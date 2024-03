Przegląd prasy 14.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać”?

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 Picie wody przed snem - czy jest zdrowe? Tak działa na organizm picie wody na noc Ludzkie ciało składa się w około 70 procentach składa się z wody. Bez wody człowiek może przeżyć zaledwie kilka dni. Dbanie o dobre nawodnienie organizmu jest bardzo ważne, zwłaszcza w ciepłe dni. A co z piciem wody na noc? Czy dobrze jest pić szklankę wody przed snem? Zobaczcie, czy taka praktyka jest zdrowa dla organizmu. 📢 Używane SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które warto kupić! SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez na starówce Cubano Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Imprezy w tym miejscu przyciągają wielu torunian. Zobaczcie zatem, co się tam ostatnio działo. Mamy kolejne zdjęcia z imprez!

📢 To koniec. Teraz już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne! Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 Wiemy, którzy emeryci nie otrzymają trzynastki! Zmiany w kwotach netto 13. emerytury i limitach Od kiedy trzynasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza emerytalnego, miliony seniorów w Polsce czekają z niecierpliwością na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże nie dla wszystkich trzynasta emerytura jest gwarantowana, a zmiany w przepisach wprowadzają nowe limity i kryteria. Dowiedz się, kto może być pozbawiony tego dodatkowego świadczenia oraz jakie są progowe kwoty netto! 📢 Oczekiwane podwyżki w sferze budżetowej dla nauczycieli i żołnierzy: Co finansowo mogą spodziewać się otrzymać? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Minimum 400 złotych więcej w kwietniu. Na tyle mogą liczyć emeryci w kwietniowych świadczeniach! W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu!

📢 Od października będzie dostępne dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł Październikowa niespodzianka czeka na polskich nauczycieli, którzy odbywają przygotowanie do zawodu. W ramach wsparcia finansowego, już od 1 października, otrzymają oni jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Sprawdź, czy spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania tego dodatkowego wsparcia. 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Kiedy odbędzie się wypłata trzynastej pensji i kto spełnia warunki do jej otrzymania? Trzynasta pensja, znana również jako dodatkowe roczne wynagrodzenie, stanowi istotną gratyfikację dla pracowników sektora publicznego. Jednakże, kiedy możemy się spodziewać wypłaty trzynastej pensji za 2023 rok i komu się ona należy? Przeczytaj dalej, aby poznać szczegóły. 📢 Mamy wyliczenia wstępnych prognoz dotyczących trzynastek i czternastek rządu Tuska Wciąż jeszcze nie wiadomo, co ostatecznie będzie z tarczą osłonową. Podobnie też ważą się losy VAT na żywność, a także zamrożenia cen prądu, ciepła i gazu na drugą połowę 2024 roku. Każda z tych zmian w pewnym stopniu wpłynie na sytuację gospodarczą, a łącznie mogą spowodować poważne zmiany. Obecnie już analitycy z NBP dokonują wstępnych analiz na najbliższe lata rządów Donalda Tuska. Analizy dotyczą waloryzacji rent i emerytur, a zatem również wysokości trzynastek i czternastek. Co zakładają przewidywania?

📢 Emerycie! Przygotuj się na dodatkowe wydatki! Z jakich konkretnie powodów mogą one wynikać? Liczne grono podatników otrzymało z urzędu informację o konieczności dopłacenia do podatku za 2023 rok. Z czego wynika obowiązek dopłaty? Jaką kwotę trzeba uiścić? Okazuje się, że dopłacić muszą również emeryci... Choć wydaje się, że nie powinni. Co się stało?

📢 GIS ostrzega przed groźną toksyną w soku sprzedawanym w popularnym supermarkecie. Na co należy zwrócić uwagę? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega - w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach. Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Długi, które przedawniają się w marcu 2024 roku, nie wymagają spłaty Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Adopcja zwierząt w Toruniu: Urocze czworonogi oczekują w schronisku. Przygarnij jednego! Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Emerytury po waloryzacji: Niektóre zostały przekazane na konto w lutym, a inne w marcu Emerytury w lutym były wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymaali seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Kompletny spis schorzeń kwalifikujących do przyznania renty przez ZUS. Kiedy warto zgłosić się o rentę? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 Najnowszy raport informuje, że te hybrydy są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 W ramach wyprzedaży wojsko sprzedaje różnorodny sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można kupić w sklepie AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Nowy raport ADAC o najmniej awaryjnych SUV-ach: Przedstawiamy najlepsze modele według badań SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura dla emerytów i rencistów? Wyjaśniamy emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Tyle w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi znaczące podwyżki dla seniorów w marcu Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu.

📢 Kolejne protesty rolników wokół Torunia. W piątek i środę zablokują drogi. Zobacz, gdzie! [MAPKI] Końca rolniczych protestów nie widać. Tym razem trzeba się przygotować na blokadę dróg w najbliższy piątek oraz w środę w przyszłym tygodniu. Będą objazdy i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej. 📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [14.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior.

📢 Lifting i botoks nie są konieczne. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 Bajkowe Piernikalia. Samorząd Studencki UMK zapowiedział pierwszych artystów i pierwsze bilety Studenci znów przejmą kontrolę nad miastem! Samorząd Studencki UMK zapowiedział tegoroczne Piernikalia, czyli toruńskie juwenalia. Odbywać się będą od 7 do 11 maja. Pierwsi artyści zostali już ogłoszeni. W tym roku wprowadzono także bilety wstępu na strefę koncertową.

📢 Kim jest wybrany ponownie rektor UMK w Toruniu. Niezwykła historia chłopaka z Mielęcina Miłośnik rocka, podróży i Japonii. Życiowa droga prof. Andrzeja Tretyna, któremu po raz trzeci powierzono stery jednego z najważniejszych polskich uniwersytetów, jest bardzo ciekawa

📢 Firmy i instytucje w Toruniu poszukują pracowników. Jakie oferują wynagrodzenie? Zbliżająca się wiosna to dobry moment na zmiany również w życiu zawodowym. Ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Pracowników szukają zarówno firmy jak i instytucje. Okazję na nową pracę mają m.in. majster budowy, nauczyciel, fizjoterapeuta i wielu innych. Oprócz ofert prezentujemy również zarobki, jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Renta wdowia 2024! Kto spełnia warunki do nowej renty wdowiej w modelu kroczącym i jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 13. emerytura w 2024 roku: Ile seniorzy otrzymają na rękę już w kwietniu Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura?

📢 Czy warto inwestować w niedrogie domy do remontu w regionie Kujawsko-Pomorskim? Sprawdźmy Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, dotyczących sprzedaży tanich domów, które zlokalizowane są w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdziliśmy, ile kosztują obecnie najtańszego tego typu nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Nowe świadczenie dla określonej grupy seniorów! Wprowadzone już od marca 2024 roku Od marca bieżącego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe świadczenie dla osób starszych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zmiana stawek renty alkoholowej otwiera nowe możliwości wsparcia dla seniorów dotkniętych skutkami tego uzależnienia. Poznaj szczegóły tej inicjatywy oraz kryteria uzyskania tego świadczenia.

📢 Wojsko prowadzi wyjątkową wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Co można kupić w sklepie AMW? Zobacz Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego. 📢 Marcowa waloryzacja emerytur: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 Świetne wieści dla emerytów W 2024 roku. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 13.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 SUV-y, które oferują wartość adekwatną do swojej ceny. Sprawdź najmniej awaryjne modele według rzetelnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Główne modyfikacje, które czekają na pracowników w 2024 roku. Oprócz płacy minimalnej, co dokładnie ulegnie zmianie? W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? Zobacz szczegóły! 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 13.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Bądź czujny na te objawy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 13.03.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka licytuje samochody. Ceny już od 2 tys. złotych Urzędy skarbowe w Toruniu, Bydgoszczy i innych miastach regionu wystawiają tej wiosny na licytację sporo samochodów. Wszystkie wyróżniają się konkurencyjnymi cenami (od 2 tys. zł). Oto najciekawsze licytacje ze zdjęciami, cenami i terminami.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 13.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Pomysły na ozdoby wielkanocne DIY z filcu. Ozdobią nie tylko świąteczny stół. Zobacz, jak zrobić dekoracje z filcu. Sprawdź nasze inspiracje Filc to materiał, z którego możesz przygotować piękne i ciekawe wizualnie ozdoby wielkanocne DIY. Ponadto wykonanie ich jest proste i co równie ważne – dostarcza wiele radości! Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować mieszkanie na Wielkanoc. Sprawdź nasze propozycje i podejmij wyzwanie przygotowania ręcznie robionych ozdób na święta wielkanocne!

📢 Prof. Andrzej Tretyn nowym rektorem UMK z wyraźną przewagą głosów. Mamy zdjęcia po wyborach! Uniwersyteccy elektorzy postawili na zmiany. W konfrontacji dotychczasowego prorektora prof. Wysoty z byłym rektorem prof. Andrzejem Tretynem zdecydowanie wygrał ten drugi. Stosunek głosów mówi sam za siebie. 📢 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO. W Toruniu odbył się uroczysty apel Także w Toruniu obchodzono 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - Paktu Północnoatlantyckiego. Wśród wielu wydarzeń był uroczysty apel na place Teatralnym.

📢 Toruń. 11-miesięczny Nikodem pozostawiony w "Oknie życia". Jakie będą losy chłopczyka? To było ogromne przeżycie. U niektórych pojawiły się łzy - opowiada Anna Bartnicka z Toruńskiego Centrum Caritas. To ona była pierwsza przy chłopczyku pozostawionym w "Oknie życia". Jakie będą losy dziecka?

📢 Barwny i głośny protest zorganizowała przed siedzibą Sądu Rejonowego mieszkanka Torunia Każdy powinien skontrolować księgę wieczystą w czytelni i sprawdzić dokument po dokumencie. Inaczej może mieć w przyszłości duże kłopoty - nawoływała przed sądem mieszkanka Toruniu. Kobieta twierdzi, że padła ofiarą manipulacji i naruszeń procedur. 📢 Masowe kontrole pracowników przebywających na „L4”. ZUS wstrzymuje zasiłki. „Trend ten będzie przybierał na sile w najbliższych miesiącach" Proceder pobierania nieuczciwych zwolnień chorobowych L4 wśród pracowników trwa w najlepsze. Remont domu, własny ślub, wczasy za granicą, dodatkowa praca – to tylko niektóre powody sięgania po lewe L4, które w 2023 roku wykrył ZUS. – Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie kontrolami zwolnień chorobowych. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne – zauważa Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.

📢 Tak się bawił Toruń w Largo w lutym! Zobaczcie najlepsze zdjęcia Largo Club Toruń to nowe miejsce na muzycznej mapie miasta. Szybko zyskał jednak popularność i torunianie lubią bawić się w tym miejscu. Zobaczcie, co się tam działo w lutym. Oto wybrane zdjęcia z imprez! 📢 Trzecia Droga: bez kandydata na prezydenta Torunia, z kandydatami na radnych Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, przedstawiła kandydatów do Rady Miasta Torunia i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich są osoby związane z prezydentem Michałem Zaleskim. 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znów w akcji! Nie uwierzysz, gdzie zostawiają swoje auta Mamy dla Was kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Nie uwierzycie, gdzie zostawiają swoje pojazdy. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Od teraz większa grupa seniorów dostanie dodatek 500 zł miesięcznie. Trzeba złożyć ten wniosek Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 📢 Weekend w Largo Club Toruń. Tak się bawiliście nocą na starówce Kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń za nami! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu [GALERIA] Właściciele kotów brytyjskich, persów i innych rasowych pupili zjechali się do Torunia na Międzynarodową Wystawę Kotów. Wydarzenie to odbyło się w sobotę i niedzielę (9-10.03.2024) w godzinach 10:00-17:30 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. To była okazja do rozmowy z hodowcami i zobaczenia na własne oczy najpiękniejszych kotów z całej Polski. Obejrzyjcie naszą fotorelację!

📢 Odbierz dodatek 300 zł bez wniosku i niezależnie od wieku. Sprawdź jak to zrobić! Czy wiesz, że możesz otrzymać dodatek w wysokości ponad 300 złotych miesięcznie, nawet jeśli nie spełniasz wymogów wiekowych? Dodatek ten, zwany dodatkiem pielęgnacyjnym, może być przyznany osobom, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem lub cierpią na ograniczoną zdolność życiową. Co więcej, nie trzeba składać żadnego wniosku, aby go otrzymać. Dowiedz się, jak skorzystać z tego wsparcia.

📢 Toruń. Zaniedbane dotąd osiedle Winnica staje się ekskluzywne, choć jeszcze nie wszędzie Toruńska Winnica to dzielnica kontrastów. Mogliśmy się o tym przekonać podczas "wizji lokalnej". 📢 Te samochody kradną najczęściej. Zobacz jakie marki i modele upodobali sobie złodzieje Kradzieże samochodów w Polsce to cały czas spory problem. Samochody właścicieli znikają w różnych okolicznościach. Złodzieje doskonale opracowali techniki kradzieży. Znikają auta zarówno starsze, jak i te najnowsze z różnego rodzaju systemami, które maja zniechęcić złodziei. Jakie marki samochodów znikały najczęściej?

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 5.03.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

