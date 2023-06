Przegląd prasy (18.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FAF Elana Toruń świętuje awans. Chemik Moderator Bydgoszcz przerwał passę [zdjęcia]”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 FAF Elana Toruń świętuje awans. Chemik Moderator Bydgoszcz przerwał passę [zdjęcia] W ostatnim meczu IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Chemika Moderatora Bydgoszcz. To był hit 34. kolejki, bo grali ze sobą lider z drugim zespołem.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Te osoby nie dostaną ślubu w 2023 roku. To wyklucza możliwość wzięcia ślubu cywilnego Ślub cywilny, czyli małżeństwo zawarte przed urzędnikiem państwowym. Formalności w urzędzie musimy załatwić również w przypadku ślubu kościelnego. Ślub cywilny możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Jest jednak kilka wyjątków, które wykluczą wzięcie ślubu cywilnego. 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie. 📢 Horoskop na lipiec 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion 18.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na lipiec 2023 roku. Co się wydarzy w lipcu 2023? Sprawdziła to wróźka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie! 18.06.2023.

📢 Rodzinny piknik w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zobaczcie, jak było! W sobotę (17.06) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się wydarzenie pn. "Wymienialnia Tradycji. Rodzinny Piknik Międzykulturowy". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z Hex Clubu! Hex Club Toruń to jedno z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie miasta. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w tym miejscu. Działo się sporo! 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - wyliczenia netto. Ile wypłaci seniorom "na rękę" ZUS? W 2023 r. zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach. 📢 Taki tani sprzęt można kupić od wojska ze sklepu AMW. Zobacz szczegóły i zdjęcia! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy z różnymi akcesoriami wojskowymi i nie tylko. Co aktualnie dostępne jest w ofercie AMW? Zobaczcie szczegóły ofert i zdjęcia!

📢 Stare telefony komórkowe. Niektóre modele są warte nawet 4 tys. zł! Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję? Oto szczegóły!

📢 Kupno tych SUV-ów to dobry wybór. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Zobacz ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości. 📢 550 złotych niezależnie od wieku po zmarłym rodzicu? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną dostanie taki dodatek.

📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Zobacz, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Zobacz jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Podwyżki! Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza i kto najbardziej skorzysta na uldze? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz! 📢 Masz zbędne kilogramy - zobacz, jak schudnąć? Prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Kleszcze a grupa krwi. Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Takie samochody najczęściej kradną. Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale!

📢 Podwyżki dla żołnierzy 2023. Komu wojsko daje najwięcej zarobić? Zobacz ile zarabia szeregowy a ile oficer Podwyżki dla żołnierzy stały się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych. Ile teraz zarabiają żołnierze? Sprawdźcie stawki! 📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Seniorze uważaj na emeryturę! Część pieniędzy przepadnie! Tyle musisz oddać skarbówce Waloryzacja emerytur 2023. Tyle seniorzy oddadzą skarbówce. Od marca renty i emerytury wzrosły o co najmniej 250 zł. W związku z tym część emerytów będzie musiała zacząć płacić podatek dochodowy. Wyjaśniamy, ile będzie trzeba zapłacić skarbówce. 📢 Ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Leki refundowane w nowej cenie! Podrożało ponad 600 z nich! Cukrzycy mogą się zdziwić [Lista leków] Aktualizacja listy leków objętych refundacją przyniosła spadek cen kilkuset z nich, ale... niemalże dwa raz więcej leków refundowanych będzie droższych. Zdecydowanie najwyższe podwyżki są związane z insuliną. Co podrożeje i o ile? Zobacz!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Pustki i szyldy "na wynajem". W Domu Towarowym PDT w Toruniu zakupów nie zrobimy Dom Towarowy PDT przy Rynku Staromiejskim świeci pustkami mimo doskonałej lokalizacji i wieloletniego prestiżu. Na czterech kondygnacjach znajdziemy łącznie... jeden sklep i jedno studio tatuażu. 📢 Damy i kawalerowie zostali przyjęci w katedrze w Toruniu do zakonu bożogrobców [zdjęcia] Uroczystość inwestytury w Zakonie Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie Polskiego Zwierzchnictwa odbyła się w katedrze świętych Janów w Toruniu. Przyjęci do niego zostali kolejne damy i kawalerowie.

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście TOP 15 Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 W Toruniu czas ruszył. Zakończyła się konserwacja najbardziej znanego zegara w mieście Po dziesięciu dniach konserwacji znów czas pokazuje zegar na wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Konieczna była naprawa jednego z elementów w jego mechanizmie. 📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Zobacz wyliczenia zwrotu podatku dla emerytów i pracowników Do 22 maja przedsiębiorcy mogli rozliczać się z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano wyniosła 4,41 miliona złotych. Jak podaje ZUS, wysokość najwyższej dopłaty z tytułu składki zdrowotnej to ponad milion złotych, który podatnik musi oddać państwu.

📢 Oto autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. To jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA 17.06.2023 Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 17.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Hamburgery z Biedronki wycofane ze sprzedaży. Wykryto groźną bakterię Hamburgery z Biedronki wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 17.06.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Tyle zarabia ławnik sądowy - stawki. Sądy w Toruniu szukają chętnych W Toruniu trwa nabór kandydatów na ławników sądowych. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca. Czym zajmuje się ławnik, kto może nim zostać i jakie wynagrodzenie otrzymuje? 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów na koniec roku szkolnego. Szok w pokoju nauczycielskim! Najnowsze hity sprawdzianów Wkrótce koniec roku szkolnego. Uczniowie mają już za sobą okres nawału klasówek i kartkówek. Oceny końcowe już powystawiane i w końcu można odetchnąć. Są jednak sprawdziany, o których nauczyciele będą długo pamiętać. Zobaczcie, jakie kwiatki zdarzają się na sprawdzianach.

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Oto perełki wśród fuszerek. Aż trudno uwierzyć! 17.06.2023 Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 17.06.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Te witaminy warto brać latem! Na co mają wpływ i co się dzieje z organizmem, gdy mamy ich za mało? Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Trzeba je dostarczać organizmowi przez okrągły rok, także latem. Witaminy, czyli niskocząsteczkowe związki organiczne przyczyniają się do prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych. Są dostarczane razem z pożywieniem. Bez tych substancji niemożliwa jest harmonijna praca całego organizmu. Witaminy trzeba spożywać przez okrągły rok. Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy zabraknie którejś z nich.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 17.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 17.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 17.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 17.06.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona. 📢 Tyle zarabiają kierowcy samochodów ciężarowych w 2023 roku. Zdradzili nam ile zarabiają Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze? Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Toruń. Truskawki tańsze już nie będą? Sprawdziliśmy ceny na targowisku przy Szosie Chełmińskiej W piątek na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu truskawki kosztowały średnio 8 złotych. Znacznie droższe były czereśnie.

📢 Trzy dni z wojskowością na pikniku militarnym w Muzeum Twierdzy Toruń W piątek w Muzeum Twierdzy Toruń rozpoczął się piknik militarny, który potrwa do niedzieli. To prawdziwa gratka dla miłośników historii. 📢 Zbiórka po pożarze na ulicy Krasińskiego w Toruniu. Kobieta i trójka dzieci bez dachu nad głową W minioną sobotę doszczętnie spaliło się mieszkanie na ulicy Krasińskiego w Toruniu. Teraz zajmująca je kobieta z trójką dzieci nie ma dachu nad głową. Jej siostra zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Każdy może się dorzucić.

📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda dom topowej polskiej wokalistki. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Najbardziej szkodliwe śniadania. Niezdrowe na śniadanie 15.06.2023 Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 Tomasz L. spod Torunia sprowadził 10 kg marihuany z Hiszpanii. Wyrok: 5 lat więzienia bez zawieszenia! Surowy wyrok usłyszał 40-letni Tomasz L. z Grabowca pod Toruniem, którego sąd uznał za winnego sprowadzenia z Hiszpanii 10 kg marihuany. Mężczyzna skazany został na 5 lat bezwzględnego więzienia. Tymczasowo aresztowany jest już od blisko dwóch lat. Jego obrońca wnosiła o uniewinnienie i teraz rozważa apelację. 📢 Ten nowotwór dziesiątkuje głównie mężczyzn. Pomóc może kawa i dużo ruchu! Nowotwór jelita grubego jest prawdziwą plagą zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ten poważny rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (po raku płuca), a także trzecią wśród kobiet (po raku piersi i raku płuca). Co powoduje powstanie tego raka? Co może pomóc?

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Toruń na weekend. Święto ulicy Horzycy, piknik militarny, a może koncert Cugowskiego? Jak co tydzień w weekend nie zabraknie licznych atrakcji dla mieszkańców Torunia oraz turystów. Coś dla siebie powinien znaleźć chyba każdy - oto nasza rozpiska najciekawszych wydarzeń.

📢 Takie są ulubione metody złodziei samochodów. Uważaj, w taki sposób teraz najczęściej kradną auta [lista] Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba kradzieży samochodów i włamań do aut stale rośnie. Złodzieje wykazują się coraz większą pomysłowością i wykorzystują coraz to nowsze sposoby, by ukraść samochód. Niektóre metody złodzieje stosują od lat a ludzie i tak dają się na nie nabierać. Zobacz koniecznie w naszej galerii, jakie są teraz ulubione triki złodziei aut. 📢 Koncert "Złap oddech" na Jarze w Toruniu. Zobaczcie, jak było! [zdjęcia] Na spotkanie integracyjne z koncertem zaprosili w czwartkowy wieczór (15 czerwca) zespół Sunday Worship i parafia św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. 📢 Toruń. Śmierć czekała na pasach. Tragedia pani Danuty, ale także kierowcy autobusu Grzegorza D. 73-letnia pani Danuta potrącona została przez autobus MZK na pasach przy ul. Dziewulskiego w Toruniu. Zmarła w szpitalu. To wielka tragedia jej rodziny, ale i 59-letniego kierowcy Grzegorza D. Toruniankę wspominają przyjaciele diabetycy - była skarbniczką ich stowarzyszenia.

📢 Wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Szkice i obrazy z pleneru licealistów Piękno przyrody i architektury Bierzgłowa i Zamku Bierzgłowskiego można podziwiać dzięki pracom młodych artystów na wystawie, otwartej w czwartek 15 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Taniec jest pasją - rozmowa z Joanną Miś-Fudali, twórczynią Teatru Tańca Akro. Zespół obchodzi 30-lecie istnienia Rozmowa z Joanną Miś-Fudali, od 30 lat prowadzącą Teatr Tańca Akro w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.

📢 Żyć na 236 metrach. Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Toruniu. Tak wyglądają w środku Najdroższe mieszkania w Toruniu? W przypadku dużych mieszkań granica miliona złotych jest w Toruniu coraz częściej przekraczana. Trzeba przyznać, że chciałoby się pomieszkać. 📢 Toruń. Szpital na Bielanach zaprasza na drzwi otwarte, będzie można się zbadać za darmo W najbliższy piątek, 16 czerwca, w szpitalu na toruńskich Bielanach odbędą się drzwi otwarte. Mieszkańcy Torunia i okolic będą mogli za darmo skorzystać z badań. 📢 Ola wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest prawomocny wyrok dla warszawskiego tatuatora Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tatuatora, który podczas zabiegu tatuowania oczu trwale okaleczył jedną ze swoich klientek. Po wykonaniu tatuażu Aleksandra straciła wzrok. Jedno, bardziej porażone tuszem oko, na które zupełnie nie widziała, zostało zastąpione implantem. Drugim widzi jedynie światło. Piotr A. został uznany przez sąd winnym nieudzielenia pomocy poszkodowanej w czasie zabiegu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego kalectwa.

📢 Planowane wyłączenia prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy zabraknie u Ciebie energii elektrycznej Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Warto sprawdzić, czy to również dotyczy Waszej okolicy! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Było gorąco! Zobacz zdjęcia! Co działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń? Było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS. Produkty spożywcze wycofane ze sklepów w kwietniu 2023 roku GIS alarmuje o wycofaniu ze sprzedaży kolejnych produktów, dostępnych w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

