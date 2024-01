Przegląd prasy 2.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Toruń. Znamy tegorocznych laureatów Piernikowej Alei Gwiazd oraz medalu Thorunium”?

Prasówka 2.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Toruń. Znamy tegorocznych laureatów Piernikowej Alei Gwiazd oraz medalu Thorunium Wilfredo León Venero i Krystian Pesta w czerwcu odsłonią swoje katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd pod Dworem Artusa w Toruniu. Ich nazwiska podczas noworocznej gali ogłosił prezydent Michał Zaleski. Poznaliśmy też kolejnych laureatów medalu Thorunium.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.01.24

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [2.01.2024] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony!

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [2.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

Prasówka 2.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [2.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista [2.01.2024] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [2.01.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu w akcji! Zobacz, gdzie zostawiają swoje auta Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobaczcie kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Życzenia noworoczne 2024. Mamy życzenia i kartki do wysłania na Messenger, Facebook, WhatsApp Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2024. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em. 📢 Najpopularniejsi ortopedzi w Toruniu. Zobacz, kogo polecają pacjenci Okres jesienno-zimowy to czas, w którym łatwiej o różnego rodzaju kontuzje. Dlatego warto wiedzieć, którzy ortopedzi w Toruniu cieszą się popularnością. Oto zestawienie najlepiej i najczęściej ocenianych ortopedów w Toruniu. Oparliśmy się na opiniach zamieszczonych przez użytkowników na portalu ZnanyLekarz.pl. Który ortopeda jest najpopularniejszy w Toruniu?

📢 Najbardziej i najmniej awaryjne samochody. Te modele aut są godne uwagi, a te najlepiej omijać. Oto raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz! 📢 Te objawy sygnalizują wysoki niedobór kwasów Omega-3 w Twoim organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało?

📢 Oto lista samochodów z rankingu ADAC, niezawodnych aut używanych. Dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Pomoc sąsiedzka za opłatą? Wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? 📢 Kontrole ZUS w całej Polsce. Dostałeś takie pismo? Lepiej uważaj! Czego się możesz się spodziewać? W całej Polsce ruszyły kontrole ZUS, a może i Ty właśnie otrzymałeś takie pismo? To chwila, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym ruchem instytucji i czego można się spodziewać podczas kontroli. Przygotuj się na ważne informacje dotyczące Twojej sytuacji. Odkryj, na co zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 To są ostatnie lata podwójnej waloryzacji! Co zmieni się w emeryturach 2024? Lepiej się na to przygotuj! W 2024 roku waloryzacja emerytur może być co najmniej zaskakująca. Wynika to z faktu, że szykują się nam aż dwie podwyżki świadczeń emerytalnych. Pierwsza odbędzie się tradycyjnie na początku marca. Jednak wiele wskazuje na to, że pojawi się również waloryzacja wrześniowa. Co zmieni w tej sprawie przyszła rząd? O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Co zyskają seniorzy? Sprawdź! 📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Ważne zmiany dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie? 📢 Co jeść, aby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem? TOP 10 superfoods na poprawę funkcjonowania organizmu W dzisiejszym zabieganym świecie troska o zdrowie staje się coraz ważniejsza. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co kładziemy na nasze talerze. Oto przewodnik po dziesięciu superfoodach, które nie tylko urozmaicą Twoją dietę, ale także mogą przyczynić się do długiego i zdrowego życia.

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Rośnie opłata paliwowa. Więcej zapłacimy już od początku roku. O ile wzrosną opłaty? Na 2024 rok podwyższono stawki opłaty paliwowej. Obejmie ona wszystkie rodzaje paliw. I to aż o 13,2 proc. Co oznacza ta informacja zawarta w Monitorze Polskim? Przede wszystkim podwyżki opłat na litrze benzyny i diesla! Jak wpłynie na ceny decyzja Ministra Infrastruktury?

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 01.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Spontanicznie i chwilami niebezpiecznie. Nowy Rok na Rynku Staromiejskim w Toruniu Tradycyjnie o północy część mieszkańców Torunia przywitała Nowy Rok na Rynku Staromiejskim. Zobaczcie jak było.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [2.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [2.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [2.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia [2.01.2024] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [2.01.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [2.01.2024] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Ceny energii 2024 ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? 📢 Dodatkowe 300 złotych dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa?

📢 Nie każdy emeryt dostanie emeryturę w styczniu 2024. Dlaczego? Przełom roku jest bardzo ważny dla wszystkich. Bardzo nietypowa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku niektórych emerytów. Okazuje się bowiem, że nie każdy senior dostanie emeryturę w styczniu? Dlaczego? Przepisy są jasne i sprawiają, że część seniorów otrzyma świadczenie jeszcze w grudniu! 📢 W toruńskim schronisku psy do adopcji czekają na nowy dom W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Takie są majątki posłów z Torunia i okręgu. Jest co podziwiać? U niektórych tak! Marcin Skonieczka imponuje Piękny dom, 5 mieszkań i gospodarstwo - takim majątkiem może pochwalić się Marcin Skonieczka, nowy poseł (Trzecia Droga) z okręgu toruńskiego. A inni? Zaglądamy do ich oświadczeń majątkowych.

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska. 📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Robisz ten błąd? Narażasz się na wysoki podatek! Skarbówka pilnie przygląda się tym wpłatom! Wydawać by się mogło, że pieniądze przekazywane w rodzinie są zwolnione z opodatkowania. Tak faktycznie jest, ale... nie zawsze. Czasem wystarczy dopełnić kilku formalności. Jednak niekiedy wystarczy mały błąd, aby zapłacić skarbówce spore kwoty podatku. Kiedy darowizna od rodziny jest bez podatku, a kiedy trzeba płacić podatek? Kogo dotyczy pełne zwolnienie z podatku? Jak bezpiecznie dać darowiznę?

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Niezwykle wartościowe i rzadkie banknoty z PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Masz takie? Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci!

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Nadchodzi czas studniówek. Sprawdź, kiedy bawić się będą toruńscy maturzyści Przed nami gorący czas imprez na 100 dni przed maturą. Bawić się na nich będzie młodzież z ostatnich klas liceów i techników. My postaramy się odwiedzić każdą ze studniówek odbywających się w Toruniu.

📢 Parkrun Toruń 383. To był najlepszy sposób na powitanie nowego roku! Niektórzy bawili się do białego rana, a o 9.00 w poniedziałek zameldowali się w lesie na Skarpie. Na pierwszym Parkrunie Toruń w 2024 nie zabrakło chętnych do biegania. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Straż Pożarna informuje - noc sylwestrowa była spokojna. Płonęły głównie śmietniki Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu poinformowała, jak minęła sylwestrowa noc w naszym regionie. 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę. 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Mały udar mózgu. Te symptomy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 Te 10-letnie samochody są wyjątkowo mało awaryjne. Przeczytaj ten raport ADAC i kupuj z głową Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 1.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 1.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 1.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 1.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 1.01.2024 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 1.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 1.01.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 1.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 1.01.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Wielka Gala Sylwestrowa w CKK Jordanki. Zobaczcie te zdjęcia Odkryjcie magię niezapomnianej nocy sylwestrowej w CKK Jordanki w Toruniu! Przejrzyjcie zdjęcia i czerpcie radość z niepowtarzalnej atmosfery wielkiej gali. Zobaczcie galerię zdjęć! 📢 Mieszkania wspomagane przy Mickiewicza w Toruniu przekazane lokatorom Piękna chwila dla dziesięciu osób. W piątek, 29 grudnia przekazano klucze do kolejnych mieszkań wspomaganych. Tym razem lokatorzy zamieszkają w wyremontowanym i dostosowanym do ich potrzeb budynku przy ul. Mickiewicza 57.

📢 Pensja 15 tysięcy złotych miesięcznie? Oto stanowiska, gdzie aktualnie tyle się zarabia Marzysz o wynagrodzeniu, które przewyższa średnią krajową i pozwala na spełnianie marzeń? Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje Cię nasz przewodnik po zawodach, które dają możliwość zarobienia ponad 15 000 złotych miesięcznie. Oto lista zawodów, które obecnie cieszą się imponującymi zarobkami i są dostępne dla ambitnych specjalistów w różnych dziedzinach. W tej galerii dowiesz się, jakie to zawody i jakie pensje oferują pracodawcy. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 31.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 31.12.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Kolejne opóźnienie otwarcia lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w Prüfferów Prace miały skończyć się 30 listopada, potem - do końca roku. Jednak i ta druga data nie jest już aktualna. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 31.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Sylwester z Biedronką w Łubiance. Seniorzy dostali "kieszonkowe" W piątek 29 grudnia na parkingu przed w otwartym tuż przed świętami w Łubiance dyskontem zorganizowano "Sylwestra z Biedronką". 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wspaniałe gotyckie kościoły w naszych miastach – niezwykła kapsuła czasu Kościoły wzniesione w chrześcijańskich już, a jednak wciąż barbarzyńskich czasach, to budowle, które nieprzerwanie od średniowiecza zachwycają. Pełnią nie tylko funkcję sakralną, ale są także żywym świadectwem kunsztu dawnych budowniczych. 📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule.

📢 Jak nasi przodkowie z 1898 i 1936 roku wyobrażali sobie Toruń i świat u progu nowego tysiąclecia? Kończy się rok. Co nam przyniesie kolejny? A co nas czeka w jeszcze dalszej przyszłości? Naszych przodków nurtowało to bardzo. Z sezamu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej wydobyliśmy dwie wizje. Jedna, jeszcze XIX-wieczna, dotyczy świata w roku 1998. Druga, pochodząca z 1936 roku, jest ciekawym wyobrażeniem Torunia A. D. 1999.

📢 I ty możesz dostać SMS-a od speców od zwalczania cyberprzestępczości. To część wielkiego śledztwa łódzkiej prokuratury Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje o szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym oszustw na internetowych platformach do inwestowania w akcje. Postępowanie nadzoruje łódzka prokuratura, ale SMS-y w tej sprawie może otrzymać każdy mieszkaniec Polski. 📢 Brawo! Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zobacz zdjęcia Toruńskie schronisko ma pod opieką kilkaset zwierząt. Przeważają psy i koty, ale nie brakuje również innych gatunków. Do placówki trafiają zwierzęta z różnych miejscowości całego powiatu. Na szczęście nie brakuje osób, które chcą zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Oto zdjęcia.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 25.07.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Masz taką monetę 2 zł? Może być warte kilka tysięcy złotych. Te są najcenniejsze! Moneta o nominale 2 złote wydaje się powszechną i niewartą więcej niż jej wartość nabywcza. Okazuje się jednak, że są kolekcjonerskie i zabytkowe monety 2 złote, które można sprzedać nawet za kilkaset razy więcej! Po czym poznać najcenniejsze monety 2 zł? Sprawdź, czy masz taką w domu!

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Na ścianach wiszą święte obrazy! Oto zdjęcia eleganckiej willi! Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne