Przegląd prasy (17.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Te trujące grzyby łatwo można pomylić z jadalnymi. Zwróć uwagę na te drobne różnice! [17.10.2023] Najbardziej niebezpieczne grzyby w Polsce. Te gatunki podszywają się pod grzyby jadalne, a pomyłka może kosztować nawet życie. Wybraliśmy kilka gatunków, które bardzo łatwo pomylić. W czasie grzybobrania zwróćcie uwagę na te drobne różnice. Te grzyby można pomylić z trującymi gatunkami.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [17.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - wyliczenia podwyżek [17.10.2023] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [17.10.2023] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki. 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [17.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [17.10.2023] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [17.10.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [17.10.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [17.10.2023] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo [17.10.2023] Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach! 📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [17.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Poznaj faktycznie niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [17.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? [17.10.2023] Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Taki znak zodiaku jest najlepszy na męża. Osoby spod tych znaków to najlepsi mężowie [17.10.2023] Astrologowie uważają, że znak zodiaku, który jest do nas przypisany, określa pewne cechy charakteru i zachowania. Można w to wierzyć lub traktować z przymrużeniem oka, faktem jednak jest, że astrologia rozwija się już od setek lat. Układ gwiazd w naszym znaku zodiaku określa to, jacy jesteśmy. Dlatego można sprawdzić, które znaki zodiaku są najlepszymi mężami. Który znak zodiaku jest wierny i lojalny i dba o rodzinę? A który lubi flirtować? Sprawdź teraz, który znak zodiaku jest najlepszy na męża.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [17.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 10 kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów w Toruniu i powiecie Prezentujemy 10 kandydatów do Sejmu z Torunia i powiatu toruńskiego, którzy w wyborach 15 października zdobyli najwięcej głosów. Niekwestionowanym liderem pod tym względem, zarówno w Toruniu, jak i powiecie toruńskim oraz w całym okręgu wyborczym nr 5 jest Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. 📢 Jak działa nowa Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu? Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu wciąż się rozwija i zyskuje nowe oddziały, pododdziały i wyposażenie, dzięki któremu jest w stanie zapewniać jak najlepszą opiekę swoim pacjentom. Wybraliśmy się na Oddział Kliniczny Kardiologii i Intensywnej Terapii, by sprawdzić, jak wygląda nowa pracownia inwazyjna, która została oddana do użytku w 2021 roku.

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Jesteś samotnym seniorem? Istnieje dla ciebie wiele dostępnych form wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Tak wygląda najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Rekordowa frekwencja w Toruniu. Największa na Brzezinie i działkach św. Józefa Niecałe 78 procent to frekwencja w Toruniu w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w niedzielę 15 października. 📢 Tak wyglądają wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd? 📢 Takie towary możesz kupić w atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 W powiecie toruńskim można kupić tanie działki budowlane. Zobacz przegląd ogłoszeń nieruchomości Zobaczcie nasz najnowszy przegląd różnego rodzaju działek, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Szukasz miejsca pod budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Może chcesz mieć ciche miejsce do wypoczynku poza miastem? Ten materiał jest dla Ciebie. Oto, co obecnie dostępne jest na portalu OtoDom.pl.

📢 Te SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle można dostać Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują?

📢 Pieniądze za staż małżeński? Na takie świadczenie będą mogli liczyć seniorzy. Wszystko zależy od polityków Trwanie w związku małżeńskim przez lata może okazać się opłacalne. Za długoletnie pożycie będzie można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych. Tak przynajmniej wynika z pomysłu, którym ma się zająć Senat. Na jak wielkie kwoty będą mogli liczyć małżonkowie?

Kwoty będą się różnić w zależności od stażu. 📢 Brukarz, betoniarz i inni. Tyle zarabiają w branży budowniczej! Kto dostaje najwięcej? Wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Wypadek samochodu w Toruniu. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia Do wypadku doszło w poniedziałek, 16 października ok. godz. 13.00.

📢 Poważna zmiana w organizacji ruchu na placu NOT-u! Gdzie jeszcze kierowcy muszą uważać? W poniedziałek wymalowano znaki drogowe i zmieniono organizację ruchu na placu NOT-u w Toruniu. Z Szosy Chełmińskiej można skręcić tylko w prawo, czyli w Czerwoną Drogę. Trwają też prace na kilku innych ulicach, między innymi Szosie Okrężnej i Poznańskiej.

📢 Byliście EKO na Jesień. Wspólnie zebraliśmy ponad ćwierć miliona nakrętek i tysiąc butelek! Torunianie nie zawiedli! Sobotnia akcja Bądź EKO na Jesień zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki zaangażowaniu społeczności udało się zebrać ponad ćwierć miliona nakrętek i tysiąc butelek! 📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Wybory 2023. To już pewne: Tomasz Lenz nowym senatorem z okręgu z Toruniem i powiatem toruńskim Tomasz Lenz z Koalicji Obywatelskiej wygrał wybory do Senatu w okręgu nr 11 obejmującym Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński. Pokonał Marię Mazurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 16.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. W okręgach z Toruniem prowadzą PiS i Tomasz Lenz Państwowa Komisja Wyborcza podaje cząstkowe wyniki w wyborach do Sejmu i Senatu. Co wiem o tych w okręgach z Toruniem?

📢 MEMY po meczu Polska - Mołdawia 1:1. Przebiliśmy dno i pukamy od spodu. Internauci bezlitośni dla Michała Probierza i jego reprezentacji 15 października 2023 - to był fatalny dzień dla reprezentacji Polski i selekcjonera kadry Michała Probierza. Biało-czerwoni tylko zremisowali u siebie z Mołdawią 1:1 i tym wynikiem praktycznie zaprzepaścili szansę kwalifikacji na EURO 2024, poprzez zmagania grupowe. Reprezentacja Polski do listy hańby dopisała kolejny kompromitujący wynik. Remis u siebie ze 159. drużyną w rankingu FIFA to jeden z bardziej przykrych momentów w historii polskiej piłki. Przypomnijmy, że w czerwcu z tą drużyną Polska przegrała na wyjeździe 2:3. 📢 Położne z Torunia. Mamy wskazały najlepsze. Sprawdziliśmy z kim najlepiej rodzić! Wspierają, podpowiadają i przede wszystkim są. Położne odgrywają kluczową rolę przy porodzie, a ich obecność jest bardzo ważna dla kobiet, które zdecydowały się na dziecko. Z kim warto rodzić w Toruniu? Na podstawie wielu opinii stworzyliśmy listę położnych, które są godne zaufania.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [zdjęcia] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Wybory 2023 w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych w regionie! Wysoka frekwencja! Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie kujawsko-pomorskiem. Najwięcej głosów w regionie zdobywa Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Badanie przeprowadził Ipsos dla TVP, Polsat i TVN. Wszystkie szczegółowe dane dla Kujawsko-Pomorskiem w naszym tekście poniżej.

📢 Wieczór wyborczy w Toruniu. Tak na wstępne wyniki wyborów zareagowali działacze i sympatycy PiS-u W wieczór wyborczy na starówce w Toruniu spotkali się miejscowi działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Wybory parlamentarne 2023 w Toruniu. Wyniki PKW. Posłowie do Sejmu z Torunia. Kto został senatorem w Toruniu? Frekwencja wyborcza torunian Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się 15 października 2023. Polacy od godziny 7:00 do 21:00 biorą udział w głosowaniu i wybieraniu swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Dotyczy to również Torunia i okolic. W naszym materiale podamy pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll 2023 dla województwa kujawsko-pomorskiego. Tu będziemy też podawać wyniki partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2023 z informacjami o tym, kto dostał się do Sejmu i Senatu z okręgu toruńsko-włocławskiego.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Lista posłów i senatorów. Ile mandatów zdobyły partie? Frekwencja wyborcza Wybory parlamentarne w Polsce są najistotniejszym wydarzeniem politycznym tego roku. Czas na głosowanie Polacy mają 15 października w godzinach od 7 do 21. Niniejszy materiał przedstawiać będzie wyniki Exit Poll, a także ostateczny wynik poszczególnych komitetów wyborczych. 📢 Wybory 2023: nowi posłowie w Kujawsko-Pomorskiem. Jak głosowano? Poznaj wyniki wyborów w regionie toruńsko-włocławskim: frekwencja Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. Zaczną się o godzinie 7, a skończą o 21. W tym materiale przedstawimy sondażowe wyniki Exit Poll, które będą znane już po zakończeniu głosowania. Podamy również informacje o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023. Ostateczne wyniki podamy, gdy tylko ogłosi je Państwowa Komisja Wyborcza. 📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami! Działo się! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z toruńskiego klubu Cubano! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce w Toruniu. Więcej w naszej galerii.

📢 Co zarejestrowały fotopułapki na przejściach dla zwierząt? Nie tylko dziki, łosie i sarny... ale i kogoś jeszcze! Kierowcy pędzący drogami szybkiego ruchu często nie zdają sobie sprawy, że co jakiś czas przejeżdżają pod albo nad przejściem dla zwierząt. A tam też odbywa się ruch - i to całkiem spory! Co ciekawe, fotopułapki łapią nie tylko lisy, jelenie czy dziki, ale często i człowieka. 📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Oto nasz najnowszy przegląd ogłoszeń Jak wyglądają obecne ceny na toruńskim rynku nieruchomości do wynajęcia? Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl! Zobaczcie szczegóły, zdjęcia oraz ceny w naszej galerii. 📢 Te psy czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Możesz je adoptować Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od 60 lat pomaga czworonogom. Trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Niektórym to się udaje. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Drogi na Bydgoskie i Chełmińskie Przedmieście staną otworem. Najpierw jednak trzeba przeskoczyć przez bramę We wrześniu 1903 roku z Berlina do Torunia dotarła wiadomość, że minister wojny zgodził się na przebicie dróg z centrum na Bydgoskie oraz Chełmińskie Przedmieście. Do Podgórza natomiast dotarły wyniki badań wody ze stawu przy kościele Piotra i Pawła. Była ona bardzo daleka od wody święconej.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. 📢 Toruń. Dwaj nowi profesorowie na UMK - ekspert w dziedzinie gleb i znawca nietoperzy. Gratulujemy nominacji! Prof. dr hab. Piotr Hulisz i prof. dr hab. Michał Wojciechowski - to kolejni naukowcy UMK w Toruniu, którzy właśnie odebrali nominacje profesorskie. Pierwszy to ekspert w dziedzinie gleb, drugi - znawca nietoperzy.

📢 Toruń. Przez 12 lat okradała szkołę. Czy kiedyś odda pieniądze i pójdzie za kraty? Księgowa Magdalena K. przez 12 lat okradła szkołę przy ul. Bażyńskich w Toruniu z ponad 700 tys. zł - uznał w lipcu br. sąd. Skazał emerytkę na 3 lata więzienia i nakazał oddać pieniądze. Ale wyrok jest nieprawomocny, więc kara jeszcze nie obowiązuje. 📢 Masz taki banknot 50 zł? Może być rzadki i warty o wiele więcej, niż myślisz. Ważny jest jeden szczegół Zdarza się, że posiadamy przedmioty, których wartości nie znamy. Jest tak również z banknotami o różnych nominałach. Mimo że nominalna wartość banknotu jest zazwyczaj istotna, występują też sytuacje, w których nominał jest mniej ważny i nie decyduje o wartości pieniądza. Jakie to banknoty i co trzeba zrobić, że je zdobyć?

📢 Nawet 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 CUK Anioły Toruń - Tubądzin Volley MOSiR Sieradz. Udana inauguracja u siebie [zdjęcia] W 3. kolejce II ligi siatkarze CUK Anioły Toruń podejmowały Tubądzin Volley MOSiR Sieradz. Kibice oglądali w hali SP 28 na Skarpie ciekawe spotkanie.

📢 Tak się bawi Toruń na imprezach w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Torunianie, którzy lubią szeroko pojętą muzykę disco, szczególnie uczęszczają na imprezy w tym klubie. Zobaczcie najnowszą fotorelację! 📢 Kaszownik z fontanną, czyli jak został zatopiony ciekawy pomysł zagospodarowania toruńskiego stawu W drugiej połowie lat 70. toruński architekt Adam Kołodziej przygotował plan zagospodarowania Kaszownika. Zabrał się do pracy, korzystając m.in. ze zdjęć zrobionych z wieżowca przy ulicy Warneńczyka. Tymi zdjęciami oraz wspomnieniami się z nami podzielił. 📢 Parkrun Toruń w lasku na Skarpie. Zobacz jak było w sobotę 14 października [zdjęcia] W sobotę, 14 października, po raz kolejny biegacze spotkani się w lasku na Skarpie. Odbył się Parkrun Toruń. Jak zwykle do pokonania był dystans 5 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż. 📢 "Robuś, to nie piździernik!". Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety.

📢 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu ma 25 lat. Zobacz, jak świętowano jubileusz Ćwierć wieku temu powołano do życia niezwykłą szkołę - liceum prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ten wyjątkowy jak na tamte czasy eksperyment edukacyjny okazał się ogromnym sukcesem.

📢 Nauczyciele odebrali nagrody od zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Kto został wyróżniony? W siedzibie WOAK w Toruniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczono nagrody w konkursie "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Lumpeksy na starówce w Toruniu. Wstyd czy hit? Sprawdzamy, co oferują i jakich klientów przyciągają Dla jednych to wstyd i symbol upadku starówki, dla drugich - koloryt miasta i miejsce udanych polowań. Jaka jest prawda o lumpeksach na starówce w Toruniu? 📢 Motoarena skończyła 15 lat. Tak budowano najpiękniejszy stadion żużlowy świata [archiwalne zdjęcia] Ponad 15 tysięcy miejsc siedzących, ponad 17 tysięcy pojemności razem z miejscami stojącymi, efektowny dach, piękna bryła - Motoarena na dobre wpisała się nie tylko w sportowy krajobraz Torunia. Jeden z najsłynniejszych żużlowych stadionów globu właśnie skończył 15 lat. Mamy dla Was archiwalne zdjęcia z budowy stadionu w Toruniu.

📢 Takie tanie domy do remontu możesz kupić w Kujawsko-Pomorskiem. Oto najnowszy przegląd Jak wyglądają obecne ceny tanich domów do remontu w województwie kujawsko-pomorskim? Zobaczcie sami! Oto nasz najnowszy przegląd tego typu nieruchomości z regionu. Wszystkie ogłoszenia, które opisujemy w artykule pochodzą z serwisu OtoDom.pl. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Oto Nikoś i jego Trójmiasto. Znasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Urządzenia pożerające prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd. 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

