Przegląd prasy (20.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Zobacz szczegóły Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek?

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [20.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy, jak kto wygląda w Toruniu! 📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [20.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 [Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? ](https://nowosci.com.pl/niewyobrazalnie-cenne-stare-monety-prl-po-czym-poznac-monety-kolekcjonerskie-jakie-sa-najcenniejsze-monety-z-prl-u/ar/c3p2-26257144)

Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [20.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [20.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [20.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [20.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura!

📢 Zmiany na handlowej mapie Torunia. Nowy Torimpex, nowa Biedronka. Co jeszcze? Sprawdzamy, co zmieniło się na handlowej mapie Torunia. Otworzył się nowy Torimpex, powstanie też nowa Biedronka. Co jeszcze ze sklepowych nowości? 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [20.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [20.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [20.06.2024] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [20.06.2024] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Nowe kryteria otrzymania renty wdowiej. Bez tego jej nie dostaniesz! Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy 📢 Kto dziś jeszcze tak mówi? Gwara miejska nie brzmi znajomo. Czy znasz te słowa? Sprawdź swoją wiedzę językową na temat mowy z regionu Gwara miejska to słowa, które na przestrzeni lat wrosły w miejscowy obieg miasta. Te zmienia się cały czas. Zmieniają się również słowa używane przez mieszkańców. Te, które popularne były jeszcze kilkadziesiąt lat temu teraz praktycznie wyszły już z użycia. W wielu częściach regionu cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla danego obszaru. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie!

📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia? Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

📢 Renta wdowia w modelu kroczącym jest opóźniona. Niepokojące zmiany przepisach! Zobacz najnowsze plany W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Emerytury w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Takie są emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Te 10-letnie SUV-y doskonale znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne w swojej klasie Kupno używanego samochodu to zawsze spore wyzwanie. Wielka popularnością od lat cieszą się SUV-y. Te typ samochodu preferuje bardzo wielu kierowców. Które modele po 10 latach eksploatacji są najmniej awaryjne?

📢 Taka waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Zobacz tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Toruń. Wisłoterapia z Flisakami. Z nimi jeździ się po Wiśle i obcuje z naturą. Jakie tajemnice skrywają toruńscy flisacy? Załoga „Nowości” wybrała się z wizytą do toruńskich Flisaków, by sprawdzić, jak na co dzień wygląda ich praca. Reporterzy z naszej redakcji doświadczyli nie tylko rzecznego prądu, ale doświadczyli także wisłoterapii. Czym jest to zjawisko? Jak na co dzień wygląda praca na drewnianej łodzi? Opowiedzieli nam o tym Angelika Sawicka i Radek Smużny. 📢 Zyskaj dofinansowanie na remont domu. Czeka kwota nawet 135 tys. złotych! Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki Chcesz kupić stary dom do remontu? Na ten cel możesz dostać od państwa duże dofinansowanie - nawet 135 tysięcy złotych! Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać te środki? Czytaj dalej. 📢 Jesz za dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 19.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Te auta mają swoje lata i ciągle nie zawodzą na drodze. Zobacz, które ponad 10-letnie samochody są najmniej awaryjne Wiele samochodów, które mają ponad 10 lat wciąż jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Są marki, które starzeją się wolniej i cały czas są mało awaryjne. To dobry znak dla kierowców. O tym, że tak jest świadczy chociażby przeprowadzony raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Babciowe nie dla każdego! Kto nie dostanie 1500 zł? Wiemy, czego można się spodziewać! Prezydent RP podpisał ustawę o programie Aktywny Rodzic. Większość może kojarzyć to z innym, potocznym określeniem. Mowa tu mianowicie o słynnym "babciowym" zapowiedzianym przez Donalda Tuska jeszcze w kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Program startuje od października - będzie można składać wnioski do ZUS.

📢 Bulwar Filadelfijski zamknięty dla samochodów. To konieczne, bo przepisy są tu łamane na oczach prezydenta Torunia W weekendy Bulwar Filadelfijski między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną będzie dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Ograniczenia dla samochodów pojawią się też w innych jego rejonach. 📢 Psy z toruńskiego schroniska czekają na kochających właścicieli! Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury. O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [19.06.2024] Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku? 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia jej warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Wyciągnął nóż i kazał jej dać pieniądze. Zaprowadził ją do bankomatu. Rozbójnik z Torunia zatrzymany Grożąc kobiecie nożem, chciał jej ukraść pieniądze. Po kilku godzinach policja zatrzymała 40-latka z Torunia. Został aresztowany na trzy miesiące. 📢 Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku Basen termalno-solankowy w Ciechocinku jest zamknięty od 2002 roku. W 2009 roku obiekt wraz z działką został sprzedany prywatnemu właścicielowi, kilka razy zmieniał właściciela i popadał w ruinę. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 19.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Gwiazdy na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Wraca Adrianna Sułek-Schubert Trójka świeżo upieczonych mistrzów Europy, w tym Natalia Kaczmarek, wystąpi w czwartek podczas 6. Memoriału Ireny Szewińskiej na stadionie bydgoskiego Zawiszy. Nie zabraknie też ważnych powrotów – po urodzeniu dziecka po raz pierwszy wystartuje Adrianna Sułek-Schubert. 📢 Toruń. Koszary na Mickiewicza 1,5 roku po rewitalizacji. Remontu klatek nadal brak! Zabytkowe dawne koszary przy ul. Mickiewicza zamieszkuje ponad 500 lokatorów. 1,5 roku temu miasto dzięki dotacji unijnej wykonało tutaj remont za 5,2 mln zł. Niestety, do dziś nie wyremontowało klatek schodowych, które straszą od wielu lat. Powód? Brak 3,5mln zł, bo na tyle opiewa projekt ich remontu.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 19.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 18.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 19.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 19.06.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Ewa Włodkowska zwierzętom poświęciła całe życie. Teraz sama potrzebuje naszej pomocy Utykając na nogę i podpierając się o wysłużony rower codziennie rano starsza kobieta przemierza działki w Kaszczorku, by nakarmić 35 środowiskowych kotów. To Ewa Włodkowska, która od ponad trzech dekad zajmuje się bezpańskimi zwierzętami.

📢 Ziemniaczany pat w centrum Torunia. Kontrowersyjne stoiska wróciły na Rynek Staromiejski Trwa pat na Rynku Staromiejskim - niemal codziennie w sercu Torunia rozstawiają się budki z pieczonymi ziemniakami i watą cukrową. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, zarządca terenu, podkreśla jasno, że stoiska działają nielegalnie, bo na taką formę działalności zgody nie ma, ale ich usunięcie mimo to nie jest wcale łatwe. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 18.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Masz taki banknot? Zajrzyj do portfela! Możesz być bogaty! Najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty! Banknot, który masz w portfelu, może być warty kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Jak to możliwe? Znaczenie ma jego numer seryjny. Które banknoty są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Ile są warte? Sprawdź, jakie banknoty trzymasz w portfelu. Możesz zarobić na nich fortunę! Zobacz listę! 📢 Święto Miasta 2024. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia w tym roku? [SPIS] Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne Święto Miasta. Od 20 do 24 czerwca w mieście pojawi się wiele atrakcji, z których warto skorzystać. W programie znalazło się wiele koncertów, spektakli oraz odsłonięcie nowych katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd. 📢 Uwaga na silne burze w nocy! Dla Bydgoszczy wydano ostrzeżenie drugiego stopnia Wiatr w porywach może osiągać 100 kilometrów na godzinę, miejscami może spaść grad - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Gwałtownych zjawisk należy spodziewać się w nocy.

📢 Duże zmiany w zakładzie Reflex w Wąbrzeźnie. Pracownicy pełni niepokoju. Słusznie? Zwolnienie 15 osób, poważne zmiany kadrowe i mniej pracy - to wszystko bardzo teraz niepokoi pracowników firmy Reflex w Wąbrzeźnie. Z drugiej strony widać rozwój - stanęła nowa hala logistyki, a na produkcję poszukiwany jest nowy dyrektor. 📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi kolosalne wrażenie Z naszego obszernego redakcyjnego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najpiękniejszych policjantek, które możecie spotkać w Polsce! Zobaczcie sami. Oto najładniejsza strona polskiej policji! 📢 Na Długiej w Toruniu tramwaj jedzie głośno. "Mamy nadzieję, że uciążliwości już nie będzie" Za dwa miesiące minie rok, od kiedy uruchomione zostały linie tramwajowe nr 3 i 6. Nowe trasy na Jar zmieniły sporo na komunikacyjnej mapie miasta, ale nie brak też problemów. Są miejsca, gdzie przejazd tramwaju do cichych nie należy - mogą się o tym przekonać mieszkańcy ulicy Długiej. MZK przyznaje - takie sygnały faktycznie docierają.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek.

📢 Toruńskie bistra na co dzień karmią mieszkańców. Gdzie dobrze zjemy? Co ląduje na talerzach? Miejsc, w których zjemy dobry obiad, z pewnością nie brakuje. W Toruniu najczęściej jednak zerkamy na starówkę, by sprawdzić, co serwują znajdujące się tam lokale. Ale i w jej obrębie miejsc, gdzie można pysznie zjeść, jest kilka. Gdzie dobrze zjemy? Co najczęściej ląduje na talerzach klientów? 📢 Oferty pracy z Torunia i okolicy. Kogo poszukują pracodawcy i ile płacą? Pracodawcy w Toruniu i regionie cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. elektryk, elektromonter, ratownik medyczny i wielu innych. Jakie konkretnie zarobki oferują pracodawcy? Zobacz najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i regionu. Ile zarobisz?. 📢 Tym fachowcom z Torunia marszałek płaci najwięcej! Na czele znów dyrektor Sylwia Sobczak Marszałek województwa Piotr Całbecki naprawdę dobrze płaci swoim fachowcom. Wśród najlepiej zarabiających są szefowie spółek, dyrektorzy szpitali i WORD-ów. W czołówce ponownie jest Sylwia Sobczak, dyrektor szpitala na Bielanach w Toruniu.

📢 Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się! Kolejny niezapomniany wieczór w Largo Club Toruń za nami! Wszystko za sprawą imprezy "Projekt Panieński". Było bardzo gorąco! Zobaczcie zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Dzierżawca nieuchwytny, czyli co dalej z zamkiem dybowskim? Miesiąc temu pisaliśmy o zdewastowanym przez wandali zamku dybowskim. Władze miasta miały rozwiązać umowę z dzierżawcą zabytku, który nie był w stanie zapewnić mu należytej opieki, nie wywiązał się również z innych obowiązków, jakie nałożyła na niego zawarta 27 czerwca 2022 roku umowa. Najemca powinien przekazać nieruchomość w taki samym stanie, w jakim ją przejął. Innymi słowy - powinien usunąć bazgroły, które w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się na murach.

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy aktualne ceny! Szukasz nowego lokum? Tyle trzeba wydać Mamy dla Was kolejny przegląd nieruchomości z toruńskiego rynku. Tym razem analizujemy aktualne ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu. Jesteście ciekawi jakie mamy ceny? Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Psy do adopcji w toruńskim schronisku. Te czworonogi ostatnio trafiły do placówki i czekają na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. W palcówce przy ulicy Przybyszewskiego jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Pchli targ w Toruniu bez względu na pogodę. Co tym razem można było tutaj kupić? Pchli Targ na parkingu przy CH "Kometa" przy ul. Grudziądzkiej odbywa się w każdą niehandlową niedzielę. Przyciąga wielu wystawców, klientów i po prostu ciekawskich. Jedni polują na perełki, inni oglądają i dobrze się bawią. Można tu też coś przekąsić. Jak wyglądała tutaj niedziela 16 czerwca?

📢 Bardzo gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Pokazy taneczne i zabawa do rana. Zobacz, co się działo! Działo się ostatnio w Largo Club Toruń! Za nami długo wyczekiwana impreza "Elite Party by Largo"! Zobaczcie fotorelację z gorących pokazów tanecznych! 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 15.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy.

📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu ze Stalą Gorzów. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Apator Toruń przegrał na Motoarenie ze Stalą Gorzów, a Wasz świetny doping tym razem nie pomógł drużynie. Kibice w tym meczu na pewno nie zawiedli, a jak się bawili na trybunach - zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

Te modele samochodów psują się najczęściej! Trafiają do naprawy i nie osiągają dobrych wyników Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

