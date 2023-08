Przegląd prasy 2.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL”?

Prasówka 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 2.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 02.08.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Dodatkowe pieniądze na zakup samochodu. Do wzięcia jest nawet 120 tysięcy złotych! Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju programy gwarantujące dofinansowanie do zakupu niezwykle potrzebnych dóbr. Okazuje się, że nie tylko w przypadku mieszkania możemy liczyć na wsparcie. Dofinansowanie może dotyczyć również zakupu samochodu. Nawet 120 000 złotych można dostać na ten właśnie cel. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są ładne i najmniej awaryjne. Oto raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł! 12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Uważaj na tę funkcję telefonu! Może służyć do podsłuchiwania Uważaj! Twój telefon może cię szpiegować i podsłuchiwać. To niestety nie jest żart. Jest w telefonie funkcja, która sprawia, że urządzenie faktycznie może w ten sposób działać. Dlatego też, jeśli chcesz ograniczyć takie ryzyko, warto sięgnąć po telefon, wejść w ustawienia i wyłączyć istotną funkcję. Jaką? Już wyjaśniamy!

📢 Za co dopłacisz w szpitalu? Na te wydatki lepiej się przygotuj. To nie tylko telewizor Nie ma wątpliwości, że pobyt w szpitalu wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami, z których największa zwykle jest powód trafienia do tego szpitala. Jednak nie brakuje i bardziej przyziemnych bolączek szpitalnych korytarzy. Wśród nich wskazuje się konieczność płacenia za pewne rzeczy i usługi. Choć przyjęło się dodatkowo płacić za korzystanie z telewizora, na tym jednak problem nie poprzestaje. Za co dodatkowo zapłacimy w szpitalu? Jakich opłat możemy się spodziewać? 📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Warszawa po Powstaniu Warszawskim. Zdjęcia ze sprzątania i odbudowy miasta przerażają Niemcy, wycofując się w 1945 roku z okupowanej Warszawy, pozostawili ruiny, zgliszcza i stosy ciał. Zdjęcia wykonane przez Leonarda Sempolińskiego to wstrząsające świadectwo bestialstwa, jakiego dopuścili się w polskiej stolicy. Z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego Archiwum Akt Nowych zaprezentowało niepublikowane wcześniej fotografie, będące bolesnym świadectwem koszmaru, jaki podczas II wojny światowej spotkał mieszkańców Warszawy. Ze względu na ich drastyczność oraz z szacunku dla uwiecznionych na nich poległych, prezentujemy jedynie część wystawionych zbiorów, która nie przedstawia ludzkich ciał ani prac ekshumacyjnych. 📢 O tym z pewnością nie wiesz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Tak Toruń uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego We wtorek, 1 sierpnia, obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Toruniu z tej okazji odbyły się uroczystości patriotyczne.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [2.08.2023 r.] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [2.08.2023 r.] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [2.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [2.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [2.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [2.08.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [2.08.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [2.08.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [2.08.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [2.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 2.08.2023] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Toruń. Lekarze niewinni śmierci sędziego Marka Biczyka na Covid. Koniec śledztwa w Gdańsku Marek Biczyk, 47-letni sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, zmarł po zakażeniu koronawirusem w kwietniu 2021 roku. Hospitalizowany był na oddziale covidowym w szpitalu dziecięcym. Czy popełniono tu błąd w sztuce lekarskiej zbyt późno wdrażając konieczną terapię? Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w tej sprawie umorzeniem. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [1.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Tego brakuje mieszkańcom Osiedla Jar w Toruniu. Oto TOP 10 na podstawie zebranych opinii Zapytaliśmy mieszkańców toruńskiego Osiedla Jar, czego brakuje w okolicy. Uzyskaliśmy sporo sugestii, jakie obiekty usługowe i mała infrastruktura mogłaby tam powstać, aby ułatwić ludziom normalne funkcjonowanie. Czego zatem nie ma jeszcze na Jarze? Wybraliśmy 10 najczęściej pojawiających się pomysłów. 📢 Śmiertelny wypadek przy Parku Przemysłowym w Paterku. Nie żyje 62-letni mężczyzna [zdjęcia] Na drodze wojewódzkiej 241 relacji Nakło - Kcynia, na wysokości Parku Przemysłowego w Paterku, doszło do śmiertelnego wypadku.

📢 Toruń. Niebawem ruszy Festiwal Wisły 2023. W tym roku dotrze do kolejnego miasta! 12 sierpnia, we Włocławku rozpocznie się tegoroczny Festiwal Wisły. Przez tydzień goście będą mogli wziąć udział w ulubionych paradach łodzi czy koncertach plenerowych. W tym roku festiwal dotrze także do bydgoskiego Fordonu, gdzie bieg Wisły skrzyżuje się z kulturą żydowską.

📢 Słynna mozaika jest demontowana z Auli UMK w Toruniu! Co z nią będzie? To jeden z najbardziej charakterystycznych widoków w Toruniu. Mozaikę składającą się z 255 kwadratowych elementów, odsłonięto w 1973 roku, w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Czytelnicy zaniepokoili się - właśnie trwa jej demontaż. 📢 Funkcjonariusze KAS uderzyli w nielegalny hazard. Zlikwidowali sześć lokali w Toruniu i okolicach Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali na terenie Torunia i okolic 23 nielegalne automaty do gier. Zlikwidowali 6 lokali, w których urządzany był nielegalny hazard. 📢 Spór o maszt telefonii na Wrzosach w Toruniu. Mieszkańcy piszą do prezydenta Prezentujemy list otwarty grupy mieszkańców Wrzosów do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w sprawie masztu antenowego, który firma T-MOBILE chce postawić na kominie dawnej byłej piekarni na posesji przy ulicy Zbożowej 122.

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Oto jak wyglądały wnętrza w czasach PRL-u. Pamiętacie taki wystrój mieszkań? Styl lat 60., 70., 80. Ta moda wróciła! | Zobacz ZDJĘCIA Jak wiadomo, moda zawsze wraca. Niezależnie od tego, czy dany trend dotyczy ubrań, czy też wnętrz - styl, który propagowano kilka dekad temu triumfalnie powraca w 2023 roku. Pragniecie wrócić pamięcią do lat PRL-u? W naszej galerii przypominamy, jak wyglądały wnętrza w tamtych czasach! Pamiętacie?

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt znajduje się w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Takie są limity wypłat z banku 2023. Jedynie takie kwoty wypłacisz z Millennium, PKO BP i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Przygotujcie się! Będą kontrole w domach. Zapukają do Twoich drzwi! O tym powinieneś wiedzieć! W rozmaitych sytuacjach może zdarzyć się tak, że kontrolerzy przyjdą sprawdzić, czy spełniamy wszystkie normy i przepisy prawa. Może to dotyczyć opłacania odpowiednich podatków, ale i stanu naszego domu, pieca i nie tylko... Kiedy możemy spodziewać się kontroli? Jacy kontrolerzy mogą zapukać do naszego domu? O czym warto pamiętać? Zobacz!

📢 Płaca minimalna 2024. Znamy prognozy. Ile wyniesie na rękę? Oto szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły.

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Oto pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 1.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Modne krótkie fryzury na lato 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 1.08.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 1.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 1.08.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 1.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 1.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprezy Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Najnowsza fotorelacja z Hex Club Toruń w naszej galerii. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 Toruń. Ruszył proces "Dżinksa" zawodnika The War i elanowców za śmierć na Studziennej! Pobili ofiarę za długi? W piątek (28.07) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces za śmiertelne pobicie na ul. studziennej Marcina K. Głównym oskarżonym jest Dominik Sz. "Dżinks", zawodnik walk w klatkach The War. Grozi mu dożywocie. Pozostali oskarżeni to pseudokibice Elany. 📢 Rowerowy Toruń pyta miasto o błędy przy drogach rowerowych W związku z budową linii tramwajowej na Jar rozrosła się i zmieniła również sieć ścieżek rowerowych w Toruniu. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń jednak twierdzi, że pogorszono w wielu miejscach warunki dla korzystających z nich osób. I to pomimo korzystnych rozwiązań zawartych w projekcie.

📢 Toruń. 60 cudzoziemców z 22 krajów uczyło się polskiego na UMK. Urzekły ich polskie miasta i kuchnia 31 lipca na UMK zakończył się dwutygodniowy kurs w ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Przez 14 dni goście z całego świata poznawali nasz język i kulturę. - Wcześniej nie miałam planów, żeby zamieszkać w Polsce, ale teraz zaczynam się zastanawiać, czy zacząć tu studia - przyznaje Mina z Chorwacji.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek.

📢 Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy wypijemy kawę na pusty żołądek Oto skutki picia kawy na czczo dla organizmu. Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 Tak było na weselu Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" pod Inowrocławiem. Niesamowite wejście i piękne stoły! Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Wczoraj prezentowaliśmy już zdjęcia z pięknej ceremonii ślubnej, a dziś prezentujemy zdjęcia z początku wesela, które odbyły się w Sikorowie niedaleko Inowrocławia. 📢 Wyjątkowa wycieczka w Forcie I. "Wystrzałowe zwiedzanie" odbędzie się w nocy Nie lada gratka czeka na miłośników historii Torunia i fortyfikacji. W nocy z 2 na 3 sierpnia w Forcie I odbędzie się "Wystrzałowe zwiedzanie", które upamiętni wyjątkowe wydarzenie z dziejów Twierdzy Toruń.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów! 📢 Po bilet i na kawę. W pawilonie MZK przy Dolinie Marzeń powstał nowy lokal Mapa gastronomiczna Torunia poszerzyła się o kolejne ciekawe miejsce, tym razem dość nietypowe. Nowy lokal powstał bowiem w pawilonie MZK przy alei. św. Jana Pawła II, tuż przy Dolinie Marzeń. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia". 📢 Dog Run Toruń 2023. Bieganie z psiakami to świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia! Trasę można było pokonać biegiem, truchtem, marszem, jedyny warunek: z czworonożnym pupilem u boku. Wyniki się nie liczyły, ważne był ruch, promocja zdrowego trybu życia i wsparcie potrzebujących. Zobaczcie zdjęcia z Dog Run Toruń 2023!

📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą. 📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie zdjęcia z gorącej imprezy w kubańskich rytmach Co ciekawego działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Mamy kolejne zdjęcia z Cubano Club Toruń. 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Świadkowie Jehowy spotkali się na trzydniowym kongresie w Toruniu Od piątku do niedzieli (28-30 lipca) trwa w Toruniu kongres Świadków Jehowy. 📢 Toruń. Pierwsza kawiarnia "Starbucksa" już otwarta. Tłumy w Toruń Plaza! Pierwszą kawiarnię sieci "Starbucks" w Toruniu otwarto w piątek, 28 lipca, w centrum handlowym Toruń Plaza. Na pierwszych 500 klientów czekały darmowe upominki. Już od rana pod pierwszym "Starbucksem" w Toruniu ustawiła się spora kolejka! 📢 Obiady na lato. 15 pomysłów na wakacyjne dania dla całej rodziny [PRZEPISY] Co na letni, wakacyjny obiad? Młode ziemniaki z koperkiem popijane kefirem, pierogi z truskawkami, knedle ze śliwkami… Kto z nas nie pamięta pysznych letnich obiadów u babci, które smakowały nieziemsko. Jeżeli znudziły Ci się schabowe, gulasze i ciężkie żurki – zobacz co można przygotować na letni obiad z sezonowych warzyw i owoców. Zebraliśmy dla Was propozycje naszych Czytelników na TOP 15 letnich obiadów.

📢 Mnóstwo siatkówki i uśmiechów na campie Wilfredo Leona w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia! Nie zabrakło chętnych do grania w siatkówkę z Wilfredo Leonem. Słynny siatkarz we wtorek spotkał się z najmłodszymi fanami w Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK. Zobaczcie zdjęcia z imprezy! 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Zwrot podatku 2023 - kiedy? Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Planowane wyłączenia prądu w regionie. Sprawdź, czy będziesz mieć energię elektryczną! Spółka Energa Operator opublikowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej miejscowości lub ulicy! Więcej szczegółów znajdziesz w naszej galerii.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Toruń. Co się stało z astrolabium z placu Armii Krajowej. Miało iść do renowacji... [Zdjęcia] Ze wszystkich pamiątek wielkiego kopernikańskiego jubileuszu z 1973 roku, ta znajdowała się w miejscu najbardziej wyeksponowanym. Astrolabium stanęło u wylotu mostu drogowego, każdego dnia oglądały je więc tysiące ludzi. Jesienią 2005 roku zostało zdemontowane. Miało trafić do konserwacji, ale na swoje miejsce już nie wróciło.

