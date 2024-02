Przegląd prasy (15.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lista produktów wycofanych ze sklepów 15.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 15.02.2024”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 15.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 15.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 15.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przybory kuchenne.

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile dokładnie wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [14.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom. Jakie auta warto wybrać? SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy [15.02.2024] Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [15.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [15.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Najsilniejszy człowiek w Toruniu oskarżony! Strongman Tomasz B. pomógł prać brudne pieniądze, pochodzące z handlu narkotykami i dopingiem? Znany i utytułowany strongman Tomasz B. z Torunia odpowiada przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. W tle sprawy: nielegalny doping, narkotyki i fikcyjne konta w Millennium Banku. 📢 Waloryzacja emerytur w marcu przekroczy oczekiwania? Resort wydaje stanowczy komunikat! Szacunki dotyczące waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 Podatek zwracany dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle zyskają seniorzy! Spore podwyżki już w marcu. GUS podał ostateczne dane Emerytury w Polsce po waloryzacji 2024 wzrosną w marcu br. o 12,12 proc. Znamy już ostateczne dane GUS i wiemy, że minimalna emerytura wyniesienie 1780,96 zł brutto. Kiedy dokładnie dojdzie do waloryzacji? O ile wzrosną emerytury w Polsce? To podwyżki ponownie o trzycyfrową kwotę.

📢 Marszałkowskie stypendia dla prymusów. Sprawdź, kto je dostał w Toruniu Ponad 700 uczniów z regionu dostanie w tym roku stypendia marszałka województwa w ramach programu "Prymusi Pomorza i Kujaw". Wśród wyróżnionych jest wielu młodych ludzi z Torunia. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wysoki zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych! 📢 Te modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Które auta często trafiają do warsztatu? Sprawdź! Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Mniejsze limity Renty Wdowiej!! Będzie gorzej niż zakładano? Oto wyliczenia [14.02.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Kolejna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Dlaczego ci kierowcy zostawili swoje samochody w ten sposób? Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Toruń. Krótka pamięć miejskiego monitoringu budowanego za grube miliony Co to znaczy promenada i do czego powinna służyć? Do spacerowania, czy też do parkowania? O tym, a także m.in. o śmieciach na chodnikach i ulicach, bezpieczeństwie oraz wieżowcu na Winnicy mówili mieszkańcy Rubinkowa, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem Torunia i jego ludźmi. 📢 Wypadek w Toruniu. Nie żyje kierowca ciężarówki - mamy zdjęcia W środę (14 lutego) na Szosie Chełmińskiej w Toruniu doszło do wypadku. Samochód ciężarowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Internauci śmieją się z Walentynek. Zobacz najlepsze MEMY i demotywatory na Walentynki 2024 Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i robią co w ich mocy, by rozbawić nas do łez. Jak wiele innych tego typu świąt, walentynki budzą skrajne emocje. Jedni je uwielbiają i ochoczo świętują, dla innych to kolejne komercyjne święto, którego nie zamierzają obchodzić. Niezależnie od tego, do której z grup się zaliczacie, zobaczcie najlepsze memy związane z dniem zakochanych. Nie będziecie zawiedzeni!

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 14.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 14.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 14.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy i nietuzinkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Sprawdźcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety. 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 500 plus przeznaczone dla osób niesamodzielnych. Kwota wzrośnie po waloryzacji? 500 plus dla osób niesamodzielnych. To świadczenie cały czas jest dostępne dla tych, którzy potrzebują pomocy.

W marcu wraz z waloryzacją rent i emerytur zmieni się limit uprawniający do otrzymania tego świadczenia. Co to oznacza i kto może liczyć na pomoc państwa? Oto szczegóły! 📢 Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To powoduje, że kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Zobacz!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Zobacz, co można tanio kupić ze sklepu AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tak mieszkają milionerzy w powiecie toruńskim. Te piękne wille i rezydencje można kupić! Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, dotyczących sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Zobaczcie, jakie wille i rezydencje można obecnie kupić w powiecie toruńskim. Ich wygląd i ceny robią wrażenie! Więcej szczegółów w galerii. 📢 Kilkaset złotych dla emerytów już w lutym! Niektórzy dostaną ponad 400 złotych! Już w lutym do części Polaków powrócą pieniądze odebrane im w ramach zaliczki podatku dochodowego ze świadczeń dodatkowych do emerytury, czyli z tzw. 13. i 14. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął jakiś czas temu wysyłkę deklaracji podatkowych do tych milionów Polaków, którzy otrzymują z ZUS świadczenia. W przypadku niektórych emerytów oraz rencistów zwrot przekroczy nawet 400 złotych!

📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Sprawdź, które modele są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Taka ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 Adopcja czworonogów w Toruniu: Te urocze zwierzaki oczekują w schronisku na kochający dom. Sprawdź i przygarnij! [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich piękne wille można kupić! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału!

📢 Renta socjalna w 2024 roku: Kto może ubiegać się o to świadczenie? Jakie są aktualne kryteria i kwoty? Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje. 📢 Ile pieniędzy z pensji może zająć komornik z konta bankowego w 2024 roku i jakie przedmioty są chronione przed zajęciem? Sprawdzamy! Od stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące egzekucji komorniczych, w tym również zajmowania środków z konta bankowego dłużnika. Nowe regulacje wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród osób zalegających z płatnościami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile pieniędzy może zająć komornik z konta bankowego oraz jakie kwoty są objęte ochroną przed zajęciem. Sprawdzimy też, czego komornik zabrać nie może.

📢 Odkryj świadczenia socjalne, na które możesz liczyć nawet przy przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. 📢 Krzysztof Stanowski. Tak żyje twórca Kanału Zero. Dom w środku lasu, ogród i boisko Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Kto dostanie teraz 13. pensję za 2023 rok? Kiedy ruszają przelewy na konta? Wielu pracowników sektora publicznego oczekuje teraz na dodatkową wypłatę w postaci trzynastej pensji za rok 2023. Ale kiedy dokładnie można spodziewać się przelewów na konta bankowe? Sprawdźmy, kto ma prawo do tej gratyfikacji i jakie są zasady jej wypłaty.

📢 To koniec abonamentu RTV? Rząd planuje poważne zmiany! Będzie nowa opłata? Najnowsze doniesienia sugerują, że już w 2025 roku zniknie opłata za abonament RTV. Przez określenie "zniknie" należy też rozumieć to, że zamiast niej pojawi się inna opłata, która w założeniu ma być lepiej ściągalna. Jak będzie wyglądać? Co zapłacimy zamiast abonamentu RTV? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od PKP - nowe oferty w lutym! Od 55 tys. zł W lutym PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem, np. w Chełmży, Grudziądzu, Pruszczu. Ceny? Najtańsze za 55, 58 czy 69 tysięcy zł.

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 14.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.2.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 14.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Budował elektrownię atomową w ZSRR. W sądzie pomogły mu listy od żony sprzed 40 lat... Listy od tęskniącej żony, które 40 lat temu słała mu do ZSRR, niezwykle się panu Jerzemu przydały. Pomogły udowodnić w sądzie, że faktycznie pracował tam na kontrakcie budowlanym. Wygrał sprawę z ZUS-em o wyższą rentę. 📢 Tysiąc gardeł w SP 28! Tak kibicowaliście siatkarzom CUK Anioły Toruń w meczu z Projektem Warszawa Na spełnienie marzeń kibice i siatkarze CUK Aniołów muszą poczekać do turnieju finałowego II ligi. W meczu o awans do Final Four Pucharu Polski torunianie przegrali z jedną z najlepszych polskich drużyn, Projektem Warszawa. Hala SP 28 pękała w szwach. tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom! 📢 Wojewoda uchylił pozwolenie na budowę wieżowca na toruńskiej Winnicy Wojewoda kujawsko-pomorski uchylił w całości wydane jesienią ubiegłego roku przez prezydenta Torunia pozwolenie na budowę 80-metrowego wieżowca na Winnicy. Nie oznacza to jednak, że los budzącej duże kontrowersje inwestycji jest przesądzony.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca [STAWKI NETTO] Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca.

📢 Najlepsze warstwowe sałatki. Każda z nich to hit imprezy. Powalają smakiem i wyglądem. Wypróbuj doskonałe przepisy na rodzinne spotkania Warstwowe sałatki idealnie sprawdzają się podczas wszelkiego rodzaju imprez oraz rodzinnych spotkań i uroczystości. Najlepiej przygotować je w dużej, szklanej salaterce, dzięki której wyeksponujemy wszystkie kolorowe warstwy. Sprawdź nasze najlepsze przepisy i wypróbuj pyszne sałatki warstwowe. 📢 Skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Piotr Baron o pracy w Apatorze: - Mówią wszyscy, że w Toruniu nic się nie uda. To dla mnie fajne wyzwanie Jak ktoś nie pilnuje zegarka, to mnie szlag trafia - mówi Piotr Baron. Nowy szkoleniowiec "Aniołów" opowiedział o fatum nad toruńskim zespołem, współpracy z Janem Ząbikiem w sezonie 2024, ulubionej cytrynówce po meczach, ewentualnym transferze Taia Woffindena i dużo, dużo więcej. 📢 ZGM, wojsko, firmy w Toruniu szukają pracowników. Kogo konkretnie i ile płacą? Oto szczegóły! (luty 2024) Luty na toruńskim rynku pracy jest gorący. Pracownicy poszukiwani są intensywni w wielu branżach. Poszukuje ich produkcja, urzędy, wojsko, służba zdrowia i placówki opiekuńcze. Kogo konkretnie i ile płacą? Sprawdziliśmy.

📢 "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu renomowanego Królewskiego Baletu Klasycznego w CKK Jordanki w Toruniu [ZDJĘCIA] Odkryjcie magiczny świat miłości i poświęcenia w wykonaniu renomowanego zespołu baletowego. Królewski Balet Klasyczny prezentuje niezwykłą interpretację klasycznej produkcji Piotra Czajkowskiego - "Jeziora Łabędziego". Przeżyjcie niezapomniane chwile, obserwując doskonałą technikę utalentowanych tancerzy. "Jezioro Łabędzie" w CKK Jordanki w Toruniu z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej! Oglądajcie przepiękną galerię zdjęć z niedzielnego występu.

📢 Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Przyjęło się mówić o powszechności zasiłku dla bezrobotnych, ale nie każdy bez pracy może liczyć na takie wsparcie. Trzeba spełnić konkretne wymogi formalne, aby otrzymać zasiłek. Co więcej, kwota zasiłku zmienia się w zależności od stażu pracy. W 2023 roku ustalono kwotę, która ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. Jaka jednak będzie potem stawka? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku? Komu przysługuje wsparcie? Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać wsparcie? Wyjaśniamy! 📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu. 📢 Studniówka 2024. Taka była zabawa Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Jako ostatni spośród maturzystów ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu zdających egzamin w maju 2024 roku bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.

📢 Studniówka 2024. Wielki bal Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu W ostatni piątek karnawału 2024 bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Takiego Torunia już nie ma! Zobacz unikalne zdjęcia sprzed 100 lat W zbiorach Narodowego Archiwum cyfrowego znaleźć można wiele ciekawych i unikalnych fotografii. Nie zabrakło tam również kadrów z czasów dawnego Torunia. Zobaczcie sami! 📢 Co teraz pyli? Kalendarz alergika na luty 2024. Zimą także może dopaść cię alergia. Sprawdź, co może aktualnie uczulać Uczulenie na pyłki traw i chwastów jest w Polsce bardzo rozpowszechnione. Alergicy cierpią najbardziej z ich powodu od początku czerwca do końca wakacji. Jednak to nie znaczy, że zimą nie mają powodów do zmartwień! Także obecnie mogą odczuwać objawy alergii. Sprawdź, co teraz pyli i jak rozpoznać, że pojawiające się dolegliwości wynikają z uczulenia, a nie przeziębienia.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Najlepsza pizza na dowóz w Toruniu i okolicy. Te lokale zdobyły najwyższe opinie internautów Toruń, miasto pełne historii, malowniczych uliczek i tętniące życiem kulturalnym, jest również miejscem, gdzie możesz delektować się wyśmienitą pizzą bez wychodzenia z domu. Przedstawiamy zestawienie pizzerii, które zdobyły najwyższe noty od lokalnych smakoszy. Odkryj kulinarne skarby Torunia, gdzie smak, jakość i profesjonalizm idą w parze! 📢 Walentynki 2022: MEMY i śmieszne obrazki z okazji Walentynek. Zobacz najciekawsze propozycje MEMÓW na Dzień Zakochanych. Zabawne Walentynki Walentynki 2022 już dziś! Z tej okazji zebraliśmy najśmieszniejsze MEMY poruszające tematykę Walentynek. Zobaczcie, jak internauci w zabawny sposób komentują Dzień Zakochanych! W materiale prezentujemy też kilka życzeń dla drugiej połówki, które można wysłać za pomocą SMS-a lub przez wiadomość na Messengerze. Oto szczegóły i zdjęcia!