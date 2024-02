Przegląd prasy 19.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP Michalina Olszańska to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne fotografie aktorki!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.02.24

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Oto 9 miast w Kujawsko-Pomorskiem, w których przybyło mieszkańców. Zobacz ranking! W zdecydowanej większości z ponad 50 miast w Kujawsko-Pomorskiem w ostatnich 20 latach spadła liczba mieszkańców. Jedynie w 9 miastach z naszego regionu liczba ludności wzrosła. Jakie to są miejscowości? Gdzie zanotowano najwyższy przyrost? Tego dowiecie się z naszego zestawienia. Zapraszamy do lektury.

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Emocje w Arenie Toruń. Tak kibicowaliście lekkoatletom na Mistrzostwach Polski. Mamy zdjęcia W Arenie Toruń odbyły się w weekend Halowe Mistrzostwa Polski. Emocji nie brakowało. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 18.02.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Jedenaście firm zainteresowanych remontem dawnej toruńskiej rakarni W pięknych okolicznościach dnia św. Walentego, członkowie komisji przetargowej otworzyli oferty na remont pozostałości rakarni, a wcześniej siedziby toruńskich katów. Reanimacji mają się doczekać trzy z czterech budynków przy Szosie Chełmińskiej 75. Co w nich powstanie? 📢 Poczta sprzedaje nieruchomości nad morzem. Można kupić domek albo działkę w atrakcyjnej lokalizacji Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają. 📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży 18.02.2024 Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Dobro i miłość wrócą do tych osób. Horoskop karmiczny na najbliższe miesiące dla wszystkich znaków zodiaku HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? [zdjęcia] Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Nietypowe automaty w Toruniu. Co w nich kupimy i gdzie je znajdziemy? Nowy automat, w którym kupimy żywe kwiaty, stanął niedawno w Toruniu przy ul. Watzendorego 2. Nie jest to jedyna taka maszyna w Toruniu. W mieście już wcześniej pojawiły się urządzenia, dzięki którym można zakupić soczewki, maseczki czy… przynętę na ryby.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 18.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 18.02.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 18.02.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 18.02.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 18.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Taylor Swift rośnie konkurencja. Tate McRae olśniła weekend All-Star NHL. Podbija świat: jej filmy mają już półtora miliarda wyświetleń! Na początku lutego w Toronto zakończył się Weekend Gwiazd NHL. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć występów wydarzenia był wcale nie popis hokeistów na lodzie, lecz show kanadyjskiej piosenkarki Tate McRae, która również zasiadała na ławce rezerwowych w zespole Nathana MacKinnona, jako gwiazda asystent. Nie jest to wprawdzie Taylor Swift, ale także budzi, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, ogromne zainteresowanie.

📢 Julka z Torunia wykonuje świece, które wyglądają jak słodkości! Robi je dla chorej siostry Świece Julki – pod taką nazwą można znaleźć profil na Facebooku, na którym nastoletnia Julka z Torunia pokazuje swoją twórczość. Tworzy świece, które wyglądają jak same pyszności! Przy tej okazji pomaga swojej siostrze, Anastazji, która jest ciężko chora.

📢 Toruń. Fundacja KOT ratuje koty po wypadkach i bezdomniaki już prawie 20 lat! Szuka wolonatariuszy, domów adopcyjnych i prosi o wsparcie Ofiary wypadków, bezdomniaki, niechciane przez nikogo, bo chore - takie koty od blisko dwóch dekad ratuje Fundacja KOT z Torunia. Warto pomóc jej podopiecznym!

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 17.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 17.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Karne na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom KH Energi Toruń! Było już 3:1, ale fatalnej ostatniej tercji KH Energa Toruń stracił całą przewagę i przegrał po karnych z Zagłębiem Sosnowiec. To już czwarta z rzędu porażka z rywalem, który jest niżej (jeszcze?) w tabeli Tauron Hokej Ligi. 📢 Sprzedawcy z toruńskiego targowiska: nie dzielcie nam zieleniaka! Między targowiskiem na Chełmińskim Przedmieściu i cmentarzem św. Jerzego ma powstać dwupasmowa ulica z chodnikami oraz drogą dla rowerów. W związku z tym teren targowiska zostanie nieco okrojony. Sprzedawcy będą mieli trudności z dowozem towaru i w ogóle - dostępem do targowiska. Już teraz zwracają również uwagę na problemy, które dadzą o sobie znać po zakończeniu budowy. 📢 Bartosz Szymanski kandydatem Aktywnych na prezydenta Torunia Bartosz Szymanski, wspólnie z Aktywnymi dla Torunia i współpracującymi z nim społecznikami, zamierza walczyć z betonem w Toruniu, także tym betonem partyjnym. Chce, żeby mieszkańcy mieli realny wpływ na rozwój miasta, a Toruń był miastem bezpiecznym, czystym i nowoczesnym.

📢 Nowa ekspresja w Centrum Sztuki Współczesnej. Czym charakteryzuje się nurt? Najnowsza wystawa potrwa do maja W piątek, 16 lutego w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej pojawiła się nowa wystawa pt. „Nowa ekspresja”. Specjalnie z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której poznaliśmy szczegóły powstania jedynej takiej wystawy w ostatnich latach. 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

📢 Toruń. Stan wód Wisły i Drwęcy na najbliższe dni. Czy woda w końcu zacznie opadać? Już od kilku dni w stan wód Wisły w Toruniu utrzymuje się na poziomie kilkunastu centymetrów powyżej stanu ostrzegawczego. Jak informują Wydział Ochrony Ludności oraz Rafał Maszewski – w piątek, 16 lutego poziom wódy w Wiśle wyniósł 555 cm. Jakie są prognozy na najbliższe dni dla Wisły i Drwęcy? 📢 Najlepsze pasztety na Wielkanoc. Wyśmienite na uroczyste śniadanie. Wybierz spośród 7 niezastąpionych propozycji Wśród tradycyjnych dań wielkanocnych nie może zabraknąć domowych pasztetów. Można zastanawiać się jaki przysmak wybrać na odświętny posiłek? Wybraliśmy 7 przepisów na najsmaczniejsze pasztety. Sprawdź nasze wypróbowane przepisy na pyszne pasztety na Wielkanoc.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [14.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom. Jakie auta warto wybrać? SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Nadchodzi marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Co teraz pyli? Kalendarz alergika na luty 2024. Zimą też może dopaść cię uczulenie. Sprawdź, na co można mieć alergię w lutym? Uczulenie na pyłki traw i chwastów jest w Polsce bardzo rozpowszechnione. Alergicy cierpią najbardziej z ich powodu od początku czerwca do końca wakacji. Jednak to nie znaczy, że zimą nie mają powodów do zmartwień! Także w lutym mogą odczuwać objawy alergii. Sprawdź, co teraz pyli i jak rozpoznać, że pojawiające się dolegliwości wynikają z uczulenia, a nie przeziębienia.

📢 Podatek zwracany dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Które auta często trafiają do warsztatu? Sprawdź! Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Najtańsze wakacje last minute w marcu 2024. Aktualny ranking 9 kierunków, gdzie tydzień wypoczynku kosztuje nawet tylko 1600 zł! Sprawdziliśmy, w których krajach możecie najtaniej wypoczywać w marcu 2024. W galerii znajdziecie aktualny ranking ofert wakacji last minute z polskimi burami podróży. Nawet tylko 1600 zł za tydzień wakacji w słońcu, akurat na powitanie wiosny!

📢 Renta socjalna w 2024 roku: Kto może ubiegać się o to świadczenie? Jakie są aktualne kryteria i kwoty? Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.

📢 Horoskop na drugą połowę lutego 2024. Te znaki zodiaku mogą się spodziewać pozytywnych zmian HOROSKOP na drugą połowę lutego 2024 dla każdego znaku zodiaku. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach. Te przepowiednie na pewno się sprawdzą! 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Trendy w stylizacjach paznokci na sezon zimowy 2023/2024: Odkryj, co króluje wśród topowych stylizacji! I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Oto wyliczenia brutto i netto Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Gwara Toruńska. Te słowa ciągle można usłyszeć w naszym regionie. Znasz je? Sprawdź! Gwara Toruńska to słowa, które od lat używane są przez mieszkańców naszego regionu. Specyficzne powiedzonka powoli odchodzą do lamusa, jednak ciągle posługuje się nimi część osób mieszkających w Toruniu i okolicy. Wiele z nich ma pochodzenie niemieckie, gdyż powstawały w czasie kiedy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim. Znacie znaczenie tych słów?

📢 Tak kiedyś wyglądał Ciechocinek! Niesamowite zdjęcia uzdrowiska z Narodowego Archiwum Cyfrowego Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największe pereł polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek! 📢 "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu renomowanego Królewskiego Baletu Klasycznego w CKK Jordanki w Toruniu [ZDJĘCIA] Odkryjcie magiczny świat miłości i poświęcenia w wykonaniu renomowanego zespołu baletowego. Królewski Balet Klasyczny prezentuje niezwykłą interpretację klasycznej produkcji Piotra Czajkowskiego - "Jeziora Łabędziego". Przeżyjcie niezapomniane chwile, obserwując doskonałą technikę utalentowanych tancerzy. "Jezioro Łabędzie" w CKK Jordanki w Toruniu z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej! Oglądajcie przepiękną galerię zdjęć z niedzielnego występu. 📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu.

📢 Toruń. Dotacja plus, czyli gminny fundusz remontowy radnego Wojciecha Klabuna Na remont zabytkowego budynku, który dziś należy w całości do rodziny radnego Wojciecha Klabuna (PiS) z budżetu miasta popłynęło ponad 100 000 złotych. Budynek odzyskał blask również dzięki 64 tysiącom złotych z Gminnego Programu Rewitalizacji, nad którego przyjęciem radny zagłosował.

📢 Przedwojenny Toruń na archiwalnych zdjęciach NAC Zobaczcie, jak wyglądał dawny Toruń na archiwalnych fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego! Czy rozpoznacie wszystkie miejsca? Oto unikalne zdjęcia naszego miasta! 📢 Toruń. Kina: "Orzeł", "Kopernik", "Echo", "Bałtyk", "Grunwald", "Flisak" na archiwalnych zdjęciach! [dużo zdjęć] Drzwi do kina mogły być nieszczelne, mogły skrzypieć, zawsze jednak były bramą do innego, wspaniałego świata. Z naszego archiwum fotograficznego staraliśmy się więc wybrać zdjęcia kinowych wnętrz. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Studniówka 2024. Na balu w "Filmarze" bawili się maturzyści z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] Szaleństwo studniówkowej nocy już za maturzystami z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Bawili się w restauracji hotelu "Filmar". 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Oto najmodniejsze ściany medialne. Intrygujące projekty Krzysztofa Mirucia, których można pozazdrościć [ZDJĘCIA] Ściana medialna to inaczej ścianka telewizyjna. To ta ściana, na której umieścimy telewizor. Dzięki oryginalnemu projektowi możemy nadać odpowiedni charakter salonu w naszym domu. W swoich programach wyjątkowe projekty ścianek medialnych proponuje Krzysztof Miruć. Zobaczcie jego najlepsze projekty. 📢 Masz taką monetę 2 zł? Może być warte kilka tysięcy złotych. Te są najcenniejsze! Moneta o nominale 2 złote wydaje się powszechną i niewartą więcej niż jej wartość nabywcza. Okazuje się jednak, że są kolekcjonerskie i zabytkowe monety 2 złote, które można sprzedać nawet za kilkaset razy więcej! Po czym poznać najcenniejsze monety 2 zł? Sprawdź, czy masz taką w domu!

📢 Obiad z rodziną? Rodzicu! Te restauracje w Toruniu warto odwiedzić z dziećmi! Mają kąciki zabaw i inne atrakcje Wyjście do restauracji z dziećmi to nie lada wyczyn - o tym wie każdy rodzic. Wybranie z menu czegoś, co na pewno będzie maluchom smakować to dopiero początek wyzwań. Dla wielu dzieci siedzenie z dorosłymi przy stole jest po prostu nudne! Dlatego restauracje w Toruniu i wielu innych miastach decydują się na stworzenie dla najmłodszych specjalnych kącików zabaw albo proponują inne atrakcje, aby wyjście na obiad dla rodziców nie było udręką, a dla dzieci stało się przyjemnością. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powinno pomóc w wyborze lokalu. Oto restauracje w Toruniu przyjazne dzieciom.

📢 Najdroższe rzeczy z PRL-u wystawione na licytację. Które z nich cieszą się zainteresowaniem na aukcji? [zdjęcia] Pamiątki, zabawki, meble, kryształy... to wszystko pamiętamy z PRL-u. Wiele przedmiotów tego rodzaju nabyło już wartość kolekcjonerską. Nic więc dziwnego, że zbieracze nieraz chętnie biorą udział w aukcjach, w których walczą o najciekawsze okazy. Nie każda oferta jednak cieszy się uznaniem i zainteresowaniem. Dlaczego? Jakie oferty cieszą się największym zainteresowaniem? Zobaczcie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć! 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Ile? Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka. Zobaczcie!

📢 Tak powstawały i zmieniały się osiedla w Toruniu. Kto na archiwalnym zdjęciu znajdzie swój blok czy mieszkanie? [mnóstwo archiwalnych zdjęć] Współczesny Toruń powstawał na naszych oczach. Fotoreporterzy "Nowości" byli obecni na wszystkich najważniejszych placach budów poczynając od końca lat 60. Po latach udało nam się zebrać sporo zdjęć z Mokrego, Chełmińskiego Przedmieścia, Bydgoskiego oraz oczywiście z Rubinkowa i Skarpy. Zapraszamy na spacer po Toruniu sprzed kilkudziesięciu lat i poszukiwania znajomych kątów.

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!