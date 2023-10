Przegląd prasy (15.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają rodzice Roksany Węgiel. Mama jest coraz piękniejsza - piszą internauci [15.10.2023]”?

Prasówka 15.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają rodzice Roksany Węgiel. Mama jest coraz piękniejsza - piszą internauci [15.10.2023] Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [15.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [15.10.2023] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [15.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [15.10.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [15.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo [15.10.2023] Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach!

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [15.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [15.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Twoja wątroba jest zagrożona! To zmiany skórne, ale nie tylko! Takie są manifestacje chorób wątroby Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka! 📢 Te cudowne wille, rezydencje i pałace w Kujawsko-Pomorskiem można mieć! Zobacz, jak żyją milionerzy w regionie Nietuzinkowe wille, rezydencje i pałace - to tu mieszkają milionerzy z regionu kujawsko-pomorskiego. Jesteś ciekawy, ile kosztują tego typu nieruchomości. Sprawdź szczegóły ogłoszeń z portalu OtoDom.pl w naszej galerii.

📢 Ile zarabiają w bankach na tych stanowiskach? Poznaj najlepiej płatne zawody w branży bankowej. Te kwoty motywują do zmiany branży? Branża bankowa od zawsze była jednym z najbardziej dochodowych sektorów gospodarki. Jednak nie każdy pracownik banku ma takie same zarobki. W tym artykule przyjrzymy się różnicom w wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w bankowości, dowiemy się, kto zarabia najwięcej, a także jakie zawody w tej branży przyciągają najlepiej wynagradzanych specjalistów. 📢 Najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Te SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii.

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Masz takie objawy? To skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu. 📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Tak wygląda najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Kaszownik z fontanną, czyli jak został zatopiony ciekawy pomysł zagospodarowania toruńskiego stawu W drugiej połowie lat 70. toruński architekt Adam Kołodziej przygotował plan zagospodarowania Kaszownika. Zabrał się do pracy, korzystając m.in. ze zdjęć zrobionych z wieżowca przy ulicy Warneńczyka. Tymi zdjęciami oraz wspomnieniami się z nami podzielił.

📢 Prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [15.10.2023 r.] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Położne z Torunia. Mamy wskazały najlepsze. Sprawdziliśmy z kim najlepiej rodzić! Wspierają, podpowiadają i przede wszystkim są. Położne odgrywają kluczową rolę przy porodzie, a ich obecność jest bardzo ważna dla kobiet, które zdecydowały się na dziecko. Z kim warto rodzić w Toruniu? Na podstawie wielu opinii stworzyliśmy listę położnych, które są godne zaufania.

📢 Co zarejestrowały fotopułapki na przejściach dla zwierząt? Nie tylko dziki, łosie i sarny... ale i kogoś jeszcze! Zobacz Kierowcy pędzący drogami szybkiego ruchu często nie zdają sobie sprawy, że co jakiś czas przejeżdżają pod albo nad przejściem dla zwierząt. A tam też odbywa się ruch - i to całkiem spory! Co ciekawe, fotopułapki łapią nie tylko lisy, jelenie czy dziki, ale często i człowieka.

📢 Kolarki Pacificu Toruń przybliżyły kibicom swoją dyscyplinę sportu W sobotę 14 października Toruński Klub Kolarski Pacific zorganizował otwarty dzień dla kibiców. 📢 Parkrun Toruń w lasku na Skarpie. Zobacz jak było w sobotę 14 października [zdjęcia] W sobotę, 14 października, po raz kolejny biegacze spotkani się w lasku na Skarpie. Odbył się Parkrun Toruń. Jak zwykle do pokonania był dystans 5 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż.

📢 Międzynarodowy Dzień Drzewa na Bielawach. Rozdawanie sadzonek, gry i zabawy W sobotę,14 października, w Gospodarstwie Szkółkarskim Bielawy obchodzono Międzynarodowy Dzień Drzewa. Lesn icy rozdawali sadzonki. Było też coś dla ciała i ducha. 📢 Ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Wyjątkowe niezawodne auta! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii! 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Koszmarny wypadek! Jego samochód został zmiażdżony! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Dynia i jej cudowne właściwości. Tak wpływa na Twój organizm. Zobacz co zrobić z dyni Dynia to warzywo, które możemy wykorzystywać na wiele sposobów. Jest niewątpliwie królową jesieni. Praktycznie samotnie dojrzewa na polach i ogrodach, gdyż inne warzywa już z nich zniknęły. Dynia oprócz tego, że jest wielka zawiera też całe mnóstwo korzystnych dla organizmu związków i witamin. Dotyczy to zarówno miąższu jak i pestek, które są idealnym dodatkiem do wielu potraw. Co więc zawiera dynia i dlaczego warto ją jeść nie tylko jesienią? Sprawdźcie. 📢 Prezydent Torunia: W sprawie wyroku sądu wiceprezydent Bydgoszczy mówi nieprawdę Naczelny Sąd Administracyjny nie rozstrzygnął sporu Torunia i Bydgoszczy o stawki za śmieci dostarczane do spalarni w drugim z tych miast. Być może trafi on do innego sądu.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 W Kujawsko-Pomorskiem można kupić teraz tanie domy do remontu. Informacje o lokalizacji i cenach Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Tak wyglądał mglisty poranek nad Toruniem. Mamy niesamowite zdjęcia! Piątkowy poranek 13 października przywitał torunian chłodno i mgliście, co uwiecznił nasz fotoreporter na niesamowitych zdjęciach z drona. Lataliśmy nad starówką oraz Rubinkowem, gdzie jesienna mgła stworzyła niepowtarzalny klimat.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 14.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 14.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 "Robuś, to nie piździernik!". Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Trzecia z rzędu porażka hokeistów KH Energi Toruń Kiepski początek hokejowego weekendu: torunianie wracają bez punktów z Jastrzębia, a zdecydowała o tym ostatnia tercja. Liczymy na przełamanie serii porażek w niedzielę na Tor-Torze. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [14.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Kalkulator świadczeń dla emerytów. Sprawdź, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Jesteś samotnym seniorem? Istnieje dla ciebie wiele dostępnych form wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Tak wyglądają wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 Wcześniejsza emerytura jest zależna od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - wyliczenia podwyżek Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle można dostać Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują?

📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Nauczyciele odebrali nagrody od zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Kto został wyróżniony? W siedzibie WOAK w Toruniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczono nagrody w konkursie "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Lumpeksy na starówce w Toruniu. Wstyd czy hit? Sprawdzamy, co oferują i jakich klientów przyciągają Dla jednych to wstyd i symbol upadku starówki, dla drugich - koloryt miasta i miejsce udanych polowań. Jaka jest prawda o lumpeksach na starówce w Toruniu? 📢 Długi weekend w listopadzie w 3 wariantach! Wystarczą jeden lub dwa dni wolne od pracy Długi weekend w listopadzie, a może jeszcze w październiku? Okazuje się, że drobne manewry z dniami wolnymi w pracy wystarczą, aby stworzyć sobie w najbliższych tygodniach aż 3 możliwości przedłużonego urlopu. Sprawdzamy, komu przysługuje dzień wolny od pracy za święto w sobotę i czy zwolnienie chorobowe coś tutaj zmienia? 📢 Motoarena skończyła 15 lat. Tak budowano najpiękniejszy stadion żużlowy świata [archiwalne zdjęcia] Ponad 15 tysięcy miejsc siedzących, ponad 17 tysięcy pojemności razem z miejscami stojącymi, efektowny dach, piękna bryła - Motoarena na dobre wpisała się nie tylko w sportowy krajobraz Torunia. Jeden z najsłynniejszych żużlowych stadionów globu właśnie skończył 15 lat. Mamy dla Was archiwalne zdjęcia z budowy stadionu w Toruniu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Oto osoby, które nie powinny pić herbaty. Takie są skutki uboczne picia jej w dużych ilościach. Oni muszą unikać picia herbaty 13.10.2023 Uwaga! Jeden z najzdrowszych naturalnych napojów nie jest dla każdego. Herbata ma wiele pozytywnych właściwości i zastosowań. Nie wszyscy jednak mogą z nich skorzystać. Oto osoby, które nie powinny pić herbaty. Takie są skutki uboczne picia jej w dużych ilościach. Oni muszą unikać picia herbaty. Kto nie powinien jej pić? Sprawdź szczegóły!

📢 Oferty pracy w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo poszukują pracodawcy Październik to dobry czas na zmianę pracy. Tak przynajmniej wynika z ogłoszeń. Chętnych pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników nie brakuje. Poszukiwani są między innymi nauczyciele, mechanik, kelner i wielu innych. Jakie zarobki oferują pracodawcy? Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w Kujawsko-Pomorskiem. Oto najnowszy przegląd Jak wyglądają obecne ceny tanich domów do remontu w województwie kujawsko-pomorskim? Zobaczcie sami! Oto nasz najnowszy przegląd tego typu nieruchomości z regionu. Wszystkie ogłoszenia, które opisujemy w artykule pochodzą z serwisu OtoDom.pl.

📢 Crystal Park w Ostaszewie skończył 17 lat. Zakłady poszukują pracowników. Co oferują? (Październik 2023) Crystal Park w Ostaszewie pod Toruniem skończył 17 lat. Kiedyś było to japońskie zagłębie producentów elektroniki. Dziś w PSSE działają głównie firmy z polskim kapitałem. Wiele z nich szuka obecnie pracowników. Kogo konkretnie i co oferują? Sprawdzamy. 📢 Toruń. Znów nastolatki na starówce pijane do nieprzytomności! "Co się dzieje z tymi dzieciakami?!". Problem jest ogólnopolski Nie mogła chodzić ani mówić, tak była pijana... Nastolatką w takim stanie kilka dni temu zajęli się municypalni. Ze starówki dziewczyna trafiła do szpitala. Takie przypadki w Toruniu wciąż się powtarzają. Problem jest ogólnopolski - wynika z policyjnych statystyk. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Znowu ofercie są bardzo pożądane Ursusy i przyczepy W październikowych przetargach Agencji Mienia Wojskowego znowu jest dużo sprzętu rolniczego. Do kupienia są ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy. 📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy. 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów. Ich inteligencja jest niepodważalna. Sprawdź jakie rasy psów są najinteligentniejsze 23.01.23 Najmądrzejsze rasy psów to takie, które się najszybciej uczą i są wierne. Według naukowców zgłębiających psią naturę są rasy, które wyróżniają się swa inteligencją na tle innych ras. Które rasy psów są najmądrzejsze? Które uczą się najszybciej i co potrafią zrobić? Oto lista najmądrzejszych psich ras. Potwierdzają to liczne badania naukowców zajmujących się psią inteligencją. Oto ich ranking.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

