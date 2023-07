Przegląd prasy (19.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku”?

Prasówka 19.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Kolejna gorąca impreza w Labie za nami! Zobaczcie, jak było! [zdjęcia] Działo się na ostatnich imprezach w toruńskiej Labie. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z soboty! Tak się bawią torunianie nocą.

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Mamy nowe wyliczenia - tak mogą urosnąć emerytury w marcu W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 O tym nie wiesz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Obowiązują nowe limity zużycia prądu. Kiedy zapłacimy więcej za energię? Jest decyzja rządu 10 lipca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tej nowelizacji było podwyższenie rocznego limitu zużycia prądu. Inaczej mówiąc, teraz dłużej poczekamy do tego, aż zaczniemy więcej płacić za prąd. Jakie teraz obowiązują limity? Kogo dotyczą?

📢 Taka będzie emerytura w przyszłości. Sprawdź ile Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te używane samochody psują się najrzadziej! Najmniej awaryjne auta w rankingu ADAC Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii! 📢 Te auta mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Najskuteczniejszy sposób na kleszcze. Tego nie lubią! Jak ochronić siebie i zwierzęta? Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu! 📢 Specjaliści przyjmują bez skierowania. Do kogo dostaniesz się od razu? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się więc udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 10-letnie samochody osobowe - te mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ważne emerytalne dodatki przysługują seniorom z ZUS. Nikt o tym głośno nie mówi! Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły! 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wyższa emerytura tylko dla wybranych! Spełnisz te warunki, dostaniesz dodatkowe 500 złotych Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej! Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Zobacz pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Znamy zapowiedzi! Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych. 📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Toruńska spółdzielnia "Na Skarpie" ma nową radę nadzorczą. Znanych postaci nie brakuje 12 osób znalazło się w radzie nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu. Kilkoro z nich to szerzej znane w mieście postaci. 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Toruń. Dwa znane kluby wystawione na sprzedaż, cena może zaskoczyć Właściciele dyskotek zapewniają, że są to dobrze prosperujące biznesy, które nie wymagają wkładu własnego. Za ile wystawiono toruńskie kluby? 📢 Trwają badania „wampirki z Pnia”. W lipcu archeolodzy wznowili prace na cmentarzysku niedaleko Ostromecka We wsi Pień niedaleko Ostromecka znów pracują archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok temu odkryto tu grób kobiety z sierpem na szyi i kłódką na palcach lewej stopy. To była sensacja. 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska.

📢 Dziewczyny z sekcji wioślarskiej AZS-u UMK Toruń lubią złoto, a nie brąz! To były świetne mistrzostwa Polski juniorów dla toruńskich wioślarzy. Podopieczni Agnieszki Robaszkiewicz i Tomasza Radkowskiego zdobyli dziewięć medali, w tym aż siedem złotych!

📢 Sylwia Peretti na ostatnich zdjęciach. Królowa życia na tych fotografiach rozpala wyobraźnię 18.07.2023 Syliwa Peretti publikuje w sieci odważne zdjęcia. Zobacz nowe zdjęcia Sylwii Peretti i kliknij w galerię. 📢 Zderzenie osobówki z ciężarówką na Placu Pokoju Toruńskiego Tuż przed godz. 13.13 w Toruniu kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy mercedesa. Na szczęście, nikt nie ucierpiał w tym wypadku. 📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Są wyniki rekrutacji do szkół średnich w Toruniu. Gdzie było najwięcej chętnych? We wtorkowe południe w liceach, technikach i szkołach branżowych w Toruniu opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji do klas pierwszych. Najpopularniejszym toruńskim ogólniakiem w tym roku było V LO na ul. Sienkiewicza. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Toruń. Utonięcie 14-latka w Wiśle. Policja przekazała pierwsze ustalenia w sprawie dramatu Do tragedii doszło w poniedziałek, 17 lipca, około godziny 15:00. Po niemal dwugodzinnej akcji ratunkowej, nurkowie wyłowili z Wisły ciało poszukiwanego 14-latka, który odpoczywał wcześniej z kolegami na plaży w Złotorii. Sprawę bada prokuratura. 📢 Oto najlepsze kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem. W tych jeziorach jest doskonała woda Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim sezon plażowo-kąpielowy. W Kujawsko-Pomorskiem będzie 38 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Gdzie wypocząć? Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy w tym zestawieniu znalazła się plaża z Twojej okolicy.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 18.07.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 18.07.2023.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 18.07.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 18.07.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 18.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce!

📢 Agata Wendorff z Torunia wśród najpiękniejszych kobiet w kraju 22-letnia mieszkanka Torunia Agata Wendorff nie zdobyła w niedzielę korony Miss Polski 2023 Jednak sam udział w konkursie piękności i jego finale to ważne doświadczenie w życiu młodej kobiety. I bez wątpienia wielki sukces.

📢 Kolizja na ul. Polnej w Toruniu. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Na szczęście nic nikomu się nie stało Trzy samochody brały udział w zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na ul. Polnej w Toruniu w poniedziałek, 17 lipca 2023, wczesnym popołudniem.

📢 Skarb z Kępy Bazarowej, czyli kulisy wielkiej kradzieży na toruńskim dworcu Sto dwadzieścia lat temu w Toruniu rozpoczęła się budowa teatru. Władze zabroniły mieszkańcom Mokrego modlić się przed kapliczką św. Jana Nepomucena, zaś pewien bankier z ul. Mostowej założył kantor na Dworcu Głównym. Ten, który 10 lat później został okradziony. Bankiera jednak ten wielki rabunek nie zmartwił, ponieważ kilka lat przed kradzieżą jego ciało znaleziono przy przystani wiślanej. 📢 Zmarł Alojzy Kowalski, wybitny pedagog, wizjoner i Torunianin 100-lecia W wieku 90. lat odszedł Alojzy Kowalski, człowiek wybitnie zasłużony dla oświaty nie tylko w Toruniu, ale też w okolicznych gminach. Reporterzy "Nowości" jeszcze miesiąc temu rozmawiali z panem Alojzym z okazji jego urodzin.

📢 Atak nożownika w Kowalewie Pomorskim. 46-latek zaatakował 47-latkę, sprawca i ofiara byli pijani 47-latka z ranami kłutymi trafiła do szpitala. To po tym, jak zaatakował ją nożownik. Kobieta go zna. To - jak się okazuje - jej partner. Zdarzenie miało miejsce w Kowalewie Pomorskim niedaleko Golubia-Dobrzynia. 📢 Wolontariusze remontują dom dziecka "Młody Las" w Toruniu. Potrzebują naszego wsparcia Z remontami na co dzień nie mają nic wspólnego, ale kilkunastu "Kobietom Torunia" to nie przeszkadza, by z pędzlami i szlifierkami w dłoniach odnowić świetlicę w domu dziecka "Młody Las". Już wkrótce ściany będą tu zdobić malunki drzew i tapety, dodające miejscu baśniowego charakteru. 📢 Praca a wysokie temperatury. W tych przypadkach możesz odmówić wykonywania swoich obowiązków Do Polski docierają masy powietrza, które przyniosą temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura oznacza nie tylko wyższe koszty energii, ale również obniżoną produktywność. Dowiedz się, kiedy można odmówić wykonywania obowiązków oraz ile wynosi optymalna temperatura w miejscu pracy.

📢 Osiedle Jar w Toruniu nocą z drona jak Las Vegas. Czegoś takiego jeszcze nie wiedzieliście! Tak to wygląda! Wielokrotnie prezentowaliśmy jak w imponującym tempie rozrasta się osiedle Jar w Toruniu, ale jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy jak prezentuje się po zmroku! Liczby świateł, które tam zamontowano mogliby pozazdrościć mieszkańcy pozostałych toruńskich osiedli. Zobaczcie zresztą sami. 📢 Tragiczny wypadek w powiecie lipnowskim. Zginęła jedna osoba, dwie są ranne W niedzielę, 16 lipca 2023 roku doszło do śmiertelnego wypadku w powiecie lipnowskim. Droga Tłuchowo - Mysłakówko była zablokowana. 📢 We wtorek wyniki rekrutacji do szkół średnich. Które toruńskie placówki najpopularniejsze? 18 lipca znane będą pierwsze wyniki rekrutacji do szkół średnich. To moment, na który absolwenci podstawówek czekają od dawna. Kto dostanie się do najbardziej obleganych liceów i techników w Toruniu? Sprawdzamy, gdzie jest najwięcej chętnych.

📢 Gorączka w Kujawsko-Pomorskiem. Tak tłumy chłodziły się nad jeziorem w Józefowie Jezioro w Józefowie to jeden z popularnych zbiorników wodnych, które wybierają mieszkańcy powiatu toruńskiego, aby schłodzić się w upalnie dni. Nie inaczej było w weekend. Zobaczcie jak radzono sobie przy takich wysokich temperaturach nad wodą. 📢 Pomysł na wakacje 2023. Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Kowalewo Pomorskie. Kobieta dźgnięta nożem trafiła do szpitala. 46-latek zatrzymany do wyjaśnienia Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 lipca w godzinach popołudniowych. Ranna kobieta była pod wpływem alkoholu - podobnie jak jej partner, u którego wykazano prawie 2,6 promila alkoholu w organizmie. 46-letni mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań i oczekuje na przesłuchanie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.07.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Miasto zaprasza na piknik z okazji otwarcia tramwajowej linii na Jar w Toruniu 25 sierpnia prezydent Torunia Michał Zaleski i Miejski Zakład Komunikacji zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej na północ miasta. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń. Zobacz wybrane zdjęcia z czerwca! Zobaczcie nasz kolejny subiektywny wybór zdjęć najpiękniejszych pań, które pojawiły się w Hex Club Toruń w czerwcu.

📢 Oto prawdziwi "mistrzowie parkowania" z Torunia. Nie uwierzysz, jak zostawiają swoje auta. Zobacz zdjęcia Toruńscy "mistrzowie parkowania" znowu w akcji! Nie ma dnia, aby nie znaleźć na ulicach Torunia pojazdów, które zostały zaparkowane w nieprzepisowy sposób. Najgorsze, że osoby, które zostawiają tak swoje pojazdy często utrudniają życie innych. Szczególnie poszkodowane są np. matki z wózkami, które nie mogą swobodnie przejść chodnikiem oraz osoby niepełnosprawne, którym zajmowane są miejsca parkingowe. Zresztą zobaczcie sami! 📢 Tak wygląda jedna z najpiękniejszych toruńskich kamienic pod koniec remontu. Zwiedziliśmy jej wnętrza Z pewną taką niepewnością i sporym balastem obaw przestąpiliśmy próg remontowanej kamienicy przy Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. Batalia o jej reanimację trwała ponad dekadę, przez ten czas stan zaniedbanego zabytku znacznie się pogorszył. Co się udało uratować i co pozostało z pięknego oryginału? Jak się prezentują wnętrza w nowej odsłonie?

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie. Mamy kolejne zdjęcia! Działo się ostatnio w toruńskim klubie Cubano! To miejsce znane jest torunianom głównie z klimatów latynoskich. Podczas ostatniej imprezy Summer Mix również ich nie zabrakło! Zobaczcie fotorelację z tego miejsca. Może znajdziecie kogoś znajomego na zdjęciach.

📢 Tak się bawił Toruń w Labie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w toruńskiej Labie! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych miejsc z muzyką na klubowej mapie Torunia. 📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Joga - jak zacząć? 11 podstawowych pozycji dla początkujących do ćwiczenia w domu Praktycznie każdy z nas słyszał o jodze. Większości z nas kojarzy się ze zwykłymi ćwiczeniami, choć też nie brakuje głosów podkreślających kontrowersyjny charakter niektórych pozycji. Joga jest jednak jedną z najczęstszych form ćwiczeń zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, która pozwala na zachowanie większej równowagi, a także na poprawę samopoczucia i polepszenie gibkości naszego ciała. Jakie pozycje możemy wykonywać w domu?

📢 Toruńskie osiedla od lat 60. do 90. na archiwalnych zdjęciach. Tak to kiedyś wyglądało! Przygotowaliśmy dla Was kolejne zdjęcia Torunia z naszego archiwum. Tym razem czas na toruńskie osiedla od lat 60 do 90 na archiwalnych zdjęciach.

