.

📢 Sesja fotograficzna finalistek konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich Natalia Żołnieruk z Opola [ZDJĘCIA] Kandydatek do tytułu najpiękniejsze Polki było ponad 8 tysięcy. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 kandydatek. Wśród nich jest jedyna reprezentantka Opolszczyzny - jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada. 📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Halloween Party w Hex Club Toruń. Zobaczcie, jak było! Jak wyglądało Halloween Party w Hex Clubie? Było całkiem mrocznie i upiornie! Uczestnicy tej imprezy popisali się i przebrali w tematyczne stroje. Oto kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń!

📢 Rogale na św. Marcina w Toruniu: gdzie, jakie i za ile dostaniemy? Certyfikowane rogale świętomarcińskie są wypiekane jedynie w Wielkopolsce, ale w całym kraju, z okazji zbliżającego się 11 listopada, można jednak dostać podobne wypieki. W Toruniu jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie można kupić rogale nadziewane masą z białego maku. Sprawdziliśmy, za ile można je dostać i gdzie są najlepsze.

📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu pod Warszawą Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 W tych firmach w Toruniu i okolicy szukają ludzi do pracy. Tyle możesz zarobić Na rynku pracy w Toruniu i okolicy spory ruch. Firmy cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. inżynier, pracownik biurowy, sprzedawca i wielu innych. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Jesteś z tego rocznika? Oprócz emerytury, otrzymasz dodatek, który podwoi Twoje świadczenie! Jak go zdobyć? Jeśli obecnie cieszysz się emeryturą, warto zainteresować się potencjalnym dodatkowym świadczeniem. To informacja, która nie jest ogólnie znana, a jego wartość może sięgać nawet dwukrotności minimalnej emerytury. Dowiedz się, jak ubiegać się o to dodatkowe wsparcie! 📢 Na Winnicy w Toruniu powstanie drapacz chmur. Będzie miał 26 pięter! Osiedle Winnica to obecnie - obok Jaru - najpopularniejsze i najdroższe miejsce dla budownictwa mieszkaniowego w Toruniu. 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Pieniądze z ZUS i OFE czekają na Ciebie. Oto kilka prostych kroków, aby je odebrać Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

11 Listopada: Dzień Upamiętnienia Niepodległości FLESZ