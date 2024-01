Przegląd prasy 20.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze”?

Prasówka 20.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Ceny energii 2024 już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

Prasówka 20.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku. Zobacz zdjęcia Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Te pieniądze wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Totalne absurdy na drogach. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w galerii. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Takie promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Podwyżki dla seniorów już w marcu? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Milionów emerytów dotkną te zmiany! Co zmienią obietnice Donalda Tuska? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 Dodatek mieszkaniowy dla polskich seniorów. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

📢 Rewolucyjne zmiany w emeryturach pomostowych od 2024 roku. Co się zmieniło? Przepisy poświęcone emeryturom pomostowym uległy zmianie. Nowelizacja prepisów sprawia, że ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 roku. Wcześniejsze regulacje nie umożliwiały skorzystania z takiego rozwiązania.

📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli. 📢 Stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [20.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [20.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [20.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [20.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Jakie? Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne? 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [20.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 500 plus jest także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 Dodatkowe pieniądze dla milionów Polaków w 2024 roku. Zobacz, kto otrzyma przelew na konto Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stają się źródłem dodatkowych środków finansowych dla milionów Polaków w 2024 roku. Program oszczędnościowy, współtworzony przez pracownika, pracodawcę i państwo, przynosi korzyści nie tylko podczas emerytury. W tym artykule przyjrzymy się, kto może spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki na swoim koncie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z rządowych dopłat. 📢 500 złotych bonusu finansowego dla tych seniorów w 2024 roku. Sprawdź, czy dostaniesz przelew Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Modne paznokcie 2024. Jakie trendy będą dominować w tym roku? Piękne paznokcie to przede wszystkim zdrowe paznokcie. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie porady, jak o nie zadbać, by były mocne i niełamliwe. A przy okazji zbadaliśmy, jakie trendy będą dominować w 2024 roku! 📢 Nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo obowiązuje wiek ochronny? Do kiedy? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą?

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [20.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Wiemy, jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024. Znamy terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku? 📢 Wojsko w Toruniu szuka pracowników: technicznych, referentów i innych. Ile płaci? Jak aplikować na stanowiska? Wojskowa baza przy ul. Okólnej w Toruniu ma braki kadrowe. Poszukuje pracowników technicznych, ale i np. referentów. Chętni muszą zgłosić się jeszcze w styczniu. A ile zarobią? Oto szczegóły.

📢 Szykuje się bardzo duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź, czy to Ciebie dotyczy! Przedstawiamy aktualne informacje, przekazane przez spółkę Energa Operator, które dotyczą planowanych wyłączeń prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Szczegóły znajdziesz w galerii. 📢 Ostatnia taka waloryzacja 13 i 14 emerytury? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? 📢 Nowe limity finansowe renty wdowiej! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Dodatkowe 400 złotych miesięcznie na dziecko. Zobacz, jak zdobyć świadczenie żłobkowe z ZUS Dziecko w żłobku to spory wydatek dla rodziców. I chociaż świadczenie wychowawcze wzrosło w tym roku z 500 do 800 złotych, to nadal rodzice mogą starać się o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co ważne prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Kto zatem może starać się o dofinansowanie oraz jak i gdzie składać wniosek? 📢 Zdobądź dodatkowe pieniądze, które daje ZUS. Można zdobyć przelew prawie 1300 zł. Jest potrzebny tylko ten dokument Nowe możliwości wsparcia finansowego dla wielu Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje dodatkowe świadczenia dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Oto, jak skorzystać z tej szansy i zdobyć dodatkowe pieniądze, nawet prawie 1300 zł.

📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Podwyżka emerytury po tylko jednej decyzji? Musisz zdecydować: ZUS czy OFE? To pierwsza taką możliwość od lat Pierwsze od lat konto transferowe zostanie otwarte już wkrótce. Każdy z nas może zdecydować, czy zostawić swoje oszczędności w ZUS, czy przekazać do OFE. Jaka jest kondycja naszych funduszy? Czy opłaca się przenieść składki z ZUS do OFE? Kto może skorzystać z okienka transferowego? Sprawdzamy.

📢 To niewiarygodne! Te samochody hybrydowe są bezawaryjne Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Stanisław Wroński: Planty, największy nowożytny „dorobek” przestrzenny Torunia Od wielu lat trwa w mediach dyskusja na temat zasadności, wielkości, programu, problemów archeologicznych, hydrologicznych i hydrotechnicznych planowanego Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage na obszarze obecnych – ale już tylko w nazwie –„Jordanek”. Pomija się, może nie wie? i nie docenia się wartości tego obszaru, jakim jest fakt, że jest to obszar toruńskich plant - pisze urbanista Stanisław Wroński. - Idea Toruńskich Plant wymaga przypomnienia, gdyż międzywojenne działania na rzecz ich powstania i powojenne na rzecz ich utrzymania, w kontekście ich intensywnej zabudowy, w obszarze już byłych Jordanek, zostały zmarnowane.

📢 Oszuści uderzyli ponownie. Tym razem we Włocławku. Dwie osoby straciły po kilkadziesiąt tysięcy złotych Oszuści wykorzystują wszelkie okazje na szybkie zdobycie pieniędzy i wymyślają w tym celu różnego rodzaju historie. Jedną z nich jest opowieść o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez członka rodziny. 📢 Waloryzacja emerytur. Ile wyniesie emerytura netto w 2024 roku? Zobacz stawki Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostają seniorzy od 1 marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur. 📢 Studniówka 2024. Tak bawił się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu Tegoroczny sezon studniówkowy w pełni. Na balu przed majowym egzaminem bawili się także maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 19.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Toruń. Rekordowa liczba lokali do wynajęcia od miasta! Kultowy warzywniak przy Rynku Nowomiejskim na czele Dla wielu torunian puste kolejny rok pomieszczenie po tym sklepie warzywnym to już symbol. Czego? To smutny znak kondycji starówki, lokalnego biznesu, ale i braku zainteresowania gminnymi lokalami. Być może jednak tym razem znajdzie się ktoś, kto ożywi zionące smutkiem witryny przy Rynku Nowomiejskim. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 19.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 19.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 19.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma jedyny w swoim rodzaju styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma jedyny w swoim rodzaju styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 19.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 19.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Patryk Niklewski z Łasina koło Grudziądza zniknął. Został jeden but i setki pytań Zaginięcie Patryka Niklewskiego z Łasina to nie tylko historia bólu jego bliskich, poszukujących go setek ludzi, pytań i podejrzeń. To także historia pewnego dziennikarskiego śledztwa. 📢 MEMY o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Weekend w Toruniu. Noworoczne szaleństwo połączone z Dniem Babci i Dziadka Przedostatni styczniowy weekend zapowiada się bardzo obiecująco! Przez trzy dni torunianie i turyści będą mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji, w tym z imprez przygotowanych z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka. Sporządziliśmy dla naszych Czytelników specjalny harmonogram, w którym zawarliśmy najciekawsze wydarzenia. Jest w czym wybierać! Zapraszamy do lektury. 📢 Na ulicy Wojska Polskiego pojawiły się szczury. MSM zapowiada dodatkową deratyzację Czy mieszkańców ulicy Wojska Polskiego czeka problem ze szczurami? W ostatnich dniach coraz częściej można je zauważyć przy klatkach schodowych i w śmietnikach. 📢 Jak się będzie nazywał Jar? Radni znów spierali się o nazwę osiedla na północy Torunia Rada Miasta Torunia podczas sesji w czwartek 18 stycznia zatwierdziła plan konsultacji społecznych w Toruniu w roku 2024. Przy tej okazji rozgorzała dyskusja o nazwie osiedla zwanego zwyczajowo Jarem.

Takie tanie mieszkania można wynająć w Toruniu. Zobacz najnowszy przegląd ogłoszeń Ile trzeba obecnie wydać na wynajem taniego mieszkania? Wszystko zależy od lokalizacji, wielkości oraz standardu takiej nieruchomości. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tego typu ogłoszeń, które znaleźliśmy na portalu OtoDom.pl. Więcej w galerii. 📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową.

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Zbliża się rozliczenie PIT-u. To odliczysz od podatku! Wielkimi krokami zbliża się rozliczenie podatkowe za 2023 rok. Jak trzeba obliczyć podatki w 2024 roku? I przede wszystkim, na jakie ulgi PIT 2023 zezwala? Oto, na co możesz liczyć w tym roku! 📢 Pomagają bezdomnym, ale dziś sami proszą o wsparcie. Serce Torunia w potrzebie. Pomożemy? Pomagający osobom bezdomnym społecznicy z Serca Torunia dziś sami są w potrzebie. Aby kontynuować działalność w Sercowni przy ul. Legionow 238 po prostu potrzebne są pieniądze. Zimą przede wszystkim na opłacenie rachunków. 📢 Toruń. Bałagan i brud po Metronie. Tak to wyglądało w środku! Co tutaj powstanie? Krajobraz jak po wybuchu w Czarnobylu. Takie można mieć pierwsze wrażenie po obejrzeniu zdjęć z wnętrza Metronu, które dostaliśmy dzięki uprzejmości pana Andrzeja Jarzyny, prezentującego swoje dokonania fotograficzne na Facebooku, na profilu "Andrzej Jarzyna fotografia". Robią niesamowite wrażenie! Zobaczcie sami.

📢 Uwaga na toksyczne długopisy! Popularny sklep wycofuje produkty ze sprzedaży. Zawierają pierwiastek niebezpieczny dla zdrowia Popularna sieć sklepów wycofuje z rynku długopisy. Jak podaje firma, testy wykazały podwyższony poziom pierwiastka, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Dowiedz się, o jakie produkty chodzi i sprawdź, czy ich nie masz. 📢 Masz takie objawy? To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego?

📢 Park and ride w Toruniu. Na 400 miejsc, jedno zajęte. Zmienią to turyści? 21 stycznia miną dwa miesiące od otwarcia dwóch parkingów park and ride w Toruniu. Czeka tam na kierowców ponad 400 miejsc postojowych. W poniedziałkowe południe zajęte było... jedno. Urzędnicy liczą, że sytuacja zmieni się w sezonie turystycznym.

📢 W Toruniu jak we Włoszech! Wszystko dzięki nowemu spektaklowi w Teatrze Muzycznym "Mów mi Italiano" to najnowsza propozycja Teatru Muzycznego w Toruniu. Premierę tego spektaklu zaplanowano na piątek 19 stycznia. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem pociąg metropolitalny ruszył z inicjatywy Torunia. Co w Bydgoszczy? Z inicjatywy Torunia, powiatu toruńskiego i trzech pobliskich gmin jeżdżą pierwsze w regionie pociągi metropolitalne współfinansowane przez lokalne społeczności. W Bydgoszczy "w tej chwili trudno o deklaracje" - mówi nam wiceprezydent miasta. 📢 Morderstwo w Złotorii. Daniel O. zabił teściową? Sołtys: "Znaliśmy rodzinę. Nic takiego dramatu nie zapowiadało" Czy 40-letni Daniel O. zabił swoją teściową? Zwłoki kobiety policjanci znaleźli w wannie, gdy przybyli do Złotorii na interwencję domową. Zięć uciekł, ale po obławie w nocy został ujęty. Zarzuty w prokuraturze usłyszeć może w najbliższych dniach. 📢 Dodatki finansowe do pensji 2024. Pracodawcy są pod ścianą. Kto dostanie 300 zł plus? Wynagrodzenie pracownika to nie tylko kwestia wypłaty, ale także szereg dodatkowych uprawnień, które pracodawcy są zobowiązani spełniać. Jednym z istotnych aspektów są dodatki, które często są pomijane przez pracowników. Od listopada 2023 roku polscy pracownicy otrzymują rozszerzone wsparcie, obejmujące nie tylko dofinansowanie okularów. Na co jeszcze można liczyć?

📢 Studniówka 2024. Szalona zabawa maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] W sobotę 13 stycznia na studniówce w hotelu "Filmar" bawili się maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

