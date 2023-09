Przegląd prasy 12.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi. 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt!

Prasówka 12.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co działo się tam podczas ostatnich imprez. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

📢 To zużywa najwięcej prądu. Na pewno używasz tych urządzeń - to przez nie tyle płacisz! Lista urządzeń zużywających dużo prądu Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej?

📢 Paznokcie na jesień. Przegląd trendów i stylizacji. Królują nie tylko ciemne kolory, ale i róże czy beże Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie.

📢 Rezydencje milionerów w okolicach Torunia. Luksusowe wille dostępne na sprzedaż Jesteś ciekawy jak żyją milionerzy z powiatu toruńskiego? Zastanawiasz się jak wyglądają piękne rezydencje, w których mieszkają? Zobacz ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które właśnie dotyczą tego typu nieruchomości z okolic Torunia. Wszystkie wille, opisywane w artykule są obecnie na sprzedaż. 📢 Planujesz emeryturę w 2024 roku? Sprawdź, kiedy najlepiej to zrobić, i zyskaj nawet 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku: Co najmniej 178 zł więcej na rękę? [TABELA] Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Najdroższa willa w Toruniu - Gigantyczna nieruchomość za 12,5 mln zł. Zobacz, jak prezentuje się w środku! W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze.

📢 Seniorzy dostaną dodatkowe 1600 zł przed emeryturą co miesiąc. Ale z jednym małym zastrzeżeniem! Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Poznajcie TOP 5 aut, które są odporne na korozję. Wiemy dlaczego! Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Masz prawo jazdy bez terminu ważności? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby jednak go nie stracić! Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Według raportu ADAC, te starsze samochody są niesamowicie niezawodne. Są idealne do jazdy po mieście i warto je kupić Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Tanie mieszkania komornika w Kujawsko-Pomorskiem już od 48 tysięcy złotych. Stan na wrzesień 2023 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły. 📢 Nadciśnienie tętnicze. Objawy, ryzyko powikłań i sposoby obniżania wysokiego ciśnienia krwi Nadciśnienie tętnicze często jest nazywane cichym zabójcą i jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie. Poznajmy, czym jest nadciśnienie, co je powoduje, jakie choroby mogą być z nim związane, oraz jak skutecznie obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi.

📢 Emerytura z trzynastym dodatkiem wzmocniona we wrześniu. Obliczenia netto i suma do otrzymania w bieżącym miesiącu Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna. Jak wpływa na nas połączenie zdrowych tłuszczów i kofeiny? W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy. 📢 Wynagrodzenia polskich żołnierzy w 2023 roku: Wojsko Polskie przyciąga rekrutów atrakcyjnymi zarobkami! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 Wyrazy znane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy rozpoznasz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Sprawdź najnowszy ranking najmniej awaryjnych hybryd. Które silniki hybrydowe są najbardziej niezawodne? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Zdjęcia stanowisk handlowych, rynków, małych sklepów i straganów z okresu PRL w archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y łączą estetykę z niezawodnością. Sprawdź raport ADAC i wybierz auto, które nie sprawi Ci problemów SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Masz taką aplikację na urządzeniu z systemem Android? Warto ją odinstalować, ponieważ może prowadzić do utraty pieniędzy Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Odkryj skarby w zwykłych monetach pięciogroszowych. Poznaj sposoby rozpoznania wyjątkowo cennych monet Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych! 📢 Tajne kody na telefon z Androidem, które mogą Ci się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Propozycja ustawy dotyczącej emerytur dla wdowców: Przewidziany dodatek sięga nawet do 7600 zł po śmierci małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Te auta są nie do zajeżdżenia! Ranking ADAC: Najmniej awaryjne samochody używane na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 12.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach pija najwięcej alkoholu. Oni potrafią imprezować Każde z imion kojarzy nam się z kimś kogo znamy o tym imieniu. Do tego warto dopasować imię do nazwiska dziecka. Ezoterycy wskazują na pewne zbieżne cechy osób o tym samym imieniu. Przygotowaliśmy zestawienie prawdziwych imprezowiczów, którzy pija najwięcej alkoholu. Poznajcie ich imiona. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsza babcia na świecie. Zdjęcia Yazemeenah Rossi robią furorę. Zobacz Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Kryształy z PRL - przegląd najdroższych ofert. Te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Toruń. 11 lat więzienia za zabójstwo Małgorzaty na Rudaku. Sprawca pastwił się jak bestia: kopał, bił, skakał po klatce piersiowej 11 lat i 10 miesięcy więzienia - taki wyrok usłyszał w poniedziałek (11.09) Wiesław K. za zabójstwo konkubiny swojego ojca. Do porażającej brutalnością zbrodni doszło na działce przy ul. Rudackiej w Toruniu. Sąd Okręgowy w Toruniu nie miał wątpliwości, że to 46-latek zabił kobietę. 📢 Zderzenie trzech aut w Łubiance, 46-latka w szpitalu Trzy samochody uczestniczyły w stłuczce przy ulicy Wichrowej w Łubiance. Najbardziej poszkodowana okazała się 46 - letnia kobieta, którą odwieziono do szpitala. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku Trwa sezon grzybowy. Grzybobranie to sport narodowy Polaków. W polskich lasach można spotkać wiele odmian grzybów, najpopularniejsze z nich to podgrzybki, borowiki, kurki, maślaki, czy rydze. Nim jednak wybierzemy się w poszukiwaniu grzybów, warto sprawdzić, gdzie z pewnością znajdziemy je w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 "Jak do tego doszło, nie wiem". Kadra bez formy, internauci - wręcz przeciwnie! MEMY po meczu Albania - Polska Reprezentacja Polski przegrała w Tiranie z Albanią 0:2 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Piłkarze zaprezentowali się słabo, ale internauci są w formie! Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Albania - Polska. 📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" we Wrocławiu. Oni nie zawiedli [zdjęcia] For Nature Solutions Apator Toruń w fatalnym stylu przegrał półfinał PGE Ekstraligi z Betardem. We Wrocławiu nie zawiedli tylko Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek oraz kibice, którzy w dużej liczbie przyjechali wspierać swój zespół. Mamy zdjęcia ze Stadionu Olimpijskiego. 📢 Mocne słowa w Apatorze Toruń. "Długo będziemy wstydzić się tego meczu" Nie mogliśmy pomóc drużynie, bo ona sama nie chciała sobie pomóc. Nie ma słów wytłumaczenia - mówi Adam Krużyński, szef rady nadzorczej For Nature Solutions Apatora. Drużyna "Aniołów" w fatalnym stylu przegrała rewanż w półfinale PGE Ekstraligi ze zdekompletowanym Betardem Wrocław. 📢 Tragedia w Górsku. Zaginął 38-letni ojciec ratujący topiącego się syna w Wiśle W niedzielę w podtoruńskim Górsku zaginął ojciec, który starał się ratować topiącego się w Wiśle 10-letniego syna. Dziecko uratowała mama.

📢 Nareszcie! Rozpoczyna się remont toruńskiej Poczty Głównej Bez wątpienia jest to chwila historyczna. Sfatygowana frontowa elewacja poczty przy Rynku Staromiejskim w Toruniu zniknęła za zasłoną rusztowań. Jak długo będą trwały prace? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 11.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 11.09.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Jakie samochody najczęściej padają ofiarą kradzieży w Polsce? Oto lista pojazdów, które często znikają z parkingu Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 11.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 11.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 11.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Tak małe trzyletnie samochody wypadają w najnowszym rankingu ADAC. Które są najmniej awaryjne? Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie

📢 Toruń. Po śmierci Paulinki na ul. Podgórskiej. Jest wreszcie próg zwalniający i podwójna ciągła! Musiało dojść do dramatu... Trzeba było wielkiej tragedii, by ul. Podgórska stała się wreszcie bezpieczniejsza. 3 lipca br. pod kołami samochodu zginęła tu 13-letnia Paulinka. Przez lata ludzie apelowali o poprawę bezpieczeństwa. Zmiana nastąpiła dopiero teraz. 📢 Zobaczcie ile oni biorą za koncert! Szpak, Lady Pank, Zenek... Poznaliśmy zarobki popularnych polskich gwiazd muzyki. Szok? Kiedy myślimy o polskich gwiazdach muzycznych, często zadajemy sobie pytanie: ile tak naprawdę biorą pieniędzy za swoje koncerty i występy? Czy są to naprawdę miliony? Ile zarabiają gwiazdy w Polsce?

📢 HIMARS-y dla Homara. Minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę w Toruniu Minister obrony narodowej zatwierdził w Toruniu umowę na pozyskanie elementów wyrzutni rakietowych HIMARS.

📢 MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w sierpniu. Zobacz wybrane zdjęcia! Co jakiś czas przygotowujemy dla Was subiektywny wybór zdjęć pań, które pojawiły się na imprezach w Hex Club Toruń. Tym razem prezentujemy fotografie z sierpnia. Zobaczcie sami! 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Najbardziej szkodliwe śniadania Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Tłumy na plaży w Kamionkach. Mamy wrzesień, ale sezon jest w pełni Chociaż wakacje zakończyły się przed tygodniem, to nie zakończył się sezon nad jeziorem w Kamionkach pod Toruniem. W drugi weekend września było tu wielu plażowiczów. 📢 PILNE! Trwa akcja poszukiwawcza w powiecie toruńskim. 38-latek, który pomógł tonącemu dziecku, zaginął pod wodą Do dramatycznych zdarzeń nad Wisłą w miejscowości Górsk (powiat toruński) doszło w niedzielę, 10 września w godzinach popołudniowych.

📢 Tak było na dożynkach gminnych w Kamionkach pod Toruniem. Zobaczcie galerię zdjęć W niedzielę, 10 września, odbyły się dożynki w Kamionkach Małych w gminie Łysomice pod Toruniem. Mamy zdjęcia z tego wspaniałego wydarzenia. 📢 Abonament RTV 2024 bez opłat? Możesz liczyć na zwolnienie z płacenia? Jeśli nie, tyle zapłacisz! Ile za abonament zapłacimy w przyszłym roku? To jest znana już informacja - podobnie jak to, że opłatę tego typu są zobowiązaniu uiścić niemal wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych. Niemal, ponieważ jest kilka grup osób, które z tego obowiązku są zwolnione. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Ile wynosi kara za niezarejestrowanie telewizora lub radia?

📢 Co za mecz na Tor-Torze! Tak kibice świętowali piękne zwycięstwo z JKH GKS Jastrzębie Nie można było sobie wyobrazić lepszej inauguracji sezonu hokejowego w Toruniu. KH Energa z kompletem punktów w dwóch meczach. W niedzielę bez szans na Tor-Torze był pretendent do mistrzostwa JKH GKS Jastrzębie. 📢 Toruń. Chcesz mieć psa? Wybierz się do schroniska dla zwierząt. Tam czworonogi czekają na adopcję Schronisko dla Zwierząt w Toruniu od 60 lat przygarnia czworonogi, które zostały pozbawione domu. Praktycznie codziennie do toruńskiego przytuliska trafiają psy. Znalazły się tu z różnych powodów. Jedne zostały porzucone, inne uciekły. Teraz czekają na chętnych, którzy chcieliby je zaadoptować. Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do schroniska i są gotowe do adopcji. 📢 Tak się bawiliście podczas Pożegnania Lata na Barbarce! Ogniska, grill, koncerty, gry i zabawy [galeria] W niedzielę, na toruńskiej Barbarce, odbywa się wydarzenie kończące lato. Przewidziane są ogniska, koncerty, gry i zabawy familijne. Do udziału w tej rodzinnej imprezie zaprasza Stowarzyszenie GoSport! Godziny trwania pikniku: 14:00-19:00. Mamy zdjęcia!

📢 Masz te niepokojące objawy? Prawdopodobnie przedawkowałeś kawę! Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie, jednak jej nadmiar może prowadzić do niepokojących objawów. W tym artykule przyjrzymy się zarówno korzyściom, jak i potencjalnym zagrożeniom związanym z konsumpcją kawy. Dowiedz się, czy zauważasz u siebie symptomy przedawkowania tego aromatycznego napoju. 📢 Tragedia w Kruszwicy. Z jeziora wyłowiono ciało 26-letniego mężczyzny Trwa śledztwo w sprawie śmierci 26-latka, który w sobotę, 9 września, zginął po wypadnięciu z motorówki do Gopła. 📢 Kraksy, kontuzje i rozczarowania. Apator Toruń poza finałem PGE Ekstraligi Betard Wrocław bez Taia Woffindena i w trakcie meczu stracił kolejnych dwóch zawodników. For Nature Solutions nie wykorzystał daru od losu, bo fatalnie pojechał Robert Lambert, a słabo Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart. Bohaterem meczu okazał się 16-letni Kevin Małkiewicz, dla którego był to zaledwie czwarty mecz w PGE Ekstralidze.

📢 Trzy torunianki od 2015 roku organizują Drutozlot – największe i najstarsze wydarzenie dziewiarskie w Polsce Zaczęło się od kameralnego spotkania w kawiarni. Dziś na Drutozlot przyjeżdżają miłośnicy dziergania nie tylko z całej Polski, ale i ze świata. W rozmowie z Nowościami organizatorki wydarzenia podzieliły się swoimi wspomnieniami i opowiedziały o pasji, która łączy pokolenia. 📢 Produkty o działaniu przeciwzapalnym. Poznaj jedzenie, które hamuje rozwój chorób Zdrowe odżywianie to klucz do zachowania długoterminowego zdrowia i zapobiegania wielu chorobom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty spożywcze są takie same pod względem wpływu na nasz organizm. Niektóre z nich mają zdolność do działania przeciwzapalnego, co może być szczególnie korzystne w walce z chorobami przewlekłymi.

📢 Zaglądamy do jednej z najmniejszych szkół w Toruniu. "Tu jest jak u dzieci z Bullerbyn" Trudno ją dostrzec, bo jest ukryta w zieleni na nadwiślańskiej skarpie. Samochodem się tu nie dojedzie, dojście do niej wiedzie ostro w górę lub ostro w dół.

📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Noteć Czarnków. Mecz beniaminków [zdjęcia kibice + mecz] W 7. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń podejmowała Noteć Czarnków. Na stadionie przy Bema doszło do meczu beniaminków. 📢 TOP 10 najbardziej wykwintnych restauracji w Toruniu. Sprawdź, gdzie warto zjeść! Toruń jest miastem turystycznym, w którym nie brakuje atrakcji. Możemy tutaj zwiedzać historyczne centrum miasta, liczne zabytki, muzea, teatry i centra sztuki. Znajdzie się też sporo lokali gastronomicznych, w których warto zjeść. Sprawdziliśmy dla Was 10 najbardziej wykwintnych restauracji według Facebooka, Trip Advisora i Google'a! W galerii pokazujemy te najlepsze!

📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia! 📢 Nowa instytucja kultury poświęcona gen. Elżbiecie Zawackiej powstanie w Toruniu - zapowiedział minister W Toruniu powstanie wspierana przez ministerstwo instytucja kultury poświęcona gen Elżbiecie Zawackiej – ogłosił minister Piotr Gliński. 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Cholesterol - te 5 zmian w diecie pomoże ci utrzymać zdrowy poziom. Zobacz których produktów musisz unikać Z wysokim poziomem cholesterolu można walczyć. By dieta była jednak skuteczna, warto pozbyć się niektórych "podbijaczy" cholesterolu. Poznaj jakich produktów unikać, by utrzymać swój poziom cholesterolu na dobrym poziomie i cieszyć się zdrowym i długim życiem. 📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

📢 Dramat na krajowej 15. Tak zginęła cała rodzina Stasiaków z Brodnicy. Co się zmieniło po dekadzie? 13 września 2013 roku na drodze pod Brodnicą doszło do olbrzymiej tragedii. Zginęła cała wracająca do domu z Torunia rodzina Stasiaków: pani Krystyna i czworo jej dzieci - Ewelina, Weronika, Klaudiusz i Wiktoria. Starego opla prowadziła 19-latka, a trasa była śliska i pełna kolein... 📢 Nowy wariant COVID-19 już w Polsce. Eris to szczep, który zagraża całemu światu. Jakie są objawy nowego wirusa? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje rozprzestrzenianie się kolejnego podwariantu koronawirusa SARS-CoV-2. Jest nim Eris, czyli szczep EG.5.1, który zaczął dominować na świecie. Po tym, jak szybko wyszedł na prowadzenie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zagraża pozostałym krajom Europy i świata. Potwierdzono też pierwsze przypadki w Polsce. Jakie objawy powoduje nowy wariant COVID-19?

📢 Płaski brzuch - to warto pić na płaski brzuch. Oto napoje, które pomogą schudnąć z brzucha Co pić, żeby schudnąć i mieć płaski brzuch? Jak skutecznie zwalczać tłuszcz brzuszny, znany również jako tłuszcz trzewny? Na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet, a jego spalanie jest najbardziej uciążliwe. Zebraliśmy napoje, które pomagają spalić tłuszcz z brzuch. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to skuteczny sposób by przyspieszyć odchudzanie i i najszybciej utracić tłuszczu z brzucha. Zobacz teraz w naszej galerii, co warto pić, by mieć płaski brzuch. 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

