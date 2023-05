Przegląd prasy 14.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hit IV ligi: FAF Elana Toruń - Włocłavia. Emocje na boisku i na trybunach [zdjęcia kibice + mecz]”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Hit IV ligi: FAF Elana Toruń - Włocłavia. Emocje na boisku i na trybunach [zdjęcia kibice + mecz] W hicie IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Włocłavię. Na stadionie przy ul. Bema spotkały się lider i drugi zespół w tabeli. Mecz obserwowało ponad tysiąc kibiców obu drużyn. Były duże emocje na boisku, a na na trybunach niesłabnący doping fanów.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.05.23

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie, winie, wódce? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 13.05.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia [14.05.2023 r.] Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów. 📢 Awaria promu Flisak - znana jest przyczyna. Usterkę naprawiono - relacja z miejsca zdarzenia [zdjęcia, wideo] W sobotę, 13 maja, doszło do awarii promu Flisak. Jednostka osiadła na mieliźnie, konieczna była ewakuacja pasażerów. Na pokładzie zostały pojazdy. Sprawdziliśmy na miejscu, na jaką pomoc mogli liczyć poszkodowani, co było przyczyną usterki i jak przebiegała ewakuacja.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Drętwieją ci kończyny? Sprawdź co jest powodem. Kiedy drętwienie rak i nóg powinno nas zaniepokoić Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

📢 Kleszcze a grupa krwi. Tak nie zaatakują! Znamy sposób na uniknięcie pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Emerytury 2024. 5 000 złotych do świadczenia! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Nowe pensje od lipca dla pielęgniarek, lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto zarobi taką sumę? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki po 75. i 65. roku życia dla emerytów. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Abonament RTV 2023 na nowych zasadach? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora.

📢 Wyjątkowo cenne meble i kryształy z PRL-u! To one są teraz poszukiwane. Za ile są można je kupić na Allegro? [maj 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Najbardziej poszukiwane monety PRL-u i nie tylko? Masz je w domu? Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy?

📢 Mandat za koszenie trawy? A za donos sąsiada? To nie żart! Najważniejsze zasady koszenia traw Wiosna jest czasem, kiedy często kosimy trawy. Zwykle podobnie jest też latem. Mając rozległe trawniki, musimy brać jednak pod uwagę, że częste koszenie traw może nie podobać się naszym sąsiadom. Zdarza się, że ci składają wtedy donosy. Przepisy prawa zakładają, że można dostać mandat. Jak jednak jest w praktyce? Jakie zasady obowiązują przy koszeniu trawy?

📢 Emerytury 2023. Nie odbierzesz już emerytury od listonosza! Ważna zmiana w przepisach Poczty Polskiej! Jakie dokumenty należy przygotować? Emerytury 2023. Pieniądze wypłacane przez listonoszy bezpośrednio do ręki, to duże udogodnienie dla starszych osób. Wiele emerytów nadal pobiera w ten sposób swoje świadczenie emerytalne w Polsce. W życie weszły jednak niedawno nowe przepisy Poczty Polskiej, zgodnie z którymi listonosz, aby wypłacić pieniądze musi każdorazowo spisywać dane z dowodu osobistego. Seniorzy pytają o RODO i już chcą zakładać konta w bankach.

📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Oto kwoty jakie, trzeba wydać za własne "m"! [11.05.223] Portal OtoDom.pl posiada dużą bazę ogłoszeń, dotyczących sprzedaży mieszkań w Toruniu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie kształtują się ceny najtańszych mieszkań, które dostępne są do kupienia w Toruniu. Zobaczcie, ile trzeba wydać i za co! Więcej w naszej galerii. 📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły! 📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Tyle kosztują w 2023 roku! Takie banknoty z PRL-u są najcenniejsze. Oto przykłady ofert i ceny Zbieracie banknoty PRL? A może macie ich za dużo w domu? Są coraz cenniejsze. Warto przejrzeć strych czy piwnicę, bo może macie tam jakieś szczególnie cenne okazy! Zobacz szczegóły!

📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wyższa Emerytura 2023. Ci seniorzy zyskają dodatkowe wsparcie finansowe. Oto lista! Emerytura 2023. Do kogo trafi okrągłe 5 tys. zł? Do końca lutego 2023 roku świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto, natomiast od 1 marca świadczenie to wzrosło do kwoty 5540,25 zł brutto miesięcznie, czyli jest o 595,46 zł wyższe. Jak to wygląda dokładnie? Oto konkrety!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź! 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Wyższa Emerytura 2023. Aż 5 tys. złotych dodatkowej emerytury dla seniora. Do kogo trafią pieniądze? Emerytura 2023. Okrągłe 5 tys. zł dla seniora. Do końca lutego 2023 roku świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto, natomiast od 1 marca świadczenie to wzrasta do kwoty 5540,25 zł brutto miesięcznie, czyli będzie o 595,46 zł wyższe. Oto konkrety! 📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [14.05.2023 r.] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [14.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [14.05.2023 r.] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! [14.05.2023 r.] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [14.05.2023 r.] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [14.05.2023 r.] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023 - porównanie po waloryzacji. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [14.05.2023 r.] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [14.05.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Józefa na Bielanach [zdjęcia] Maj to tradycyjny miesiąc komunijny. W sobotę uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej odbyła się w parafii pod wezwaniem św. Józefa na Bielanach w Toruniu. Była tam również obecna fotoreporterka "Nowości". 📢 Co grozi po zjedzeniu mięsa? Jakie i kiedy można jeść? Najzdrowsze mięsa w chorobach Jedzenie mięsa jest niezwykle popularne w Polsce. Na rynku możemy znaleźć wiele rodzajów mięsa, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach spożywanie go może być ryzykowne. Jak mięso wpływa na nsz organizm? Na co trzeba uważać? Jakie mięso jest najzdrowsze?

📢 Krótkie fryzury na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 13.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Oko Kopernika się zwija z Torunia. Czeka już kolejne miasto Już tylko do 21 maja będzie można skorzystać z Oka Kopernika. W czerwcu z atrakcji cieszyć się będą turyści w innym polskim mieście. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Toruń. Festiwal Roślin w Arenie Toruń. Królują kwiaty doniczkowe Arena Toruń zamieniła się w wielki sklep z roślinami doniczkowymi. W sobotę i niedzielę odbywa się tutaj Festiwal Roślin. To największy w Polsce targ roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach.

📢 Oto sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Mamy ZDJĘCIA! 13.05.2023 Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. 13.05.2023

📢 Horoskop finansowy na maj. Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby 13.05.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 13.05.2023. 📢 Toruń. Sklep bez kasy fiskalnej. "Co się pani nie podoba?! Towar za pół ceny" Sklep z tanimi rzeczami w Toruniu ogłosił likwidację i wyprzedaż towaru za 50 procent. Klienci walą drzwiami i oknami. Tyle, że sprzedaż towarów odbywa się bez kasy fiskalnej i paragonów. - To niedozwolone - podkreśla Urząd Skarbowy.

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor. Ta zwolniona z programu "Nasz Nowy Dom" prezenterka ma piękną posiadłość z ogrodem. Zdjęcia 13.05.2023 Katarzyna Dowbor przez wiele lat prowadziła niezwykle popularny program "Nasz Nowy Dom", czym zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów. Sama mieszka w pięknej posiadłości pod Warszawą. Prezenterka telewizyjna jest również aktywna na instagramie, gdzie pokazuje swoje życie prywatne. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Dowbor. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 13.05.23 r. Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Ciężko się z nimi dogadać. Są uparte i bywają nieznośne. Sprawdź listę! 13.05.23 r. Oto lista imion, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Ciężko zaakceptować ich pewne zachowania i sposób bycia. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Kiedyś wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować osobowość i charakter człowieka. Te osoby mają trudny charakter. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. Sprawdź, kto jest na liście! 📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 13.05.23 r. Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.05.23 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Toruń. Józef Stogowski ma swój nowy grób. Na cmentarzu św. Jerzego upamiętniono legendarnego hokeistę [zdjęcia] W piątkowe popołudnie na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie symbolicznego grobu Józefa Stogowskiego. Legendarnego toruńskiego hokeistę, który zmarł w 1940 roku, upamiętnili m.in. przedstawiciele władz miasta, a także działacze najpopularniejszych klubów sportowych w mieście.

📢 Taka jest Blanka Stajkow - piękny głos i ciało modelki. Fani komentują jej gorące zdjęcia Blanka Stajkow zakwalifikowała się do konkursu Eurowizji 2023. Podczas finału zaprezentuje swój utwór "Solo". Profil Blanki Stajkow na Instagramie obserwuje ponad 140 tysięcy osób. Sprawdzamy, jaka jest na co dzień urodzona w Szczecinie piosenkarka. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami (między innymi z zagranicznych podróży), pod którymi komplementów nie szczędzą jej fani. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ten owad może być śmiertelnie niebezpieczny! Lasy Państwowe przestrzegają: jest toksyczny. Już kropelka może zabić Lasy Państwowe przestrzegają przed groźnym owadem, który występuje w Polsce i jest prawdziwą plagą w Niemczech. Oleica krówka to chrząszcz, który nie wygląda groźnie, jednak może być bardzo niebezpieczny. Oleica krówka wydziela silnie trującą ciecz. Już niewielka jej ilość to dawka śmiertelna dla człowieka. - Nie denerwuj oleicy krówki. Po prostu zostaw ją w spokoju - ostrzegają Lasy Państwowe. Jak wygląda i gdzie występuje niebezpieczny owad? Czytaj więcej!

📢 Torunianki na Instagramie. Zobacz najnowszy przegląd zdjęć! Jakie zdjęcia opublikowały ostatnio torunianki na Instagramie? Zobaczcie sami! Oto nasz najnowszy przegląd fotografii pań z Torunia, które możemy zobaczyć w tym serwisie społecznościowym. W galerii znajdziecie subiektywny wybór zdjęć, które przyciągnęły naszą uwagę. 📢 Nowości w taborze toruńskiego MZK. Warte są grube miliony. Zobacz zdjęcia! Kolejne autobusy elektryczne dołączyły do taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Spółka kupiła też specjalny pojazd do czyszczenia torów tramwajowych. 📢 W szpitalu na Bielanach trwa ogólnopolskie sympozjum chirurgów. Mamy zdjęcia z operacji Drenaż dróg żółciowych, biopsja, usunięcie guza trzustki - między innymi takie zabiegi przeprowadzają specjaliści z całej Polski w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Trwa tam VIII Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty EUS & Endo Live 2023.

📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”. 📢 Łoś w centrum Torunia. Nowe informacje. Zwierzę zostanie wyprowadzone do lasu Łoś spacerujący po toruńskiej starówce jest dość niecodziennym widokiem. W piątkowy poranek zauważono go na placu św. Katarzyny przed budynkiem X Liceum Ogólnokształcącego. Potężne zwierzę pojawiło się w okolicach szkoły około godz. 6 rano. Na tę chwilę prowadzące akcję służby umieściły łosia w miejscu, gdzie spokojnie przeczeka on do wieczora.

📢 To warto dodać do kawy, żeby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do kawy na odchudzanie Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy. Rozpoczynanie dnia kawą to rytuał a filiżanka małej czarnej o poranku staje się domowym sposobem na pobudzenie organizmu. Rodzaj kawy i sposób, w jaki się ją pije, może mieć większy wpływ na zdrowie, niż nam się wydaje. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które dodane do kawy prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do kawy pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Waloryzacja emerytury - maj 2023. Niektórzy nie będą zadowoleni! Emerytura w kwocie ponad 1000 złotych na rękę! Dla kogo? Waloryzacja emerytur - maj 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii w maju!

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Tak żyje i mieszka Robert Motyka. Gwiazda kabaretu "Paranienormalni" ma ładny dom i ogród. Zobacz zdjęcia Robert Motyka to znany polski prezenter radiowy i gwiazdor kabaretu "Paranienormalni". Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak mieszka na co dzień. Jego dom i ogród robią wrażenie. Jak żyje na co dzień Robert Motyka z żoną Moniką i dziećmi? Sprawdź.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz! 📢 Pamiętasz modne łazienki z PRL-u? Sprawdź, czy kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80. Wnętrza w stylu PRL znowu są na czasie W czasach PRL-u wnętrza łazienek wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Jak mieszkają milionerzy w powiecie toruńskim? Ty też tak możesz! Te piękne wille są na sprzedaż! Piękne wille milionerów z powiatu toruńskiego robią niesamowite wrażenie. Duże przestrzenie, nowoczesny design i najnowsze technologie - te cechy można często znaleźć w opisach pięknych rezydencji z regionu. Co ciekawe są one dostępne do kupna. Ty też tak możesz mieszkać! Wystarczy, że masz odpowiednią ilość gotówki. Zobacz szczegóły ogłoszeń z portalu OtoDom.pl

📢 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu? Wiele banków wprowadza nową opłatę Nowe opłaty zostaną wprowadzone przez banki. Klienci zapłacą dodatkowe kwoty za korzystanie z ich usług. Dotyczy to przede wszystkim korzystania z obcych bankomatów. Co istotne, wyniesie to aż 10 złotych! Kto dokładnie wprowadza opłaty? Kiedy zdołamy ich uniknąć? 📢 Będzie łatwiej dostać się do Torunia od wschodu. Zmiany na DK nr 10 i linii kolejowej do Sierpca Budowa rond turbinowych w Lubiczu Górnym i Dolnym oraz kładek dla pieszych ma usprawnić ruch na zakorkowanej krajowej "dziesiątce". Planowane są także nowe przystanki na linii kolejowej pomiędzy Toruniem a Czernikowem. Wszystko po to, by łatwiej było mieszkańcom wschodnich gmin powiatu dostać się do miasta.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. To dzieje się z Twoim organizmem, gdy jesz truskawki Takie są skutki jedzenia truskawek. To dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki! Truskawki to soczyste, czerwone owoce o słodkim i lekko kwasowym smaku, które cieszą podniebienie swoją intensywnością. Są niskokaloryczne i bogate w witaminę C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy. Oprócz tego, truskawki są źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Te małe owoce mają również pozytywny wpływ na serce, dzięki obecności flawonoidów, które obniżają poziom złego cholesterolu. Ale to nie wszystko! Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, co dzieje się z Twoim organizmem gdy jesz truskawki!

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły!

📢 Stare telefony komórkowe - ile są warte? Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję?

📢 Łódzka dziennikarka przepadła bez wieści. Czy kiedyś poznamy prawdę o tajemniczym zaginięciu Iwony Mogiły-Lisowskiej? Zaginięcie Iwony Mogiły-Lisowskiej jest jedną z najbardziej tajemniczych historii w ciągu ostatnich 30 lat. Wiele razy była tematem programu „997” Michała Fajbusiewicza. Mimo tego dalej nie wiadomo, co się stało z łódzką dziennikarką. Czy kiedyś ta tajemnicza sprawa znajdzie swoje rozwiązanie?

📢 Tak te SUV-y są warte polecenia. To najmniej awaryjne samochody w najnowszy raporcie ADAC Od wielu lat samochody typu SUV cieszą się nie tylko w Polsce wielką popularnością. Okazuje się, że kilkuletnie egzemplarze poszczególnych modeli dobrze znoszą upływ czasu. Używane SUV-y posłużą zatem jeszcze przez kilka lat nowym właścicielom. Który model najlepiej wybrać? Tu z pomocą przychodzi niemiecki automobilklub ADAC i jego raport dotyczący awaryjności poszczególnych modeli.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Juwenalia 2023 w Toruniu. Znamy termin i motyw imprezy! Juwenalia 2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od kilku lat zwane Piernikaliami, odbędą się w tym roku w dniach 16-20 maja, potrwają więc aż pięć dni! Motywem przewodnim imprezy będzie Dziki Zachód. Od połowy maja na ulice Torunia wyjdą więc kowboje i szeryfowie.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak powstawały i zmieniały się osiedla w Toruniu. Kto na archiwalnym zdjęciu znajdzie swój blok czy mieszkanie? [mnóstwo archiwalnych zdjęć] Współczesny Toruń powstawał na naszych oczach. Fotoreporterzy "Nowości" byli obecni na wszystkich najważniejszych placach budów poczynając od końca lat 60. Po latach udało nam się zebrać sporo zdjęć z Mokrego, Chełmińskiego Przedmieścia, Bydgoskiego oraz oczywiście z Rubinkowa i Skarpy. Zapraszamy na spacer po Toruniu sprzed kilkudziesięciu lat i poszukiwania znajomych kątów.

📢 Pomorzanka, Cristal, Ratuszowa... Kto pamięta te stare toruńskie kawiarnie? Pół wieku temu na toruńskiej starówce mieszkało 22 tysiące osób. Dwa razy tyle, ile w czasach Kopernika i cztery razy tyle, co teraz. Które toruńskie kawiarnie odwiedzali?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?