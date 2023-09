Przegląd prasy 19.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”?

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Luksusowa willa w Toruniu za 12,5 miliona złotych. Salon, który zachwyca i powala na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze.

Prasówka 19.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przed emeryturą nawet 1600 zł miesięcznie dodatkowego świadczenia. Jest jeden warunek Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia?

📢 Dzięki temu praktycznemu kalkulatorowi możesz obliczyć swoją przyszłą podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur? 📢 TOP 5 samochodów odporne na rdzę. Dowiedz się, które auta są wyjątkowo odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Czy posiadasz bezterminowe prawo jazdy? Warto to sprawdzić, bo istnieje ryzyko jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Starsze, używane samochody cieszą się wysoką niezawodnością według rankingu ADAC. Sprawdź, które auta warto rozważyć Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Od września emeryci mogą oczekiwać dodatkowej trzynastej emerytury. Znamy wyliczenia kwoty netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Nowy dodatek za długi staż małżeński jest dostępny dla osób w podeszłym wieku i może sięgać nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Istnieje projekt ustawy, który uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Nadchodzi znacząca waloryzacja emerytur, która przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Rozrzutny tryb życia milionerów z Kujawsko-Pomorskiego. Oto ich luksusowe posiadłości pełne przepychu Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii.

📢 Oczekują na Ciebie środki z ZUS i OFE. Oto kilka prostych kroków, aby je odzyskać Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 📢 Nowe zasady waloryzacji emerytur. Nawet kilkanaście procent podwyżki dla emerytów! Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Masz nowy SMART TV? Uważaj, bo wszystko, co robisz i mówisz, może być rejestrowane na żywo Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Tych kwiatów doniczkowych nie hoduj w domu - są bardzo silnie trujące. Zobacz zdjęcia Rośliny hodowane w domu nie tylko są ozdobą lokum, ale spełniają też kilka istotnych ról - są naturalnymi filtrami, często pochłaniają toksyny i dym papierosowy, a także pozwalają oczyścić powietrze w domu ze smogu. Jednak nie wszystkie rośliny nadają się do trzymania w czterech ścianach - niektóre mogą szkodzić, a część z nich jest silnie trująca. W galerii przedstawiamy zdjęcia i informacje o roślinach, których nie wolno trzymać w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest!

📢 Tak urządziła się Klaudia El Dursi. Celebrytka w końcu wprowadziła się do nowego apartamentu w Bydgoszczy [zdjęcia] Stało się! Klaudia El Dursi nareszcie wprowadziła się do ekskluzywnego apartamentu w sercu Bydgoszczy. Gwiazda "Hotelu Paradise" od lat remontowała wymarzone gniazdko. Teraz nareszcie może się nim nacieszyć. Kaszmir, złote dodatki, marmurowa kuchnia, widok na operę - tak właśnie teraz mieszka Klaudia El Dursi.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - zobacz wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Kolejki do specjalistów na NFZ w Toruniu. Gdzie zgłosić się na wizytę i jak długo trzeba na nią czekać? Poszukiwanie specjalisty bywa uporczywe, zwłaszcza że pacjentów z różnymi schorzeniami i potrzebami jest sporo. Przygotowaliśmy spis specjalistów oraz przychodni, w których przyjmują. Sprawdziliśmy również, jak długo trzeba czekać na wizytę do każdego z nich (terminy NFZ na 15.09).

📢 Korzystanie z tej aplikacji na telefonie z systemem Android to gwarancja ukrytych kosztów Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Poznaj wyjątkowe piękne i niezawodne auta typu SUV. Mamy ranking tych, które się nie psują! SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Mamy listę samochodów, które w Polsce kradną najczęściej. Jakie są najbardziej zagrożone? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które hybrydy się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Takie słowa słyszeli tylko ludzie z Kujawsko-Pomorskiego. A czy Ty zrozumiesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Wojsko Polskie zachęca kandydatów na rekrutów tymi oto kwotami. Zobacz, ile teraz płacą! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz!

📢 Poznaj samochody używane, które są niezawodne według rankingu ADAC. Wybierz mądrze Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Kawa kuloodporna, czyli bulletproof coffee. Połączenie kofeiny i zdrowych tłuszczy. Moc na cały dzień W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Najbezpieczniejsze samochody dla kierowców i pasażerów. Sprawdź które auta warto kupić Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Stare zabawki z PRL-u, za której dzisiaj możesz dostać majątek na Allegro. Które dokładnie? Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! 📢 Sprawdź najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Niektóre wymagają remontu. Poznaliśmy ceny Ile trzeba wydać na najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są stanie? Czy wymagają dużego remontu? Tego dowiesz się przeglądając nasz najnowszy materiał, poświęcony tego typu nieruchomościom, które dostępne są do kupienia na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Pożar lasu na poligonie wojskowym pod Toruniem. Zobaczcie zdjęcia! W poniedziałkowe popołudnie na terenie poligonu wojskowego pod Toruniem palił się las. W akcji gaśniczej brało udział około 17 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. 📢 Przedstawiamy małe samochody idealne do miasta, które w dodatku rzadko się psują Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Najbardziej trendy stylizacje paznokci na jesień 2023. Jakie kolory dominują teraz w manicure? Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie.

📢 Najbardziej korzystny moment na przejście na emeryturę w 2024 roku. Czyli kiedy? Zdobądź 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Podwyżka emerytur w 2024 o co najmniej 178 zł. Przedstawiamy szczegóły w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Marek Żydowicz uhonorowany za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Pomysłodawca i dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE i prezes Fundacji Tumult Marek Żydowicz otrzymał odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 📢 Kuria w Toruniu ma zapłacić ofierze księdza pedofila 900 tys. zł! Sąd Apelacyjny w Gdańsku podniósł zadośćuczynienie dla Milewskiego 900 tys. zł - takie zadośćuczynienie ma zapłacić Mariuszowi Milewskiemu Kuria Diecezjalna Toruńska. Tak zdecydował w poniedziałek (18.09) Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Mężczyzna jest ofiarą księdza pedofila - wykorzystywany był w dzieciństwie przez 9 lat. Apelował, bo sąd toruński przyznał mu tylko 600 tys. zł.

📢 Znaki zodiaku - te znaki czekają duże zmiany w życiu na jesień 2023. To czeka cię w miłości i pieniądzach Niektóre znaki zodiaku mogą być pozytywnie zaskoczone tej jesieni. Karta się bowiem odwróci i przyniesie wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Miłość? Romans? Pieniądze? Awans w pracy? Sprawdź co mówią gwiazdy! Oto horoskop na jesień 2023.

📢 Koronawirus wariant Pirola - takie objawy daje zakażenie nowym wariantem koronawirusa, BA.2.86 Już w 15 państwach potwierdzono wystąpienie wariantu BA.2.86 koronawirusa. Podwariant ten zyskał nazwę Pirola i wiadomo, że ma ponad 30 mutacji. DO tej pory odkryto go m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, USA, Tajlandii czy Japonii. Na razie nie wiadomo, czy jest on groźniejszy od wcześniejszych podwariantów koronawirusa. 📢 Na trasę staromostową i remont ulicy Sportowej jeszcze trochę poczekamy Nie znamy jeszcze terminu, kiedy przejedziemy całą trasą staromostowa i ulicą Sportową. W Miejskim Zarządzie Dróg czekają m.in. na decyzję Ministerstwa Infrastruktury. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Mamy nowe zdjęcia z Motoareny! For Nature Solutions Apator Toruń o krok od brązowego medalu w PGE Ekstralidze. Kibice nie zawiedli i w ostatnim meczu na Motoarenie głośno wspierali "Anioły" w boju z Włókniarzem Częstochowa. Byliście na meczu w niedzielę? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Chaos na Podgórzu. Jak funkcjonuje lewobrzeże po zamknięciu dla ruchu jednej z głównych ulic w Toruniu? Budowa lewoskrętu na ulicy Poznańskiej w Toruniu spowodowała zamieszanie na Podgórzu. Na razie w fazie przygotowań do niej, bo w poniedziałek rano inwestycja jeszcze się... nie rozpoczęła.

📢 Znalazłeś pracę? Może przysługiwać Ci dodatek aktywizacyjny! Zobacz, na jakich zasadach się go przyznaje Status bezrobotnego z założenia ma mieć charakter tymczasowy. Jeśli więc masz zatrudnienie jako bezrobotny i znalazłeś pracę, możesz liczyć na poprawę sytuacji finansowej. Nie każdy jednak wie, że w niektórych przypadkach można liczyć również na dodatek aktywizacyjny. Na czym polega to świadczenie? Kto otrzyma dodatek aktywizacyjny - jakie wymogi trzeba spełnić? Ile wynosi dodatek w 2023 roku? 📢 W centrum Torunia powstanie nowy blok mieszkalny. Znamy lokalizację! U zbiegu ulic Batorego i Chrobrego powstanie nowy wielorodzinny budynek. Wydział Gospodarki Nieruchomościami organizuje przetarg na działkę o powierzchni 0,099 ha. Cena wywoławcza - 1,2 miliona złotych.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 18.09.23. Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 18.09.23. Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Fabryka Erbudu w Ostaszewie ma oferty pracy. Kogo szuka MOD21? Oto konkrety Nowa fabryka Erbudu w Ostaszewie pod Toruniem otwarta została w listopadzie ub.r. Zakład MOD 21 pracuje pełną parą - produkuje moduły dla budownictwa. Nadal ma oferty pracy. Kogo konkretnie szuka? Sprawdziliśmy.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 18.09.2023 W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pieniądze po zmarłych z rodziny mogą być dziedziczone. Sprawdź szczegóły subkonta. Dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych, jeśli złożysz odpowiedni wniosek. Pamiętaj, aby wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy, żeby nie było za późno. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 18.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Pomoc dla zadłużonych - gdzie jej szukać? Jak wybrnąć z długów? Te fundacje mogą pomóc Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 18.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 18.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Uśmiechy, śpiewy i tańce - tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu o brąz z Włókniarzem Częstochowa Kto nie był, niech żałuje. Świetne wyścigi, rozczarowania i miłe niespodzianki, a na koniec wysokie zwycięstwo. Kilka tysięcy najwierniejszych kibiców wspierało "Anioły" w meczu o brązowy medal na Motoarenie. Radości po ostatnim wyścigu nie było końca - tak kibicowaliście toruńskim żużlowcom.

📢 Genialny Emil, wielki Wiktor! Apator Toruń blisko brązowego medalu w PGE Ekstralidze For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Włókniarz Częstochowa dziesięcioma punktami w pierwszym meczu o brązowy medal. "Aniołom" nie przeszkodziła fatalna dyspozycja Patryka Dudka, bo bohaterów było tym razem w zespole znacznie więcej. Rewanż w Częstochowie w następną sobotę. 📢 Droga pana Władysława z Torunia: od zaleceń lekarza do marzeń o muzeum niechcianej ceramiki Władysław Przybysz w latach dziewięćdziesiątych w swojej sieci sklepów "Agra" zatrudniał ponad setkę osób w całym kraju. Po przejściu na emeryturę, zgodnie z zaleceniami lekarza, zaczął dużo spacerować. A, że - jak sam mówi - jest synem chłopa i bez celu chodzić nie lubi, zaczął przy okazji zbierać porzucone, uliczne skarby.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą w Kaszczorku. Masa atrakcji i zdjęć W niedzielne przedpołudnie odbył się rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą w Kaszczorku. „W nurcie tradycji” – pod takim hasłem zorganizowano wydarzenie dla najmłodszych i najstarszych. 📢 Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Wiele radości podczas korzystania z atrakcji W niedzielę 17 września obchodzono VI Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Przygotowano wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych uczestników. 📢 Fantastyczny weekend w Toruniu. Parada cosplay podczas Coperniconu - Festiwalu Fantastyki Rokrocznie Copernicon gromadzi wielu miłośników fantastyki. Organizowany regularnie od 2010 roku staje się coraz popularniejszy. I w tegorocznej edycji nie zabrakło atrakcji dla fanów i torunian, którzy chętnie korzystali z możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

📢 Pomorzanin Toruń znowu lepszy od Grunwaldu Poznań. Kolejny debiut nastolatka [zdjęcia] Pomorzanin Toruń znowu lepszy od Grunwaldu Poznań. W barwach gospodarzy zadebiutował 17-letni Karol Krajniewski. Mistrzowie Polski są wciąż niepokonani w tym sezonie. 📢 Co się dzieje w remontowanych toruńskich dworcach? Co już zostało zrobione? Pod koniec września minie 30 lat od zakończenia ostatniego remontu toruńskiego mostu kolejowego. Rdzewiejąca przeprawa domaga się kolejnej modernizacji, ale będzie musiała na nią jeszcze poczekać. Od niemal roku trwają natomiast remonty dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Co tam się w tej chwili dzieje?

📢 Gdzie w Toruniu zjeść dania bez mięsa? Wegetariańska oferta restauratorów Dieta wegetariańska od lat zyskuje na popularności. Coraz więcej osób świadomie decyduje się zrezygnować z jedzenia mięsa z wielu powodów, zaczynając od ekonomicznych, a kończąc na zdrowotnych. Nic więc dziwnego, że oferty wielu restauracji dostosowują się do potrzeb swoich klientów, modyfikując często menu tak, by propozycji wegetariańskich jak najwięcej. Gdzie warto zjeść w Toruniu?

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Byliśmy za kulisami Teatru Horzycy w Toruniu. Tak pracują artyści, których nie widać na scenie Nad każdym spektaklem, żeby mógł zachwycić widzów, pracuje kilkadziesiąt osób, których w dniu premiery nie widać na scenie. Podejrzeliśmy ich pracę podczas przygotowań do wystawienia sztuki "Don Juan" w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy. 📢 Czas spadających czerwonych gwiazd, czyli radziecki symbol sięgnął błota Siedemnasty dzień września to data symboliczna. W 1939 roku rozpoczęła się sowiecka agresja na Polskę, zaś 30 lat temu, 17 września A. D. 1993, oficjalnie zakończyło się wycofywanie wojsk radzieckich z terytorium Rzeczypospolitej. 📢 Duch Podgórza zostawił kolorowy i znaczący ślad na ścianie budynku przy ul. Poznańskiej 3 Podgórz wzbogacił się o nowy mural. Powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Na ścianie budynku przy ul. Poznańskiej 3 zobaczymy to, co od połowy XIX wieku miało decydujący wpływ na wygląd i charakter tego do 1938 roku samodzielnego miasta.

📢 Nie tylko klasztor. Archeologiczna kopalnia informacji o przeszłości miasta na toruńskim bulwarze Ostatnie odkrycia na toruńskim bulwarze każą archeologom spojrzeć pod nieco innym kątem na odsłaniane pozostałości kompleksu kościoła, szpitala i klasztoru świętego Ducha. Badaczom udało się też uchwycić istotny element, który można odnaleźć na najdokładniejszym planie miasta, jaki powstał w czasach I RP. Wygląda na to, że do tej pory badania były prowadzone kilka metrów na południe od murów szpitala i klasztoru. 📢 Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Mamy zdjęcia! Punktualnie o godzinie 17. z Rynku Nowomiejskiego wyruszyła Rowerowa Masa Krytyczna. Miała do pokonania trasę o długości 14 kilometrów.

📢 Toruńska "osiemnastka" ma 40 lat. Jubileusz świętowano podczas wielkiego szkolnego festynu Wielki festyn zorganizowano z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu w sobotę 16 września.

📢 Jarosław Kaczyński w Toruniu: zwycięstwo Tuska oznacza Lampedusę w Polsce Trzeba iść na referendum i pokazać elitom politycznym wolę społeczeństwa - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej tego ugrupowania w Toruniu w sobotę 16 września. 📢 Przedszkole z drewnianych modułów. Dostarczyła je fabryka spod Torunia Centrum opieki dziennej w Eisingen w Niemczech to pierwszy modułowy budynek drewniany MOD21. Obiekt powstał w zaledwie pięć miesięcy z elementów wyprodukowanych w Ostaszewie pod Toruniem. 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.09.23. Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Toruń. Festyn na Mokrem w SP 10. Tak się bawiły całe rodziny! [zdjęcia] Wielki rodzinny festyn na Mokrem "Dobrze być razem" w tym roku znów cieszył się zainteresowaniem całych rodzin. W sobotę (16.09) w SP nr 10 przy ul. Bażyńskich było mnóstwo atrakcji: muzycznych, hobbystycznych, rekreacyjnych. 📢 Park Tysiąclecia w Toruniu po rewitalizacji cieszy i mieszkańców, i turystów Park Tysiąclecia na toruńskim lewobrzeżu jest jednym z popularniejszych miejsc rekreacyjnych. Codziennie wielu torunian wraz ze swoimi pociechami i pupilami udaje się na spacer w tamtejsze rejony. Dzięki przeprowadzonej niedawno rewitalizacji tereny te odwiedza coraz więcej osób.

📢 18. Charytatywny Maraton Zumby w Toruniu. Tak pomagano czworonogom z toruńskiego schroniska [zdjęcia] W sobotę (16.09) na parkingu Galerii Copernicus torunianie wzięli udział w 18. Charytatywnym Maratonie Zumby. Poprzez taniec wspomagano m.in. czworonogi z toruńskiego schroniska. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz! 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Po 20 latach rzuciła korporację i otworzyła kawiarnię bez glutenu. Iwona Watrak z Torunia inspiruje! Pas! - powiedziała Iwona Watrak po dwóch dekadach pracy w "korpo". Dojrzała do zmiany, a impulsem stała się choroba córki. Miesiąc temu otworzyła w Toruniu bezglutenową kawiarnię "Swawolna". I znów ma ten błysk w oczach...

📢 Kolejna gorąca impreza w toruńskiej Labie za nami! Zobaczcie, co się działo! [zdjęcia] Działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w Labie. 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Tak mieszkają gwiazdy muzyki Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 To już pewne! Bezpłatne leki nie tylko dla seniorów! Prezydent podpisał ustawę. Kto jeszcze zyska? To już przesądzone. Więcej osób otrzyma bezpłatne leki. O projekcie rozszerzającym zakres bezpłatnych leków już mówiło się od jakiegoś czasu. Ostatecznie jednak dopiero teraz, gdy Prezydent Andrzej Duda podpisał stosowną ustawę, bezpłatne leki zostały rozszerzone na grupę seniorów powyżej 65. roku życia, a także na dzieci do 18 r.ż. 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 Nawet 21 dni dodatkowego urlopu. Dla kogo? Takie wymagania trzeba spełnić Dla praktycznie każdego pracownika jest oczywiste korzystanie w pełni z przysługujących dni wolnych, w tym również z urlopu. Nie każdy z nas ma świadomość tego, że w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych może skorzystać z dodatkowego urlopu. Łącznie może to być nawet 21 dni! Kto może skorzystać z dodatkowego urlopu? Jakie warunki trzeba spełnić? Zobacz! 📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

📢 Witamina E pozwoli zachować młodość. Sprawdź czy masz jej niedobór Chcesz być młody, zażywaj witaminę E. W tym powiedzeniu jest wiele prawdy. Witamina E jest bowiem mocnym przeciwutleniaczem, który przyczynia się m.in. do opóźniania procesów starzenia. Nazywana jest często "witaminą młodości" i "witaminą płodności". Olejek witaminy E jest składnikiem wielu produktów do pielęgnacji skóry, gdyż wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe. Co więc się dzieje z organizmem, gdy brakuje w nim tej witaminy? 📢 Pomorzanka, Cristal, Ratuszowa... Kto pamięta te stare toruńskie kawiarnie? Pół wieku temu na toruńskiej starówce mieszkało 22 tysiące osób. Dwa razy tyle, ile w czasach Kopernika i cztery razy tyle, co teraz. Które toruńskie kawiarnie odwiedzali?

