Przegląd prasy 17.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę ”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Jeśli masz tę chorobę, może Ci przysługiwać renta! Nie wszyscy pacjenci są tego świadomi Pacjenci chorujący na choroby onkologiczne również mają prawo starać się o rentę. Niestety, spora ich część nie ma o tym pojęcia. W praktyce jednak jest to wsparcie finansowe, które ma umożliwić pokrycie choć części kosztów leczenia. Przyznawaniem renty dla chorych na choroby onkologiczne zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto dokładnie i w jakich warunkach może uzyskać wsparcie? 📢 400 złotych i więcej dostaniesz w kwietniu. Na to mogą liczyć emeryci w kwietniowych świadczeniach W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu!

📢 Emerycie, koszty życia się zwiększą! Jakie są potencjalne przyczyny tego zjawiska? Liczne grono podatników otrzymało z urzędu informację o konieczności dopłacenia do podatku za 2023 rok. Z czego wynika obowiązek dopłaty? Jaką kwotę trzeba uiścić? Okazuje się, że dopłacić muszą również emeryci... Choć wydaje się, że nie powinni. Co się stało? 📢 To koniec. Teraz już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 Kompletny spis schorzeń kwalifikujących do przyznania renty przez ZUS. Kiedy zgłosić się o rentę? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 Nowy raport informuje, że te hybrydy są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Najnowszy raport ADAC o najmniej awaryjnych SUV-ach: Przedstawiamy najlepsze modele według badań SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura dla emerytów i rencistów? Wyjaśniamy emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Tyle w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy! 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oczekiwane podwyżki w sferze budżetowej dla nauczycieli i żołnierzy: Co finansowo mogą spodziewać się otrzymać? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane auta warto kupić! SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Kto spełnia warunki nadchodzącej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Renta wdowia 2024 Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 13. emerytura w 2024 roku: Ile seniorzy otrzymają na rękę już w kwietniu? Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura?

📢 Taka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku. Mamy aktualne wyliczenia kwot w tabeli Czy wiesz, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2024 roku? Już teraz możemy podać kwoty i dokładne wyliczenia tego dodatkowego świadczenia dla seniorów. Zobacz, jakie stawki czekają na emerytów i rencistów oraz jaką kwotę dostaniesz na rękę. Szczegóły poniżej! 📢 Wojsko prowadzi wyjątkową wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Co można kupić w sklepie AMW? Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii.

📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji! Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego. 📢 Truskawki wywołują zapalenie wątroby? Tak, a sałatka ma salmonellę! Na co należy zwrócić uwagę? Jest ostrzeżenie GIS! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 Tak żyje i mieszka Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Zamieszkuje w domu usytuowanym w samym sercu lasu Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski.

📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Długi, które przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 W ramach wyprzedaży wojsko sprzedaje różnorodny sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można kupić w sklepie AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi istotne podwyżki dla seniorów w marcu Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [16.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [17.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Waloryzacja emerytur od kwietnia 2024! Seniorze, tyle dostaniesz dodatkowych pieniędzy. Mamy wyliczenia brutto i netto Kwiecień to miesiąc, w którym seniorzy mogą oczekiwać rekordowych wręcz przelewów wykonanych przez ZUS. To nie tylko bowiem podstawowe świadczenie po marcowej waloryzacji. Jednocześnie bowiem wypłacone będą tzw. trzynaste emerytury. Świadczenia te zostaną przyznane nie tylko emerytom, ale i rencistom. Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia przykładowych emerytur po waloryzacji w kwietniu 2024!

📢 Bądź czujny na te objawy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Zapomniane uzdrowiska z czasów PRL-u, oprócz Ciechocinka! Czy pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju.

📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Niezwykłe! Te hybrydowe auta praktycznie nie ulegają żadnym awariom! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Starsze modele samochodów: Nadal sprawne nawet po przejechaniu kilkuset tysięcy kilometrów! Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 Jak wysoka będzie kwota emerytury po waloryzacji w 2024 roku? Zobacz wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Dramatyczne chwile na boisku Elany. Brutalny faul i ciężka kontuzja piłkarza toruńskiej drużyny. Tak kibicowaliście Elanie! Same złe wieści ze Stadionu Miejskiego na Bema. Elana Toruń przegrała 2:3 z Polonią Środa, a na koniec meczu straciła Filipa Hartwicha, który został brutalnie sfaulowany i trafił do szpitala. 📢 Masz konto w tym banku i płacisz telefonem? Od 20 marca ważne zmiany Osoby płacące smartfonami mogą czuć się zaniepokojone. A przynajmniej klienci PKO BP. Bank ten poinformował, że od 20 marca płatności zbliżeniowe HCE będą stopniowo wyłączane. Mowa tu konkretnie o płatności przy pomocy smartfonów wyposażonych w system Android z kartą podpiętą w aplikacji IKO. Jaka ma być alternatywa? PKO BP wyraźnie zachęca do tego, aby użytkownicy decydowali się na zbliżeniowego Blika lub też ewentualnie na korzystanie z płatności Google Pay. Skąd taka zmiana?

📢 Praca w Toruniu i okolicy. Oto poszukiwani fachowcy i oferowane im zarobki. Sprawdź Ruch na rynku pracy jest przez cały rok. Firmy zwalniają, ale też zatrudniają nowych pracowników. Na zatrudnienie mogą liczyć między innymi: doradca klienta, taksówkarz, kucharz a także fizjoterapeuta, nauczyciel i wielu innych. Prezentujemy konkretne oferty i zarobki jakie proponują pracodawcy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Niepokój o przyszłość Targowiska Miejskiego i dojście do niego. Zdaniem władz Torunia jest niepotrzebny Działacze Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście wytykają brak dogodnego - ich zdaniem - przejścia dla pieszych przez trasę staromostową, którego budowa ma się wkrótce rozpocząć przy Targowisku Miejskim. Przedstawiciele miasta odpowiadają, że "pasy" będą w pobliżu. 📢 Toruń będzie miał kolejne wyniesione skrzyżowania. Gdzie powstaną? Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w tym roku powstaną kolejne wyniesione skrzyżowania - na Koniuchach i Mokrem.

📢 Parkrun Toruń 394. Słońce i dużo uśmiechów na trasie i mecie - zobaczcie zdjęcia! Parkrun Toruń odbył się już po raz 394. Tak biegaliście w lesie na Skarpie w sobotę 16 marca, pogoda była idealna! Zobaczcie zdjęcia uczestników sportowej imprezy. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 16.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 16.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Przed Bramą Klasztorną archeolodzy odkrywają skarby pamiętające początki Torunia Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odkryli przed Bramą Klasztorną północny fragment kompleksu świętego Ducha. Trafili m.in. na cmentarz, potężny gotycki mur oraz wiele elementów drewnianych. Znaleziska pamiętają początki miasta, a niektóre są nawet starsze co pokazuje, że dzisiejsze toruńskie nabrzeże tętniło życiem na długo przed przybyciem Krzyżaków. 📢 Tylko do końca marca macie czas na złożenie tego oświadczenia! Inaczej nie będziecie mieć taniego prądu. Kogo dotyczy to rozwiązanie? Dla osób korzystających z wyższych limitów zamrożenia cen prądu ważne jest utrzymanie tego stanu rzeczy. Na szczęście osoby, które złożyły odpowiednie oświadczenie w 2023 roku, nie muszą ponawiać tego teraz. Jednak jest spore grono osób, które wtedy tego nie zrobiły. Teraz mają ostatni czas na złożenie oświadczenia! A kogo to dotyczy? Przede wszystkim rolników, ale i osób niepełnosprawnych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i nie tylko! Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 16.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Julia i Bartek z Torunia zamiast wesela wybrali podróż dookoła świata! W rozmowie z „Nowościami” dzielą się swoją historią Julia i Bartek z Torunia zrezygnowali z wesela, by spełnić swoje marzenie i ruszyć w podróż dookoła świata. Jednego dnia padł pomysł o podróży, a już kolejnego jechaliśmy przymierzać plecaki, mówią w rozmowie z „Nowościami” torunianie.

📢 Takie tanie mieszkania można kupić w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Ile obecnie kosztują najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są standardzie? Czy wymagają remontu? O tym m.in. dowiesz się z naszego najnowszego przeglądu toruńskiego rynku nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 16.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 16.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 15.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 "Kuchenne rewolucje" na lotnisku w Toruniu. Oto "Bistro Podniebienie". Co zmieniła w lokalu Magda Gessler? Zaglądamy do środka Nowa nazwa, nowy wystrój, nowe menu i grill na zewnątrz - oto zmiany w lokalu na lotnisku w Toruniu po wizycie Magdy Gessler. Teraz to "Bistro Podniebienie", które otworzyło swoje podwoje w piątek, 15 marca. Zajrzeliśmy do środka i poznaliśmy kulisy "Kuchennych rewolucji". 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wzorowe małżeństwa odebrały honorowe medale na piękny jubileusz W piątek, 15 marca, prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył 10 parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 📢 Toruń za pół ceny. Najkorzystniejsze rabaty! Gdzie udać się, żeby dobrze i tanio zjeść? Wystartowała znana akcja rabatowa „Toruń za pół ceny”. Od 15 do 17 marca torunianie oraz przebywający wówczas w mieście turyści będą mogli skorzystać z przygotowanych przez przedsiębiorców zniżek. Postanowiliśmy przyjrzeć się najkorzystniejszym ofertom gastronomicznym. Co przygotowano i ile można zyskać? 📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku!

📢 Śmiertelny wypadek w Płutowie pod Chełmnem. W akcji śmigłowiec LPR - mamy zdjęcia 67-letnia kobieta zginęła w wypadku, do którego doszło dziś (piątek, 15 marca) ok. g. 12.30 w Płutowie (gmina Kijewo Królewskie) w powiecie chełmińskim. Przyczyna wypadku nie jest znana. 📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać. 📢 Adopcja zwierząt w Toruniu: Urocze czworonogi oczekują w schronisku. Przygarnij jednego Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Tych produktów nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Czego nie wolno wkładać do mikrofalówki? Kuchenka mikrofalowa wielu osobom ułatwia życie. Podgrzewanie w niej potraw trwa znacznie krócej niż w piekarniku, a ponadto, nie wymaga dołożenia dodatkowej porcji tłuszczu tak jak w przypadku patelni czy garnka. Niestety, nie wszystkie potrawy i produkty można wkładać do mikrofalówki. Co znajduje się na zakazanej liście? Oto produkty, których nie wolno podgrzewać w mikrofalówce! 📢 Weekend w Toruniu. W planie wydarzenia charytatywne, spektakle, warsztaty i wiele innych! Kolejny wiosenny weekend w Toruniu stoi pod znakiem wielu ciekawych wydarzeń. Dla wielu torunian będzie to okazja, by wyjść z domu i ruszyć na podbój kultury. Co przygotowano na nadchodzące dni? W harmonogramie m.in. koncerty, wystawy czy spektakle. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla naszych czytelników spis wybranych propozycji, na które warto się wybrać!

📢 Jest ósmy kandydat na prezydenta i kolejni kandydaci na radnych. Z komitetu Kocham Toruń Dariusz Kubicki jest kandydatem założonego przez małe prawicowe partie komitetu Kocham Toruń na prezydenta Torunia. Wystawia on też kandydatów do Rady Miasta. 📢 Barbara Iwanowska została dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej Pierwotnie konkurs na dyrektora nowej SP nr 12 był nierozstrzygnięty. Zgodnie z przepisami decyzję podjął prezydent Torunia Michał Zaleski, przy akceptacji wojewódzkiego kuratora oświaty. Wybór padł na Barbarę Iwanowską. 📢 Od teraz większa grupa seniorów dostanie dodatek 500 zł miesięcznie. Trzeba złożyć ten wniosek Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka licytuje samochody. Ceny już od 2 tys. złotych Urzędy skarbowe w Toruniu, Bydgoszczy i innych miastach regionu wystawiają tej wiosny na licytację sporo samochodów. Wszystkie wyróżniają się konkurencyjnymi cenami (od 2 tys. zł). Oto najciekawsze licytacje ze zdjęciami, cenami i terminami. 📢 Wiemy, którzy emeryci nie otrzymają trzynastki! Zmiany w kwotach netto 13. emerytury i limitach Od kiedy trzynasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza emerytalnego, miliony seniorów w Polsce czekają z niecierpliwością na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże nie dla wszystkich trzynasta emerytura jest gwarantowana, a zmiany w przepisach wprowadzają nowe limity i kryteria. Dowiedz się, kto może być pozbawiony tego dodatkowego świadczenia oraz jakie są progowe kwoty netto! 📢 Kolejne protesty rolników wokół Torunia. W piątek i środę zablokują drogi. Zobacz, gdzie! [MAPKI] Końca rolniczych protestów nie widać. Tym razem trzeba się przygotować na blokadę dróg w najbliższy piątek oraz w środę w przyszłym tygodniu. Będą objazdy i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej.

📢 Prof. Andrzej Tretyn nowym rektorem UMK z wyraźną przewagą głosów. Mamy zdjęcia po wyborach! Uniwersyteccy elektorzy postawili na zmiany. W konfrontacji dotychczasowego prorektora prof. Wysoty z byłym rektorem prof. Andrzejem Tretynem zdecydowanie wygrał ten drugi. Stosunek głosów mówi sam za siebie. 📢 Toruń. Lustracja byłego rektora UMK. Zataił, że był TW "Edmundem"? Sąd bada to już ponad 2 lata Od ponad 2 lat przed Sądem Okręgowym w Toruniu trwa proces lustracyjny prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, byłego rektora UMK. Według prokuratury IPN, dopuścił się on kłamstwa lustracyjnego, bo zataił współpracę z esbecją jako tajny współpracownik "Edmund".

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 12.03.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Alternative Fashion Show 2024 w WOAK-u. Zobacz, co pokazali projektanci! Pokaz mody alternatywnej odbył się w sobotę w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Alternative Fashion Show to wydarzenie, które co rok ściąga do Torunia osoby interesujące się modą, a dla artystek i artystów są okazją do zaprezentowania swoich prac przed szeroką publicznością. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.