Przegląd prasy 16.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 16.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sparing Elana Toruń - Wda Świecie. Padł jeden gole, ale emocji było dużo [zdjęcia] W sobotnie popołudnie Elana Toruń w meczu sparingowym podejmowała Wdę Świecie.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Czy nadchodzące wybory samorządowe przyspieszą przebudowę toruńskiego bulwaru? Archeolodzy badający pozostałości kompleksu klasztoru świętego Ducha przebadali stanowisko georadarem. Wyniki badań są opracowywane, już teraz zapowiadają się jednak obiecująco. Wykopaliska zajmują raptem 10 procent powierzchni toruńskiego bulwaru. Poza postawionym przez archeologów ogrodzeniem, trwają prace budowlane, prezydent Zaleski poprosił szefostwo zajmującej się przebudową nabrzeża firmy o zintensyfikowanie prac, aby udało się je zakończyć do kwietnia przyszłego roku.

Prasówka 16.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto oryginalne i dziwne nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź tę listę! Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Kiedy zapłacimy więcej za energię? Jest decyzja rządu. Anna Moskwa o nowych rocznych limitach zużycia prądu 10 lipca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tej nowelizacji było podwyższenie rocznego limitu zużycia prądu. Inaczej mówiąc, teraz dłużej poczekamy do tego, aż zaczniemy więcej płacić za prąd. Jakie teraz obowiązują limity? Kogo dotyczą? 📢 O tym nie wiesz! Tajne kody na telefon. Android uruchomi ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Rejestrujesz się do lekarza? Od 14 lipca obowiązują nowe zasady! Tak teraz potwierdzisz swoją tożsamość To już od 14 lipca 2023 roku oficjalnie ma obowiązywać przepis pozwalający na to, aby aplikacja mObywatel była uznawana za trzeci już dokument, którym można potwierdzić tożsamość. Ma działać obok dowodu osobistego oraz paszportu. Co istotne, ta aplikacja ma być uznawana przy rejestracji w szpitalu lub u lekarza na takich samych zasadach jak wspomniane fizyczne dokumenty. Co dokładnie warto wiedzieć o nadchodzących zmianach? 📢 Dieta bezcukrowa. Co można i czego nie można jeść, gdy chcemy pozbyć się cukru z jadłospisu Nadmierne spożycie cukru może przyczyniać się do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Zarówno w obszarze zdrowia fizycznego, jak i mentalnego. Czy warto przejść na dietę bezcukrową? Zwracamy uwagę na produkty, które zawierają znaczną ilość tego węglowodanu, aby ograniczyć występowanie schorzeń takich jak otyłość, cukrzyca i choroby układu krążenia. W tym artykule dowiemy się, co można jeść, a co ograniczyć, gdy chcemy przejść na tego typu dietę.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania? 📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 To będzie twoja emerytura w przyszłości. ZUS przeliczył stan kont i możesz sprawdzić hipotetyczne świadczenie. Oto, jak to zrobisz! Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji danych a kontach ubezpieczonych przyszli emeryci mogą się dowiedzieć, jakie środki zdołali już zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy!

📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Masz problem z nadpotliwością? Jest na to dobry sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem!

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Bonusy zamiast podwyżek dla nauczycieli? Od 1 lipca 2023 roku zyskują również mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek?

📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile kosztują? Najdroższe sprzedasz za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Specjaliści przyjmują bez skierowania. Do kogo dostaniesz się od razu? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 10-letnie samochody osobowe - te mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Ważne emerytalne dodatki przysługują seniorom z ZUS. Nikt o tym głośno nie mówi! Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły!

📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Limity wypłat z banku 2023. Jedynie takie kwoty wypłacisz z Millennium, PKO BP i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie! 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych. 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Nowy dodatek 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Zobacz szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska? Zobacz!

📢 Ogrodowe Spotkanie z Piosenką Francuską w Toruniu. Zobaczcie, jak było! [zdjęcia] W sobotę (15.07) już po raz 14. w Toruniu odbył się Koncert Piosenki Francuskiej. Oto zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Co robić, gdy dziecko się zadławi - radzimy jak postąpić w sytuacji kryzysowej Jeżeli twoje dziecko ma problemy z zadławieniem, konieczne jest natychmiastowe i skuteczne udzielenie mu pierwszej pomocy. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki, co zrobić w sytuacji, gdy maluch zacznie się dławić.

📢 Armagedon Active Toruń. Ekstremalne bieganie na Barbarce. Zobaczcie zdjęcia! W sobotę miłośnicy ekstremalnego biegania spotkali się na Barbarce. Tu zorganizowano Armagedon Active Toruń, czyli bieg z przeszkodą, a dodatkową była wysoka temperatura. To prawdziwe wyzwanie, ale chętnych nie zabrakło. Zobaczcie zdjęcia z Armagedon Active Toruń 15 lipca na Barbarce. 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 15.07.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 15.07.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Takie są zasady nowego wieku emerytalnego. Mamy też prognozę waloryzacji emerytur 2024 Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS. Planowane są jednak duże zmiany dla przedstawicieli niektórych zawodów, a ponadto już teraz prognozuje się waloryzację przyszłorocznej emerytury. 📢 Miasto zaprasza na piknik z okazji otwarcia tramwajowej linii na Jar w Toruniu 25 sierpnia prezydent Torunia Michał Zaleski i Miejski Zakład Komunikacji zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej na północ miasta.

📢 Toruń. Rynek wynajmu mieszkań odbił się po pandemii. Ile trzeba dziś zapłacić? Po kryzysie spowodowanym pandemią na rynku wynajmu nieruchomości nie ma już śladu. Co ciekawe - bardzo duży popyt jest na większe, luksusowe mieszkania z dużym czynszem. 📢 Poznaj te objawy. Możesz mieć zawał serca. Sprawdź zasady postępowania do czasu przyjazdu pogotowia (co robić) Zawał serca to stan nagły, który wymaga natychmiastowej reakcji. Niestety, nikt nie jest odporny na ryzyko zawału, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe kroki, które trzeba podjąć w przypadku takiego podejrzenia. Świadomość postępowania może uratować życie. Poniżej przedstawiamy praktyczne porady, z jakich można skorzystać do przyjazdu pogotowia.

📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Opuszczona wieś w środku lasu pod Kluczborkiem. Pusta szkoła, niszczejące mieszkania. Tajemnice Kamieńca 15.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 15.07.2023. 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 15.07.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Nocny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie! Zginęło czerech młodych mężczyzn. Udostępniono nagranie z wypadku W nocy z piątku na sobotę w Krakowie w rejonie mostu Dębnickiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód renault megane, którym w kierunku mostu Dębnickiego podróżowało czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, zjechał w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Wszyscy pasażerowie zginęli. Władze miasta zdecydowały się na udostępnienie nagrania z wypadku ku przestrodze. Przebieg całego zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 📢 Będą nowe parki kieszonkowe w Toruniu. Zobaczcie - gdzie i jakie? Cztery już są, kolejne dwa powstaną wkrótce, a potem jeszcze cztery. Chodzi o parki kieszonkowe w Toruniu.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 15.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 15.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 15.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 15.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 15.07.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły!

📢 Oto osoby, które nie powinny pić herbaty. Takie są skutki uboczne picia jej w dużych ilościach. Oni muszą unikać picia herbaty 15.07.2023 Uwaga! Jeden z najzdrowszych naturalnych napojów nie jest dla każdego. Herbata ma wiele pozytywnych właściwości i zastosowań. Nie wszyscy jednak mogą z nich skorzystać. Oto osoby, które nie powinny pić herbaty. Takie są skutki uboczne picia jej w dużych ilościach. Oni muszą unikać picia herbaty. Kto nie powinien jej pić? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 15.07.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 S10 coraz bliżej. Duży krok w kierunku trasy Bydgoszcz-Toruń. Za kilka miesięcy wojewoda wyda pozwolenie Do końca 2026 roku ma być gotowa droga ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem. W piątek zrobiono w tym kierunku duży krok – do wojewody trafił wniosek o zezwolenie na realizację pierwszego odcinka. 📢 Oto prawdziwi "mistrzowie parkowania" z Torunia. Nie uwierzysz, jak zostawiają swoje auta. Zobacz zdjęcia Toruńscy "mistrzowie parkowania" znowu w akcji! Nie ma dnia, aby nie znaleźć na ulicach Torunia pojazdów, które zostały zaparkowane w nieprzepisowy sposób. Najgorsze, że osoby, które zostawiają tak swoje pojazdy często utrudniają życie innych. Szczególnie poszkodowane są np. matki z wózkami, które nie mogą swobodnie przejść chodnikiem oraz osoby niepełnosprawne, którym zajmowane są miejsca parkingowe. Zresztą zobaczcie sami!

📢 Festiwal Teatrów Ulicznych 2023 w Toruniu. Co, gdzie, kiedy spektakle? [program] Od 14 do 16 lipca w Toruniu trwać będzie 9. edycja "Festiwalu Teatrów Ulicznych. Toruń. Kujawsko-Pomorskie!"

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu! [zdjęcia] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Toruń na weekend: teatry uliczne, Ralph Kaminski, imprezy nad Wisłą i inne [14-16.07.23] Drugi wakacyjny weekend w Toruniu zapowiada się naprawdę ciekawie. Na spragnionych imprez czeka sporo koncertów, a na entuzjastów sztuki kilka ciekawych wystaw i warsztatów. Odbędą się festiwale: Festiwal Teatrów Ulicznych oraz Celtycki Gotyk. Sprawdźcie weekendowy rozkład jazdy!

📢 Toruń. Takie długi maję lokatorzy toruńskich spółdzielni mieszkaniowych! Z problemem zaległości czynszowych spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce borykają się od lat. Jak to wygląda w Toruniu? 📢 Torunianka Agata Wendorff w finale Miss Polski. Czy w niedzielę zdobędzie tytuł najpiękniejszej? Duże szanse na koronę najpiękniejszej Polki ma Agata Wendorff, 22-lenia studentka z Torunia. Ostatnie dni przed finałem młoda kobieta spędza bardzo intensywnie - na zgrupowaniu w górach. Czy ewentualne zwycięstwo w konkursie Miss Polski odmieni jej życie? 📢 Tak wygląda jedna z najpiękniejszych toruńskich kamienic pod koniec remontu. Zwiedziliśmy jej wnętrza Z pewną taką niepewnością i sporym balastem obaw przestąpiliśmy próg remontowanej kamienicy przy Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. Batalia o jej reanimację trwała ponad dekadę, przez ten czas stan zaniedbanego zabytku znacznie się pogorszył. Co się udało uratować i co pozostało z pięknego oryginału? Jak się prezentują wnętrza w nowej odsłonie?

📢 Gmina Łysomice została "wicestolicą" rowerowej Polski Mieszkańcy gminy Łysomice znów zaskoczyli. Dotąd kojarzono ich z rekordowymi zbiórkami na WOŚP. Teraz wywalczyli drugie miejsce w rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. 📢 Tak wyglądało życie na wielkich osiedlach w PRL-u! Zobacz unikalne zdjęcia z NAC Czy życie na osiedlach w czasach PRL-u mocno różniło się w porównaniu do obecnych czasów? Jak wyglądała ówczesna architektura i jak budowano bloki? Co działo się tam na co dzień? Tego m.in. dowiecie się oglądając naszą galerię, poświęconą życiu na osiedlach w czasach PRL-u. Zobaczcie! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Apator Toruń chce Wilkom z Krosna zabrać ekstraligę i lidera. GKM Grudziądz też ma ofertę dla mistrza świata Wiele wskazuje na to, że Jason Doyle po tym sezonie trafi na Pomorze. O względy byłego mistrza świata rywalizują For Nature Solution Apator Toruń i ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Sezon transferowy w PGE Ekstralidze kwitnie w najlepsze, na liście życzeń "Aniołów" także młodzi Duńczycy, w Grudziądzu mogą wymienić połowę drużyny. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie. Mamy kolejne zdjęcia! Działo się ostatnio w toruńskim klubie Cubano! To miejsce znane jest torunianom głównie z klimatów latynoskich. Podczas ostatniej imprezy Summer Mix również ich nie zabrakło! Zobaczcie fotorelację z tego miejsca. Może znajdziecie kogoś znajomego na zdjęciach.

📢 Kiedyś toruński klub wychowywał talent za talentem - zobacz archiwalne zdjęcia! Najmłodsi kibice być może już tego nie pamiętają, ale kiedyś Apator Toruń był kuźnią talentów.

📢 Tramwaje na osiedle JAR w Toruniu ruszą 1 września. Opóźnienia nie będzie We wtorek przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z prezydentem Michałem Zaleskim, wykonawcy prac oraz dziennikarze uczestniczyli w objeździe nowej linii tramwajowej do północnej części Torunia. Ogromna część robót jest już wykonana, nie ma zagrożenia terminu uruchomienia nowych linii na osiedle JAR. A termin upływa niebawem - 1 września. 📢 Tak się bawił Toruń w Hex Clubie! Zobaczcie wybrane zdjęcia z imprez Zobaczcie, co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. W galerii prezentujemy wybrane z najnowszych imprez w Hex Club Toruń. Zobaczcie sami!

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Tak wygląda Bydgoskie Przedmieście z drona. Mnóstwo zdjęć współczesnych i archiwalnych Torunia Zobaczcie kolejną partię zdjęć Bydgoskiego Przedmieścia sfotografowanego z lotu ptaka, czy też raczej drona. Do zdjęć współczesnych dodaliśmy również archiwalne, aby można było porównać to co jest z tym co było. Więcej w naszej galerii. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Do Twojego domu wlatują muchy i inne owady? Nie wiesz, jak się ich pozbyć? Są na to skuteczne sposoby i środki! Wiosna i lato to te szczególne okresy w roku, w których przyroda jest zdecydowanie pobudzona. Możemy zaobserwować też wtedy więcej owadów i różnego rodzaju insektów. Część z nich ma niemiłą tendencję do pojawiania się w domu. Niektóre z nich robią to nawet zimą! Jak sobie radzić z owadami? Co pomoże w walce z pająkami? Jak usunąć rybiki? Zobacz!