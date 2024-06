Przegląd prasy (14.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 14.06.2024”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 14.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są atrakcyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Główna wygrana w Mini Lotto padła w Toruniu. Najwyższa w historii W 2024 roku mamy już 83 wygrane w Lotto w Kujawsko-Pomorskiem. W sumie na blisko 7 milionów złotych. W sobotę padła wygrana w Toruniu. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [14.06.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [14.06.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [14.06.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [14.06.2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [14.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce [14.06.2024 r.] Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 📢 WAŻNE! Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej!

📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz! 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [14.06.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Trzynastka co miesiąc? Tak, to możliwe. Zobacz komu się ona należy i gdzie złożyć wniosek! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej.

📢 Takie są stawki gwiazd estrady za występy na weselu. Prywatne koncerty sporo kosztują! [14.06.2024 r.] Planowanie wesela to czas pełen emocji i wyzwań. Jednym z elementów, który może uczynić tę uroczystość jeszcze bardziej niezapomnianą, jest wynajęcie gwiazdy estrady, piosenkarza lub zespołu muzycznego na prywatny występ. W Polsce coraz popularniejsze staje się organizowanie prywatnych koncertów na weselach, które dodają wyjątkowego blasku temu wyjątkowemu dniu. Ale ile tak naprawdę kosztuje taki luksus?

📢 Średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika. Już od 54 tys. zł! Sprawdź oferty z czerwca 2024 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze z ceną poniżej 100 tysięcy zł. Oto szczegóły licytacji i zdjęcia nieruchomości. 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [14.06.2024 r.] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [14.06.2024 r.] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak tanio dawno nie było! Mieszkania od komornika w czerwcu nawet już od 70 tys. zł! 70 i 83 tysięcy zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację dwie kawalerki w Brodnicy. Podobnych okazji kupna "M" w niższej od rynkowej cenie jest w czerwcu więcej. W Kujawsko-Pomorskiem pod młotek idzie wyjątkowo dużo lokali.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [14.06.2024 r.] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Domy jak z filmu! Zobacz, jak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć.

📢 Poważne opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Sprawdź najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm! 📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2025 [14.06.2024 r.] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Rzadkie banknoty z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz takie banknoty? Sprawdź na strychu i w piwnicy! W PRL wartość banknotów w pewnych momentach mogła być co najmniej wątpliwa. Dostrzec to można po tym, jak wysokie w pewnym momencie obowiązywały nominały. Nie da się jednak ukryć, że banknoty te, które już dawno temu wyszły z obiegu, teraz są coraz cenniejsze. Znakomite okazy w doskonałej jakości i rzadkie na rynku mogą być sprzedawane za setki, a nawet tysiące złotych! A jakie banknoty PRL są najcenniejsze? Wyjaśniamy, jak rozpoznać te, które mogą być cenne. Dlatego nie czekaj, sprawdź, czego powinieneś szukać w szufladach oraz w starych zbiorach w piwnicy i na strychu! 📢 Kto potraktował chemią rośliny w korycie Strugi Toruńskiej? Przy młynach na Mokrem ktoś zabrał się za likwidację roślin przy pomocy środków chemicznych. Zastosował truciznę w sąsiedztwie urządzonego przez zespół Młyna Wiedzy lokum dla pszczół i przede wszystkim, w korycie Strugi Toruńskiej.

📢 Uratowali dom Heleny Grossówny. Małżonkowie Szymon Spandowski i Anna Zglińska nagrodzeni przez marszałka Wielka miłość i desperacja w ratowaniu zabytków - właśnie to połączyło Szymona Spandowskiego i Annę Zglińską. Małżonkowie walczą o zachowanie naszego dziedzictwa. To ich zasługą jest uchronienie przez zburzeniem domu słynnej aktorki Heleny Grossówny. 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [14.06.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Inowrocław na archiwalnych fotografiach. Tak zmieniło się miasto Inowrocław na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmieniły się ulice i place w Inowrocławiu. Mamy dla Was wiele unikalnych ujęć - takich jak np. inowrocławski beczkowóz do zmywania ulic! Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Elana Toruń zdobyła Puchar Polski K-PZPN. Tak było na Bema. Zdjęcia kibice + mecz Elana Toruń zdobyła Puchar Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym Zawisza Bydgoszcz nie obronił trofeum. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kibiców żółto-niebieskich. Mamy zdjęcia z meczu oraz z trybun. 📢 Celny cios w narkotykowe podziemie w Toruniu. Jest areszt dla 35-letniego mężczyzny Nawet 20 lat więzienia grozi 35-latkowi, którego zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Mężczyzna w mieszkaniu na Chełmińskim Przedmieściu miał uprawiać marihuanę. Kryminalni zabezpieczyli u niego specjalistyczny sprzęt oraz znaczne ilości narkotyków. Śledczy ustalili, że przywoził także narkotyki z Holandii.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Wynajem w Toruniu. Połamane łóżka i resztki mięsa mielonego. Torunianka wynajęła mieszkanie dla gości. To, co zastała ją przeraziło Do Redakcji „Nowości” zgłosiła się Czytelniczka, informując, że przez portal OLX.pl wynajęła mieszkanie na dwie doby. Spodziewała się gości. To, co zastała w środku, ją przeraziło, a właściciel rozpłynął się w powietrzu. 📢 Guz mózgu. Te objawy powinny cię zaniepokoić. Sprawdź Guz mózgu jest jednym z nowotworów, który dotyka Polaków. Rocznie diagnozę nowotwór - słyszy w naszym kraju około 150 tysięcy osób. Część z nich to guz mózgu. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Guz mózgu, jak wiele innych nowotworów może przez lata nie dawać żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Ofert pracy w Kujawsko-Pomorskiem znacznie mniej. Te firmy zwalniają pracowników Firmy, m.in. z naszego regionu, zgłaszają mniejsze zainteresowanie nowymi pracownikami niż rok temu. Mocno spada ich zainteresowanie specjalistami IT, a jeśli już chcą kogoś zatrudniać, to wykonujących prace fizyczne. 📢 Toruń. Matka niepełnosprawnego syna kontra ojciec. Alimenty razy trzy! Trzykrotnie podniósł sąd w Toruniu alimenty na niepełnosprawnego syna, które płacić ma jego ojciec pan Roman. Podobnie zresztą jak na drugie dziecko. Podkreślił, że dobrze zarabia, a z dziećmi od lat nawet się nie kontaktuje...

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 13.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Co oprócz owoców i warzyw znajdziemy na targowisku przy Chełmińskiej? Zaglądając na targowisko miejskie przy Szosie Chełmińskiej, niekoniecznie zawsze należy szukać świeżych owoców i warzyw. Wśród wielu stoisk dostrzec można wystawców z prawdziwymi perełkami – sadzonkami, starociem, zabawkami czy ubraniami.

📢 Piłkarze Elany Toruń wygrali finał Pucharu Polski K-P ZPN. Zawisza Bydgoszcz się smuci Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był wymarzony finału Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ponieważ spotkały się w nim dwa najpopularniejsze zespoły w regionie. Mecz zapowiadał się niezwykle interesująco.

📢 Smażone ziemniaki pod pomnikiem Kopernika. "Nie będziemy tolerować nielegalnego handlu" Pomnik Mikołaja Kopernika i przenośne budy, z których sprzedaje się smażone ziemniaki oraz watę cukrową, to połączenie dość osobliwe, do którego doszło jednak w Toruniu. O legalnym handlu nie ma mowy - sprzedawcom nikt nie dał zgody na działalność w tym miejscu. W środę stoisk już nie było - zniknęły, przynajmniej na razie. 📢 Nagrody marszałka województwa rozdane. Wiemy, kto z Torunia i okolicy je dostał Działacze społeczni, ludzie kultury, medycyny i oświaty oraz przedsiębiorcy odebrali w środę Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok. Na liście uhonorowanych znalazł się nasz redakcyjny kolega Szymon Spandowski i jego żona Anna Zglińska.

📢 Sercowóz na ulicach Torunia! Darmowa pomoc medyczna dla nieubezpieczonych W środę (12.06) Sercowóz znów stanął w Toruniu. To ambulans, w którym na osoby nieubezpieczone lub po prostu będące w sytuacji kryzysowej czeka bezpłatna pomoc medyczna. Taka okazja będzie co tydzień. 📢 W Bydgoszczy tir taranował wszystko, co było na poboczu. Kierowca w szpitalu - był pijany Nietypowe zdarzenie w Bydgoszczy. Na ul. Nakielskiej tir taranował znaki drogowe i słupy, stojące na poboczu. Są utrudnienia w ruchu. Okazało się, że kierowca był pod wpływem alkoholu! 📢 Tak wyglądały początki toruńskiego żużla. Niesamowite zdjęcia sprzed ponad 90 lat [galeria] Takich zdjęć toruńskiego żużla nie prezentowano jeszcze nigdy. „Nowości” publikują największe fotograficzne unikaty pokazujące przedwojenne początki tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Prawdziwe skarby przetrwały w Bydgoszczy w archiwum rodziny Borowskich.

📢 Zaproszenie na Rubinkowo. W sobotę będzie tu wielki festyn Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I w Toruniu zaprasza w sobotę 15 czerwca na wielki festyn.

📢 Przy ul. Poznańskiej w Toruniu powstanie kolejny dom seniora. Miasto dostało dofinasowanie Kolejni seniorzy będą mogli ciekawie spędzać czas w miejskiej placówce. Toruń otrzymał właśnie 400 tys. zł dofinasowania na stworzenie nowego domu seniora, tym razem przy ul. Poznańskiej 296 C na Glinkach. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Toruń. Z pętli na Koniuchach autobus już nie odjedzie. "Byłoby niebezpiecznie" Przez lata linie autobusowe 10, 11 i 20 miały swoją pętlę tuż przy zajezdni autobusowej, skąd przejeżdżały na startowy przystanek na Koniuchach. To już jednak przeszłość i nie chodzi tu o to, że dziś tylko linia 11 wciąż rozpoczyna swoją trasę w tym miejscu. Miejski Zakład Komunikacji uznał, że po wybudowaniu linii tramwajowej dawny wyjazd z zajezdni i pętli stał się niebezpieczny. 📢 Brak prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Oto planowane wyłączenia energii elektrycznej w regionie Spółka Energa Operator zaprezentowała najnowsze informacje o planowanych wyłaczeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy Twojej okolicy! Szczegóły w galerii.

📢 Możesz dostać co najmniej 1780 zł. Zasady renty rodzinnej Renta rodzinna to świadczenie, które pomaga wdowom i wdowcom zachować standard życia na w miarę akceptowalnym poziomie. Świadczenie przyznaje ZUS i aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Co trzeba zrobić, by dostać rentę rodzinną?

📢 Poczuj się jak król! Najdroższe mieszkania i apartamenty do kupienia w Toruniu. Tyle chcą za mkw Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży wyjątkowych apartamentów i mieszkań. Są to nieruchomości przeznaczone dla osób ze sporą ilością gotówki. Wielkie przestrzenie, nowoczesny design i niesamowite widoki z okna - to tylko cześć cech, które mocno rzutują na cenę tych mieszkań. Zobaczcie sami! Szczegóły i zdjęcia w galerii. 📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2024. Tu dojedziesz z województwa kujawsko-pomorskiego Mieszkańcy Kujaw i Pomorza pojadą w tym sezonie nad morze pociągiem PKP Intercity do Kołobrzegu, Łeby czy na Hel, a także bezpośrednio do Zakopanego. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Przedwojenne ławki na osiedlu ZUS i zgrzybiały toruński Grzyb doczekają się remontu W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji reanimacji ma się doczekać toruński Grzybek oraz ławki na osiedlu ZUS przy ul. Mickiewicza. Zanim jednak do pracy przystąpią konserwatorzy, potrzebna jest dokumentacja, która m.in. pozwoli sięgnąć do unijnej kiesy po fundusze na remont.

📢 Kierowca autobusu w Grudziądzu zatrzymał się, by przepuścić rodzinkę jeży. Wzruszający widok. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy, pasażerowie i władze MZK gratulują wzorowej postawy kierowcy. Dodajmy, że Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu od dawna bierze udział w akcji "Po jeżu nie jeżdżę". 📢 Znane firmy w Toruniu szukają pracowników na produkcję. Ile płacą w czerwcu? Oto konkretne stawki! Od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto pensji oferuje w czerwcu operatorom maszyn firma recyklingowa Resource Polska z Torunia. A jakie stawki mają inne znane zakłady w mieście i okolicy? Kto, kogo i za ile szuka do pracy? Sprawdziliśmy.

📢 Kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną galerię z weekendowych imprez w Largo Club Toruń! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu ze Stalą Gorzów. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Apator Toruń przegrał na Motoarenie ze Stalą Gorzów, a Wasz świetny doping tym razem nie pomógł drużynie. Kibice w tym meczu na pewno nie zawiedli, a jak się bawili na trybunach - zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł!

📢 Nocna Dycha Kopernika 2024. Tak biegliście przez Bulwar Filadelfijski. Mamy zdjęcia ze startu i mety Nocna Dycha Kopernika należy do najpopularniejszych imprez biegowych w każdym sezonie w Toruniu. Tym razem biegacze jako pierwsi wypróbowali wyremontowany Bulwar Filadelfijski. Biegliście? Kibicowaliście? Poszukajcie siebie i znajomych w naszej galerii zdjęć!

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

