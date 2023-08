Przegląd prasy 13.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice Elany Toruń na derbach z Zawiszą Bydgoszcz [zdjęcia]”?

Prasówka 13.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice Elany Toruń na derbach z Zawiszą Bydgoszcz [zdjęcia] Wydarzeniem soboty były piłkarskie derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Na mecz wybrało się około 500 fanów żółto-niebieskich.

📢 Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia] W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Derby województwa kujawsko - pomorskiego z trybun śledziło ponad cztery tysiące widzów, w tym około 500 fanów gości. 📢 Kramy, sklepy, targi i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

Prasówka 13.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukasz bezpiecznego sposobu na kleszcze? Tego nie lubią! Jak ochronić siebie i zwierzęta? Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu!

📢 Piknik parafialny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe. Mnóstwo atrakcji! Z okazji odpustu w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu zorganizowano piknik parafialny. Uczestnicy wzięli udział w wielu atrakcjach, które przygotowano w tym dniu. Była to idealna okazja do powiększenia wspólnoty i czerpania radości.

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 13.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znacie! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [13.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [13.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Dlaczego w tym roku nie ma komarów. Znamy przyczynę i radzimy, co robić, gdy już się pojawią [galeria] Z pewnością nikt z nas nie tęskni za komarami. Niektórzy jednak zadają sobie pytanie, dlaczego w tym roku nie dokuczają nam one tak bardzo, lub w ogóle ich nie ma. Obecność komarów jest zdeterminowana warunkami pogodowymi i nie tylko latem, ale praktycznie o każdej porze roku. Co sprawia, że komary są w tym roku nieobecne? Sprawdziliśmy to dla Was. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [13.08.23] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [13.08.23] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany Trzej młodzi mężczyźni (19-22 lata) oskarżeni są o seksualne skrzywdzenie czterech nastolatek na imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu. Główny oskarżony to Damian W., kibic Elany. Swoją ofiarę miał odurzyć, a potem zgwałcić. Trudny i bolesny proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.

📢 Oto Izera: polski elektryk na drogi. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Tak może wyglądać pierwszy polski samochód elektryczny. Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 Tanie działki budowlane do kupienia w powiecie toruńskim. Zobacz nowe ogłoszenia Na portalu OtoDom.pl znajdziemy nie tylko ogłoszenia związane z mieszkaniami czy domami. Są tam również oferty sprzedaży działek budowlanych. Sprawdźcie, ile trzeba obecnie wydać za taką nieruchomość, która zlokalizowana jest w powiecie toruńskim. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Perła Bydgoskiego Przedmieścia wystawiona na sprzedaż. Tak przed dekadą wyglądały jej wnętrza Perła toruńskiej secesji, willa przy ul. Mickiewicza 20, w której przed wojną mieścił się wicekonsulat Belgii, zaś po wojnie m.in. Dorota Kędzierzawska kręciła "Wrony", nie ma szczęścia. 11 lat temu zmieniła właściciela, jej gospodarz planował urządzić w niej pensjonat lub hotel. Ostatecznie jednak złożył broń. Dawna willa Kuczyńskich została właśnie wystawiona na sprzedaż. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Tak mieszkają milionerzy z okolic Torunia. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Co to jest mały udar i jakie są jego objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. 📢 Uwaga! Masz smartfon z Androidem? Odinstaluj tę aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Sobotnia uroczysta przysięga żołnierzy z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [galeria] W sobotę, 12 sierpnia żołnierze z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli uroczystą przysięgę. W akompaniamencie Orkiestry Wojskowej przysięgało 91. żołnierzy. 📢 Te marki samochodów są kradzione najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wielka ucieczka francuskich jeńców przez toruńską Krzywą Wieżę Podczas wojny francusko-pruskiej do Torunia trafiło nieco ponad 2.800 francuskich jeńców: 31 oficerów i 2.576 szeregowców. W miejscach odosobnienia się nie zasiedzieli, latem 1871 roku wrócili do domów. Wcześniej jednak część z nich zorganizowała ucieczkę. Wielką ucieczkę.

📢 Gwara Toruńska. Tak mówili dawniej w domach w Toruniu i okolicach Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie! 📢 Parkrun Toruń 361. Ósme urodziny. Na mecie na wszystkich czekał... tort [zdjęcia] 12 sierpnia 2023 roku odbyła się kolejna już 361. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. Dziś były także inne atrakcje... 📢 Chcesz kupić samochód hybrydę? Oto mało awaryjne samochody. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Abonament RTV w 2023. Sprawdzamy kto jest zwolniony z opłaty za radio lub telewizor! Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Kujawsko-Pomorskie: To najbogatsi komornicy! Miliony, domy, auta, jachty, dworek - to wykazują w oświadczeniach majątkowych Najbogatsi komornicy w Kujawsko-Pomorskiem mają po kilka mieszkań i samochodów, działki, jachty, motocykle, baseny, milionowe oszczędności. Rekordziści w ub.r osiągnęli blisko milionowe dochody z pracy. Ale nawet ci z dochodami skromniejszymi imponują majątkami.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy na sprzedaż do remontu w regionie. Sprawdź aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim.

📢 W Sarnowie na autostradzie A1 zderzyło się siedem samochodów. Jedna osoba ranna. Były spore utrudnienia [zdjęcia] Ze sporymi utrudnieniami mierzyli się przed południem kierowcy na autostradzie A1 w naszym regionie. W okolicach Grudziądza i Włocławka doszło do kilku kolizji. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniane podłogi i cegła na ścianie [zdjęcia] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli uczestnikami 7. edycji "Rolnik szuka żony". Na planie programu szybko połączyło ich uczucie, które trwa do dzisiaj. W 2022 roku wzięli ślub cywilny i urodził się ich syn Adam, natomiast kilka dni temu para wzięła ślub kościelny. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Tak mieszkają Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony". 📢 Szał na disco-polo w Zalesiu! Tak się bawiliście na Pięknych i Młodych, Playboys i D-BOMB! W piątek 11 sierpnia na plaży głównej w Zalesiu odbyła się ostatnia impreza wakacji! Liczni goście bawili się świetnie do białego rana. Było wiele rozmaitych atrakcji i koncertów. Zagrali Piękni i Młodzi, D-BOMB oraz Playboys. Mamy zdjęcia z imprezy. Oglądajcie galerię!

📢 Toruń ma sposób na gapowiczów? Wpisanie do Rejestru Dłużników straszakiem Ponad dwa lata temu, gdy zadłużenie jeżdżących na „gapę” przekroczyło 1,5 mln złotych, magistrat powiedział „stop” i zaczął ociągających się z zapłatą zgłaszać do Rejestru Dłużników. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 12.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 12.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 12.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 12.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 12.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 W poniedziałek do Torunia dotrze Festiwal Wisły. Sprawdź, co będzie się działo [program] Przed nam największy w kraju zlot statków i łodzi rzecznych, regaty, rejsy, koncerty, jarmark nadwiślańskich smaków - wszystko to w ramach Festiwalu Wisły, który 14 sierpnia zawita do Torunia. 📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu!

📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 12.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 12.08.2023. 📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego trwa. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy oraz sprzęt za stosunkowo nieduże pieniądze! Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego dotyczą pojazdów terenowych, ciężarówek, ciągnika, a nawet motorówki. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Wojsko sprzedaje w niezłej cenie m.in. honkera czy stara. Zobacz kiedy są nowe licytacje AMW i jak kupić sprzęt od wojska. Pamiętaj, że ten towar rozchodzi się jak świeże bułeczki.

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Oto pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Kolejna gorąca noc w Labie za nami! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście.

📢 Tak było na ostatnich derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń przy Gdańskiej [zdjęcia] Piłkarskim wydarzeniem weekendu będą derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. To będzie pierwsze spotkanie obu drużyna na stadionie przy ul. Gdańskiej od ponad 12 lat. Przypominamy właśnie tamten mecz.

📢 Też się tak czujesz? To skutki uboczne nadużywania soli. Sprawdź, czy masz te objawy Sól jest stałym elementem kuchni na całym świecie. Jednakże, nadmierne spożycie soli może prowadzić do wielu przykrych problemów zdrowotnych. Czym jest sól, skąd pochodzi, jakie są jej rodzaje oraz jakie mamy skutki uboczne nadużywania soli? Przeczytaj dalej, aby sprawdzić, czy masz te objawy i jak uniknąć zagrożenia choroby.

📢 Dzikie przejścia przez ulice w Toruniu. Co grozi za złamanie przepisów? Próba oszczędzenia i czasu poprzez korzystanie z nielegalnych przejść przez jezdnie może słono kosztować. Trzeba się liczyć z możliwością utraty zdrowia lub gotówki na mandat. 📢 Terytorialsi uczcili w Toruniu święto Wojska Polskiego W piątek (11 sierpnia) w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu z okazji święta Wojska Polskiego zorganizowana została uroczysta zbiórka żołnierzy.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Mężczyzna ranny po wybuchu w Chełmży trafił na oddział oparzeniowy do Poznania W wyniku wybuchu w budynku jednorodzinnym przy ulicy Wodnej 3 w Chełmży ucierpiały dwie osoby. W stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali. 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 11.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Zabrał 6 żyć, dobytek setek ludzi. To już 6. rocznica nawałnicy W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. W 6. rocznicę nawałnicy wspominamy te wydarzenia. 📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków. 📢 Wybuch gazu w Chełmży. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ich stan jest ciężki W Chełmży przy ulicy Wodnej doszło w czwartek (10 sierpnia) około godz. 20 do wybuchu gazu. Dom został poważnie uszkodzony.

📢 Weekend w Toruniu. Koncerty, zwiedzanie miasta i wiele innych atrakcji. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Weekend w Toruniu zapowiada się bardzo ciekawie. Już od piątku torunianie oraz turyści będą mieli okazję wziąć udział w wielu wyjątkowych wydarzeniach. Weekendowe zwiedzanie Torunia, koncert organowy, zajęcia dla dzieci – co oprócz tego? Sporządziliśmy spis atrakcji.

📢 Próba zabójstwa i rozboje na toruńskiej starówce! Za atak "tulipanem" grozi dożywocie Mnóstwo krwi i policji - tak zapamiętali tamtą sierpniową noc torunianie i turyści. Z 5 na 6 sierpnia 2022 roku Michał O. i Daniel U. napadali na starówce w Toruniu na przypadkowych ludzi, by ich okraść. Teraz ruszy ich proces. Głównemu sprawcy grozi dożywocie za próbę zabójstwa jednej z ofiar. 📢 Wizyta Ambasadora USA w Toruniu. Spotkanie z torunianami pod Kopernikiem W czwartkowe popołudnie w Toruniu odbyła się wizytacja ambasadora Stanów Zjednoczonych. Mark Brzezinski, amerykański prawnik i dyplomata polsko-czeskiego pochodzenia, został powitany przez tłum pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. 📢 Toruń. Tak wyglądają kulisy renowacji słynnego panneau Stefana Knappa z Auli UMK Kompozycja doczekała się renowacji po pięćdziesięciu latach od jej zamontowania. Panneau odświeżają pracownicy i studenci z Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajrzeliśmy do ich pracowni, żeby zobaczyć, jak przebiegają prace.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu.

📢 Toruń. Miasto sprzedaje działki pod domy na Abisynii: 360 zł za mkw. Gdzie jeszcze? Między innymi na Rudaku W poniedziałek 7 sierpnia miasto ogłosiło, że wystawia na sprzedaż działki pod domy jednorodzinne na Abisynii. Cena wywołania za metr kwadratowy to średnio 360 zł. Taniej niż np. na Rudaku. 📢 Toruń. Walka na benefity. Sklepy szukają pracowników i kuszą nawet dziesiątkami bonusów! Godne uwagi? "Ponad 20 benefitów dla ciebie i twojej rodziny" - tak kusi pracowników Biedronka. Sieć Rossmann kandydatom do pracy oferuje becikowe, wyprawkę szkolną i kolonie dla dzieci, a nawet... dostęp do Netflixa. Inne sieci handlowe nie odstają. To już prawdziwa rywalizacja na benefity!

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Więcej zdjęć z Cubano Club Toruń w naszej galerii. 📢 Figurki z Kinder niespodzianki mogą kosztować majątek. Smerfy licytowane są na aukcjach za tysiące złotych. Czego szukają kolekcjonerzy? Kolekcjonerskie figurki ukryte w jajkach Kinder niespodzianka potrafią osiągać zawrotne ceny na aukcjach internetowych. Najrzadsze figurki, produkowane pod koniec lat 70., mogą być warte fortunę. Pasjonaci gotowi są za nie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc sprawdzić, czy nie macie takich w domu. Jeśli kurzą się gdzieś na strychu, to warto zrobić remanent. Wybraliśmy najpopularniejsze aukcje i umieściliśmy informacje o cenach. Niektóre zwalają z nóg! Przekonajcie się sami.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Festiwal Wisły - kolejna odsłona Już po raz siódmy Festiwal Wisły zawita na kujawsko-pomorski odcinek Rzeki. Kilkadziesiąt tradycyjnych statków i łodzi rzecznych, pokazy szkutniczego rzemiosła, jarmark Nadwiślańskie Smaki, koncerty, wykłady, spotkania. Wszystko o Wiśle - nad Wisłą i na Wiśle. 📢 "Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły "La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości. Pięć pozostałych, które rewolucjonizowała Magda Gessler, zniknęło z mapy miasta. Dlaczego? Co się z nimi stało?

📢 Willa Jaugschów na Podgórzu stanie się budynkiem wielorodzinnym Dzięki rodzinie Jaugschów polska szynka do dziś jest jedną z wizytówek naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. Przed wojną Jaugschowie byli niekwestionowanymi potentatami na rynku mięsnym. Inwestowali również w nieruchomości. Podczas II wojny światowej walczyli i pomagali przetrzymywanym w Toruniu alianckim jeńcom. Należąca do nich willa przy ul. Poznańskiej grozi zawaleniem, ale ostatnio coś wokół niej zaczęło się dziać. 📢 Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie 19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021.

📢 Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje] Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi.

📢 Płaca minimalna 2024. Tyle najmniej będziemy zarabiać! Sprawdź szczegóły Prognozowana płaca minimalna na rok 2024 wzbudza duże zainteresowanie. Rząd podjął decyzję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które obowiązywać będą w nadchodzącym roku. Zgodnie z proponowanymi zmianami, od stycznia najniższa pensja wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. Te istotne zmiany będą miały wpływ na sytuację finansową pracowników. Ważne jest, aby zrozumieć, jak kształtować się będą perspektywy płacy minimalnej w 2024 roku oraz jak będą się rozwijać stawki wynagrodzenia.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz! 📢 Tak wygląda Bydgoskie Przedmieście z drona. Mnóstwo zdjęć współczesnych i archiwalnych Torunia Zobaczcie kolejną partię zdjęć Bydgoskiego Przedmieścia sfotografowanego z lotu ptaka, czy też raczej drona. Do zdjęć współczesnych dodaliśmy również archiwalne, aby można było porównać to co jest z tym co było. Więcej w naszej galerii.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Oto stare telefony które są warte majątek. Kolekcjonerzy szukają tych modeli na giełdach staroci. Sprawdź czy masz je w domu! 27.03.2023 Stare telefony są teraz warte fortunę! Jeśli masz starszy model, zastanów się dwa razy, zanim go wyrzucisz. Okazuje się, że niektóre modele telefonów są obecnie bardzo cenne dla kolekcjonerów. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że ich stare telefony mogą być cenne dla kolekcjonerów. Przez lata wiele osób wyrzuciło swoje stare telefony i teraz żałuje swojej decyzji. Wiele wcześniej standardowych modeli stało się prawdziwymi rarytasami. Dlatego dobrze jest zachować stary telefon, nawet jeśli już go nie potrzebujesz.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

📢 Zapominasz co miałeś zrobić? Masz te objawy? To może być początek Alzheimera. Sprawdź Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która rozwija się latami, zanim uderzy ze zdwojona siłą. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Jakie zmiany są charakterystyczne dla Alzheimera? Objawy, na co warto zwrócić uwagę? 📢 Janusze biznesu, czyli jak zarobić, aby się nie narobić. Zobacz najlepsze memy! Biznes oznacza działalność gospodarczą. Jednak nie zawsze jest ona etyczna a niektórzy tzw. biznesmeni przynoszą wstyd tej profesji. Zobacz najlepsze memy o Januszach biznesu.

📢 Jak mieszkał Don Vasyl? Oto zdjęcia jego posiadłości Posiadłość Dona Vasyla zlokalizowana w Ciechocinku wystawiono pewien czas temu na sprzedaż. Romski piosenkarz podjął taką decyzję z powodu problemów finansowych. Jak wyglądała posiadłość wokalisty?

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

