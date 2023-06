Przegląd prasy 2.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 roku. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu Na co dzień większość z nas korzysta z płatności bezgotówkowej. To wygodne i praktyczne. Jednak są sytuacje, w których jest nam potrzebna gotówka. Po pierwsze nie wszędzie zapłacimy kartą, gotówka przydaje się także na prezent dla kogoś jeśli nie mamy pomysłu. Sprawdzamy, dlaczego warto mieć gotówkę w domu i ile pieniędzy możemy przechowywać. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w naszych domach.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Emerytura 2023. Od lipca nawet o 200-500 złotych więcej! Te pieniądze otrzymają seniorzy do świadczenia emerytalnego! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Leki refundowane w nowej cenie! Podrożało ponad 600 z nich! Cukrzycy mogą się zdziwić [Lista leków] Aktualizacja listy leków objętych refundacją przyniosła spadek cen kilkuset z nich, ale... niemalże dwa raz więcej leków refundowanych będzie droższych. Zdecydowanie najwyższe podwyżki są związane z insuliną. Co podrożeje i o ile? Zobacz!

📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Toruń. Horror na Olsztyńskiej. Dlaczego pani Agnieszka mieszkała ze zwłokami partnera? 41-letnia pani Agnieszka z bloku przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu przez blisko miesiąc żyła pod jednym dachem ze zwłokami partnerami. Koszmar przerwał telefon sąsiada na policję, którego zaniepokoił fetor i to, że dawno nie widział sąsiada.

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Nawet dodatkowe 500 złotych dla każdego seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Emerytury 2024. 5 tysięcy złotych do świadczenia dla emerytów! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły!

📢 Limit wypłaty z bankomatu 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Renta wdowia 2023 w Polsce. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Masz zbędne kilogramy - zobacz, jak schudnąć? Odpowiednia prosta dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Zobacz!

📢 Witaminy B12. W czym jest i co daje jej branie dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Zasiłek pogrzebowy 2023 KRUS wypłacany przez ZUS? Poważne zmiany od 1 czerwca! Komu przysługuje i ile wynosi? Już od 1 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania zasiłku pogrzebowego w ramach KRUS. Po osobach uprawnionych do rent pracowniczych lub emerytur zbiegających się z ich rolniczymi odpowiednikami wypłatę przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na jakich zasadach? Kiedy rodzina będzie się ubiegać o środki po zmarłym rolniku ubezpieczonym w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Sprawdź! 📢 Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany od lipca 2023 roku. Co to oznacza? Kto skorzysta na uldze? Już 1 lipca wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Takie są skutki jedzenia gotowanych ziemniaków. To dzieje się z organizmem Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Jakie dokładnie?

📢 Darmowe leki dla dzieci i osób starszych. Na jakich zasadach? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy darmowe leki staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie ma polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w czerwcu. Już od 69 tys. z licytacji komorniczych! W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Oto konkrety i zdjęcia. 📢 Uwaga, Salmonella! GIS ostrzega przed tymi jajkami! Masz te produkty w domu? Lepiej się ich pozbądź! Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 maja ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża?

📢 Bezpłatne szczepienia dla 12 i 13-latków już od czerwca. Ma chronić przed wirusem przenoszonym drogą płciową Już od 1 czerwca można będzie zaszczepić dziecko przeciw wirusowi HPV. Zapisy ruszyły 27 maja. Co warto o nich wiedzieć?

📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Ta kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Okazuje się, że jest kawa przez którą tyjesz, tak wynika z badań naukowców. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny i może wpływać na wagę oraz procesy starzenia. Sprawdź szczegóły!

📢 Dzień Dziecka w Toruniu. Sprawdzamy, jak bawili się najmłodsi w Piernikowym Miasteczku Pikniki, festyny, koncerty - tak uczczono Dzień Dziecka w Toruniu. Wielka plenerowa impreza odbyła się też w Piernikowym Miasteczku na starówce. Zabawy z okazji święta maluchów trwać będą jednak jeszcze przez cały weekend. 📢 Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! Najgroźniejsi przestępcy w Polsce To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo! 📢 Jan Paweł II z cewnikiem i w pieluchach. Kontrowersje wokół festiwalu "Kontakt" Politycy PiS z Torunia domagają się od marszałka województwa zdjęcia spektaklu "Śmierć Jana Pawła" z programu festiwalu teatralnego "Kontakt" w Toruniu z powodu obscenicznych scen. Organizatorzy odpowiadają, że to próba cenzury.

📢 Żyrandole z włoskiego Murano w toruńskim Teatrze Muzycznym Sala wenecka w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego została oficjalnie otwarta wieczorem 31 maja. Uroczystość poprzedziło odsłonięcie instalacji Fides et ratio i uruchomienie nowych weneckich żyrandoli.

📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz! 📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły! 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Jak działają inteligentne sygnalizacje świetlne w Toruniu? Przejazd przez skrzyżowania bywa czasochłonny Toruń od kilku lat chwali się wprowadzaniem inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Nowoczesny typ sterowania ruchem ma się dostosowywać do jego natężenia, ale patrząc na to, jak efekty wyglądają w praktyce, można mieć duże wątpliwości, czy system działa. 📢 Takie owoce wspomagają odchudzanie! Dzięki nim spalisz tkankę tłuszczową i oczyścisz organizm z toksyn Jesteś na diecie i nie wiesz czym zastąpić słodycze? Jest rozwiązanie! Włącz do diety owoce. Wiele z nich wspomaga proces odchudzania. Poznaj owoce, dzięki którym szybciej spalisz tkankę tłuszczową i oczyścisz organizm z toksyn. 📢 Znaczki pocztowe z PRL. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje. Zobacz ceny na zdjęciach Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 1.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Wspólnota z Jakubskiego świętuje 20-lecie. Jubileusz uczci podczas festynu 20 lat temu powstała w Toruniu Wspólnota Mieszkaniowa Prądzyńskiego 6a-6e – Pająkowskiego 13a-13e. W jej budynkach wiele się przez ten czas zmieniło. Będzie więc co świętować podczas jubileuszowego festynu.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 1.06.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Ciężko się z nimi dogadać. Są uparte i bywają nieznośne. Sprawdź listę! 1.06.2023 Oto lista imion, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Ciężko zaakceptować ich pewne zachowania i sposób bycia. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Kiedyś wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować osobowość i charakter człowieka. Te osoby mają trudny charakter. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. Sprawdź, kto jest na liście! 📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 1.06.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto piękna żona Łukasza Nowickiego GALERIA ZDJĘĆ. Ślub odbył się na Bali. ZDJĘCIA. Kim jest Olga Paszkowska 1.06.2023 Łukasz Nowicki od ośmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Olgą Paszkowską. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ. 📢 Dzień Dziecka w Toruniu. Co przygotowały toruńskie instytucje? W czwartek świętować będą najmłodsi - 1 czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Toruńskie instytucje, szczególnie związane z kulturą, przygotowały szereg atrakcji, z których część jest zaplanowana także na weekend. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 W Toruniu trwają europejskie spotkania na najwyższym szczeblu - Jeśli będziemy dbać o rodziny, możemy być spokojni o zrównoważony, pokojowy rozwój i o przyszłość naszych dzieci – podkreślił marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji otwierającej spotkanie reprezentacji sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej. Zebrani w Toruniu debatowali nad kwestiami związanymi z polityką społeczną.

📢 Edukacyjne zabawy nie tylko na Dzień Dziecka. Lista z podziałem na wiek. Ciekawe aktywności dla maluchów i starszych dzieci Zabawy edukacyjne są bardzo ważnym elementem życia dziecka. W końcu edukacja przebiega nie tylko w szkole czy w przedszkolu, ale także w domu. Już od najmłodszych lat warto organizować najmłodszym czas w taki sposób, by dzieci nie tylko świetnie się bawiły, ale także rozwijały kompetencje społeczne, poznawcze czy sensoryczne. Z myślą o wszystkich rodzicach, którym już brakuje pomysłów, stworzyliśmy listę zabaw edukacyjnych z podziałem na wiek. Można się nią zainspirować. 📢 Tramwaj linii nr 3 wykoleił się na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Są duże utrudnienia dla pasażerów [zdjęcia] Na ul. Jagiellońskiej i w rejonie ronda Jagiellonów trzeba się liczyć z utrudnieniami. Na miejscu pracują służby, które wytyczyły objazdy innych linii. Uruchomiono komunikację zastępczą.

📢 Tak mieszka Don Vasyl! Oto PRYWATNE ZDJĘCIA. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 31.05.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Tak żyją uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert Żuchowscy ze Strzelna - zdjęcia Aneta z Warszawy i Robert ze Strzelna na pewno nigdy by się nie poznali, gdyby nie program "Ślub od pierwszego wejrzenia" w TVN. Dziś tworzą udany związek, mają synka Mieszka, podróżują po świecie i są szczęśliwi. Zobaczcie, jak zmieniło się życie Anety i Roberta Żuchowskich po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". 📢 Piękny dom w Osieku oficjalnie otwarty. Jest tu co podziwiać Kosztem 7 milionów złotych w Osieku nad Wisłą powstał piękny Środowiskowy Dom Samopomocy. W poniedziałek, 29 maja został uroczyście otwarty. Koszt budowy w całości sfinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

📢 Toruń. Tramwaj na Jar dziś nie pojedzie. Jego trasa ma być gotowa w wakacje Nie 31 maja, ale 15 lipca ma się zakończyć budowa trasy tramwajowej między centrum Torunia a Jarem. Termin został zmieniony, bo rozszerzono zakres inwestycji. Więcej czasu potrzeba choćby na trwające jeszcze prace na ulicy Legionów. 📢 Toruń. Jedna biblioteka zamiast dwóch. Czytelnik pisze o "dyskryminacji i utrudnieniu" Mediateka w Młynie Kultury zamiast dwóch osobnych filii Książnicy Kopernikańskiej przy Kościuszki 41/47 i Lubickiej 45C - takie rozwiązanie nie podoba się czytelnikom odwiedzającym dotychczasowe placówki. Książnica zapewnia, że nowa lokalizacja da znacznie większe możliwości.

📢 Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Dachowanie auta pod Toruniem. Dwie osoby w szpitalu Do groźnego zdarzenia doszło po godzinie 20 w Brąchnowie pod Toruniem. Dachował samochód osobowy. 📢 Pogrzeb Kacpra Tekielego w Gdańsku. Alpinista pochowany na Cmentarzu Oliwskim. Justyna Kowalczyk w poruszających słowach pożegnała męża Kacper Tekieli pochowany w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce we wtorek 30 maja na Cmentarzu Oliwskim. W poruszających słowach o tragicznie zmarłym alpiniście wypowiadała się jego żona - Justyna Kowalczyk. Kacper Tekieli zginął w wieku 38 lat w szwajcarskich Alpach. Wypadek miał miejsce podczas projektu zdobycia wszystkich 82 czterotysięczników. 📢 Toruń. Od portu nad Wisłą do Bulwaru Filadelfijskiego. Tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [archiwalne zdjęcia] Nabrzeże przez stulecia było dla Torunia najważniejszym oknem na świat. W latach 30., gdy port jeszcze tętnił życiem, zachwycony panoramą miasta Józef Czechowicz pisał o Wiśle widzianej przez toruńskie bramy na przestrzał. Widok ten zawsze pozostawał bez zmian. Aż do teraz.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Takie warzywa i zioła można sadzić i siać w czerwcu. Zbiory będą jeszcze późnym latem Czerwiec to czas, gdy zbieramy posiane wcześniej warzywa i zioła. Ale w czerwcu wciąż można wysiewać kolejne warzywa. Ich zbiory będą się odbywać późnym latem i jesienią. Co ważne, niektóre rośliny lepiej posiać na początku miesiąca, a inne na koniec czerwca. Które warzywa i zioła się do tego nadają? Zobaczcie.

📢 Torunianin w samochodzie przewoził ponad 32 kg narkotyków! Na 3 miesiące do aresztu trafił 52-latek, u którego w samochodzie policjanci z toruńskiej komendy zabezpieczyli ponad 32 kilogramy narkotyków. Mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. Tak było podczas uroczystości! [zdjęcia] W niedzielę (28.05) do Pierwszej Komunii Św. przystępowały dzieci w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Był to ważny dzień zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Nie mogło przy tym wydarzeniu zabraknąć fotoreportera "Nowości". 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Święta w parafii na Jarze [zdjęcia] W sobotę, 27 maja, do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały dzieci w parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. To parafia na osiedlu Jar - młoda i prężna. Przy tym ważnym dla dzieci i rodziców wydarzeniu był fotoreporter "Nowości".

📢 Tych produktów nie powinno jeść się na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz. 📢 Od czerwca emeryci i renciści mogą więcej dorobić. Jakie są limity? Kto może dorabiać bez ograniczeń? Od 1 czerwca br. zmieniają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. ZUS ogłasza je co kwartał. Nowe będą obowiązywać do 31 sierpnia 2023 roku.

📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać? 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Takich rzeczy nie wolno robić na balkonie. Zobacz koniecznie - za takie zachowania możesz dostać mandat Balkon to dodatkowa przestrzeń, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Jednak nawet na nim musimy przestrzegać wielu zasad. Tam możemy relaksować się pijąc kawę, a także złapać trochę oddechu. Życie we wspólnocie wymaga przestrzegania jej zasad. Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie. 📢 Mieszkańcy Urzędniczej 2 w Toruniu mają dość "Magicala": "Tak się nie da żyć!" Od ośmiu lat trwa walka mieszkańców bloku przy ul. Urzędniczej 2 o chociaż jedną spokojną noc. Wszystko za sprawą patostreamów prowadzonych przez m.in. Daniela "Magicala". Tym razem mieszkańcy Urzędniczej byli świadkami wybuchu w mieszkaniu, z którego płyną patotransmisje. - Tu mieszkają dzieci. Boimy się, że w końcu coś im się stanie - mówią "Nowościom".

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!