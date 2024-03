Przegląd prasy (20.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco.

📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Zobacz! Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 GIS ostrzega przed ryzykiem związanym z truskawkami, zapaleniem wątroby oraz zakażeniem salmonellą Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Wojsko prowadzi wyjątkową wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Co można kupić w sklepie AMW? [Zdjęcia] Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 Sprawdź aktualne wyliczenia kwot w tabeli dotyczącej trzynastej emerytury w 2024 roku Czy wiesz, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2024 roku? Już teraz możemy podać kwoty i dokładne wyliczenia tego dodatkowego świadczenia dla seniorów. Zobacz, jakie stawki czekają na emerytów i rencistów oraz jaką kwotę dostaniesz na rękę. Szczegóły poniżej! 📢 13. emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty. Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia!

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie zdjęcia Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z imprez na starówce! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście. Oto fotorelacja z Hex Club Toruń! 📢 Bądź czujny na te objawy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Lewica w trasie. Spotkanie w Toruniu z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem Na wyborczym spotkaniu Lewicy w Toruniu gościli jej liderzy: Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Tu był przystanek w akcji "Lewica w trasie".

📢 W ramach wyprzedaży wojsko sprzedaje różnorodny sprzęt i akcesoria. Zobacz, co można kupić w sklepie AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Długi, które przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [20.03.2024 r.] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki.

📢 SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane auta warto kupić! SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Skarbówka oddaje pieniądze emerytom i rencistom! Tyle dostajesz z ZUS? Możesz liczyć na taki zwrot od fiskusa! Zyskają również rodzice! Zwroty ze skarbówki są sukcesywnie rozsyłane do osób, które złożyły rozliczenia podatkowe. Emeryci i renciści szczególnie na tym zyskują. A ile otrzymują podatnicy? Przeciętnie może to by sporo ponad 1,5 tysiąca złotych!

📢 To koniec. Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych? 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Podobają wam się? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Planowane zwiększenie wynagrodzeń w sektorze budżetowym dla nauczycieli i żołnierzy. Na jaką kwotę? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej. 📢 400 złotych i więcej otrzymasz w kwietniu. Na to mogą liczyć emeryci w kwietniowych świadczeniach W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu!

📢 Czy cierpisz na te choroby? Mogą one kwalifikować do przyznania renty przez ZUS. Kiedy należy zgłosić się o rentę? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 Według nowego raportu, te hybrydowe samochody są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Przedstawiamy najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Kiedy będzie wypłacona trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów? Zapoznaj się z szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 4 tysiące złotych zasiłku. Kto może liczyć na takie pieniądze? Śmierć zawsze oprócz smutku po stracie bliskiej osoby niesie ze sobą również wymierne skutki finansowe. Trzeba zorganizować pogrzeb, który często przekracza zasiłek pogrzebowy otrzymywany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi on 4 tysiące, ale zgodnie z zapowiedziami ma zostać podwyższony. O ile wzrośnie zasiłek pogrzebowy i kiedy? 📢 Większa liczba seniorów będzie kwalifikować się do otrzymywania dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

📢 W Toruniu są psy do adopcji. Te zwierzęta oczekują na nowy dom w schronisku Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Po waloryzacji od kwietnia 2024 roku oczekuj rekordowej emerytury! Seniorze, dowiedz się ile otrzymasz. Mamy wyliczenia netto i brutto Kwiecień to miesiąc, w którym seniorzy mogą oczekiwać rekordowych wręcz przelewów wykonanych przez ZUS. To nie tylko bowiem podstawowe świadczenie po marcowej waloryzacji. Jednocześnie bowiem wypłacone będą tzw. trzynaste emerytury. Świadczenia te zostaną przyznane nie tylko emerytom, ale i rencistom. Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia przykładowych emerytur po waloryzacji w kwietniu 2024!

📢 Zbadaliśmy, ile trzeba wydać na zakup niedrogich mieszkań w Toruniu Ile obecnie kosztują najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są standardzie? Czy wymagają remontu? O tym m.in. dowiesz się z naszego najnowszego przeglądu toruńskiego rynku nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Oto wysokie świadczenie, o które ubiega się wielu Polaków. Lawinowy wzrost liczby wypływających wniosków do ZUS! Rządowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych podzielił się informacją o ogromnej liczbie wniosków o świadczenie wspierające. Liczba przekroczyła 150 tysięcy w ciągu zaledwie trzech miesięcy od wprowadzenia nowych regulacji. Co sprawia, że to świadczenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem? 📢 Policja w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu! Co się wydarzyło w tej szkole? Kilka dni temu policjanci pojawili się w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Czy wydarzyło się coś alarmującego? Na pewno nie w szkole - tu wszystko gra. To policja jest w potrzebie: ma braki kadrowe w całym kraju i promuje służbę m.in. w klasach mundurowych.

📢 Tysiące złotych dla tych małżeństw! Kto może liczyć na dodatkowe świadczenia dla małżonków w 2024 roku? Nowe przepisy przygotowywane przez rząd mogą przynieść dodatkowe wsparcie finansowe dla małżeństw o długim stażu. Jakie są kryteria i jakie kwoty można otrzymać? Czy Ty i Twój partner również możecie liczyć na te dodatkowe pieniądze? 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Catering na Wielkanoc w Toruniu. Jaką ofertę przygotowały lokalne restauracje? Tradycyjny żurek, jajka faszerowane, rolada w szynce, a może jarzynowa? To i wiele innych dań można zamówić w ramach wielkanocnego cateringu. Pierwsze restauracje z Torunia wystawiły już pierwsze oferty. Ile trzeba zapłacić za konkretne danie? Ceny są dość wysokie. 📢 Zmęczenie i senność w ciągu dnia? Zobacz czego brakuje w Twoim organizmie Ciągłe zmęczenie i senność to plaga, która dotyka coraz więcej Polaków. Nie musi to oznaczać zaraz poważnych chorób, ale warto zainteresować się tym naszego organizmu i znaleźć przyczynę nieustannego zmęczenia. Często wystarczy tylko uzupełnić niedobór witamin i minerałów, by poczuć się o wiele lepiej. Zobacz brak jakich składników może powodować ciągłe zmęczenie i senność. 📢 Wiemy, którzy emeryci nie otrzymają trzynastki! Zmiany w kwotach netto 13. emerytury i limitach Od kiedy trzynasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza emerytalnego, miliony seniorów w Polsce czekają z niecierpliwością na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże nie dla wszystkich trzynasta emerytura jest gwarantowana, a zmiany w przepisach wprowadzają nowe limity i kryteria. Dowiedz się, kto może być pozbawiony tego dodatkowego świadczenia oraz jakie są progowe kwoty netto!

📢 Toruń. Ludzie ruszyli z pomocą dla porzuconej kotki! Leczenie daje efekty. Mamy wideo Wycieńczona kotka, znaleziona pośrodku Szosy Lubickiej w Toruniu, trafiła pod opiekę Fundacji KOT. Opisaliśmy jej historię i ludzie ruszyli z pomocą. Udało zebrać się pieniądze na jej leczenie. A kotka wraca do żywych! 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Tak wygląda pierwsze stadium Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Toruń zamierza kupić nowe tramwaje. Może być ich aż 20! 18 marca ogłoszono przetarg na zawarcie umowy ramowej na dostawę do 20 kolejnych, nowoczesnych tramwajów dla toruńskiego MZK. 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 19.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 19.03.24 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 19.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 19.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 19.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 19.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 19.03.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Całodobowa opieka weterynaryjna w Toruniu. Gdzie nocą i w święta z pupilem? Gdzie z pupilem, gdy dopadnie go choroba nocą lub w święta? Czy nocna i świąteczna opieka weterynaryjna w Toruniu funkcjonuje? W mieście są trzy punkty, które przyjmą zwierzę w potrzebie poza standardowymi godzinami funkcjonowania.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Toruń. Na święta pójdziemy na spacer po Bulwarze Filadelfijskim? Wielkimi krokami zbliża się koniec remontu Bulwaru Filadelfijskiego. Zaplanowano go na 29 kwietnia. Miasto właśnie poinformowało, że część Bulwaru dla ruchu pieszego zostanie otwarta szybciej.

📢 Tak mieszka Norbi. Jego przepastna posiadłość pod Radomiem to istne 300 metrów kwadratowych luksusu! Przez wiele lat Norbi zamieszkiwał piękną warszawską kamienicę. Jakiś czas temu postanowił on jednak zamienić apartament w stolicy na ogromną, 300-metrową posiadłość pod Radomiem. Zobaczcie, jak dziś mieszka Norbi!

📢 Mieszkańcy Bielaw: Nasze potrzeby są jasne. A jakie są propozycje władz Torunia? Cóż za przykry widok. A raczej widoki. Z jednej strony zdewastowany budynek przy ul. Szczecińskiej, w którym kiedyś znajdowało się schronisko PCK, z drugiej zaś mieszkańcy Bielaw, którzy nie mają zaufania do władz Torunia i z dużymi obawami podchodzą do przedstawianych przez prezydenta Michała Zaleskiego i jego ludzi propozycji zagospodarowania tego terenu. 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Na czym ma polegać "plan naprawczy" toruńskiej Laby? Pod koniec kwietnia swoje podwoje ma ponownie otworzyć toruńska "Laba". Klub działa od kilku sezonów obok Przystani Toruń. Nad samą Wisłą, a poza tym bardzo bliskim sąsiedztwie Zoo i Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. W takich pięknych okolicznościach przyrody doskonale bawią się tysiące odwiedzających klub gości. Ich sąsiedzi już jednak tego entuzjazmu nie podzielają. O narastającym konflikcie już pisaliśmy. Jakie są propozycje jego rozwiązania? 📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Największy protest rolników! 20 marca 2024 w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc Protest rolników 20 marca 2024 to będzie najmocniejsze uderzenie. Rolnicy szykują się do akcji w całej Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem protesty będą w 24 miejscach. Rozpoczną się w pierwszej minucie 20 marca 2024 r. i mają trwać przez miesiąc.

📢 Toruń. Dom radnego Klabuna niczym pomnik Mikołaja Kopernika? W ciągu 10 lat z inicjatywy władz Torunia do rejestru zabytków trafiło sześć znajdujących się na terenie gminy obiektów. Między nimi dom należący do rodziny radnego Wojciecha Klabuna (PiS) oraz pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Odsłonięty w 1853 roku pomnik do rejestru zabytków trafił jednak dopiero w 2023 roku, zaś dom radnego, który jak wcześniej pisaliśmy został wyremontowany m.in. przy finansowym wsparciu miasta, jest w rejestrze od 9 lat. 📢 Kilka tysięcy złotych dla małżeństw. Kto dostanie na swoje konto dodatkowe pieniądze? Znamy wysokość specjalnego dodatku dla małżonków Nawet 8 tysięcy złotych może wpłynąć na konta wielu Polaków. Ale uwaga! Będzie to dotyczyło tylko tych, którzy są po ślubie. Jaki prezent szykują rządzący? Czy Ty też dostaniesz dodatkowe pieniądze?

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 "Kuchenne rewolucje" na lotnisku w Toruniu. Oto "Bistro Podniebienie". Co zmieniła w lokalu Magda Gessler? Zaglądamy do środka Nowa nazwa, nowy wystrój, nowe menu i grill na zewnątrz - oto zmiany w lokalu na lotnisku w Toruniu po wizycie Magdy Gessler. Teraz to "Bistro Podniebienie", które otworzyło swoje podwoje w piątek, 15 marca. Zajrzeliśmy do środka i poznaliśmy kulisy "Kuchennych rewolucji". 📢 Takiego Torunia już nie ma. Oto kamienice, stadiony i dawne zakłady przemysłowe. Te zdjęcia obudzą Wasze wspomnienia Czy wiecie, jakie piękne wille stały przy ul. Kościuszki czy Grudziądzkiej? Widzieliście słynny budynek, w miejscu którego budowana jest właśnie linia tramwajowa? Pamiętacie, jak wyglądał toruński Dworzec Zachodni? Jeśli nie, to macie właśnie okazję się tego dowiedzieć. A jeśli tak, to możecie te miejsca powspominać.

📢 Kolejne protesty rolników wokół Torunia. W piątek i środę zablokują drogi. Zobacz, gdzie! [MAPKI] Końca rolniczych protestów nie widać. Tym razem trzeba się przygotować na blokadę dróg w najbliższy piątek oraz w środę w przyszłym tygodniu. Będą objazdy i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej. 📢 Mokre w 1927 roku, czyli jak ważna dla naszych przodków była zieleń w miastach Dążeniem zarządów wszystkich miast współczesnych jest zakładać, w śródmieściach czy też na przedmieściach, jak najwięcej ogrodów, ogródków, szpalerów drzew na ulicach, a istniejące troskliwie pielęgnować - pisał 97 lat temu reporter "Słowa Pomorskiego" analizując potrzeby Mokrego.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Takie uprawnienia ma komornik w 2024 roku. To może zabrać teraz przy długach Komornik pojawia się w życiu dłużnika, kiedy nie płaci on swoich zobowiązań, a wierzyciel chce otrzymać swoje pieniądze. Wizyty komornika, zwykle kojarzą się nam z ostatecznością, a warto wiedzieć, że komornik najpierw stara się odzyskać pieniądze pochodzące z zarobków. Sprawdzamy, co może zabrać komornik w 2024 roku.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tak wyglądał Toruń w latach 90. w obiektywie fotoreporterów "Nowości" [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] To była dekada wielu zmian. Trudno jej dziś jednak odmówić uroku. Zapraszamy na spacer po Toruniu z czasów przełomu. 📢 Wypadek pod Brodnicą na DK 15. Ciężarówka i osobówki zderzyły się w miejscu, gdzie zapada sie jezdnia W Tamie Brodzkiej pod Brodnicą na krajowej "15" doszło do groźnie wyglądającej kolizji. W zderzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe i cysterna. Do zdarzenia doszło w miejscu, w którym zapada się jezdnia. Jej poziom znacznie się obniżył, a w nawierzchni wokół rozpadliska pojawiła się kilkucentymetrowa szczelina.

