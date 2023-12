Przegląd prasy 15.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się!”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.12.23

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Te Polki zarabiają najwięcej! Wiemy, ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Cierpisz na tę chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Grudniowa waloryzacja emerytur 2023. Tyle seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Emeryci mogą liczyć na spory zwrot pieniędzy w 2024 roku. Ile wpłynie na konto i kiedy? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź. 📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Te paznokcie są najmodniejsze w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Sprawdź te SUV-y - są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Na te zmiany lepiej się przygotuj! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Dodatkowe 1000 zł dla TYCH osób w 2024 roku. Zobacz co trzeba zrobić i kto dostanie te pieniądze Od 1 października polscy obywatele mają powody do radości, ponieważ w życie wchodzi nowe świadczenie finansowe w wysokości 1000 złotych. Czy to kolejny krok rządu w trosce o sferę edukacyjną czy jedna z wielu inicjatyw mających poprawić standard życia Polaków? Oto, co warto wiedzieć o tym dodatku. 📢 Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja w Kujawsko-Pomorskiem Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Dodatek 1100 zł otrzymają na dziecko nawet studenci. Zobacz, co trzeba zrobić, żeby go odebrać Finansowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w Polsce to temat, który przyciąga uwagę wielu rodziców. Jednym z ciekawych rozwiązań jest dodatek na dziecko w wysokości ponad 1100 zł, który nawet studenci mogą otrzymać. Jakie są warunki i co zrobić, aby skorzystać z tego dodatku?

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Stare, ale bezawaryjne samochody, które są warte zainteresowania. Zobacz, które starsze modele warto kupić i cieszyć się jazdą Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź! 📢 Tak żyje Kasia Tusk Cudna. Córka premiera swoje życie związała z Trójmiastem. Prowadzi bloga Make Life Easier Kasia Tusk szerzej została przedstawiona opinii publicznej w czasie, kiedy Donald Tusk była po raz pierwszy premierem w w latach 2007–2014. Wtedy też rozpoczęła się jej celebrycka kariera. W 2007 roku wzięła udział w piątej edycji Tańca z gwiazdami. Wychowywała się w Sopocie, gdzie mieszka do dziś wraz z mężem i dwiema córkami. Córka Donalda Tuska jest współautorką bloga Make Life Easier, którego założyła ze swoją szwagierką Zofią Cudny. Na Instagramie ma rzesze obserwujących. . Zobacz, jak na co dzień żyje i mieszka Kasia Tusk.

📢 Psy do adopcji w Toruniu czekają w schronisku na nowy dom na święta! W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 WAŻNE! Nadchodzą zmiany w emeryturach! Od grudnia niższe świadczenie przez nowe limity. Jakie? Emerytury to temat, który dotyczy wielu z nas. Od grudnia 2023 roku czekają nas istotne zmiany, a nowe limity dla wcześniejszych emerytów mogą wpłynąć na wysokość naszych świadczeń. Sprawdźmy, jakie konkretne zmiany nas czekają i jak możemy się do nich przygotować.

📢 Prawie 900 złotych dodatku do pensji za pracę. Kto może liczyć na takie pieniądze? Praca w nocy nie należy do najprzyjemniejszych. Na szczęście pracownicy, którzy swoje zadania wykonują w godzinach nocnych mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Może ono wynieść nawet kilkaset złotych do pensji. Co trzeba zrobić, by otrzymać specjalny dodatek za pracę w nocy? 📢 25 lat stażu pracy i aż tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [15.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [15.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [15.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście. 📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii [15.12.2023] Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [15.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [15.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem - zobaczcie zdjęcia [15.12.2023] Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [15.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [15.12.2023] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt. 📢 Toruń. Kierowca MZK usłyszał zarzuty za śmierć emerytki na pasach. Nie przyznaje się do winy! We wtorek (12 grudnia) Grzegorz D., kierowca autobusu MZK w Toruniu, usłyszał w prokuraturze zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego na pasach przy ul. Dziewulskiego. Nie przyznaje się do winy. Pracować na razie nie będzie, bo dostał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. 📢 "Życie jest podróżą". Laureaci konkursu odebrali nagrody Laureaci regionalnego etapu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. ,,Życie jest podróżą” odebrali nagrody podczas uroczystości w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

📢 Powstaje film o Miss Ukrainy - w Toruniu spotkała się z wolontariuszami i uchodźcami Angelina Usanova od kilku miesięcy w różnych zakątkach świata spotyka się z ukraińską społecznością, by wesprzeć rodaków i rozmawiać o ich sytuacji. 14 grudnia Miss Ukrainy odwiedziła Toruń, gdzie m.in. przygotowywała dary dla potrzebujących, a także przekazała książkę swojego autorstwa Książnicy Kopernikańskiej. 📢 Renta alkoholowa - ile wynosi i jak załatwić w 2024 roku? Oto warunki, które musisz spełnić. Tak działa świadczenie dla uzależnionych Świadczenie znane pod nazwą renta alkoholowa to forma wsparcia przysługująca osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy z powodu swojego nałogu. Aby jednak ZUS przyznał pieniądze, konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Kto będzie mógł pobierać rentę alkoholową?

📢 Targi Pracy w toruńskim gastronomiku. Sprawdź, kto szuka młodych do pracy Na czym polega służba więzienna, czym zajmuje się leśniczy i co na co dzień robią terytorialsi - tego wszystkiego dowiedzieli się w czwartek uczniowie toruńskich szkół. Młodzież wzięła udział w Targach Pracy w toruńskim gastronomiku.

📢 Znamy finał sądowego sporu Roman Karkosik kontra Polski Związek Motorowy Po dziesięciu latach wreszcie finał sporu o nieszczęsny finał Falubaz Zielona Góra - Unibax Toruń. Roman Karkosik i Polski Związek Motorowy zawarli umowę, ponad milion złotych popłynie do polskich klubów żużlowych. 📢 Idziesz na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach. 📢 Niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo ciekawych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? 14.12.2023 Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie poniżej ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy do remontu. Za tyle je obecnie kupisz! Ile trzeba wydać na najtańsze domy w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co ostatnio działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Hex Club Toruń! 📢 Grzegorz Braun i Sejm, czyli internauci znów nie zawodzą. Wysyp memów zalewa sieć Nowa kadencja Sejmu bez wątpienia różni się od poprzednich. Mamy nowych parlamentarzystów i pierwsze skandale. Zmienił się też język debaty, a streamy obrad przyciągają tłumy. Efekt? Wysyp sejmowych politycznych memów. Od wczoraj zdominował je jednak Grzegorz Braun.

📢 Skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 Nietypowe objawy raka trzustki. Nowotwór, który bardzo trudno wyleczyć W tym artykule omawiamy najczęstsze objawy raka trzustki. Ten rodzaj nowotworu należy do grupy chorób, w której rokowania najczęściej są złe. Leczenie nowotworu trzustki jest trudne, choroba daje o sobie znać na ogół w momencie, gdy jest już średnio lub mocno rozwinięta. Dość często pojawia się w momencie, gdy zaatakowane są inne organy. Z materiału dowiesz się, jakie są objawy nowotworu trzustki oraz kto znajduje się w grupie ryzyka.

📢 Toruń. Do więzienia za śmierć psa Bobika! To ostateczny wyrok dla Pawła A. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem Na 2 lata trafi do więzienia Paweł A., opiekun psa Bobika z Torunia, który doprowadził do jego śmierci. To już prawomocny, ostateczny wyrok. Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił po apelacji, że podtrzymuje orzeczenie sądu I instancji.

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Korzystna zmiana w przepisach dla emerytów, dzieci i zatrudnionych Z początkiem września w życie weszły nowe przepisy dotyczące wielu sfer życia. Ich skutki odczują zarówno emeryci oraz pacjenci, jak i pracownicy i przedsiębiorcy. Jakie kluczowe zmiany rozpoczęły się wraz z końcem wakacji?

📢 Pogrzeb policjanta z Wrocławia - Ireneusza Michalaka. Zmarł po postrzale zadanym przez Maksymiliana F. Na Bardzką przybyły tłumy O godzinie 10:00, 14 grudnia, na cmentarzu przy ul. Bardzkiej odbył się pogrzeb aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka. Policjant zginął na służbie podczas przewożenia do aresztu zatrzymanego. W uroczystościach wzięły udział tłumy. 📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Pomoc sąsiedzka za opłatą? Wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Wielu emerytów otrzyma zwiększony dodatek w grudniu. Sprawdź szczegółowe informacje Wiele osób może być zaskoczonych tą nieoczekiwaną wiadomością. W grudniu 2023 roku, emeryci mogą spodziewać się wyjątkowego prezentu przed Świętami. To nie jest żart – chodzi o rewelacyjną rewaloryzację emerytur, która stanie się faktem. 📢 Niesamowite wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 To jest mało znany dodatek 600 zł, i to bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły! W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule!

📢 Toruń. Co z kamienicą przy Franciszkańskiej? Miała się tam mieścić marszałkowska instytucja W listopadzie zakończył się remont, należącej do samorządu województwa, kamienicy przy Franciszkańskiej 12. Prace kosztowały około 2 milionów złotych. Niebawem ma się tam wprowadzić jedna z marszałkowskich instytucji.

📢 Wielkie pieniądze dla lokalnych grup działania rozdane. Odznaki dla sołtysów Z umowami na miliony euro wyjechali z Torunia przedstawiciele lokalnych grup działania. Uruchomiony został kolejny marszałkowski budżet obywatelski. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 14.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 14.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 14.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 14.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 14.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 14.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź! 📢 Jakie nowe ronda powstaną w Toruniu w 2024 roku? W Toruniu przybywa rond. Takie rozwiązania są chwalone przez kierowców, bo nie tylko zmniejszają korki, ale i zwiększają bezpieczeństwo na ulicach. Sprawdziliśmy, czego w tym temacie możemy się spodziewać w przyszłym roku. 📢 Aneta Rygielska, pięściarka Pomorzanina, ma złoty medal i złote serce Pięknym gestem popisała się zawodniczka Pomorzanina Toruń Aneta Rygielska krótko po zdobyciu mistrzostwa Polski w boksie.

📢 Tak błyszczy starówka w Toruniu! Stare miasto rozświetliły bożonarodzeniowe ozdoby Od 6 grudnia centrum Torunia rozświetlają setki świątecznych ozdób. Bożonarodzeniowego klimatu miastu będą dodawać do stycznia. Jak się prezentują po zmroku? Sprawdźcie w galerii! 📢 Doniesienia o świerzbie w jednej z toruńskich podstawówek. Jak wygląda sytuacja w placówce? Otrzymaliśmy wiadomość od zaniepokojonych rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu, że w placówce rozprzestrzenia się świerzb. Wśród nich pojawiły się pogłoski o braku reakcji dyrekcji. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie bliżej. Przy tej okazji powracamy także do tematu legionelli, by sprawdzić, jak rozwija się sytuacja. 📢 Na świątecznym stole nie może zabraknąć maku. Jest ważny powód. Przygotuj makowiec, kutię albo inne, pyszne ciasta z makiem Świąteczna kutia czy makowiec to tradycyjne słodkości, które pojawiają się na wigilijnym stole. Nie bez przyczyny, bo mak ma w polskiej tradycji wymiar symboliczny. Warto przygotować ciasto lub deser z makiem w roli głównej, aby uczcić tradycję. Przedstawiamy najlepsze przepisy na makowe słodkości.

📢 Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia Sześć osób usłyszało zarzuty działania w narkotykowym biznesie. Cztery zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kg zakazanych środków i kilkanaście tysięcy litrów płynnego produktu do wytwarzania narkotyków oraz ujawnili laboratorium produkujące środki odurzające. To efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu. 📢 Tak mieszkają bezdomni w Polsce. Będziecie zszokowani! Oto wnętrza pomieszczeń, w których nocują Koczują w pustostanach, na dworcach, klatkach schodowych, bunkrach, a nawet zsypach na śmieci. W namiotach i szałasach, które pobudowali z rzeczy znalezionych na śmietnikach przechowują swoje najcenniejsze skarby. Rzeczy, które używają na co dzień, często sentymentalne pamiątki, które tylko dla nich mają szczególną wartość. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia wykonane wspólnie z patrolami policji lub straży miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy oraz Gdańsku. Zobaczycie miejsca, w których bezdomnie spędzają zarówno zimę, jak i takie, w których mieszkają nawet po kilkanaście lat.

📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach! 📢 Toruń. Wernisaż wystawy „Na krzywe drzewo”. Zobacz, jak było! We wtorek (12.12) w toruńskim Dworze Artusa odbył się wernisaż grupy twórczych przyjaciół „Na krzywe drzewo”. 30 lat temu poznali się na studiach na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 📢 Pies to nie prezent. Czy toruńskie schronisko wstrzymuje adopcje na świąteczny czas? Już od wielu lat głosi się, że żywe stworzenia nie są prezentem, a członkiem rodziny. Ich posiadanie wiąże się z wieloma obowiązkami, a także wydatkami. Aby zwiększać tę świadomość, białostockie Schronisko dla Zwierząt zawiesiło adopcję na czas świąt Bożego Narodzenia. Czy w Toruniu także nie zaadoptujemy zwierzęcia w tym okresie?

📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni. 📢 Odzyskaj sporą kwotę od Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby otrzymać zwrot pieniędzy dla emerytów Niespodziewane korzyści dla emerytów! Polski Ład przynosi zwroty z podatku. Sprawdź, jak odzyskać znaczną kwotę od Urzędu Skarbowego i skorzystaj z szybkich rozliczeń! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zobacz zdjęcia Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Oto zdjęcia.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Przedwojenny Toruń w kolorze. Tak niesamowicie wyglądał! Ciekawe zdjęcia, historie i szczegóły Przedstawiamy Państwu kolejny zestaw pokolorowanych zdjęć z międzywojennego Torunia. Pewnie nie oddają one wiernie kolorów tamtego miasta, pozwalają jednak spojrzeć na nie pod innym kątem. Na kolorowanych zdjęciach często pojawiają się bardzo interesujące szczegóły...

📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei