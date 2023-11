Przegląd prasy (16.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta”?

Prasówka 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tak się bawi Toruń na imprezach w Cubano! Zobaczcie najnowszą fotorelację Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Miejsce to wyróżnia się szczególnie klimatem latynoamerykańskim. Zobaczcie, co się tam działo na ostatnich imprezach. Więcej w naszej galerii.

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KH Energa Toruń ograł wicelidera! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze Udane debiuty Finów i udany rewanż KH Energi Toruń za wysoką porażkę w Oświęcimiu. Wicelider Tauron Hokej Ligi wyjechał z Tor-Toru bez punktów.

📢 Szansa na dobrą pracę w Toruniu i okolicy. Tyle możesz zarobić. Sprawdź Każda pora roku jest dobra na polepszenie sobie warunków pracy. Tym bardziej że firm, które szukają pracowników w Toruniu i okolicy nie brakuje. Są wśród nich zarówno duże zakłady jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Szansę na nową pracę mają m.in. fizjoterapeuci, pracownicy biurowi i wielu innych. Zobacz ile na tych stanowiskach można zarobić. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie?

📢 Te SUV-y są najmniej awaryjne. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Od nowego roku ciche podwyżki dla pracujących. Nie tylko pensja minimalna. Wiemy, kto zapłaci więcej! Pracujący mogą spodziewać się sporych zmian. Przede wszystkim dlatego, że wzrośnie pensja minimalna. Jednak to nie wszystko. Zmiany na plus będą związane również z takimi, na których niektórzy stracą. Co, ile i kto dokładnie? Konkretne wyliczenia. Te stawki dotyczyć będą około 4 mln osób!

📢 Nawet 4000 złotych wyrównania dla emerytów! Wszystko przez źle wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Wziąłeś kredyt? To Ciebie czeka w przyszłym roku! Czego możesz się obawiać? Niezmieniony poziom stóp procentowych powinien utrzymać się do końca 2024 roku - tak przynajmniej zakładają ekonomiści. Jednocześnie istnieje ryzyko, że mogą wzrosnąć stawki WIBOR - czyli te, które bezpośrednio wpływają na to, ile wyniosą nas raty kredytu. Ile więcej możemy zapłacić w przyszłym roku? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd! Zobacz, czy u Ciebie też! [daty, miejscowości, ulice] Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy podane daty, miejscowości i ulice dotyczą także Ciebie. Warto się wcześniej przygotować. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk? 📢 Znika specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Ostatnie lata podwójnej waloryzacji! Co zmieni się w emeryturach 2024? W 2024 roku waloryzacja emerytur może być co najmniej zaskakująca. Wynika to z faktu, że szykują się nam aż dwie podwyżki świadczeń emerytalnych. Pierwsza odbędzie się tradycyjnie na początku marca. Jednak wiele wskazuje na to, że pojawi się również waloryzacja wrześniowa. Co zmieni w tej sprawie przyszła rząd? O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Co zyskają seniorzy? Sprawdź!

📢 Cenne banknoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci! 📢 Akcesoria i sprzęt wojskowy na wyprzedaży od AMW. Sprawdź, co i za ile można kupić! Co ciekawego znajdziemy aktualnie w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Z pewnością wiele z rzeczy, które sprzedaje wojsko przyda się w każdym domu, nie mówiąc o pasjonatach militariów. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów do kupienia za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień.

📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach.

📢 Dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy?

📢 Wojskowa emerytura robi niezwykłe wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Spore podwyżki po wyborach! Zobacz, kto dostanie pierwszy i jakich kwot można się obecnie spodziewać? Prawie dwa tygodnie po wyborach nie milknie dyskusja na temat powyborczych podwyżek pensji. Czy w związku z wynikiem wyborów, w przyszłości zostaną zrealizowane wcześniejsze obietnice? Która grupa zawodowa jako pierwsza może liczyć na podwyżki? Jakie pieniądze zostaną wypłacone?

📢 Co jest lepsze dla seniora - 13. i 14. czy emerytury bez podatku? Kto straci? Pojawiły się pierwsze powyborcze propozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił? Sprawdź!

📢 Dziesięciogroszówka kosztuje aż 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Zobacz szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy tylko do końca roku? Jeśli się spóźnisz, już nigdy go nie otrzymasz! Osoby rezygnujące z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, mogą otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy. Co istotne, część osób pobierających świadczenie może zachować wypłatę. Na jakich zasadach? Teraz też jest ostatni czas na otrzymywanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Lepiej jest się pośpieszyć. 📢 Waloryzacja emerytur będzie niższa niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Super dodatki dla emerytów. Na te pieniądze mogą liczyć seniorzy. Oto, ile dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. One są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Takie SUV-y są niesamowicie mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Masz te objawy? Takie są skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 Toruń. Zderzenie dwóch samochodów na Wrzosach Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę na Wrzosach. Na skrzyżowaniu Lnianej i Zbożowej zderzyły się dwa samochody. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [16.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [16.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [16.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [16.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [16.11.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [16.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 15.11.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 15.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Takie tanie działki budowalne można kupić w powiecie toruńskim. Sprawdź, ile trzeba wydać! W powiecie toruńskim znajduje się obecnie wiele działek budowalnych, które wstawione są na sprzedaż. Większą część z nich opisują szczegółowo ogłoszenia, znajdujące się na portalu OtoDom.pl. Postanowiliśmy sprawdzić, ile obecnie trzeba wydać na najtańsze tego typu nieruchomości z okolic Torunia.

📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Realne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Poznaj faktycznie niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Lubisz pić herbatę z cytryną? Warto uważać, bo może być niebezpieczna dla twojego zdrowia Któż z nas nie lubi herbaty z cytryną? Większość z nas nie tylko jesienią lubi sięgnąć po tego rodzaju gorący napój. Czy jednak picie herbaty z cytryną jest zdrowe? Haczyk tkwi w sposobie zaparzania. Kiedy więc herbata z cytryną może nam zaszkodzić? Sprawdź.

📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza.

📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie. 📢 Akcja kryminalnych w Toruniu. Zatrzymane dwie osoby, przejęte ponad dwa kilogramy narkotyków Kryminalni z Torunia zabezpieczyli ponad dwa kilogramy narkotyków, w tym amfetaminę, marihuanę, MDMA i żywicę konopi. Zatrzymany 26-letni torunianin najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami, jego 23-letnia partnerka została objęta policyjnym dozorem.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Zabytkowy Jelcz znów wyjedzie na ulice Torunia, będzie kursował na jednej z linii 29-letnim Jelczem będzie można się przejechać w czwartek, 16 listopada. W ten dzień minie 99 lat odkąd na toruńskie ulice wyjechał pierwszy miejski autobus. Jelcz będzie kursował na linii nr 11. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 15.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Rekordowo naćpany kierowca! Biegłemu zabrakło skali do pomiaru MDMA - tak było wysokie To było rekordowe stężenie w praktyce tutejszego sądu - stwierdziła sędzia Agata Makowska-Boniecka z Chełmna. 21-letni Bartosz C. kierował autem naćpany głównie MDMA. Biegłemu zabrakło skali, by określić stężenie narkotyku we krwi. Tak było wysokie...

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 15.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Boryszew przygotowuje wartą miliony inwestycję w Toruniu. Znamy szczegóły Prawie 128 milionów złotych dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała spółka Boryszew Nieruchomości na inwestycję w Toruniu. Planuje budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów. 📢 HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [15.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 W Światowy Dzień Seniora toruńscy seniorzy odebrali klucze do mieszkań. Tak wyglądają w środku! We wtorek, 14 listopada wręczono klucze do kolejnych mieszkań chronionych. Tym razem odebrali je seniorzy. Był to dla nich dzień wyjątkowy nie tylko ze względu na kolejną pomoc w podniesieniu standardu życia, lecz także przez to, że odbyło się to w Światowy Dzień Seniora. 📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata.

📢 Policja szuka Adriana Ciechackiego z Torunia. Wydano za nim list gończy Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu poszukują 23-letniego Adriana Ciechackiego. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w następstwie którego zmarł 51-latek. Poszukiwany ukrywa się przed organami ścigania, więc prokurator wydał za nim list gończy.

📢 Oddział Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Jak funkcjonuje? [wideo] Wybraliśmy się z wizytą na Oddział Hematologii znajdującym się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, by dowiedzieć się, czym jest wciąż rozwijające się internetowe Centrum Kryzysowe dla osób w chorobie nowotworowej i jak przebiegały prace podczas jego tworzenia. Dlaczego jest to tak ważna inicjatywa? 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Toruń. Makabryczna śmierć 3-letniej Majeczki z Szabdy. Rodzice stanęli przed sądem. Za zabójstwo odpowiada Paulina Ch. Dziś (14.11) ruszył w Toruniu proces rodziców zmarłej 3-letniej Majeczki. Zwłoki dziewczynki w domu w Szabdzie pod Brodnicą odkryli dekarze. Nie żyła od tygodni. O zabójstwo dokonane w zamiarze ewentualnym oskarżona jest jej matka. Ojciec - o znęcanie się wspólnie z żoną nad dziećmi i zwierzętami.

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Zobacz, co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii. 📢 Takie numery telefonów muszą wzbudzić twoją uwagę. Mogą ciebie słono kosztować [OPŁATY, CENNIK POŁĄCZEŃ] Oszuści próbują wyłudzić od nas pieniądze, wykorzystując do tego telefon. Dzwonią do nas, a odebranie wiąże się z utratą pieniędzy lub próbą wyłudzenia danych osobowych. Coraz częściej można spotkać się z połączeniami kilkusekundowymi, których nie zdążymy nawet odebrać. Pod żadnym pozorem nie oddzwaniajmy na nie jeśli nie znamy numeru.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Toruń. Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim ze zgodą na użytkowanie Kontrowersyjne obiekty mają zacząć funkcjonować na wiosnę przyszłego roku. Znajdą się w nich m.in. toalety, informacja turystyczna i wypożyczalnia sprzętu, a także przystań dla łodzi. 📢 Toruń. Elektronarzędzia za grosze! Licytacja komornicza przy ul. Kociewskiej - niskie ceny [zdjęcia] Wiertarki, szlifierki, frezarki i inne narzędzia wystawione są przez komornika na sprzedaż przy ul. Kociewskiej 22 w Toruniu. Większość licytowana będzie od poziomu kilkudziesięciu złotych.

📢 Bulwersujące ustalenia w sprawie sieci aptek. Czy klienci z Kujawsko-Pomorskiego byli podsłuchiwani? Sprawa podsłuchów monitorujących rozmowy aptekarzy z klientami zatacza coraz szersze kręgi. Interwencję w podjął rzecznik praw obywatelskich. Naczelna Rada Aptekarska bada sytuację w regionach. 📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Torunianka zadebiutowała na ekranie TVN. Marcelina Rutkowska-Konikiewicz nową prowadzącą sportowych wiadomości Marcelina Rutkowska-Konikiewicz urodziła się w Bydgoszczy, lecz to w Toruniu studiowała i pracowała. Niedawno widzowie serwisu informacyjnego „Sport” po „Faktach” na antenie TVN mogli zobaczyć jej debiut. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Nie żyje Andrzej Artur Falenta - nietuzinkowy księgarz, jeden z symboli akademickiego Torunia Nie żyje Artur Falenta. Poeta i bibliofil był twórcą nietuzinkowej, nadzwyczaj lubianej księgarni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Pchli targ w Toruniu. Kto na nim był i co można było kupić w świąteczny weekend? Pchli targ przy ulicy Grudziądzkiej to stały element weekendowych wydarzeń w Toruniu. Nie inaczej było w ten świąteczny, listopadowy, a dokładniej - w niedzielę 12 listopada.

📢 Porcelana PRL - zdjęcia, ceny. Stare wazony, serwisy kawowe i obiadowe idą w tysiącach złotych Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Zapuszczony teren w centrum Torunia tymczasowo i prowizorycznie ożył. Jest tu parking Z Jordanek na teren przy ulicy Dąbrowskiego został przeniesiony parking dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 📢 PILNE! Jeżeli nie złożysz tych dokumentów, to dostaniesz mniejszą emeryturę! Wybrane osoby muszą to zrobić Planując przejście na emeryturę, warto zadbać o kompletność dokumentów z poprzednich lat, ponieważ brak pewnych zaświadczeń może skutkować obniżeniem świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwraca uwagę, że posiadanie pełnego zestawu danych jest kluczowe dla uzyskania pełnej emerytury. Szczególnie ważne są dokumenty potwierdzające zatrudnienie przed 1999 rokiem. Poniżej przedstawiamy, gdzie szukać niezbędnych dokumentów oraz jak postępować w przypadku nieistniejącego już zakładu pracy. 📢 Jesteś z tego rocznika? Oprócz emerytury, otrzymasz dodatek, który podwoi Twoje świadczenie! Jak go zdobyć? Jeśli obecnie cieszysz się emeryturą, warto zainteresować się potencjalnym dodatkowym świadczeniem. To informacja, która nie jest ogólnie znana, a jego wartość może sięgać nawet dwukrotności minimalnej emerytury. Dowiedz się, jak ubiegać się o to dodatkowe wsparcie!

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 55 lat. Zobaczcie zdjęcia! [13.10.2023] Sabrina w tym roku skończyła 55 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

