Przegląd prasy (13.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka. 📢 Truskawki mogą szkodzić. Osoby biorące takie leki nie powinny ich jeść Truskawki są uwielbiane na całym świecie. Słodkie i soczyste owoce chętnie zajadamy jako przekąskę, dodajemy do deserów czy przygotowujemy z nich napoje i koktajle. Nie każdy jednak może swobodnie je jeść. Osoby z pewnymi schorzeniami i przyjmujące niektóre leki powinny ograniczyć truskawki w diecie. Podpowiadamy, dla kogo truskawki mogą być niebezpieczne.

📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku. 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Ruszają zmasowane kontrole w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za wykryte nieprawidłowości? Używasz w domu tych urządzeń i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: poniżej 100 tys. zł. Oto nowe oferty w maju W maju spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze lokale kupić można już za 46, 55 czy 65 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami. 📢 Nie uwierzycie! Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia! 📢 Petarda! Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Szczegóły Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Trudno w to uwierzyć. Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Zobacz stawki, które mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze? 📢 Komunia 2024. To tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości. Od czego zależy ta kwota? Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą?

📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Sprawdź nasze wyliczenia Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Tak zaczyna się rak jelita grubego. Zobacz pierwsze objawy. Lepiej ich nie lekceważ Rak jelita grubego to bardzo poważna choroba. Przez wiele lat może rozwijać się nie dając zbyt wyrazistych objawów. Te które się pojawiają powinny nas zaniepokoić. Kiedy rak jelita grubego zostanie wykryty zbyt późno na ratunek dla pacjenta może być już za późno. Dlatego ważne są badania profilaktyczne. Chorobę można wcześnie wykryć i wyleczyć. Ważne, by wykonywać regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, kolonoskopię.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Zobacz szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Tak było na 7. Ciechocińskiej Paradzie Majowej 2024. Tłumy w uzdrowisku. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 11 maja odbyła się 7. Ciechocińska Parada Majowa. Ulicami uzdrowiska przeszła kolorowa i radosna parada. Impreza przyciągnęła tłumy turystów z całej Polski.

📢 To te SUV-y perfekcyjnie znoszą upływ czasu i ciężką eksploatację. To najmniej awaryjne samochody tego typu! SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Run Toruń Plaza - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie biegu na 5 km - zobaczcie zdjęcia! W niedzielę Toruń należał do biegaczy. Bieg na dystansie 5 kilometrów startował pod Motoareną, a finiszował na Bulwarze Filadelfijskim. Biegliście? Poszukajcie się na zdjęciach ze startu biegu! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt, ubrania i akcesoria. Są nowe promocje! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Można tam kupić wiele różnych ubrań wojskowych oraz akcesoriów i sprzętu. Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Baśnie Andersena w parku na Bydgoskim Przedmieściu. Teatr Miejsca zagrał nie tylko dla dzieci To była udana niedziela. W parku na Bydgoskim Przedmieściu Klaun Pablo i Teatr Miejsca połączyli swoje czarodziejskie zdolności aby zaprosić widzów do wyjątkowej krainy magii, iluzji, baśni i opowieści. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Run Toruń Plaza - Biegaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie i mecie - zobaczcie zdjęcia! To była już trzynasta edycja Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Biegacze tym razem startowali przy CH Plaza i Motoarenie Toruń. Zapraszamy do oglądania zdjęć ze startu biegu na 10 km i zawodników na mecie na Bulwarze Filadelfijskim. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na drugim majowym handlowaniu pod chmurką na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Rozkręca się sezon pchlich targów. Widać to po frekwencji na takich wydarzeniu organizowanym w Toruniu. Kolejny pchli targ odbył się tu w niedzielę 12 maja. 📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości? 📢 TOP 8 najlepszych lodziarni w Toruniu. Zobacz, które polecają torunianie na Facebooku Na facebookowej stronie "Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?" pojawił się wątek "w której lodziarni są najlepsze lody?" Zobaczcie wskazania internautów. Zgadzacie się z nimi?

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci z SP nr 10 W sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z parafii na Mokrem w Toruniu. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 12.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 12.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 12.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 12.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Młody Toruń świętował 60-lecie istnienia. Jubileuszowy koncert odbył się w Baju Pomorskim Podczas koncertu jubileuszowego 60. urodziny świętował Zespół Pieśni i Tańca "Młody Toruń" działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu. Wydarzeniu patronowały "Nowości".

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci ze Skarpy Dzieci z parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przystąpiły w sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 12.05.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Babciowe 2024 już niedługo. Polskie rodziny dostaną 1500 złotych. Wielka zmiana zasad przyznawania świadczenia 12.05.2024 Babciowe, czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Dla kogo dodatkowe 1500 zł miesięcznie od państwa? Nowe świadczenie wzbudza dużo kontrowersji. Pojawiają się pytania, w jaki sposób będzie weryfikowany stan faktyczny pracy rodziców i opieki nad dziećmi. Dla kogo babciowe 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] 12.05.2024 Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty!

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Tak było podczas uroczystości na Podgórzu Dzieci z Podgórza przystąpiły w sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła.

📢 Sprawdź samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Szkoła Podstawowa nr 12 przy ulicy Strzałowej będzie gotowa do przyjęcia dzieci od 1 września Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnego opóźnienia. Rozpoczął się właśnie finisz przygotowań do otwarcia nowej szkoły podstawowej na Rudaku.

📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 CUK Anioły Toruń w drodze do pierwszej ligi. Tak kibicowaliście wraz z Wilfredo Leonem - zdjęcia CUK Anioły Toruń są gospodarzem turnieju finałowego o awans do Tauron I Ligi siatkarzy. W pierwszym meczu podopieczni Krzysztofa Stelmacha zmierzyli się z UKS Spartą Grodzisk Mazowiecki. 📢 "Plaster" w CSW: święto sztuki dizajnerskiej w toruńskiej galerii Po raz piętnasty Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zorganizowało Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej "Plaster". W tej jego odsłonie skupiono się na sztuce plakatu i ilustracji z Ameryki Południowej i Meksyku. Festiwalowi towarzyszą otwarte w piątek 10 maja w CSW wystawy. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w Largo Club Toruń! Działo się ostatnio w Largo Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii!

📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek z Bydgoszczy i Inowrocławia w 2024 roku? Tak, ale czy latem? W tym roku miał być bezpośredni pociąg z kujawsko-pomorskiego do Pragi i jeździć cztery razy dziennie, mamy maj i cisza! Co z tym pociągiem? - pyta pani Agnieszka. Sprawdziliśmy, kiedy pojedzie. 📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.

120 osób, uczniów podstawówek z Torunia i okolic znalazło się na liście laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

📢 Najlepsi toruńscy uczniowie uhonorowani. Gala laureatów konkursów kuratora w auli UMK 120 osób, uczniów podstawówek z Torunia i okolic znalazło się na liście laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

📢 Pierwsza Komunia Święta na Koniuchach w Toruniu. Przyjęły ją dzieci z SP nr 3 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w niedzielę 5 maja w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny. Przystąpili do niej trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było przy Grudziądzkiej na koniec majówki Pierwszy w maju pchli targ odbył się na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Te modele samochodów często trafiają na naprawę i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta uczniów SP nr 16 w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie [zdjęcia] Rozpoczął się okres uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W Toruniu w sobotę 27 kwietnia miały ją dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16. 📢 Toruńska Triada 2024. Wystartowało ponad tysiąc biegaczy. Zobaczcie zdjęcia z trasy W sobotę Toruń opanowali biegacze. Rywalizowali w chodzie i maratonie lekkoatletycznych mistrzostw Europy masters oraz w biegu na pięć km Triady 100-lecia. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów. Urocze hostessy zachwycają kibiców swoją urodą! [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

