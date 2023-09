Przegląd prasy 15.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle kosztuje egzamin i kurs na prawo jazdy. Mamy ceny z Kujawsko-Pomorskiego”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle kosztuje egzamin i kurs na prawo jazdy. Mamy ceny z Kujawsko-Pomorskiego Aby zdobyć prawo, trzeba zainwestować spore, coraz większe pieniądze. Zapłacić trzeba za podstawowy kurs nauki jazdy, a jeśli nie czujemy się jeszcze na siłach – także za dodatkowe jazdy doszkalające, za egzamin państwowy i – w przypadku oblania tegoż - za kolejne podejścia - oraz wreszcie za wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

📢 Dom Roberta Lewandowskiego pod Barceloną wart jest fortunę. Tak urządziła go Anna Lewandowska - zaglądamy do środka! Robert Lewandowski rozpoczął swój drugi sezon w Barcelonie. Razem z ukochaną Anną Lewandowską i córeczkami Laurą i Klarą piłkarz mieszka w niewielkim miasteczku pod Barceloną. Jak Anna Lewandowska urządziła nowy dom? Jak spędza Robert Lewandowski czas wolny? Zaglądamy do środka hiszpańskiej rezydencji bohatera meczu eliminacji Euro 2024 Polska - Wyspy Owcze.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poranna kawa - kiedy najlepiej wypić pierwszą kawę? O tej godzinie lepiej nie pić kawy Kiedy najlepiej pić kawę? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania wykazały, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może także pomóc w odchudzaniu. Eksperci uważają jednak, że kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje Grzegorz Krychowiak właśnie zaliczył mecz numer 100 w reprezentacji Polski. Piłkarz ma luksusowe apartamenty m.in. w Paryżu i Atenach, wcześniej mieszkał także w Sewilli i Moskwie. Zawsze wybiera luksusowe wnętrza, sporo miejsca musi być na garderobę. Tak mieszkają i żyją na co dzień Grzegorz Krychowiak i jego żona Celią Jaunat.

📢 Trzyletnie samochody otrzymujące najniższe oceny awaryjności w rankingu ADAC. Które modele są najmniej podatne na usterki? Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie! 📢 Niewielkie samochody są doskonałe do poruszania się w mieście i charakteryzują się rzadką awaryjnością. Sprawdź tutaj Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Duże rachunki za prąd? Wyłącz te urządzenia, jeśli ich nie używasz, a zaczniesz płacić mniej! Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej? 📢 Najpiękniejsza babcia na świecie. Yazemeenah Rossi i jej fotografie wzbudzają ogromne zainteresowanie Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Poznaj najnowsze stylizacje paznokci na jesień. Które kolory teraz dominują? Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Toruńskie wille opływające luksusem i przepychem są teraz na sprzedanie. Stać Cię na nie? Jesteś ciekawy jak żyją milionerzy z powiatu toruńskiego? Zastanawiasz się jak wyglądają piękne rezydencje, w których mieszkają? Zobacz ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które właśnie dotyczą tego typu nieruchomości z okolic Torunia. Wszystkie wille, opisywane w artykule są obecnie na sprzedaż. 📢 Duża waloryzacja emerytur w 2024. Otrzymamy przynajmniej 178 zł więcej na rękę [TABELA] Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Jaki moment na przejście na emeryturę najlepiej wybrać w 2024? Dowiedz się i zdobądź 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 ZUS ogłosił przyznanie dodatkowej "czternastki". Szczegóły wypłat i daty znajdziesz tutaj Wrzesień to miesiąc, który emeryci polubią szczególnie. Rozpoczęła się bowiem wypłata 14. emerytury. Pieniądze trafią do ponad 9 milionów emerytów i rencistów. W jakich terminach świadczenia dotrze na konta uprawnionych? Zobacz, kiedy można spodziewać się wypłaty 14.emerytury.

📢 Ta luksusowa willa w Toruniu kosztuje 12,5 mln złotych. Zobacz jak jest w jej wnętrzu! W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze. 📢 Przed przejściem na emeryturę otrzymasz 1600 zł co miesiąc. Jest tylko jeden szczegół Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Te auta nie rdzewieją. Poznaj TOP 5 samochodów, które są odporne na korozję! Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Masz bezterminowe prawo jazdy? Sprawdź czy faktycznie nie ma terminu i jak je zatrzymać Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Według tego raportu ADAC, te starsze używane auta są bardzo niezawodne. Sprawdź które! Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 We wrześniu 2023 roku dostępne są tanie mieszkania od komornika w regionie Kujawsko-Pomorskim, z cenami już od 48 000 złotych 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły.

📢 Emerytura z dodatkowym trzynastym świadczeniem od września. Szczegóły dotyczące obliczeń zarówno brutto i netto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Kuloodporna kawa. Połączenie kofeiny i zdrowego tłuszczu da Ci energię na cały dzień. Zobacz jak ją zrobić W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy. 📢 Niedobory kwasów Omega-3 mogą powodować te objawy? Sprawdź czy je masz Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Tyle zarabia się teraz w Wojsku Polskim. W 2023 roku wojsko kusi takimi wypłatami. Mało? W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 Te wyrażenia są charakterystyczne tylko dla regionu Kujawsko-Pomorskiego. Ciekawe, czy jesteś w stanie zrozumieć ich sens W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Te hybrydy są niezawodne w rankingach awaryjności. Które auta hybrydowe się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Które auta w Polsce są najczęściej kradzione? Przygotowaliśmy zestawienie popularnych modeli podatnych na kradzież Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Sklepy, kramy, targi i markety z okresu PRL to fascynujący fragment historii Polski. Archiwalne zdjęcia NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Sprawdźcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach.

📢 Te SUV-y nie tylko zachwycają wyglądem, ale także wyróżniają się niską awaryjnością. Analiza ADAC SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Takie niepozorne objawy daje mały udar. Łatwo go przeoczyć. Jak rozpoznać i czy można przejść nieświadomie? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły!

📢 Nadchodzi znaczna waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą oczekiwać dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Ta zwykła stara pięciogroszówka może być warta fortunę. Jak poznać te monety, które są coś warte? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Przydatne tajne kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się spodobać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z PRL-u? Zyskaj konkretne pieniądze na skarbach z przeszłości Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Jest projekt ustawy uwzględniający emeryturę dla wdów i wdowców. Nawet 7600 zł po małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Nowy bonus za długi staż małżeński jest dostępny dla osób starszych i może wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Te samochody są niezwykle niezawodne! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne auta używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Labie. 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 14.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 14.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Jak mieszka Cleo? Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Zemsta na okrutnych szefach. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych pracodawcach 15.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 15.09.2023. 📢 Kolejny wrześniowy weekend. Co ciekawego dzieje się w Toruniu? Trzeci już weekend września przed nami. W Toruniu jak zwykle dzieje się sporo. Co przygotowano dla mieszkańców? Copernicon, wernisaże, spotkania autorskie to nie wszystko!

📢 Masz problem z tymi owadami w domu? Pomogą goździki i... czosnek! Są też inne sprawdzone sposoby Każdy z nas chciały się zrelaksować i uspokoić w zaciszu swojego domu lub mieszkania. W szczególności po uciążliwym dniu w pracy. Nieraz jednak jest tak, że błogi odpoczynek przerywają latające dookoła nas uciążliwe owady - muchy, komary, muszki owocówki... To wszystko jest uciążliwe przez znaczną część roku. Jest jednak sposób na uciążliwe owady. Jak wykorzystać goździki i czosnek przeciwko owadom w domu?

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Ktoś uszkodził pomnik stojący przy ulicy Polnej w Toruniu. Apelujemy o remont zabytku! Pomnik, który stoi w okolicach Fortu VII, tuż przy drodze na Barbarkę, przez lata był symbolem tajemnicy. Wiadomo, że powstał podczas zaborów, ale nikt nie pamiętał, kiedy i dlaczego. Widniejący na nim napis Steine Rühmen, interpretowany był na różne sposoby. Wreszcie zagadkę udało się rozwiązać, jednak sytuacji pomnika to nie zmieniło. Nadal jest on zapomniany, zaniedbany, a niedawno został zdewastowany.

📢 Najbardziej szkodliwe śniadania. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 14.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 14.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 14.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 14.09.2023 W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pieniądze po zmarłych z rodziny mogą być dziedziczone. Sprawdź szczegóły subkonta. Dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych, jeśli złożysz odpowiedni wniosek. Pamiętaj, aby wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy, żeby nie było za późno. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 14.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 "Twerk show" w Cubano Club Toruń. Na parkiecie było bardzo gorąco! Zobacz zdjęcia! Cubano Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Ostatnio w tym miejscu obyła się impreza tematyczna pn. "Twerk show". Zobaczcie, co się wtedy działo na parkiecie i nie tylko! Było bardzo gorąco! 📢 Masz chorych rodziców? Sprawdź jakie dodatkowe świadczenia finansowe możesz teraz uzyskać Nieubłagane są dane pokazujące, że obecnie około 20% mieszkańców Polski ma ponad 60 lat. Co piąty z nas jest osobą starzejącą się lub w wieku starczym - przede wszystkim są to osoby w wieku emerytalnym (w przypadku kobiet) lub tuż przed nim (w przypadku niektórych mężczyzn). Ich dzieci wciąż pracują, oprócz własnych rodzin i kredytów mają również inne zobowiązania... A przy rosnącej inflacji i stosunkowo niskich emeryturach rodzice wymagają dalszej opieki. Tu jednak takie rodziny nie pozostają kompletnie samotne, w szczególności w przypadku choroby rodzica lub rodziców. Dzieci opiekujące się chorymi rodzicami mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach jest on przyznawany?

📢 Zakaz handlu w niedziele został znowelizowany o nowe przepisy w sierpniu. Jakie konkretnie? Przepisy mają być uszczelnione i to już od 1 sierpnia! Według zapowiedzi, skończy się omijanie zakazu handlu w niedzielę. w jaki sposób dotąd pracodawcy obchodzili przepisy? Jak wykorzystywali ustalenia dotyczące COVID-u? Z tej luki już nie skorzystają! 📢 Mistrz Tatuażu w Kujawsko-Pomorskiem 2023 jest z Chełmna! Rozstrzygnięto plebiscyt Black-Dash Studio Tatuażu i Piercingu z Chełmna z tytułem Mistrza Tatuażu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Kamila i Marek Bielówka, którzy kryją się za tą nazwą - odebrali nagrodę w Warszawie. 📢 Toruń. Polacy i Ukraińcy razem dla bezdomnych! Pomaga też Mychajło Kopacz z Master Chefa, kucharz pasjonat Mieszkający od 25 lat w Toruniu kucharz-pasjonat Mychajło Kopacz to teraz gwiazda programu Master Chef. Odwiedził siedzibę organizacji "Serce Torunia" i podarował pieniądze na zakup pulsoksymetru. Dzięki niemu medycy mogą skuteczniej pomagać osobom bezdomnym.

📢 Joanna Krupa. Tak żyje znana modelka, jurorka Top Model. Zobaczcie zdjęcia Joanna Krupa, światowej sławy modelka wiedzie życie między Warszawą a Los Angeles. Po raz kolejny jest przewodniczącą jury w programie Top Model, w którym wyłaniany jest najlepszy model lub modelka. Modelka jest bardzo aktywna w social mediach. Za ich pośrednictwem publikuje swoje zdjęcia, ale także w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Zobaczcie jak żyje Joanna Krupa. 📢 Mistrzowie parkowania w Toruniu. Nie uwierzysz, jak parkują "święte krowy" "Mistrzowie parkowania" i "święte krowy" to tylko niektóre z potocznych określeń kierowców, którzy zostawiają swoje auta w zabronionych miejscach. Często takie osoby utrudniają życie innym kierowcom lub pieszym. Zobaczcie sami!

📢 Oficjalnie otwarto Kopernikański Ośrodek Integracji na Bielanach. Ma służyć nie tylko studentom UMK W dawnej stacji pomp Nowe Bielany, przez studentów żartobliwie nazywanej "domem muminków", znalazło się miejsce m.in. na galerię sztuki, miejsce wyciszenia czy ogród społeczny. Kopernikański Ośrodek Integracji ma być miejscem nie tylko dla studentów, ale też mieszkańców Torunia, szukających zieleni i spokoju.

📢 Po waloryzacji emerytura w lipcu 2023 roku wyniesie tę kwotę na rękę. Sprawdź! Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Wiesław Jaguś kończy dziś 48 lat. Następców nie widać... [archiwalne zdjęcia] Wiesław Jaguś, były lider i idol kibiców Apatora i Unibaksu, kończy dziś 48 lat. Należał do złotego pokolenia toruńskich żużlowców. Dziś nie udziela się już publicznie. W dniu święta jubilata przypominamy zdjęcia z jego kariery. 📢 Toruń. Boom na działki ROD trwa! Ceny: od 8,5 do 155 tys. zł. Najdroższe są całoroczne Działka w ROD to nadal marzenie wielu ludzi - boom na nie zaczął się w pandemii i trwa. W Toruniu na sprzedaż oferowane są działki w cenie od kilku tysięcy do ponad 150 tys. zł. Uwaga! Pamiętajmy, że nabywamy prawo dzierżawy, nasadzenia i domku, a nie - prawo własności. 📢 Torunianie w telewizji – kogo zobaczymy na ekranach telewizorów tej jesieni? Wraz z jesienią przychodzi wiele premier telewizyjnych. Premiery już za nami. Na ekranach telewizorów zobaczymy Wiktorię Różańską, Szymona Niebieszczańskiego i Mychajło Miszę Kopacza. Każdy z nich występuje w innym programie, lecz łączy ich jedno – Toruń.

📢 Emerytury stażowe. Komu będą przysługiwać i ile będą wynosić? Rząd zapowiada wcześniejsze emerytury już po wyborach Rząd Zjednoczonej Prawicy zapowiada wprowadzenie emerytur stażowych po wyborach 15 października. „Wprowadzimy emerytury stażowe - 38 lat dla kobiet i 43 dla mężczyzn”, tak zapowiada prezes Kaczyński, a minister Malag dodaje, że to „pracownik zdecyduje, czy chce skorzystać z emerytury stażowej, czy chce dalej pracować”. Sprawdzamy, komu będą przysługiwać wcześniejsze emerytury i ile wyniosą.

📢 Nowa prorektor na UMK w Toruniu. Ten wybór może bardzo pomóc uczelni Wakat na fotelu prorektora UMK obsadzony. Ta nominacja jest ważnym sygnałem ze strony władz toruńskiej uczelni. 📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda.

📢 Tanie mieszkania od PKP w Kujawsko-Pomorskiem. Dużo nowych ofert! (wrzesień 2023) We wrześniu PKP wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny atrakcyjne: już od 58 tys. zł za trzypokojowe "M". Do kupienia są lokale w Chełmży, Grudziądzu, Lipnie, Inowrocławiu, Gniewkowie i innych miastach. 📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają pracodawcy. Może znajdziesz coś dla siebie? W Toruniu i okolicy pracodawcy zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. realizator dźwięku, nauczyciel, magazynier i wielu innych. Jakie zarobki oferują pracodawcy? Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co działo się tam podczas ostatnich imprez. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii. 📢 Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku Trwa sezon grzybowy. Grzybobranie to sport narodowy Polaków. W polskich lasach można spotkać wiele odmian grzybów, najpopularniejsze z nich to podgrzybki, borowiki, kurki, maślaki, czy rydze. Nim jednak wybierzemy się w poszukiwaniu grzybów, warto sprawdzić, gdzie z pewnością znajdziemy je w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Wójt gminy Lubicz: "Za swoje słowa zapłaciłem wyrokiem skazującym" Rozmowa z Markiem Nicewiczem, wójtem gminy Lubicz skazanym za pomówienie starosty toruńskiego Marka Olszewskiego, poprzednika w fotelu wójta i dwóch innych osób.

📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" we Wrocławiu. Oni nie zawiedli [zdjęcia] For Nature Solutions Apator Toruń w fatalnym stylu przegrał półfinał PGE Ekstraligi z Betardem. We Wrocławiu nie zawiedli tylko Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek oraz kibice, którzy w dużej liczbie przyjechali wspierać swój zespół. Mamy zdjęcia ze Stadionu Olimpijskiego. 📢 Tak było na dożynkach gminnych w Kamionkach pod Toruniem. Zobaczcie galerię zdjęć W niedzielę, 10 września, odbyły się dożynki w Kamionkach Małych w gminie Łysomice pod Toruniem. Mamy zdjęcia z tego wspaniałego wydarzenia. 📢 Toruń. Chcesz mieć psa? Wybierz się do schroniska dla zwierząt. Tam czworonogi czekają na adopcję Schronisko dla Zwierząt w Toruniu od 60 lat przygarnia czworonogi, które zostały pozbawione domu. Praktycznie codziennie do toruńskiego przytuliska trafiają psy. Znalazły się tu z różnych powodów. Jedne zostały porzucone, inne uciekły. Teraz czekają na chętnych, którzy chcieliby je zaadoptować. Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do schroniska i są gotowe do adopcji.

📢 Zaglądamy do jednej z najmniejszych szkół w Toruniu. "Tu jest jak u dzieci z Bullerbyn" Trudno ją dostrzec, bo jest ukryta w zieleni na nadwiślańskiej skarpie. Samochodem się tu nie dojedzie, dojście do niej wiedzie ostro w górę lub ostro w dół. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat. 📢 Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok? Znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Z jego zapisów można wywnioskować już, które grupy społeczne mają być objęte podwyżkami i różnymi formami wsparcia. Wśród nich można znaleźć zarówno pracowników budżetówki, jak i emerytów i rencistów. Zyskają również rodzice! Ile dokładnie i kto uzyska w 2024 roku?

📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa. 📢 Takie są zniżki dla emerytów i rencistów, o których mogą wcale nie wiedzieć. My wiemy! Oto one Emeryci i renciści mogą skorzystać z wielu zniżek, dzięki którym uda się obniżyć rosnące koszty życia. 📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

