Przegląd prasy (19.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, co się działo! Działo się na ostatnich imprezach w toruńskiej Labie! Oto najnowsza fotorelacja z jednego z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie Torunia. Zobaczcie sami!

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na lipiec 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec 19.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na lipiec 2023 roku. Co się wydarzy w lipcu 2023? Sprawdziła to wróźka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie! 19.06.2023.

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Takie samochody najczęściej kradną. Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Zobaczcie w galerii nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Zobacz, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Nowe emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Oto stawki!

📢 Tego zdecydowanie nie lubią kleszcze! Oto sprawdzone metody. Tak ich unikniesz! Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu! 📢 550 złotych niezależnie od wieku? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną dostanie taki dodatek. 📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 To cichy zawał serca. Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na twardo. Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady? Więcej w naszym materiale!

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście TOP 15 Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Taki tani sprzęt można kupić od wojska ze sklepu AMW. Zobacz szczegóły i zdjęcia! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy z różnymi akcesoriami wojskowymi i nie tylko. Co aktualnie dostępne jest w ofercie AMW? Zobaczcie szczegóły ofert i zdjęcia! 📢 Stare telefony komórkowe. Niektóre modele są warte nawet 4 tys. zł! Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję? Oto szczegóły!

📢 Kupno tych SUV-ów to dobry wybór. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - podajemy wyliczenia netto. Ile "na rękę" ZUS wypłaci emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Kasety magnetofonowe z lat 90. Gdzie je sprzedawać! Najdroższe nawet za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Toruń. Niedziela edukacyjna i powitanie nowych zwierząt w Ogrodzie Zoobotanicznym Do ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu trafiły nowe zwierzaki. Specjalnie dla nich przygotowano nowy, wyjątkowy wybieg. Ostronosy białonose oraz mary patagońskie, bo to o nich mowa, można było poznać w niedzielę 18 czerwca. To właśnie wtedy od 12 do 15:30 odbył się wyjątkowy event: "Edukacyjna niedziela". Jak było? Zobaczcie! 📢 Gwara toruńska. Ktoś tak jeszcze mówi w Toruniu i okolicach? Sprawdź czy znasz znaczenie tych słów Każdy region w Polsce ma swój mniej lub bardziej specyficzny język. Podobnie sytuacja wygląda w Toruniu i okolicach, gdzie przez lata tworzyła się gwara toruńska. Na wiele słów, które przeniknęły do codziennego języka wpływ miał język niemiecki. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic.

📢 Kulturalne śniadanie nad Martówką! Tak było dzisiaj na Bydgoskim Przedmieściu! Dzisiaj na Bydgoskim Przedmieściu zorganizowano "Kulturalne śniadanie na trawie". W ramach wydarzenia można było skorzystać z pikniku na świeżym powietrzu, przy pięknej pogodzie i znakomitej muzyce. Wstęp na imprezę był bezpłatny. A jak wyszło? Zobaczcie sami! 📢 Wielka Feta Koszykarska u Kopernika wygrała także z deszczem. Basket 3x3 nad Wisłą. Zobaczcie zdjęcia! To była już siódma Wielka Koszykarska Feta u Kopernika. W sobotę na Błoniach Nadwiślańskich grali i trenowali najmłodsi, w dzień oglądaliśmy turniej eliminacyjny mistrzostw Polski. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Sprzęt RTV z PRL-u? To chciał mieć każdy z nas! Takie były najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W epoce PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało? Sprawdź!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Dzień leniwych spacerów w Toruniu! Nowa akcja Wyprowadź PSA! Byliście? W poniedziałek 19 czerwca przypada nietypowe święto: Dzień Leniwych Spacerów. Z tej okazji Schronisko Dla Zwierząt Toruń zorganizowało kolejną akcję wyprowadź psa! Już po raz 15. mieszkańcy Torunia mieli okazję wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i podarować psiakom wyjątkowy spacer. A czy był leniwy? To już niekoniecznie. Zobaczcie sami!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Leki refundowane w nowej cenie! Podrożało ponad 600 z nich! Cukrzycy mogą się zdziwić [Lista leków] Aktualizacja listy leków objętych refundacją przyniosła spadek cen kilkuset z nich, ale... niemalże dwa raz więcej leków refundowanych będzie droższych. Zdecydowanie najwyższe podwyżki są związane z insuliną. Co podrożeje i o ile? Zobacz! 📢 Seniorze uważaj na emeryturę! Część pieniędzy przepadnie! Tyle musisz oddać skarbówce Waloryzacja emerytur 2023. Tyle seniorzy oddadzą skarbówce. Od marca renty i emerytury wzrosły o co najmniej 250 zł. W związku z tym część emerytów będzie musiała zacząć płacić podatek dochodowy. Wyjaśniamy, ile będzie trzeba zapłacić skarbówce.

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Nowi proboszczowie w diecezji toruńskiej. Gdzie będą zmiany? W Kurii Diecezjalnej Toruńskiej odbyło się spotkanie, podczas którego biskup toruński Wiesław Śmigiel wręczył dekrety.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 18.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Tanie działki budowlane do kupienia w powiecie toruńskim. Zobacz zdjęcia i szczegóły! Jakie ceny panują aktualnie na lokalnym rynku nieruchomości? Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tanich działek budowlanych, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziecie w naszej galerii. 📢 Kopernik zaprasza na obiad! Dania sprzed setek lat w toruńskich restauracjach Nie lada gratka czeka na smakoszy w toruńskich restauracjach. Wyjątkowy projekt "Kucharze Kopernika" pozwala na poznanie dań, które gościły na stołach setki lat temu.

📢 Wypadek na autostradzie pod Toruniem! Szczegóły i zdjęcia zdarzeń drogowych z ostatnich godzin W nocy doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło na autostradzie A1. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, choć zniszczenia pojazdu są wyraźne. Wcześniej, w okolicy Wielkiej Nieszawki doszło do innego zdarzenia. Oto szczegóły! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 18.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 18.06.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.06.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Uwaga! Nie jedz tych produktów, jeśli masz problemy z pamięcią. Mogą zwiększać ryzyko rozwoju demencji 18.06.2023 Masz problemy z pamięcią i koncentracją? Przyjrzyj się swojej diecie. Te produkty źle wpływają na pracę twojego mózgu! Zrezygnuj z nich a zobaczysz różnicę. Szybko odzyskasz lepszą pamięć i koncentrację. Właściwa dieta i aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłową pracę mózgu. Sprawdź, jakich produktów powinieneś unikać. Szczegóły znajdziesz w galerii! 📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? 18.06.2023 Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

📢 FAF Elana Toruń świętuje awans. Chemik Moderator Bydgoszcz przerwał passę [zdjęcia] W ostatnim meczu IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Chemika Moderatora Bydgoszcz. To był hit 34. kolejki, bo grali ze sobą lider z drugim zespołem. 📢 Pomorzanin Toruń w finale Superligi! O złoto zagra na własnym boisku z Grunwaldem Poznań Pechowa porażka w Gnieźnie, ale dzień później udany rewanż w Toruniu. Pomorzanin ograł w półfinale Stellę Gniezno i zapewnił sobie kolejny w swojej historii medal ligi na trawie. Wielki finał z Grunwaldem już za kilka dni na boisku w Toruniu. 📢 Te osoby nie dostaną ślubu w 2023 roku. To wyklucza możliwość wzięcia ślubu cywilnego Ślub cywilny, czyli małżeństwo zawarte przed urzędnikiem państwowym. Formalności w urzędzie musimy załatwić również w przypadku ślubu kościelnego. Ślub cywilny możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Jest jednak kilka wyjątków, które wykluczą wzięcie ślubu cywilnego.

📢 Oto autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. To jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA 17.06.2023 Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków. 📢 Tyle zarabia ławnik sądowy - stawki. Sądy w Toruniu szukają chętnych W Toruniu trwa nabór kandydatów na ławników sądowych. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca. Czym zajmuje się ławnik, kto może nim zostać i jakie wynagrodzenie otrzymuje? 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Oto perełki wśród fuszerek. Aż trudno uwierzyć! 17.06.2023 Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Tyle zarabiają kierowcy samochodów ciężarowych w 2023 roku. Zdradzili nam ile zarabiają Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów.

📢 Toruńskie osiedla Rubinkowo i Na Skarpie z drona. Tak prezentują się z góry! [zdjęcia] Osiedla Rubinkowo i Na Skarpie na dobre wpisały się w pejzaż miasta. Mało tego stanowią jego wielką część.

Są najliczniej zamieszkałą dzielnicą wschodniej części Torunia. Początkowo szare bloki w wyniku termomodernizacji nabrały kolorów i blasku. Mieszkania na tych wielkich osiedlach mają jeszcze tę zaletę, że nikt nie zagląda sobie w okna, gdyż bloki stoją w dość dużej odległości od siebie. Zobaczcie, jak osiedla wyglądają na zdjęciach z drona. 📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach.

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje. 📢 Takie są ulubione metody złodziei samochodów. Uważaj, w taki sposób teraz najczęściej kradną auta [lista] Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba kradzieży samochodów i włamań do aut stale rośnie. Złodzieje wykazują się coraz większą pomysłowością i wykorzystują coraz to nowsze sposoby, by ukraść samochód. Niektóre metody złodzieje stosują od lat a ludzie i tak dają się na nie nabierać. Zobacz koniecznie w naszej galerii, jakie są teraz ulubione triki złodziei aut.

📢 Toruń. Śmierć czekała na pasach. Tragedia pani Danuty, ale także kierowcy autobusu Grzegorza D. 73-letnia pani Danuta potrącona została przez autobus MZK na pasach przy ul. Dziewulskiego w Toruniu. Zmarła w szpitalu. To wielka tragedia jej rodziny, ale i 59-letniego kierowcy Grzegorza D. Toruniankę wspominają przyjaciele diabetycy - była skarbniczką ich stowarzyszenia. 📢 Tak wygląda teraz kontrola zwolnień lekarskich. W taki sposób ZUS sprawdza, co robimy na zwolnieniu Jak wygląda kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim? Kontrolerzy ZUS ruszyli w teren a liczba kontroli wzrosła. W pierwszym kwartale 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 100,4 tys. kontroli osób, którym lekarz wystawił zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji ZUS wydał 5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 3,9 mln zł. Skala cofniętych bądź obniżonych zasiłków jest spora. Kto może spodziewać się kontroli? Jak przebiega kontrola zwolnień lekarskich? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Żyć na 236 metrach. Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Toruniu. Tak wyglądają w środku Najdroższe mieszkania w Toruniu? W przypadku dużych mieszkań granica miliona złotych jest w Toruniu coraz częściej przekraczana. Trzeba przyznać, że chciałoby się pomieszkać. 📢 Takie jedzenie jest rakotwórcze! Oto produkty spożywcze, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór. Unikaj ich! Nasz jadłospis może zwiększać ryzyko zachorowania na raka - możemy to powiedzieć z całą pewnością. Badania naukowe dokładnie wskazują, których produktów lepiej unikać, jeśli chcemy zachować zdrowie. Czego nie jeść, by nie zwiększać ryzyka zachorowania na nowotwór? Zobacz w naszej galerii listę najbardziej rakotwórczych produktów.

📢 Planowane wyłączenia prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy zabraknie u Ciebie energii elektrycznej Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Warto sprawdzić, czy to również dotyczy Waszej okolicy!

📢 Takie są skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. 📢 Kibice na derbach Apator Toruń - GKM Grudziądz. Poszukajcie się na zdjęciach! For Nature Solutions Apator - ZOOleszcz GKM Grudziądz 52:38 w derbach Pomorza. Na trybunach nie brakowało wsparcia dla "Aniołów". Tak kibicowaliście na Motoarenie, poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych!

📢 Dawny Toruń na archiwalnych zdjęciach NAC. Tak kiedyś wyglądało miasto W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znaleźć możemy unikalne fotografie z wielu miast Polski. W wartościowym archiwum znajdziemy także wiele ujęć z ulic dawnego Torunia. Zobaczcie sami, jak kiedyś wyglądało miasto! 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii! 📢 Chcesz kupić samochód? Te auta można bez obaw kupować. Okazały się najmniej awaryjne według raportu ADAC. Zobacz szczegóły! Wybór używanego samochodu nigdy nie jest lekki. Część osób kupujący auto kieruje się sympatią do danej marki. Inni zwracają uwagę na rankingi awaryjności poszczególnych modeli. Z pomocą kupującym przychodzi raport ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Tegoroczny powstał na podstawie 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie w 2020 roku. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!

📢 Domowe obiady w Toruniu: Panda, Adaś i Obiadownia. "Dużo, smacznie i tanio" Bary z domowymi obiadami w Toruniu, które dotąd karmiły studentów, w pandemii straciły tę klientelę. Do tego, jak cała gastronomia, działają tylko na wynos i na dowóz. Jak sobie dają radę uwielbiane przez torunian "Panda", "Adaś" i "Obiadownia"?

