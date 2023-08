Przegląd prasy 15.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje [15.08.2023]”?

Prasówka 15.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje [15.08.2023] Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki!

📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [15.08.2023] Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [15.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

Prasówka 15.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [15.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [15.08.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [15.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [15.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [15.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Markety, targi, kramy i sklepy z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX. 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Te marki samochodów kradną najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Gwara Toruńska. Tak mówili kiedyś w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie! 📢 Chcesz kupić auto hybrydowe? Oto mało awaryjne samochody tego typu. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Mogą być korzystne zmiany dla wieku Polaków Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu.

📢 Masz problem z nadpotliwością? Jest na to skuteczny sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Najmniej awaryjne auta w rankingu ADAC. Te samochody używane psują się najrzadziej! Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii!

📢 Emerytura przyszłości. Sprawdź jak dużo pieniędzy Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy! 📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znaliście! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj tę aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Parada Łodzi na Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia! Przepiękny widok! W dniach 14-15 sierpnia w Toruniu odbywa się doroczny Festiwal Wisły. Na festiwalu moc flisackich atrakcji, wyśmienite przekąski i przepiękne rękodzieło. Dzisiaj późnym popołudniem podziwialiśmy Paradę Łodzi, która jest ważnym punktem programu festiwalu. Zobaczcie te zdjęcia w galerii!

📢 Marihuana w gminie Łubianka. Rafał U. miał w Toruniu proces za jedną roślinę w doniczce... 1 sierpnia Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok dla dwóch młodzieńców, którzy w gminie Łubianka uprawiali marihuanę. Karol L. sądzony był za 18 sadzonek, a Rafał U. - za jedną doniczkę z rośliną. Jakie kary im wymierzono?

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 14.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie słowa znają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Co to jest mały udar i jakie są objawy tej choroby. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować.

📢 Te SUV-y naprawdę warto kupić. Są piękne i bardzo rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego w toku. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 14.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Do Torunia dotarł Festiwal Wisły 2023. Na stoiskach m.in. flisackie przysmaki czy nauka szkutnictwa Od poniedziałku, 14 sierpnia, nad Wisłą można spróbować swoich sił w budowie łodzi czy skręcaniu liny, a także poznać prawdziwe, flisackie smaki. Wszystko za sprawą siódmej edycji Festiwalu Wisły, który będzie w Toruniu jeszcze 15 sierpnia. 📢 Kidawa-Błońska będzie jedynką na listach wyborczych KO w okręgu toruńskim? Obecna wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska ma być wyborczą lokomotywą Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Jak ustaliła PAP, posłanka będzie jedynką na liście KO w okręgu toruńskim. 📢 Wypadek śmiertelny pod Lubieniem Kujawskim. Nie żyje kierowca seata W poniedziałek, 14 sierpnia br., o godzinie 14.08 doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 91 pod Lubieniem Kujawskim w powiecie włocławskim. Pas ruchu w kierunku Łodzi został na pewien czas zamknięty.

📢 Tak radzą sobie w Toruniu małe, osiedlowe sklepy w sąsiedztwie wielkich marketów Mimo bliskości marketów wielkich sieci, te małe sklepy radzą sobie naprawdę dobrze. Jak to robią? Właściciele osiedlowych "spożywczaków" z Torunia mówią, że recepta jest prosta: świeży towar i kontakt z klientem, a wcześniej dużo ciężkiej pracy.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy na sprzedaż do remontu w regionie. Sprawdź aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Jak odstraszyć komary i co zrobić, gdy któryś nas ukąsi? Najlepsze sposoby Latem, wraz z ciepłą aurą, pojawiają się niechciani goście - komary. Ich obecność może zamienić letnie wieczory w koszmar. Istnieje jednak wiele skutecznych sposobów na odstraszenie tych uciążliwych owadów i złagodzenie bólu po ukąszeniu. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak skutecznie chronić się przed komarami oraz jak zniwelować nieprzyjemne skutki ich ukąszeń.

📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź! 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Auto wjechało w wózek z malutkim dzieckiem! Mamy nagranie dramatycznego zdarzenia W Aleksandrowie Kujawskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Auto uczestniczące w kolizji wjechało na chodnik, a następnie w wózek spacerowy, w którym znajdowało się 17-miesięczne dziecko. Wszystko zarejestrowała kamera. Policja apeluj o ostrożność i jazdę zgodnie z przepisami.

📢 Alarm! Wielka fala zbliża się do Torunia. Ratujcie co się da Lipiec 1903 roku najwyraźniej zapomniał o sezonie urlopowym czy ogórkowym. W Toruniu i na świecie działo się bardzo wiele. Umarł papież, odbyły się wybory do niemieckiego parlamentu, zaś tereny położone nad Wisłą zniknęły pod wodą. 📢 Wypadek BMW w Chełmży. Młody kierowca uderzył w ogrodzenie W niedzielę, 13.08.2023, w Chełmży doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Młody mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

📢 To jedzenie syci, ale nie tuczy! Takie są najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe!

📢 Stawka wynagrodzenia za pracę w nocy. Jaki dodatek należy się za nocną zmianę? Pracujesz nocy? Należy ci się specjalny dodatek! Za pracę na nocnej zmianie dostaniesz więcej. Ile to jest od 1 lipca 2023 r.? Jak wiele dostaniesz w kolejnych miesiącach? Kto dokładnie może liczyć na wyższą stawkę? Wyjaśniamy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 14.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy. 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ile zarabia komornik w małym mieście? Dużo! Majątki też imponują Małe miasto w przypadku komorników wcale nie oznacza małych dochodów. Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych komorników z Kujawsko-Pomorskiego. Lipno, Brodnica, Wąbrzeźno, Chełmno, Aleksandrów - tam zarobki też robią wrażenie. Podobnie jak listy posiadanych nieruchomości i samochodów... 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 14.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 14.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 14.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 W Toruniu trwają przygotowania do Bella Skyway Festival 2023! Zobaczcie sami! Już we wtorek 15 sierpnia staruje 14. edycja Bella Skyway Festival. Tegoroczna edycja ponownie będzie darmowa - tu jedynie jedna atrakcja stanowi płatne odstępstwo od tej reguły. W osobnym artykule piszemy szczegółowo o atrakcjach. Tu zaś przedstawiamy zdjęcia z przygotowań kilku atrakcji! Zobaczcie sami!

📢 Oto czego nie może zabrać nam komornik. Mamy listę rzeczy, których nie stracisz nawet przy dużych długach Komornik pojawia się w naszym życiu kiedy mamy kłopoty ze spłacaniem swoich finansowych zobowiązań. Mimo ogromnych długów komornik nie może nam zabrać wszystkiego. Zgodnie z przepisami prawa komornicy mają pewne ograniczenia, które chronią część naszych pieniędzy i rzeczy. Zobaczcie, czego nie stracimy nawet przy bardzo dużym zadłużeniu. 📢 Kolejne imprezy w toruńskiej Bajce za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko! Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez. 📢 Koncert grupy Vabank WOAK pod pomnikiem Kopernika. Tak się bawiliście na toruńskiej starówce! W ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” na toruńskiej starówce odbył się wyjątkowy koncert. Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika wystąpiła orkiestra Vabank WOAK. W roli kapelmistrza z kolei mogliśmy zobaczyć Waldemara Urbańskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o 17:00 w niedzielę 13 sierpnia. Jak wyszło? Zobaczcie sami na zdjęciach!

📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. To musisz wiedzieć! Jakie atrakcje, gdzie zaparkować, ile kosztują bilety i gdzie je zakupić? edycja Bella Skyway Festival startuje już we wtorek 15 sierpnia i potrwa do soboty. W tym roku festiwal wraca do pierwotnej, darmowej wersji. Tylko za jedną atrakcję trzeba będzie zapłacić. Z tego powodu zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje o festiwalu. Jakie atrakcje czekają na gości i ile kosztuje bilet na jedną z nich? Gdzie zaparkować auto i jak w te dni działa komunikacja miejska?

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 14.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 14.08.2023.

📢 For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Powtórki nie było, Motor górą na Motoarenie [zdjęcia] Po pierwszym starciu to Motor Lublin jest dużo bliżej awansu do półfinałów. Torunianie muszą liczyć na korzystne wyniki na innych torach i spiąć się na rewanż. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat udziela schronienia potrzebującym czworonogom. Również w czasie wakacyjnym trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są wśród nich duże, małe, rasowe i kundelki. Młode i starsze. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany.

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Dostaniesz jeszcze wyższą emeryturę. Czeka dodatkowe 500 złotych! Takie pieniądze możesz zdobyć Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie!

📢 Toruń. Dwa lata po śmierci Andrzeja Langera. Głos starówki jest z nami! Brzmi w autobusach i tramwajach MZK 22 sierpnia przypada druga rocznica śmierci Andrzeja Langera, który przez dekadę przemierzał Toruń jako "żywa reklama". Nazywany był głosem starówki. Teraz znów jest z nami - jego głos zapowiada przystanek na placu św. Katarzyny w autobusach i tramwajach. 📢 Toruń stawia na ronda. Ostatnio powstaje ich w mieście po kilka rocznie W czwartek, 10 sierpnia, rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Niesiołowskiego z Bukową. Powstanie tam kolejne rondo w Toruniu.

📢 Perła Bydgoskiego Przedmieścia wystawiona na sprzedaż. Tak przed dekadą wyglądały jej wnętrza Perła toruńskiej secesji, willa przy ul. Mickiewicza 20, w której przed wojną mieścił się wicekonsulat Belgii, zaś po wojnie m.in. Dorota Kędzierzawska kręciła "Wrony", nie ma szczęścia. 11 lat temu zmieniła właściciela, jej gospodarz planował urządzić w niej pensjonat lub hotel. Ostatecznie jednak złożył broń. Dawna willa Kuczyńskich została właśnie wystawiona na sprzedaż. 📢 Sobotnia uroczysta przysięga żołnierzy z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [galeria] W sobotę, 12 sierpnia żołnierze z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli uroczystą przysięgę. W akompaniamencie Orkiestry Wojskowej przysięgało 91. żołnierzy. 📢 Tych leków nie kupuj! Zobacz aktualną listę wycofanych leków przez GIF. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Najnowsza lista z GIF Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 W Sarnowie na autostradzie A1 zderzyło się siedem samochodów. Jedna osoba ranna. Były spore utrudnienia [zdjęcia] Ze sporymi utrudnieniami mierzyli się przed południem kierowcy na autostradzie A1 w naszym regionie. W okolicach Grudziądza i Włocławka doszło do kilku kolizji. 📢 Szał na disco-polo w Zalesiu! Tak się bawiliście na Pięknych i Młodych, Playboys i D-BOMB! W piątek 11 sierpnia na plaży głównej w Zalesiu odbyła się ostatnia impreza wakacji! Liczni goście bawili się świetnie do białego rana. Było wiele rozmaitych atrakcji i koncertów. Zagrali Piękni i Młodzi, D-BOMB oraz Playboys. Mamy zdjęcia z imprezy. Oglądajcie galerię!

📢 Na Bulwarze Filadelfijskim archeolodzy odkrywają skarby dawnego Torunia Ileż niezwykłych rzeczy kryło się pod ziemią na toruńskim bulwarze! Archeolodzy odsłaniający pozostałości zburzonego podczas szwedzkiego potopu kompleksu klasztoru i szpitala św. Ducha, znaleźli nawet fragmenty witraży!

📢 Kolejna gorąca noc w Labie za nami! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście. 📢 TOP 10 ciekawych miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które trzeba odwiedzić Toruń to wspaniałe i turystycznie miasto z ciekawą historią. Nie brakuje tu pomników kultury, muzeów i rozmaitych miejsc do zwiedzania. Ale nie tylko Toruń jest interesujący w regionie, ponieważ także na terenach wokół niego znajdziemy sporo fajnych miejscówek. W galerii pokazujemy TOP 10 miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które naprawdę warto odwiedzić. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Nadmiernie się pocisz? To może być objaw bardzo poważnej choroby! Jakiej dokładnie? Zobacz! Nadmierna potliwość jest częstym problemem coraz większej liczby osób. Choć zwykle towarzyszy to upałom lub przegrzaniu organizmu (zwłaszcza zimą w gorących pomieszczeniach), jednak czasem pojawia się przy stanach chorobowych. Warto wtedy przyjrzeć się stanowi swojego organizmu. A na co może wskazywać nadmierne pocenie się? Dlaczego musimy uważać? Zobaczcie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Masz takie objawy? To znak, że brakuje Ci witaminy K. Sprawdź jej poziom w organizmie Nie od dziś wiadomo, że witaminy pełnią ważną rolę w organizmie człowieka. Ich brak lub niedobór może mieć znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jedną z tych witamin, które pełnią istotną funkcję, jest witamina K. Bierze ona udział w procesie krzepnięcia krwi i reguluje gospodarkę wapniową. Wspomaga także układ sercowo-naczyniowy. Jej niedobór powoduje określone skutki w organizmie. Jakie objawy świadczą o braku witaminy K? Sprawdź!

