Przegląd prasy 14.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.05.24

📢 Najlepsze MEMY o bieganiu i biegaczach. Sport to zdrowie? Biegacze wiedzą najlepiej! Śmieszne obrazki o bieganiu rozbawią do łez Bieganie należy do najpopularniejszych sportów wśród Polaków. W ostatnich latach dbanie o zdrowie i formę stało się niezwykle popularne, a najprostszym sposobem utrzymywania formy stało się właśnie bieganie. Na ulicy, w parkach, w lasach co rusz spotykamy biegających ludzi. Bieganie stało się niejako stylem życia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę internauci, którzy tworzą o bieganiu i biegaczach wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazów. Sport to zdrowie? Zobaczcie najlepsze MEMY o bieganiu!

📢 Nowy sezon w Labie! Zobaczcie, co się działo na kolejnych imprezach Pod koniec kwietnia oficjalnie ruszył nowy sezon w toruńskiej Labie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta! Więcej w naszej galerii.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krwawa Łaźnia w Toruniu, czyli sprawa Jana Gotfryda Rösnera Siódmego grudnia 1724 roku o piątej rano kat pozbawił głowy prezydenta Torunia Jana Gotfryda Rösnera. Stało się to na dziedzińcu ratusza Starego Miasta. O godzinie ósmej na rynku dokonano egzekucji dziewięciu mieszczan. Tumult Toruński, bo o nim mowa, określany przez niemieckich protestantów jako Toruński Krwawy Sąd lub Toruńska Krwawa Łaźnia, to wydarzenie, które zyskało międzynarodowy rozgłos. Polakom skutecznie przypięto opinię najdzikszego i najbardziej barbarzyńskiego narodu Europy.

📢 Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Truskawki mogą szkodzić. Osoby biorące takie leki nie powinny ich jeść Truskawki są uwielbiane na całym świecie. Słodkie i soczyste owoce chętnie zajadamy jako przekąskę, dodajemy do deserów czy przygotowujemy z nich napoje i koktajle. Nie każdy jednak może swobodnie je jeść. Osoby z pewnymi schorzeniami i przyjmujące niektóre leki powinny ograniczyć truskawki w diecie. Podpowiadamy, dla kogo truskawki mogą być niebezpieczne. 📢 [Emerycie, dostałeś już list z ZUS? Znajdują się tam dwie bardzo ważne informacje! ](https://nowosci.com.pl/emerycie-dostales-juz-list-z-zus-znajduja-sie-tam-dwie-bardzo-wazne-informacje/ar/c3p2-26325157)

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę aż ponad 8 milionów listów do emerytów i rencistów. W całej Polsce możecie spodziewać się kopert z dwiema bardzo istotnymi informacjami. Co w nich znajdziecie? 📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 To te SUV-y perfekcyjnie znoszą upływ czasu i ciężką eksploatację. To najmniej awaryjne samochody tego typu! SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [14.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Zobacz nasze wyliczenia Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Trudno w to uwierzyć. Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Sprawdź stawki, które mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze?

📢 Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Oto szczegóły Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Nie uwierzycie! Oto SUV-y, które bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy? Niektórzy zadłużeni błędnie sądzą, że nie będą musieli oddawać pieniędzy, skoro nie odbiorą upomnienia, przesłanego przez komornika. Tymczasem nadchodzą zmiany w przepisach, dotyczące właśnie odbioru korespondencji od komorników.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Ruszają masowe kontrole w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za wykryte nieprawidłowości? Używasz w domu tych urządzeń i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz te nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Renta wdowia jeszcze w 2024 roku? Co z nowym modelem renty wdowiej?! Renta wdowia w modelu kroczącym Niezwykle ważnym projektem, o którym politycy często mówią, jest renta wdowia. Ma ona wprowadzić bardzo ważne zmiany wsparcia dla osób, które utraciły współmałżonka, co nadwyrężyło ich budżet domowy i możliwość np. opłacenia rachunków. Jedną z proponowanych opcji jest wprowadzenie renty wdowiej w modelu kroczącym. Co miałoby to oznaczać? Ile uzyskają na tym seniorzy?

📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady [14.05.2024 r.] Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Toruń. Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim. Co tutaj zjemy, wypijemy i za ile? Sprawdzamy! Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim przez cały weekend były oblężone. Co tutaj można zjeść i wypić? Jakie są ceny? Opinie klientów? Sprawdziliśmy. 📢 Ta grupa osób może liczyć na wyższe świadczenie socjalne w czerwcu 2024! Komu zostanie zwiększony ten zasiłek? Istnieje w Polsce grupa osób, które w czerwcu otrzymają wyższe świadczenie socjalne. O jakie pieniądze chodzi i kto konkretnie może liczyć na podwyżkę? Zobaczcie niżej!

📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Policjanci z Bydgoszczy znowu dopadli Adriana W. Mężczyzna odpowie za zbrodnię sprzed wielu lat Sprawa zaginięcia we wrześniu 2001 roku 19-letniej wówczas Karoliny K., mieszkanki wsi Trzebień (pow. bydgoski), a kilka dni później odnalezienia jej zwłok w Wiśle w miejscowości Grabówko (pow. świecki), przez ostatnie lata pozostawała umorzona. Materiał dowodowy nie był wystarczający. Zmienił to postęp techniczny, możliwości badania śladów oraz determinacja policjantów i prokuratora. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Niewiarygodne! 33 tysiące za jedną monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Toruń. Do domu Grossówny trafi suknia balowa i inne cenne pamiątki po aktorce Krewni Heleny Grossówny przekazali do powstającej w przeniesionym domu aktorki izby pamięci bardzo cenne pamiątki: album, do którego pani Helena wklejała wycięte z gazet recenzje i artykuły na swój temat, a poza tym portrety, zdjęcia, pantofle i przedwojenną suknię balową. 📢 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Zobacz, co w nich znaleźli 13.05.2024 Przebadali ziemniaki z Biedronki i Lidla. Fundacja Pro-Testsprawdziła zawartość pozostałości pestycydów w ziemniakach sprzedawanych w Lidlu i Biedronce. Wyniki wskazały, że ziemniaki z Biedronki nie miały ich w ogóle. Natomiast w kartoflach z Lidla Fundacja Pro-Test wykryła pozostałości jednego pestycydu.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 13.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 13.05.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 13.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 13.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 13.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dominik Abus i jego piękna partnerka Iga. Tak mieszka gwiazda programu Gogglebox Dominik Abus jest gwiazdą programu TTV "Googlebox. Przed telewizorem". Na co dzień jest przedsiębiorcą, a prywatnie parterem Igi i ojcem. Jak mieszka i żyje na co dzień? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Toruń. Komu władze miasta robiły prezenty imieninowe na koszt podatników? W 2024 roku 374 osoby otrzymały prezenty imieninowe fundowane przez Urząd Miasta Torunia. Albo raczej przez podatników. Każdy zestaw jest wart jest kilkadziesiąt złotych. Tak się dzieje od lat. Listę osób do obdarowania przygotowuje Kancelaria Prezydenta, a ostateczną decyzję podejmuje sam prezydent. Kto się znalazł na tegorocznej liście szczęśliwych solenizantów, a kogo na niej zabrakło?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Run Toruń Plaza - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie biegu na 5 km - zobaczcie zdjęcia! W niedzielę Toruń należał do biegaczy. Bieg na dystansie 5 kilometrów startował pod Motoareną, a finiszował na Bulwarze Filadelfijskim. Biegliście? Poszukajcie się na zdjęciach ze startu biegu! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt, ubrania i akcesoria. Są nowe promocje! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Można tam kupić wiele różnych ubrań wojskowych oraz akcesoriów i sprzętu. Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w katedrze świętych Janów W niedzielę 12 maja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z parafii katedralnej świętych Janów w Toruniu. 📢 Pierwsza Komunia Święta na Stawkach w Toruniu: przystąpiły do niej dzieci SP nr 14 Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły w niedzielę 12 maja dzieci z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach w Toruniu.

📢 Ruszył nowy sezon w Labie! Torunianie tłumie przybyli na pierwszą imprezę! Zobaczcie, co się działo Pod koniec kwietnia oficjalnie ruszył nowy sezon w toruńskiej Labie. To obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. Zobaczcie, co się tam działo! Mamy dużo zdjęć! 📢 Run Toruń Plaza - Biegaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie i mecie - zobaczcie zdjęcia! To była już trzynasta edycja Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Biegacze tym razem startowali przy CH Plaza i Motoarenie Toruń. Zapraszamy do oglądania zdjęć ze startu biegu na 10 km i zawodników na mecie na Bulwarze Filadelfijskim.

📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na drugim majowym handlowaniu pod chmurką na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Rozkręca się sezon pchlich targów. Widać to po frekwencji na takich wydarzeniu organizowanym w Toruniu. Kolejny pchli targ odbył się tu w niedzielę 12 maja.

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Tak się objawia niedobór witaminy D! Jak szybko można uzupełnić braki tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci ze Skarpy Dzieci z parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przystąpiły w sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej. 📢 CUK Anioły Toruń w I lidze. Mamy zdjęcia z fety siatkarzy i kibiców - zobaczcie! Do trzech razy sztuka! Siatkarze CUK Aniołów Toruń pokonali w sobotę 3:1 Avię Sędziszów Małopolski i dzień przed końcem turnieju finałowego zapewnili sobie awans do Tauron I ligi!

📢 Cztery gole i mnóstwo emocji na meczu Elany Toruń. Tak kibicowaliście piłkarzom! 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Sprawdź samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca kwietnia 2024 roku.

📢 Juwenalia UMK w Toruniu. Barwny pochód studentów przeszedł ze starówki pod Aulę UMK Tradycji stało się zadość. Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeszli w barwnym pochodzie ze starówki aż do Auli UMK. Zobaczcie, jak było! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Sympozjum i warsztaty endoskopowe w Toruniu. Tak działa chirurgia bez blizn Na sympozjum i warsztaty zjechali z całej Polski do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu eksperci zajmujący się endoskopią zabiegową i chirurdzy zajmujący się leczeniem operacyjnym w obrębie pola żółciowo-trzustkowego. 📢 Prezydent Paweł Gulewski zaprezentował dwoje swoich zastępców. Trzeciego poznamy niebawem Nowy prezydent Torunia dotrzymał słowa. Potwierdziły się nasze informacje. W gronie jego zastępców znalazła się kobieta. Szczegóły przedstawił na piątkowej konferencji w Jordankach.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. To właśnie tak zmieniało się toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było przy Grudziądzkiej na koniec majówki Pierwszy w maju pchli targ odbył się na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!