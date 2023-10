Przegląd prasy (19.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [19.10.2023 r.]”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [19.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia.

📢 Te osoby dostaną jednorazowy zwrot za prąd. Wyjaśniamy, jak otrzymywać 125 zł od dostawcy energii [19.10.2023 r.] Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu, dostawcy prądu muszą obniżyć cenę prądu i zwrócić swoim klientom około 125 zł w rachunku za prąd. Należy jednak spełnić przynajmniej jeden z sześciu warunków, by otrzymać dodatkowe pieniądze. Zobacz jak dostać jednorazowy zwrot za prąd.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [19.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te trujące grzyby łatwo można pomylić z jadalnymi. Zwróć uwagę na te drobne różnice! [19.10.2023 r.] Najbardziej niebezpieczne grzyby w Polsce. Te gatunki podszywają się pod grzyby jadalne, a pomyłka może kosztować nawet życie. Wybraliśmy kilka gatunków, które bardzo łatwo pomylić. W czasie grzybobrania zwróćcie uwagę na te drobne różnice. Te grzyby można pomylić z trującymi gatunkami.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [19.10.2023 r.] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [19.10.2023 r.] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [19.10.2023] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [19.10.2023 r.] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [19.10.2023 r.] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [19.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [19.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Takie są modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [19.10.2023 r.] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [19.10.2023 r.] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [19.10.2023] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo [19.10.2023 r.] Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach! 📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [19.10.2023 r.] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [19.10.2023 r.] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 [Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko [19.10.2023 r.] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie najnowszą fotorelację z Hex Club Toruń! Jak zwykle było bardzo gorąco! 📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Tyle tak naprawdę zarabiają posłowie! To więcej niż mówi się oficjalnie! Wyliczenia Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli jasno wynika, że podstawowe kwoty uposażeń stanowią jedynie część oficjalnych, rzeczywistych zarobków posłów. W związku z ich dodatkowymi funkcjami mogą oni liczyć na spore wzrosty wynagrodzeń. Tyle też mogą zarabiać parlamentarzyści, którzy zostali wybrani do nowego parlamentu! Oto szczegóły. 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 To nie tylko trzynasta i czternasta emerytura. Emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Jesteś samotnym seniorem? Istnieje dla ciebie wiele dostępnych form wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie [19.10.2023] Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [19.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Mamy nowy horoskop na końcówkę 2023 roku. To jeszcze czeka twój znak zodiaku w finansach [19.10.2023] Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości odczytana z układu gwiazd. Zobaczcie, zatem co gwiazdy przygotowały dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku na końcówkę roku. Sprawdźcie, które z nich według horoskopu będą miały problemy finansowe, a które powinny się szykować na nieplanowe ponadprogramowe złotówki. Mamy dla was horoskop finansowy. 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej [19.10.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Tak dzisiaj wygląda Manuela Michalak z Big Brothera. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła [19.10.2023] Dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji Big Brothera o Manueli Michalak usłyszała cała Polska. Była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek reality-show, a wielu widzów chciało, by to właśnie ona wygrała cały program. Ostatecznie Manuela zajęła 2. miejsce, ale po Big Brotherze jej kariera nabrała rozpędu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj u niej słychać i jak zmieniała się przez lata. Zobacz aktualne zdjęcia Manueli Michalak!

📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 19.10). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Upewnij się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w czwartek 19.10.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 19.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Tak wyglądają wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Najniższa krajowa w 2024 i najnowsze zmiany w tym zakresie. Czy czeka nas rekordowa podwyżka? Czy w 2024 roku możemy oczekiwać podwyżki minimalnej krajowej? Oto analiza najnowszych zmian i prognoz na ten temat, która pomoże rozwiać wątpliwości. 📢 Minister edukacji z Indonezji w Toruniu. Polacy i Indonezyjczycy posadzili drzewa w imię wzajemnej przyjaźni Nadiem Makarim, Minister Edukacji, Kultury, Badań i Technologii Republiki Indonezji w środę odwiedził Toruń. Wspólnie z młodymi Polakami i Indonezyjczykami posadził drzewa przyjaźni. Potem zorganizowano spotkania, m.in. z władzami UMK.

📢 Wysoka waloryzacja emerytur 2024? I to niejedna! Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian?

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 To będzie ostatnia tak duża podwyżka emerytur? Czy będą jeszcze tak wysokie waloryzacje? Prognozy przyszłych emerytur Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku emeryci po raz ostatni otrzymają dwucyfrowe podwyżki świadczeń emerytalnych. Na ten moment to wynika z prognoz przedstawianych przez resort finansów. Jednocześnie jednak na stałe wpisane w cykl wypłat są dodatkowe świadczenia, a dokładniej tzw. 13. i 14. emerytura. Zakłada się obecnie, że dzięki waloryzacji i dodatkom część emerytów otrzyma nawet ponad 6,8 tys. złotych więcej do emerytur.

📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Zmiana daty wypłaty październikowych emerytur w 2023 roku? Sprawdź czy to nie Twoja sytuacja! Czy wiesz, że w październiku 2023 roku daty wypłaty emerytur mogą ulec przesunięciu w "wyjątkowych sytuacjach"? To istotna informacja, która może dotyczyć również Ciebie! Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym temacie i sprawdzić, czy nie dotyczy to Twojej sytuacji.

📢 W 2024 roku emerytura wzrośnie aż o 400 złotych? Czy ta kwota seniorom wystarczy? Waloryzacja emerytur 2024 - tabela waloryzacji Każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń emerytalnych. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. Marzec 2024 będzie ważny również z tego powodu. Już teraz znany jest planowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który wynosi 12,3%. Należy przy tym pamiętać, że obecnie najniższe emerytury wynoszą 1588,44 zł, a waloryzacja emerytur w 2024 r. może jeszcze ulec zmianie. Wszystko będzie zależało od tego, jak ostatecznie zostanie ustalony budżet na przyszły rok. Ile wynosił wskaźnik tegorocznej waloryzacji rent i emerytur? Ile wyniosą kwotowe podwyżki emerytur i rent? Czy jest to zaniżona waloryzacja? Ile mogą wynieść trzynastki i czternastki? Tyle wyniosą emerytury! 📢 To są najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 Masz te objawy? To rak atakuje Twoje płuca! Poznasz to po paznokciach. Rozpoznanie i leczenie nowotworu płuc. To powinieneś wiedzieć! Wbrew pozorom wygląd i stan naszych palców wskazuje również na stan naszego ogólnego zdrowia. Wśród często występujących objawów sugerujących np. raka płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate. Każdy, kto wie, czym są nowotwory, rozumie też, że nie można ignorować tego objawu. Czym się charakteryzują? Jak rozpoznać raka płuc? Jakie są jego objawy? Jak leczyć nowotwór płuc?

📢 Cudowne wille, rezydencje i pałace w Kujawsko-Pomorskiem można mieć! Zobacz, jak żyją milionerzy w regionie Nietuzinkowe wille, rezydencje i pałace - to tu mieszkają milionerzy z regionu kujawsko-pomorskiego. Jesteś ciekawy, ile kosztują tego typu nieruchomości. Sprawdź szczegóły ogłoszeń z portalu OtoDom.pl w naszej galerii. 📢 Największe absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zresztą zobaczcie sami!

📢 Majster, elektryk, brukarz i inni. Tyle zarabiają w branży budowniczej! Kto dostaje najwięcej? Wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 To nawet 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 Ważne zmiany w prawie spadkowym! Wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta?

📢 Uwaga! Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Mamy tabelę wyliczeń!

📢 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania" startuje już w sobotę Od 21 do 26 października 2023 roku Baj Pomorski w Toruniu zaprasza 29. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania". 📢 Jak dobrze przygotować samochód przed zimą? Kluczowe kroki, które zapobiegną uszkodzeniom auta Zima zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że nadejście trudnych warunków na drogach jest już tylko kwestią czasu. Warto zadbać o odpowiednie przygotowanie samochodu, aby uniknąć problemów i uszkodzeń w czasie mroźnej aury. Oto istotne kroki, które pomogą w zachowaniu sprawności i bezpieczeństwa Twojego pojazdu w okresie zimowym. Każdy z nas chciałby przecież uniknąć kłopotów na drodze, zapewniając sobie nie tylko bezpieczną i komfortową jazdę, ale także ochronę samochodu przed potencjalnymi uszkodzeniami.

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu! 📢 Dostaniesz zwolnienie lekarskie na dziecko? To musisz wiedzieć zanim sezon chorób dzieci zaatakuje W okresie jesienno-zimowym każdy pracujący rodzic staje przed widmem konieczności zajęcia się chorym dzieckiem. Wirusy i bakterie, w szczególności obecne w przedszkolach i szkołach, sprawiają, że konieczne jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego na dziecko. Komu przysługuje Jak je uzyskać i ile jest płatne? Oto szczegóły o zasiłku opiekuńczym!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wystawia na przetargi sprzęt rolniczy. Można kupić przyczepy transportowe i ciągniki marki Ursus W przetargach ogłoszonych przez Agencję Mienia Wojskowego znowu można przebierać w sprzęcie rolniczym. Do kupienia są między innymi ciągniki Ursus i przyczepy transportowe, a ponadto dużo innego sprzętu przydatnego w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Policyjni wywiadowcy z Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego torunianina Mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia przez toruński sąd celem odbycia kary prawie 4 lat pozbawienia wolności. Na dodatek mężczyzna kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. Podczas kontroli policjanci ujawnili przy 36-latku amfetaminę oraz marihuanę o łącznej wadze ponad 15 gramów. 📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Oto miasta i powiaty w Kujawsko-Pomorskiem, w których dochodzi do największej liczby przestępstw Sprawdziliśmy, gdzie w Kujawsko-Pomorskiem dochodzi do największej liczby przestępstw o charakterze kryminalnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Jakie miasta i powiaty są najbardziej niebezpieczne w naszym regionie? Jaka jest wykrywalność w tych miejscach? Sprawdź nasz ranking! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 18.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Dogrywka, karne i zwycięstwo KH Energa Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom! Drugie w tym sezonie zwycięstwo KH Energa Toruń z Cracovią. Bohaterem meczu debiutant z Kanady Matt Sozanski, który strzelił decydującego karnego. Na trybuny Tor-Tor na dobre wróciły uśmiechy - zobaczcie zdjęcia kibiców. 📢 Wyborcze zaskoczenia w okręgu z Toruniem. Komu przybyło, a komu ubyło głosów? Ponad 85 tysięcy więcej osób oddało ważne głosy w wyborach do Sejmu w okręgu nr 5 Toruń w minioną niedzielę w porównaniu z tymi sprzed czterech. Najbardziej przybyło ich KO, ale dodatkowego mandatu to nie dało.

📢 Taki znak zodiaku jest najlepszy na męża. Osoby spod tych znaków to najlepsi mężowie Astrologowie uważają, że znak zodiaku, który jest do nas przypisany, określa pewne cechy charakteru i zachowania. Można w to wierzyć lub traktować z przymrużeniem oka, faktem jednak jest, że astrologia rozwija się już od setek lat. Układ gwiazd w naszym znaku zodiaku określa to, jacy jesteśmy. Dlatego można sprawdzić, które znaki zodiaku są najlepszymi mężami. Który znak zodiaku jest wierny i lojalny i dba o rodzinę? A który lubi flirtować? Sprawdź teraz, który znak zodiaku jest najlepszy na męża. 📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Ogrzewanie mieszkania - te zasady ogrzewania i triki musi znać każdy. Dzięki nim nie wydasz fortuny! To już pewne! Opłata mocowa w 2024 roku idzie w górę! Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał wysokość stawek. Miesięczna opłata od 1 stycznia 2024 r. wyniesie od 2,66 zł do 14,90 zł netto w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Przypomnijmy, że opłata mocowa stanowi jeden z elementów składowych rachunku za prąd. Niestety - wyższe ceny prądu oznaczają, że w górę pójdą opłaty - w tym także za ogrzewanie. Warto więc zadbać, by ciepło nie uciekało z domu. Poznaj sposoby na zatrzymanie ciepła w czterech ścianach i zobacz, jak sprawić, by w mieszkaniu było cieplej a w portfelu nie ubyło zbyt wiele pieniędzy.

📢 15-letni Kuba zginął pod kołami auta w Czarnowie koło Torunia. "Wszyscy Cię kochaliśmy" Do tragedii na drodze w Czarnowie niedaleko Torunia doszło 9 października. Potrącony przez samochód zginął tutaj 15-letni Jakub, uczeń toruńskiego "Gastronomika". W żałobie pogrążona jest rodzina, szkoła, OSP i cała lokalna społeczność. Prokuratura natomiast ustala przebieg dramatu.

📢 Te leki zostały wycofane z obrotu przez GIF. Sprawdź, czy masz je w swojej apteczce [lista] Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę leków, które w październiku zostały wycofane z obrotu. W przypadku niektórych preparatów podjęto decyzję o wstrzymaniu w obrocie bądź zakazie wprowadzenia na rynek. Wśród pozycji wskazanych przez GIF są m.in. środki stosowane w leczeniu schizofrenii, zapaleniu jamy ustnej, a także lek stosowany na zaburzenia erekcji. Sprawdź, czy masz w swoim domu któryś z tych preparatów! 📢 Zmiany we władzach w Kujawsko-Pomorskiem. Szykuje się kilka powyborczych przeprowadzek Wyniki wyborów do Sejmu przyniosą zmiany na kilku ważnych fotelach w regionie. Kto pakuje właśnie do kartonów zawartość szuflad? 📢 Toruń za pół ceny już w najbliższy weekend. Gdzie najwięcej uda się zaoszczędzić? Toruń za pół ceny to akcja, która od lat cieszy się popularnością wśród mieszkańców miasta. W najbliższy weekend (20-22 października) torunianie oraz odwiedzający miasto turyści będą mieli okazję skorzystać nie tylko z usług gastronomicznych. Co ciekawego przygotowano i gdzie można najwięcej zaoszczędzić? Sprawdziliśmy.

📢 Oto jakie rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Wypadek w Papowie Toruńskim. Było wahadłowe kierowanie ruchem We wtorek 17 października w Papowie Toruńskim na ulicy Warszawskiej auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym. 📢 Prezydent Torunia wyróżnił nauczycieli. Zobacz, kto dostał nagrodę W ramach Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej we wtorek w Ratuszu Staromiejskim prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył nagrody nauczycielom. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Szokująca kolizja na ulicy Bydgoskiej w Toruniu! Tramwaj wyjechał z torowiska W poniedziałek 16 października po godzinie 23 na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Matejki w Toruniu doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. 📢 Tych leków nie łączy się z bananami. Mamy listę Banany to jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce. Choć nie rosną one w naszym kraju to często goszczą w naszych domach. Są dostępne cały rok, a do tego bardzo smaczne. Słodkie żółte owoce mają swoich zwolenników, jednak nie zawsze powinniśmy je jeść. W przypadku zażywania niektórych leków wręcz powinniśmy ich unikać, bo połączenie to może być niebezpieczne. 📢 Kto nie wszedł do Sejmu nowej kadencji? Oto najwięksi przegrani w okręgu z Toruniem W nowej kadencji Sejmu zabraknie czterech posłów reprezentujących okręg toruński w poprzedniej. Są też inni przegrani wyborów z niedzieli 15 października.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Memy po meczu Polska - Mołdawia. Potężne rozczarowanie. Kibice są bezlitośni Polska na stadionie PGE Narodowym w Warszawie grała z Mołdawią w ramach eliminacji do finałów mistrzostw Europy 2024. Spotkanie tradycyjnie skomentowali w prześmiewczych memach internauci.

📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami! Działo się! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z toruńskiego klubu Cubano! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce w Toruniu. Więcej w naszej galerii.

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Oto nasz najnowszy przegląd ogłoszeń Jak wyglądają obecne ceny na toruńskim rynku nieruchomości do wynajęcia? Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl! Zobaczcie szczegóły, zdjęcia oraz ceny w naszej galerii. 📢 Te psy czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Możesz je adoptować Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od 60 lat pomaga czworonogom. Trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Niektórym to się udaje. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Tak się bawi Toruń na imprezach w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Torunianie, którzy lubią szeroko pojętą muzykę disco, szczególnie uczęszczają na imprezy w tym klubie. Zobaczcie najnowszą fotorelację!

📢 Kaszownik z fontanną, czyli jak został zatopiony ciekawy pomysł zagospodarowania toruńskiego stawu W drugiej połowie lat 70. toruński architekt Adam Kołodziej przygotował plan zagospodarowania Kaszownika. Zabrał się do pracy, korzystając m.in. ze zdjęć zrobionych z wieżowca przy ulicy Warneńczyka. Tymi zdjęciami oraz wspomnieniami się z nami podzielił. 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż.

📢 Urządzenia pożerające prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd. 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Tak wyglądały sklepy w czasach PRL-u! Co wtedy sprzedawano? Czy były kolejki? Oto zdjęcia NAC Pamiętacie, jak wyglądały sklepy i zakupy w czasach PRL? Długie kolejki, w których czekało się godzinami i braki na półkach to rzeczywistość, której młodsze osoby nie są w stanie sobie wyobrazić. Zobaczcie unikalne zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego z tych czasów w naszej galerii!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

