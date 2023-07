Przegląd prasy 14.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do tych osób już niedługo wróci karma. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023”?

Prasówka 14.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do tych osób już niedługo wróci karma. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta 14.07.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 14.07.2023.

📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

Prasówka 14.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Toruń na weekend: Ralph Kaminski, imprezy nad Wisłą, ziołowa regeneracja i inne [14-16.07.23] Drugi wakacyjny weekend w Toruniu zapowiada się naprawdę ciekawie. Na spragnionych imprez czeka sporo koncertów, a na entuzjastów sztuki kilka ciekawych wystaw i warsztatów. Odbędą się festiwale: Festiwal Teatrów Ulicznych oraz Celtycki Gotyk. Sprawdźcie weekendowy rozkład jazdy!

📢 O tym nie wiesz! Tajne kody na telefon. Android uruchomi ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Rejestrujesz się do lekarza? Od 14 lipca obowiązują nowe zasady! Tak teraz potwierdzisz swoją tożsamość To już od 14 lipca 2023 roku oficjalnie ma obowiązywać przepis pozwalający na to, aby aplikacja mObywatel była uznawana za trzeci już dokument, którym można potwierdzić tożsamość. Ma działać obok dowodu osobistego oraz paszportu. Co istotne, ta aplikacja ma być uznawana przy rejestracji w szpitalu lub u lekarza na takich samych zasadach jak wspomniane fizyczne dokumenty. Co dokładnie warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?

📢 Dieta bezcukrowa. Co można i czego nie można jeść, gdy chcemy pozbyć się cukru z jadłospisu Nadmierne spożycie cukru może przyczyniać się do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Zarówno w obszarze zdrowia fizycznego, jak i mentalnego. Czy warto przejść na dietę bezcukrową? Zwracamy uwagę na produkty, które zawierają znaczną ilość tego węglowodanu, aby ograniczyć występowanie schorzeń takich jak otyłość, cukrzyca i choroby układu krążenia. W tym artykule dowiemy się, co można jeść, a co ograniczyć, gdy chcemy przejść na tego typu dietę. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania?

📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Chcesz zachwycić swoim wyglądem na plaży? Ta dieta sprawi, że schudniesz nawet w tydzień! Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć?

📢 Korzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Spodziewaj się kontroli skarbówki. Taka będzie kara W 2023 roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontroli będą poddawani przede wszystkim ci, którzy skorzystali z ulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Masowe kontrole w domach. Kary za brak dokumentów. Ile zapłacisz? Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? Sprawdź! 📢 Podatki wróciły od 1 lipca! Jakie zmiany w podatkach? Są też dodatkowe nowe ulgi Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku będą mogły sporo namieszać. Pojawi się część znanych nam podatków, część z nich zniknie... podobnie jak zniknie część ulg podatkowych. Kłopoty będą mieli zwłaszcza podatnicy, którzy zapomną o raportowaniu. Co dokładnie się zmieni? Sprawdź! 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć.

📢 10-letnie samochody osobowe - te mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są tego przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź! 📢 To nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Zobaczcie w galerii nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży!

📢 Ważne emerytalne dodatki przysługują seniorom z ZUS. Nikt o tym głośno nie mówi! Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły!

📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Wciąż drętwieją Ci nogi i ręce? Znamy powód! Kiedy to powinno nas zaniepokoić? Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto [14.07.2023] W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 [14.07.2023] Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku [14.07.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni [14.07.2023] Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia [14.07.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? [14.07.2023] Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka - mamy zdjęcia [14.07.2023] Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu! [zdjęcia - 14.07.2023] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Znamy zapowiedzi! Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach!

📢 Tak wygląda jedna z najpiękniejszych toruńskich kamienic pod koniec remontu. Zwiedziliśmy jej wnętrza Z pewną taką niepewnością i sporym balastem obaw przestąpiliśmy próg remontowanej kamienicy przy Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. Batalia o jej reanimację trwała ponad dekadę, przez ten czas stan zaniedbanego zabytku znacznie się pogorszył. Co się udało uratować i co pozostało z pięknego oryginału? Jak się prezentują wnętrza w nowej odsłonie? 📢 Stypendia kulturalne gminy Toruń rozdane. Wiemy, kto je dostał Sześcioro twórców otrzymało stypendia kulturalne gminy Toruń w dziedzinie kultury na drugie półrocze 2023 r.

📢 Gmina Łysomice została "wicestolicą" rowerowej Polski Mieszkańcy gminy Łysomice znów zaskoczyli. Dotąd kojarzono ich z rekordowymi zbiórkami na WOŚP. Teraz wywalczyli drugie miejsce w rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. 📢 Tego nie można robić na plaży. Za takie zachowania można dostać mandat Plaża to ulubione miejsce wielu osób w okresie letnim. Plaże zarówno te nadmorskie jak i nad jeziorem dzielimy na strzeżone z ratownikiem w określonych porach dnia i dzikie, gdzie nad bezpieczeństwem plażowiczów nie czuwają ratownicy. Bez względu na to na jakiej plaży przebywamy obowiązują nas zasady, których nie przestrzeganie może skutkować mandatem. Więc lepiej ich unikać. 📢 Wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Oto daty i lista miejscowości [13.07.2023] Gdzie w regionie kujawsko-pomorskim zabraknie wkrótce energii elektrycznej? Tego dowiesz się z naszego artykułu, w którym prezentujemy najnowsze informacje, przekazane przez spółkę Energa Operator. Sprawdź, czy masz się czego obawiać!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW.

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Jak połączyć dwa mieszkania w bloku? Zobacz, jak się urządziła rodzina 2 + 2. Podsuwamy pomysł na duży metraż w bloku Jak przenieść się z przestronnego domu do mieszkania w bloku? To wcale nie jest takie trudne. Wystarczy połączyć dwie mniejsze przestrzenie, żeby zyskać przestronne i funkcjonalne wnętrza. Zobacz, jak pomysłowo można zaaranżować mieszkanie dla czteroosobowej rodziny. Sprawdź, jakie triki wnętrzarskie i modny kolor wykorzystała projektantka – Katarzyna Sosińska.

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Nowe zasady zwolnienia lekarskiego. Co się zmieniło! Pamiętaj o tym! Zobacz najnowsze zasady! Oto szczegóły Zwolnienie lekarskie zasady ma teoretycznie jasne i klarowne. W praktyce jednak pojawiają się pewne problemy ze zrozumieniem wszystkich przepisów, tym bardziej, teraz gdy zasady te uległy zmianie. Jeśli złamiemy pewne przepisy, możemy być przykładnie ukarani. W jaki sposób? Co takiego nam grozi? Na co trzeba zwrócić uwagę? Sprawdźcie!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Apator Toruń chce Wilkom z Krosna zabrać ekstraligę i lidera. GKM Grudziądz też ma ofertę dla mistrza świata Wiele wskazuje na to, że Jason Doyle po tym sezonie trafi na Pomorze. O względy byłego mistrza świata rywalizują For Nature Solution Apator Toruń i ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Sezon transferowy w PGE Ekstralidze kwitnie w najlepsze, na liście życzeń "Aniołów" także młodzi Duńczycy, w Grudziądzu mogą wymienić połowę drużyny.

📢 To oni są poszukiwani za zabójstwo. Zobacz, kogo aktualnie szuka policja. Lista osób poszukiwanych listem gończym z art. 148 Kodeksu karnego Kilkadziesiąt osób w całej Polsce poszukuje obecnie policja, za którymi wystosowano list gończy z artykułu 148 Kodeksu karnego. Ile grozi lat za zabójstwo? Z jakich części Polski poszukuje się sprawców przestępstwa? Zobacz aktualną listę osób, którym grozi kara nie krótsza od 8 lat, kara 25 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności!

📢 Toruń. Ile miasto wydaje na nowe nasadzenia i jak próbuje je ratować przed suszą? Jak wynika z danych przekazanych przez miasto, w ubiegłym roku w Toruniu posadzono 617 drzew i 23 786 krzewów. Zapytaliśmy urzędników, jak służby dbają o nowe nasadzenia i ile miasto na to przeznacza środków. 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP i Miss Polonia. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów doczekały się ripost. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 13.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 13.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Najlepsze romantyczne hotele w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz wybrać się na randkę [lista] Kujawsko-Pomorskie może się poszczycić różnorodnością krajobrazów, zabytków, oferty kulturalnej i rozrywkowej. W obrębie jednego województwa nudzić się nie sposób. Możemy wypocząć w leśnym zaciszu, wśród cudownej przyrody i czystych jezior. Ofertę uzupełniają stylowe hotele. Takie są najlepsze, romantyczne hotele w Kujawsko - Pomorskiem. Oto TOP lista zdaniem internautów. 📢 Takie osoby muszą wymienić tablice rejestracyjne. Nowe przepisy obejmą tysiące pojazdów Gotowa jest już nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają pomóc uporządkować Centralną Ewidencję Pojazdów oraz ukrócić przestępcze procedery złodziei samochodów. W ich ramach tysiące Polaków będzie musiało wymienić tablice rejestracyjne, w innym przypadku ich pojazd może zostać wyrejestrowany. Sprawdź w artykule, kto znalazł się na liście.

📢 Po takim czasie stracisz dostęp do usług jak nie będziesz płacić rachunków. Tak możesz stracić prąd, gaz, wodę i inne media Zdarza Wam się nie zapłacić rachunku w terminie? Czasem zwykłe roztargnienie, czasem brak pieniędzy sprawiają, że zalegamy z płatnościami. Sprawdzamy, po jakim czasie od nieopłacenia rachunku odetną nam prąd, wodę, Internet i inne usługi. Zobaczcie w naszym artykule.

📢 Od calibry do ferrari - oto samochody Kuby Wojewódzkiego. Zobacz jakie auta miał i jakimi jeździ teraz Kuba Wojewódzki to dziennikarz i celebryta. Spore zainteresowanie budzi także jego motoryzacyjna pasja. W mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia aut jakimi jeździ. Są archiwalne fotografie w bmw, vw czy oplu oraz te z ostatnich aut - w jeepie, lamborghini czy ferrari. 📢 Mieszkańcy Diecezji Toruńskiej przygotowują się do pielgrzymki na Jasną Górę 9 grup pielgrzymkowych wyruszy niedługo z Diecezji Toruńskiej do Częstochowy. Będą maszerować średnio 30 km dziennie, spać w szkołach i świetlicach oraz w domach ludzi, którzy otworzą je dla pielgrzymów.

📢 Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie żyło przez 365 dni w roku Trwają pierwsze prace związane z budową na toruńskich Jordankach budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. 📢 Toruń. Zapadł wyrok ws. kradzieży 760 tysięcy ze szkoły na Bażyńskich 12 lipca w Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w głośnej sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadła była księgowa "dziesiątki" - Magdalena K. oraz była dyrektorka szkoły Anna M. Sąd uznał winę obu oskarżonych. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie. Mamy kolejne zdjęcia! Działo się ostatnio w toruńskim klubie Cubano! To miejsce znane jest torunianom głównie z klimatów latynoskich. Podczas ostatniej imprezy Summer Mix również ich nie zabrakło! Zobaczcie fotorelację z tego miejsca. Może znajdziecie kogoś znajomego na zdjęciach.

📢 W sobotę w Toruniu Ogrodowe Spotkanie z Piosenką Francuską W sobotę 15 lipca już po raz 14. w Toruniu odbędzie się Koncert Piosenki Francuskiej.

📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu koło Szumiradu pod Kluczborkiem. Pusta szkoła, niszczejące mieszkania Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 📢 Ślubowanie 43 policjantów. Będą pełnić służbę w kujawsko-pomorskiej policji [zdjęcia] Na początku lipca br. w szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 43 nowych funkcjonariuszy. We wtorek (11 lipca) na placu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy złożyli ślubowanie w obecności swoich rodzin i bliskich.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Ryby z Biedronki i jaja z Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 12.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. 📢 Zaginął 40-letni torunianin. Policja prowadzi poszukiwania i prosi o pomoc Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście poszukują 40-letniego Wojciecha Sobczaka. Zaginiony wyszedł z mieszkania 6 lipca br. i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Osoby, które znają jego miejsce pobytu, proszone są o kontakt z policją.

📢 Tramwaje na osiedle JAR w Toruniu ruszą 1 września. Opóźnienia nie będzie We wtorek przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z prezydentem Michałem Zaleskim, wykonawcy prac oraz dziennikarze uczestniczyli w objeździe nowej linii tramwajowej do północnej części Torunia. Ogromna część robót jest już wykonana, nie ma zagrożenia terminu uruchomienia nowych linii na osiedle JAR. A termin upływa niebawem - 1 września. 📢 Matura 2023. Oto toruńskie licea sukcesu! Które ogólniaki wypadły najlepiej? Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące to szkoła, której uczniowie najlepiej napisali tegoroczną maturę w Toruniu. W pierwszej trójce miejskiego rankingu znalazły się też placówki prowadzone przez gminę - I Liceum Ogólnokształcące ze starówki oraz IV Liceum Ogólnokształcące z ul. Warszawskiej. 📢 Tak się bawił Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez Zobaczcie, co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W galerii prezentujemy wybrane z najnowszych imprez w Hex Club Toruń. Zobaczcie sami!

📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata. 📢 Bieg z przeszkodami dla najmłodszych. Survival Race Kids w Toruniu! Dzisiaj w Toruniu odbył się Survival Race Kids. Jest to wyjątkowe wydarzenie przygotowane dla najmłodszych mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w zmaganiach na pełnej przeszkód i błota trasie. Dzieci brały udział w różnych kategoriach wiekowych i na różnych trasach. A jak wyszło? Zobaczcie sami!

📢 Pchli targ w Toruniu. Ponownie pod CH Kometa! To można było zdobyć na targach! Na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" odbył się kolejny już pchli targ. Torunianie zdobyli znakomitą okazję do tego, aby nabyć wyjątkowy sprzęt, porcelanę, zabawki i inne gadżety z dawnych epok! Byliśmy na miejscu i mamy wyjątkową galerię zdjęć! Zresztą, zobaczcie sami!

📢 Powódź w Toruniu. Tak było 13 lat temu! [zdjęcia z drona + wideo] Rekord powodzi z 2010 roku został zanotowany 23 maja, stan wody wynosił wtedy 859 centymetrów. Dzisiaj jest on niezwykle niski. Przypominamy, jak wyglądała powódź sprzed 13 lat! 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Tak wygląda fabryka Apatora w Ostaszewie. Zdjęcia ze środka Zaglądamy do fabryki firmy Apator w podtoruńskim Ostaszewie, gdzie produkuje się aparaturę elektryczną, pomiarową i górniczą. Obejrzyjcie nasz fotoreportaż, w którym zobaczcie czym zajmują się na co dzień pracownicy toruńskiej firmy.

