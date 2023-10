Przegląd prasy 13.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny!”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki pies pasuje do twojego znaku zodiaku - znaki zodiaku a rasa psa. Z tym zwierzakiem stworzysz duet idealny! Znak zodiaku ma wpływ na charakter i osobowość człowieka - czy ktoś jest wesoły i energiczny, cichy i zamknięty w sobie, czy może poważny i ambitny. Znak zodiaku poprzez definiowanie naszego usposobienia, ma wpływ również na to, jakie zwierzę będzie idealnym kompanem dla danego człowieka. Ruchliwy i szczekający pies, który zarazi cię swym entuzjazmem? A może leniwy kanapowiec, który będzie ci towarzyszył w długie wieczory w domu? Zobacz, który pies pasuje do twojego znaku zodiaku!

📢 Te produkty są wskazane przy chorobie Hashimoto. Co wolno jeść przy niedoczynności tarczycy? Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest jedną z najczęściej występujących chorób tarczycy i prowadzi do jej niedoczynności. Odpowiednia dieta wspomaga jej leczenie. Co wolno jeść przy Hashimoto? Zobacz, jakie produkty są zalecanie przy niedoczynności tarczycy.

📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają rodzice Roksany Węgiel. Mama jest coraz piękniejsza - piszą internauci [13.10.2023] Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [13.10.2023] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki. 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [13.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [13.10.2023] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [13.10.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [13.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo [13.10.2023] Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach!

📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [13.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? [13.10.2023] Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [13.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [13.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Weekend w Toruniu. Masa atrakcji. Co czeka na mieszkańców w październikowe dni? Sprawdziliśmy! Kolejny październikowy weekend przed nami. W Toruniu dzieje się jak zawsze dużo. Rozpoczyna się Toruński Festiwal Słów, obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Drzewa. To nie jedyne atrakcje, które czekają na mieszkańców. Co jeszcze? Przygotowaliśmy dla Was pełen spis najciekawszych wydarzeń. Zapraszamy do lektury i wyboru zajęcia na weekend. 📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 To są największe absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zresztą zobaczcie sami! 📢 Te cudowne wille, rezydencje i pałace w Kujawsko-Pomorskiem można mieć! Zobacz, jak żyją milionerzy w regionie Nietuzinkowe wille, rezydencje i pałace - to tu mieszkają milionerzy z regionu kujawsko-pomorskiego. Jesteś ciekawy, ile kosztują tego typu nieruchomości. Sprawdź szczegóły ogłoszeń z portalu OtoDom.pl w naszej galerii. 📢 Najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Bonusowe dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle można dostać Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 W 2024 roku emerytura wzrośnie aż o 400 złotych? Czy ta kwota seniorom wystarczy? Waloryzacja emerytur 2024 - tabela waloryzacji Każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń emerytalnych. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. Marzec 2024 będzie ważny również z tego powodu. Już teraz znany jest planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który wynosi 12,3%. Należy przy tym pamiętać, że obecnie najniższe emerytury wynoszą 1588,44 zł, a waloryzacja emerytur w 2024 r. może jeszcze ulec zmianie. Wszystko będzie zależało od tego, jak ostatecznie zostanie ustalony budżet na przyszły rok. Ile wynosił wskaźnik tegorocznej waloryzacji rent i emerytur? Ile wyniosą kwotowe podwyżki emerytur i rent? Czy jest to zaniżona waloryzacja? Ile mogą wynieść trzynastki i czternastki? Tyle wyniosą emerytury!

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Te SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wcześniejsza emerytura jest zależna od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian? 📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak wyglądają tanie domy od komornika w październiku. Ceny wywoławcze już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Więcej szczegółów i zdjęć aktualnych licytacji komorniczych z regionu w naszym materiale. sprawdźcie szczegóły! 📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Sprawdź wyliczenia podwyżek - tak może urosnąć twoja emerytura [13.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [13.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [13.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Płonęła siedziba fundacji Koci Sierociniec w Toruniu, potrzebna jest pilna pomoc! Do pożaru w fundacji Kociniec Koci Sierociniec doszło w środę, 11 października. Podopiecznych fundacji - niepełnosprawne koty - udało się uratować, ale fundacja potrzebuje pilnej pomocy. 📢 Tak wyglądają wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Tak wygląda najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Abonament RTV - nie płacisz? Możesz oglądać bez opłat, a kontrolerzy nic Ci nie zrobią! Czy można uniknąć zapłaty opłat abonamentowych RTV? Niepłacenie obowiązkowego abonamentu RTV jest stałym, często podnoszonym problemem. W teorii uiszczenie opłaty abonamentowej RTV obowiązuje każdego Polaka mającego radio lub telewizor. Unikanie abonamentu jest jednak częstą bolączką kontrolerów. Wysokość opłaty abonamentowej RTV jest wcześniej znana, ewentualne podwyżki abonamentu zdarzają się rzadko. Obecnie wielu Polaków stara się uniknąć uiszczenia opłaty, posiadając niezarejestrowany odbiornik RTV. Jakie jest miejsce abonamentu RTV w domowym budżecie? Czy jest możliwe zwolnienie z opłat? Czy można liczyć na zniżki na abonament? Kiedy muszę płacić abonament RTV?

📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Jesteś samotnym seniorem? Istnieje dla ciebie wiele dostępnych form wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 W Arenie Toruń trwają targi DroneTech World Meeting 2023 DroneTech World Meeting odbywa się w Toruniu po raz ósmy. To wydarzenie poświęcone jest pojazdom, systemom bezzałogowym i autonomicznym, czyli potocznie dronom. 📢 W Toruniu oficjalnie otwarto Młyn Kultury. Są tu mediateka, galeria i sala koncertowa Przy ul. Kościuszki, w dawnych młynach Richtera, otwarto Młyn Kultury. W sześciokondygnacyjnym budynku znalazło się miejsce dla marszałkowskich instytucji kultury, w tym WOAK-u, Książnicy Kopernikańskiej, a także Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. 📢 Jedz to na wysokie ciśnienie! Obniżysz swoje wyniki i poprawisz stan zdrowia. Te produkty na nadciśnienie polecają kardiolodzy Nadciśnienie prowadzi do rozwoju chorób serca, ale także cukrzycy, jeśli nie jest leczone. Tymczasem nie daje ono objawów, które wskazywałyby na jego rozwój. Za pomocą diety można jednak obniżyć nie tylko ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, ale także jego wyniki, jeśli schorzenie już się rozwinęło. Podajemy najlepsze produkty polecane przez kardiologów wraz z informacjami, jakiego spadku ciśnienie tętniczego można się spodziewać.

📢 Porozumienie podpisane, od 11 grudnia pojedziemy koleją z Czernikowa do Torunia W czwartek 12 października w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienia w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego Czernikowo - Toruń na linii kolejowej nr 27 na odcinku Czernikowo – Toruń Wschodni oraz linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. 📢 Szkoła Podstawowa nr 26 w Toruniu świętuje trzydziestolecie W czwartek 12 października 2023 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyła się główna uroczystość jubileuszu 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu. 📢 Zobacz co się dzieje z organizmem, gdy jesz cebulę. Niektóre jej właściwości mogą zaskoczyć Cebula jest jednym z najpopularniejszych warzyw używanych w kuchni. Stanowi znakomite uzupełnienie dań nadając im odpowiedni smak i wygląd. Poprzez ostry smak i zapach ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Jedno jest jednak pewne. Cebula to źródło wielu cennych witamin i składników odżywczych dla naszego organizmu. Niektóre właściwości cebuli mogą zaskoczyć.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Takie są skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Będzie nowy, niższy wiek emerytalny w 2024? Jaki dokładnie? Znamy ustalenia Wielu Polaków od dawna marzyło o niższym wieku emerytalnym. Teraz to stanie się rzeczywistością. Rząd podjął istotne kroki w kierunku obniżenia wieku emerytalnego, co może wpłynąć na życie milionów obywateli. Jakie są ustalenia? Sprawdzamy!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 12.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Zmiany skórne, czyli objawy chorej wątroby - takie są skórne manifestacje choroby wątroby Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 12.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 12.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w Kujawsko-Pomorskiem. Oto najnowszy przegląd Jak wyglądają obecne ceny tanich domów do remontu w województwie kujawsko-pomorskim? Zobaczcie sami! Oto nasz najnowszy przegląd tego typu nieruchomości z regionu. Wszystkie ogłoszenia, które opisujemy w artykule pochodzą z serwisu OtoDom.pl. 📢 Crystal Park w Ostaszewie skończył 17 lat. Zakłady poszukują pracowników. Co oferują? (Październik 2023) Crystal Park w Ostaszewie pod Toruniem skończył 17 lat. Kiedyś było to japońskie zagłębie producentów elektroniki. Dziś w PSSE działają głównie firmy z polskim kapitałem. Wiele z nich szuka obecnie pracowników. Kogo konkretnie i co oferują? Sprawdzamy. 📢 Zakończenie sezonu w toruńskiej Labie. Następne takie imprezy dopiero w 2024 roku! [zdjęcia] Za nami dwie weekendowe imprezy w toruńskiej Labie, które zakończyły tegoroczny sezon. Następna okazja, by pobawić się ze znajomymi przy ulubionej muzyce w otoczeniu natury, będzie dopiero w 2024 roku. Zobaczcie, co się tam działo!

📢 W Toruniu na Rudackiej spłonął domek letniskowy. Na miejscu działała Wojskowa Straż Pożarna W środę, 11.10.2023, o godz. 18:04 doszło do pożaru domku letniskowego na ul. Rudackiej w Toruniu.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Toruń. Znów nastolatki na starówce pijane do nieprzytomności! "Co się dzieje z tymi dzieciakami?!". Problem jest ogólnopolski Nie mogła chodzić ani mówić, tak była pijana... Nastolatką w takim stanie kilka dni temu zajęli się municypalni. Ze starówki dziewczyna trafiła do szpitala. Takie przypadki w Toruniu wciąż się powtarzają. Problem jest ogólnopolski - wynika z policyjnych statystyk.

📢 Porodówki w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie kobiety polecają rodzić? Fundacja Rodzić Po Ludzku prowadzi statystyki, w których kobiety dzielą się swoimi przeżyciami na temat porodów w szpitalach w całej Polsce. Jak wypadają porodówki w naszym regionie? Które według rodzących wypadają najlepiej? Szczegóły w galerii. 📢 Starostowie debatowali na konwencie w Wielkiej Nieszawce W środę 11 października w Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce obradował Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Słychać ich w całym hotelu?! Tak zabawiają się w sypialni Jola i Darek z "Sanatorium miłości" Chociaż Dariusz Kosiec nie znalazł drugiej połówki w "Sanatorium miłości", szczęście uśmiechnęło się do niego tuż po programie. Poznał Jolę, którą pokochał do tego stopnia, że postanowił się jej oświadczyć i został przyjęty. Zakochani wzięli ślub i aktualnie przebywają w podróży poślubnej. Żona Darka w rozmowie z ShowNews.pl opowiedziała co nieco na temat ich wyprawy. Zdradziła szczegóły prosto z sypialni!

📢 Ile kosztuje godzina korepetycji jesienią 2023? Które przedmioty są najdroższe? Tak zmieniały się ceny w ostatnich trzech latach Korepetycje w Polsce w ostatnich latach przeszły ewolucję. Z najnowszego wynika, że lekcje online zdobywają przewagę nad stacjonarnymi. Zmieniło się także to, że z korepetycji korzystamy częściej. Uczniów i rodziców może zastanawiać koszt dodatkowych lekcji. Zobacz, ile kosztują korepetycje z poszczególnych przedmiotów jesienią 2023 roku. 📢 Małgorzata Kożuchowska świętowała urodziny syna. Tak żyje popularna aktorka Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawiła się przy okazji kręcenia "Kilera". Potem jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Zagrała wiele znaczących ról zarówno w teatrze jak i na szklanym ekranie. Aktorkę na Instagramie ma 1,1 mln obserwujących. Jak żyje Małgorzata Kożuchowska? Ostatnio świętowała urodziny syna. Zobaczcie prywatne zdjęcia.

📢 Tak się objawia cichy zawał serca i jego późniejsze powikłania! Tych objawów choroby nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź! 📢 Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie - tak wygląda prywatnie. "Jest cudowna" Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z gorącej imprezy! Co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Mamy dla Was kolejne zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń. Było gorąco! 📢 Toruń. W Dworze Artusa odbył się jubileuszowy koncert orkiestry "samochodówki" W Dworze Artusa odbył się koncert z okazji 50-lecia istnienia orkiestry dętej toruńskiego Zespołu Szkół Samochodowych. To okazja o tyle wyjątkowa, że grupa "samochodówki" jest ostatnim zespołem wśród toruńskich szkół branżowych.

📢 Taki znak zodiaku jest najlepszy na męża. Osoby spod tych znaków to najlepsi mężowie Astrologowie uważają, że znak zodiaku, który jest do nas przypisany, określa pewne cechy charakteru i zachowania. Można w to wierzyć lub traktować z przymrużeniem oka, faktem jednak jest, że astrologia rozwija się już od setek lat. Układ gwiazd w naszym znaku zodiaku określa to, jacy jesteśmy. Dlatego można sprawdzić, które znaki zodiaku są najlepszymi mężami. Który znak zodiaku jest wierny i lojalny i dba o rodzinę? A który lubi flirtować? Sprawdź teraz, który znak zodiaku jest najlepszy na męża. 📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu zainaugurował rok akademicki 2023/24 W poniedziałek 9 października w Auli UMK w Toruniu zainaugurowano rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 To oni adoptowali psy ze schroniska. Otoczyli miłością porzucone zwierzęta. Brawo! W toruńskim schronisku dla zwierząt nie brakuje psów. Wszystkie czekają na adopcję. Niektórym to się udaje. Wielka brawa dla osób, które nie boją się wziąć psa ze schroniska, by zapewnić im nowy dom. Zobaczcie, kto ostatnio adoptował psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. 📢 Toruń. Akcja Wyprowadź Psa i Zielony Kiermasz z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Galeria 8 października, w niedzielę, Toruń stał się miejscem wyjątkowych obchodów Światowego Dnia Zwierząt. To nie tylko okazja do hołdu dla naszych zwierzęcych przyjaciół, ale również szansa na spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie miłośników czworonogów. Zobaczcie jak było na 17. akcji Wyprowadź PSA. Sprawdźcie galerię zdjęć! 📢 Zamieszki na trybunach po meczu Flota Świnoujście - Elana Toruń. Mamy zdjęcia Spotkanie Floty Świnoujście z Elaną Toruń długo mogło być wizytówką trzecioligowych rozgrywek piłkarskich. Niestety, po zakończeniu spotkania doszło do zamieszek na trybunach.

📢 Najlepsi fryzjerzy w Toruniu. Mają najwięcej opinii. Sprawdź, gdzie warto ściąć włosy Fryzjerów w Toruniu jest bardzo dużo. Jak wybrać tego najlepszego? Nie jest to proste, gdyż fryzjer jest tak dobry jak jego ostatnia fryzura. A z tym bywa różnie. Są jednak salony, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców Torunia i mają wiele opinii, w tym sporo pozytywnych. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny