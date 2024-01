Przegląd prasy (16.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze”?

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.01.24

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy najnowsze zdjęcia z Hex Club Toruń! Hex Club Toruń to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Jak zwykle, było bardzo gorąco! Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Piękne panie na imprezach w Cubano Club Toruń. Oto przegląd zdjęć! Przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie wybranych zdjęć z imprez w Cubano Club Toruń w listopadzie i grudniu. Na parkiecie, jak zwykle, nie zabrakło pięknych pań. Zobaczcie sami!

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabójstwo pod Toruniem? W gminie Lubicz znaleziono zwłoki 69-latki! W poniedziałek 15 stycznia w gminie Lubicz znaleziono zwłoki 69-letniej kobiety. Czy to skutek awantury, do której doszło wcześniej? 📢 Podwyżki dla nauczycieli. Znamy terminy! Ile dostaną nauczyciele? Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku?

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [16.01.2024 r.] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [16.01.2024 r.] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [16.01.2024 r.] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [16.01.2024 r.] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [16.01.2024 r.] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [16.01.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [16.01.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [16.01.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę [16.01.2024 r.] Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność! 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [16.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Nie będzie tych leków w aptekach? Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę Czy w aptekach zabraknie niektórych lekarstw? Jest takie niebezpieczeństwo. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listą antywywozową. Znalazło się na niej ponad dwieście lekarstw. Oznacza to, że te leki są zagrożone brakiem dostępności. Jakich lekarstw może zabraknąć w aptekach?

📢 Ceny energii 2024 zostały już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Takie pieniądze wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Urząd Skarbowy odbiera pieniądze za abonament! To ponad 20 mln zabranych dłużnikom. Musisz wpuścić kontrolera Poczty Polskiej? Urząd Skarbowy ściągnął od osób niepłacących abonament RTV ponad 20 mln złotych! I to w niepełny rok, bo dane te są za okres od stycznia do końca października 2023 roku. Co więcej, wobec aż 9,5 tysiąca tytułów wykonawczych wszczęto postępowania egzekucyjne. Kogo przede wszystkim dotykają te sprawy? Urząd Skarbowy ściąga należności od osób, które już kiedyś zarejestrowały swoje odbiorniki radiowe oraz telewizyjne, a dopiero po tym czasie przestały opłacać należny abonament RTV. Jeśli bowiem nie pozbyły się urządzeń, obowiązek ten cały czas na nich ciążył. Kto kontroluje posiadanie przez nas urządzeń? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia!

📢 Takich podwyżek seniorzy mogą się spodziewać już w marcu? Wiemy, ile wyniesie waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Idą duże zmiany dla milionów emerytów! Co zmienią obietnice Donalda Tuska? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 1100 zł dodatku dla emerytów do świadczenia! Zobacz, na jakich zasadach można go uzyskać? W minionym niedawno roku emerytury w Polsce przeszły przez waloryzację, co wpłynęło na minimalne renty i świadczenia dla seniorów. Sprawdźmy, ile pieniędzy otrzymają emeryci w tym roku oraz jakie dodatki mogą zyskać.

📢 Dodatek mieszkaniowy dla polskich seniorów. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać? 📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Oto stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Monety i banknoty PRL 2024. Jedna moneta jest za ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź! Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u?

📢 Miliony Polaków dostaną dodatkowe pieniądze w 2024 roku. Zobacz, kto otrzyma przelew na konto Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stają się źródłem dodatkowych środków finansowych dla milionów Polaków w 2024 roku. Program oszczędnościowy, współtworzony przez pracownika, pracodawcę i państwo, przynosi korzyści nie tylko podczas emerytury. W tym artykule przyjrzymy się, kto może spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki na swoim koncie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z rządowych dopłat. 📢 500 złotych bonusu finansowego dla tych seniorów w 2024 roku. Sprawdź, czy dostaniesz przelew Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 Modne paznokcie 2024. Jakie trendy będą dominować w tym roku? Piękne paznokcie to przede wszystkim zdrowe paznokcie. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie porady, jak o nie zadbać, by były mocne i niełamliwe. A przy okazji zbadaliśmy, jakie trendy będą dominować w 2024 roku!

📢 Kiedy nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo obowiązuje wiek ochronny W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą? 📢 Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku ma 35 lat. Zobacz, jak świętowano ten jubileusz Wykładem otwartym promującym książkę "Czarny motyl" zainaugurowano w poniedziałek obchody 35-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 📢 Toruń. Znów pijana do nieprzytomności 14-latka w centrum i konieczna karetka! Smutna seria trwa... 14-letnia dziewczynka na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu była tak pijana, że strażnicy musieli wezwać karetkę - straciła przytomność. To już kolejny tak drastyczny przypadek. Z nastolatkami jest coraz gorzej?

📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Zobaczcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Stypendia dla studentów rozdane! Pieniądze od miasta otrzymało 48 najlepszych W poniedziałek, 15 stycznia w toruńskim Domu Harcerza wręczono stypendia dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uhonorowano 48 najlepszych. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024. 📢 Zamienił pan Walerian kamienicę z Bydgoskiego Przedmieścia na fabrykę na Mokrem Sto dwadzieścia lat temu, na placu nazwanym później Bankowym, czyli obecnym placu Rapackiego, rozpoczęła się budowa banku, czyli obecnego Collegium Maximum UMK. Zgadza się, dzieje toruńskich ulic, placów i budynków bywają skomplikowane. Dość już jednak o tym, bo nam się pali do tego, aby zobaczyć, co się w tych budynkach kiedyś działo. Szczególnie, że one również się paliły.

📢 Toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zakupiło nowoczesne pojazdy 13 nowych pojazdów zakupiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu. Są nowoczesne i bardziej ekologiczne. 📢 Sklepy wycofują produkty 15.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 15.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 15.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te rasy kotów kochają Polacy! 15.01.2024 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. 📢 Dachowanie w Brzozówce w gminie Obrowo. Auto wpadło do głębokiego rowu 15 stycznia 2024 r. o godz. 8.24 samochód osobowy wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Wypadek wyglądał groźnie. Na szczęście, nie było poszkodowanych.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Tak wygląda wnętrze zamku krzyżackiego w Świeciu po remoncie. Zobacz zdjęcia i wideo Nowe oblicze świeckiego zamku mogą już oglądać turyści. Ale tylko przez krótki czas. Wkrótce obiekt ma przejść trzeci etap remontu. Zdjęcia i wideo z wnętrza zamku zobaczyć możecie w tym materiale.

📢 Już od 56 tys. zł! PKP tanio sprzedaje mieszkania! Oferty w Chełmży, Grudziądzu, pod Bydgoszczą i nie tylko Kawalerka za 56 tys. zł? Trzypokojowe mieszkanie za 110 tys. zł? Tak, to możliwe! PKP dalej wyprzedaje mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. W styczniu są nowe oferty z Chełmży, Grudziądza, spod Bydgoszczy i nie tylko. 📢 Masz te objawy? To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego?

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 15.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Będzie niższa waloryzacja emerytur niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 15.01.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 15.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 15.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 15.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Zarabiasz mniej niż wskazują te limity? Możesz liczyć na dodatek osłonowy 2024! Co się zmieniło? Nowy sejm wprowadził te zmiany Jest już nowa odsłona dodatku osłonowego na 2024 rok. Maksymalny limit oznacza spore wydatki dla budżetu - ponad 2 miliardy złotych! Ze wsparcia może skorzystać nawet 7 milionów gospodarstw domowych, a zmianie ulegnie wysokość dodatku. Ile wyniesie dodatek osłonowy 2024? Co z limitami dodatku? To powinieneś wiedzieć!

📢 Toruń. Tu znajdziesz pracę. Zobacz najnowsze oferty. Sprawdź ile możesz zarobić Styczeń to dobry czas na zmianę pracy. Tak przynajmniej wynika z ogłoszeń. Chętnych pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników nie brakuje. Poszukiwani są między innymi nauczyciele, księgowy, referent i wielu innych. Jakie zarobki oferują pracodawcy? Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Zobacz, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Abonament RTV obowiązkowy? Możesz oglądać bez opłat, a kontrolerzy nic Ci nie zrobią! Czy można uniknąć zapłaty opłat abonamentowych RTV? Niepłacenie obowiązkowego abonamentu RTV jest stałym, często podnoszonym problemem. W teorii uiszczenie opłaty abonamentowej RTV obowiązuje każdego Polaka mającego radio lub telewizor. Unikanie abonamentu jest jednak częstą bolączką kontrolerów. Wysokość opłaty abonamentowej RTV jest wcześniej znana, ewentualne podwyżki abonamentu zdarzają się rzadko. Obecnie wielu Polaków stara się uniknąć uiszczenia opłaty, posiadając niezarejestrowany odbiornik RTV. Jakie jest miejsce abonamentu RTV w domowym budżecie? Czy jest możliwe zwolnienie z opłat? Czy można liczyć na zniżki na abonament? Kiedy muszę płacić abonament RTV?

📢 Tak zarabiają budowlańcy! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Dziesięciogroszówka kosztuje aż 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Zobacz szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 Schronisko Cztery Łapy może zostać zamknięte! Potrzebna pilna pomoc Fundacja Cztery Łapy działa na rzecz zwierząt nie tylko tych domowych. Pod ich opiekę trafiają także te dzikie. W ostatnim czasie Cztery Łapy poinformowały, że schronisko może zostać zamknięte. Walka o los zwierząt trwa. Pomoc potrzebna jest na już!

📢 Do czterech razy sztuka. KH Energa wreszcie ograł Podhale. Tak kibicowaliście na Tor-Torze! Torunianie w tym sezonie nie mogli znaleźć sposobu na Podhale Nowy Targ. W niedzielę wreszcie się udało i dzięki wygranej 3:1 KH Energa awansował w tabeli Tauron Hokej Ligi. 📢 Do tych ludzi uśmiechnie się szczęście w drugiej połowie stycznia 2024 roku. Horoskop zodiakalny na najbliższe dwa tygodnie HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Zatrudnieni w Polsce mogą liczyć na te dodatki finansowe do pensji. Pracodawcy są pod ścianą. Kto dostanie 300 zł plus? Wynagrodzenie pracownika to nie tylko kwestia wypłaty, ale także szereg dodatkowych uprawnień, które pracodawcy są zobowiązani spełniać. Jednym z istotnych aspektów są dodatki, które często są pomijane przez pracowników. Od listopada 2023 roku polscy pracownicy otrzymują rozszerzone wsparcie, obejmujące nie tylko dofinansowanie okularów. Na co jeszcze można liczyć?

📢 Najpopularniejszy dermatolog w Toruniu. Tych lekarzy najczęściej wybierają pacjenci w toruńskich gabinetach Wiosna to dobry czas na to, by lepiej przyjrzeć się swojej skórze. Kłopoty w tej dziedzinie ma coraz więcej osób. Często na skórze widać, to co dzieje się wewnątrz organizmu. Oto zestawienie najlepiej i najczęściej ocenianych dermatologów w Toruniu. Oparliśmy się na opiniach zamieszczonych przez użytkowników na portalu ZnanyLekarz.pl. Który dermatolog jest najpopularniejszy w Toruniu? 📢 Wypadek na DK55 pod Grudziądzem. W zderzeniu dwóch samochodów ucierpiały cztery osoby Poważny wypadek dwóch samochodów na drodze krajowej nr 55 na wysokości wsi Zarośle w powiecie grudziądzkim. Ranne zostały cztery osoby. Trasa relacji Grudziądz - Kwidzyn była zablokowana. 📢 Pchli targ w Toruniu. Kto się pojawił, co można było kupić? 14 stycznia to niehandlowa niedziela, a więc w Toruniu, na parkingu przy ulicy Grudziądzkiej odbył się pchli targ.

📢 Wychudzony, skrajnie wyczerpany pies w pseudobudzie, a wokół pełno odchodów. Interwencja Toruńskiego TOPZ Głodny pies trząsł się z zimna. Jego ciało wyglądało jak szkielet. Zwierzę było przywiązane krótkim łańcuchem do budy. Taki widok zastali przedstawiciele Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Pies został odebrany właścicielom w asyście policji.

📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Studniówka 2024. Szalona zabawa maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] W sobotę 13 stycznia na studniówce w hotelu "Filmar" bawili się maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów nowym roku! 2760 zł dodatku dla seniorów w 2024. O jakie świadczenie chodzi? Rząd planuje znaczną waloryzację emerytur w 2024 roku, przewidując wzrost świadczeń o 12,3 proc. Choć niższa niż w poprzednim roku, to nadal dwucyfrowa podwyżka. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości dla emerytów – wprowadzono także nowe świadczenia, w tym stałą 14. emeryturę oraz tajemnicze "świadczenie ratownicze" w wysokości 230 zł miesięcznie.

📢 Różowych skrzyneczek w Toruniu coraz więcej. Gdzie można z nich skorzystać? Ubóstwo menstruacyjne to problem, który dotyka osób menstruujących w każdym wieku. Fundacja Różowa Skrzyneczka walczy z wykluczeniem w całej Polsce. I w Toruniu skrzyneczek ze środkami higienicznymi pojawia się coraz więcej, aby dostępność do nich była powszechna.

📢 CUK Anioły Toruń - Volley Team Żychlin. Trzy sety. Kibice byli zadowoleni [zdjęcia] W 15. kolejce II ligi siatkarzy CUK Anioły Toruń podejmowały Volley Team Żychlin. Spotkały się lider z siódmą drużyną. 📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową.

📢 [Studniówka 2024. Maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się "U Jagody" zdjęcia} W Domu Weselnym "U Jagody" bawili się maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 📢 Takie tanie działki można kupić w powiecie toruńskim. Zobacz przegląd ogłoszeń Ile kosztują obecnie najtańsze działki budowlane, które można kupić w powiecie toruńskim? Gdzie się znajdują? Czy są uzbrojone? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym materiale. Więcej szczegółów ogłoszeń z portalu OtoDom.pl w galerii.

📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj 19.12.2023 Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia...

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Dom Leppera znów wystawiony na sprzedaż. Te wnętrza robią wrażenie! Tak wygląda w środku! Oto dom szefa Samoobrony! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory - położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Zobacz, jak mieszkał!