Przegląd prasy (20.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [20.10.2023 r.]”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [20.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [20.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Te trujące grzyby łatwo można pomylić z jadalnymi. Zwróć uwagę na te drobne różnice! [20.10.2023 r.] Najbardziej niebezpieczne grzyby w Polsce. Te gatunki podszywają się pod grzyby jadalne, a pomyłka może kosztować nawet życie. Wybraliśmy kilka gatunków, które bardzo łatwo pomylić. W czasie grzybobrania zwróćcie uwagę na te drobne różnice. Te grzyby można pomylić z trującymi gatunkami.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [20.10.2023 r.] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [20.10.2023 r.] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [20.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko [20.10.2023 r.] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [20.10.2023 r.] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Kolejne imprezy w Bajce za nami! Tak się bawiliście nocą na starówce. Mamy zdjęcia! Działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Bajce. Jak zwykle torunianie tłumnie wyruszyli do tego miejsca, by bawić się do rana przy ulubionej muzyce. Zobaczcie najnowszą fotorelację z tego klubu! 📢 Zamiast 13. i 14. emerytury bez podatku? Kto na tym straci? Są już pierwsze powyborcze prpozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił?

📢 Majster, elektryk, brukarz i inni. Tyle zarabiają w branży budowniczej! Kto dostaje najwięcej? Wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Uwaga! Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 To nawet 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 To są najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują? 📢 Cudowne wille, rezydencje i pałace w Kujawsko-Pomorskiem można mieć! Zobacz, jak żyją milionerzy w regionie Nietuzinkowe wille, rezydencje i pałace - to tu mieszkają milionerzy z regionu kujawsko-pomorskiego. Jesteś ciekawy, ile kosztują tego typu nieruchomości. Sprawdź szczegóły ogłoszeń z portalu OtoDom.pl w naszej galerii. 📢 Największe absurdy drogowe w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zresztą zobaczcie sami!

📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy?

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Takie są wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Od 1 listopada darmowa terapia raka piersi i mammografia dla wybranych kobiet. Przebadaj się! Więcej kobiet będzie mogło korzystać z programu profilaktyki raka piersi i to już od 1 listopada tego roku! Bezpłatne badania mammograficzne wykonają panie w wieku od 45 do 74 roku życia. Jest to znaczne rozszerzenie, gdyż na ten moment darmowe badanie przysługuje od 50 do 69 roku życia. Wdrożona zostanie również refundacja terapii raka piersi. Oto szczegóły! 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Co oprócz trzynastej i czternastej emerytury? Emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [20.10.2023] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [20.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [20.10.2023] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Tak dzisiaj wygląda Manuela Michalak z Big Brothera. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła [20.10.2023] Dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji Big Brothera o Manueli Michalak usłyszała cała Polska. Była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek reality-show, a wielu widzów chciało, by to właśnie ona wygrała cały program. Ostatecznie Manuela zajęła 2. miejsce, ale po Big Brotherze jej kariera nabrała rozpędu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj u niej słychać i jak zmieniała się przez lata. Zobacz aktualne zdjęcia Manueli Michalak!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu otwarte. W czwartek, 19 października poświęcono jego mury W czwartek, 19 października otwarto Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego budowa przy ul. Starotoruńskiej trwała ponad 4 lata. W jednym miejscu udało się zgromadzić i przedstawić ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski i wszelkich najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie.

📢 Tak głosowały toruńskie osiedla w wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska triumfowała na wszystkich toruńskich osiedlach. Gdzie najbardziej? Które osiedle można nazwać bastionem Prawa i Sprawiedliwości, a gdzie partia wciąż jeszcze rządząca, osiągnęła najniższy wynik? Gdzie mieszkańcy poszli Trzecią Drogą, a gdzie najbardziej skręcili na lewo. No i jak na tym tle wypadła Konfederacja? Obliczyliśmy dla Państwa wyniki wyborów na toruńskich osiedlach. Ciekawie to wygląda. 📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 19.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Te osoby dostaną jednorazowy zwrot za prąd. Wyjaśniamy, jak otrzymywać 125 zł od dostawcy energii Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu, dostawcy prądu muszą obniżyć cenę prądu i zwrócić swoim klientom około 125 zł w rachunku za prąd. Należy jednak spełnić przynajmniej jeden z sześciu warunków, by otrzymać dodatkowe pieniądze. Zobacz jak dostać jednorazowy zwrot za prąd.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach! 📢 39. rocznica zamachu na ks. Popiełuszkę. W Toruniu złożono kwiaty pod jego pomnikiem 39 lat temu, 19 października 1984 roku porwano i zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę. W rocznicę tych dramatycznych wydarzeń przedstawiciele miasta - wiceprezydent Torunia Adrian Mól i radny Jacek Krzyżaniak - złożyli kwiaty pod pomnikiem księdza.

📢 Mamy nowy horoskop na końcówkę 2023 roku. To jeszcze czeka twój znak zodiaku w finansach Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości odczytana z układu gwiazd. Zobaczcie, zatem co gwiazdy przygotowały dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku na końcówkę roku. Sprawdźcie, które z nich według horoskopu będą miały problemy finansowe, a które powinny się szykować na nieplanowe ponadprogramowe złotówki. Mamy dla was horoskop finansowy.

📢 Toruń. Sprawiedliwość po latach. Oszukani: Mat-Bud i nabywca spółki Burley Tababcco Trading W październiku Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyroki w dwóch sprawach oszustw gospodarczych. Ręka sprawiedliwości dosięgła po latach tych, którzy oszukali firmę Mat-Bud ze Złej Małej pod Toruniem oraz nabywcę udziałów spółki Burley Tobacco w Mełnie. 📢 Przystanek widmo w Toruniu. Autobusy na niego wrócą, ale nie wszystkie Od soboty 21 października autobusy dwóch linii zaczną się zatrzymywać na przebudowanym przystanku przy ulicy Legionów na Koniuchach w Toruniu. 📢 Śmierć 3-letniego Tomaszka w Grudziądzu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary matce i konkubentowi! Radosław M. okrutnie znęcał się nad 3-letnim Tomaszkiem w Grudziądzu i tak go pobił, że w listopadzie 2017 roku doprowadził do śmierci. Matka Angelika L. narażała życie synka. Dziś (19.10) Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary obu winnym: konkubentowi z 25 do 15 lat więzienia, a matce z 5 do 4 lat.

📢 Toruń. Po kilkunastu latach wojsko sprzedało Koszary Rudackie. Co tam ma powstać? Pewnie nawet pasjonaci toruńskich militariów mieliby problem w ustaleniu, kiedy po raz pierwszy Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż Koszary Rudackie przy ul. Podgórskiej w Toruniu. Niektórzy z tych młodszych mogli się wtedy urodzić. To było w 2008 roku. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 7 milionów złotych. Nikt się nie zgłosił, podobnie jak w kolejnych przetargach.

📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 To będzie ostatnia tak duża podwyżka emerytur? Czy będą jeszcze tak wysokie waloryzacje? Prognozy przyszłych emerytur Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku emeryci po raz ostatni otrzymają dwucyfrowe podwyżki świadczeń emerytalnych. Na ten moment to wynika z prognoz przedstawianych przez resort finansów. Jednocześnie jednak na stałe wpisane w cykl wypłat są dodatkowe świadczenia, a dokładniej tzw. 13. i 14. emerytura. Zakłada się obecnie, że dzięki waloryzacji i dodatkom część emerytów otrzyma nawet ponad 6,8 tys. złotych więcej do emerytur. 📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Kolejny problem na placu NOT-u! Nie tylko samochody stoją w korkach na światłach Problem na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej, alei Solidarności, Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia wciąż dotyka tysiące torunian.

📢 Nadchodzą gigantyczne podwyżki cen prądu? To nawet 70 procent więcej na rachunku! Nie ma co ukrywać - nawet rządowe tarcze nie chronią w pełni przed rosnącymi cenami energii. Jednak nawet te tarcze w końcu się kiedyś skończą. I teraz też nadchodzi czas, w którym skok kwot na rachunkach, jakie otrzymamy, znacząco wzrośnie. Od przyszłego roku ma być to nawet 70% podwyżki! 📢 To koniec remontu u Elżbiety Dmoch! Tak teraz wygląda jej mieszkanie [ZDJĘCIA] Choć Elżbieta Dmoch z 2 plus 1 od lat nie pojawia się na scenie, fani nieprzerwanie śledzą losy legendarnej artystki. Niedawno przedstawiciele Polskiej Fundacji Muzycznej informowali, że wokalistka przyjęła pomoc i czeka ją remont. Niedawno zakończono prace - przynajmniej na pewien czas, bowiem sypialnia Elżbiety Dmoch w dalszym ciągu wymaga odświeżenia. Dziennikarze ShowNews.pl poznali szczegóły na temat aktualnej sytuacji artystki, a także planów na przyszłość. Kiedy dalsza część remontu u Elżbiety Dmoch i na jaką pomoc może liczyć wokalistka?

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 19.10.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 19.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Renta rodzinna 2023 po zmarłym - czym jest i komu przysługuje? Kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Specjalnym świadczeniem w obliczu śmierci członka rodziny jest wypłata renty rodzinnej. Co to takiego? Prawo do renty rodzinnej otrzymują członkowie rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci otrzymywała rentę z tytułu niezdolności do pracy, miała prawo do emerytury. Aby otrzymać rentę rodzinną z ZUS, trzeba spełnić określone warunki. Komu renta rodzinna przysługuje? Kiedy będzie renta rodzinna przyznana dziecku? Jaka jest kwota świadczenia? Co trzeba wiedzieć na temat renty rodzinnej? Wyjaśniamy, jakie są istotne sytuacje z rentą rodzinną, o których warto wiedzieć. Emerytura lub renta u zmarłego dają prawo do korzystania ze świadczenia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 19.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Porwanie ks. Jerzego Popiełuszki. Co wydarzyło się 39 lat temu między Toruniem a Bydgoszczą? Mimo upływu czasu, sprawa zabójstwa księdza Popiełuszki nadal kryje wiele tajemnic. Morderstwo i późniejszy proces bezpośrednio za nie odpowiedzialnych oficerów SB, wstrząsnęło krajem i odbiło się echem daleko poza jego granicami.

📢 Mija 39 lat od porwania ks. Jerzego Popiełuszki. Czas ucieka, a wiele faktów nadal pozostaje nieznanych Wszystkich okoliczności porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki zapewne już się nie dowiemy. Mija kolejna rocznica tego dramatu. Pamiętamy i przypominamy, co wtedy na ten temat ukazywało się na łamach "Nowości" i co kiedyś udało nam się ustalić.

📢 Derby II ligi: Ciech Noteć Inowrocław lepsza od AZS UMK Transbruk Toruń. Działo się na trybunach [zdjęcia] Już tylko jedna drużyna w grupie A II ligi ma na koncie same zwycięstwa. W derbach niepokonanych w tym sezonie w Toruniu Ciech Noteć Inowrocław pokonała miejscowy AZS UMK Transbruk Toruń. 📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie najnowszą fotorelację z Hex Club Toruń! Jak zwykle było bardzo gorąco!

📢 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania" startuje już w sobotę Od 21 do 26 października 2023 roku Baj Pomorski w Toruniu zaprasza 29. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania".

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu! 📢 Policyjni wywiadowcy z Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego torunianina Mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia przez toruński sąd celem odbycia kary prawie 4 lat pozbawienia wolności. Na dodatek mężczyzna kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. Podczas kontroli policjanci ujawnili przy 36-latku amfetaminę oraz marihuanę o łącznej wadze ponad 15 gramów.

📢 Czterech na straży solidności. UMK będzie miał czterech reprezentantów w Radzie Doskonałości Naukowej Naukowcy z Torunia wejdą w skład Rady Doskonałości Naukowej. Powołano aż cztery osoby z UMK 📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Dogrywka, karne i zwycięstwo KH Energa Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom! Drugie w tym sezonie zwycięstwo KH Energa Toruń z Cracovią. Bohaterem meczu debiutant z Kanady Matt Sozanski, który strzelił decydującego karnego. Na trybuny Tor-Tor na dobre wróciły uśmiechy - zobaczcie zdjęcia kibiców.

📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty. 📢 15-letni Kuba zginął pod kołami auta w Czarnowie koło Torunia. "Wszyscy Cię kochaliśmy" Do tragedii na drodze w Czarnowie niedaleko Torunia doszło 9 października. Potrącony przez samochód zginął tutaj 15-letni Jakub, uczeń toruńskiego "Gastronomika". W żałobie pogrążona jest rodzina, szkoła, OSP i cała lokalna społeczność. Prokuratura natomiast ustala przebieg dramatu.

📢 Toruń za pół ceny już w najbliższy weekend. Gdzie najwięcej uda się zaoszczędzić? Toruń za pół ceny to akcja, która od lat cieszy się popularnością wśród mieszkańców miasta. W najbliższy weekend (20-22 października) torunianie oraz odwiedzający miasto turyści będą mieli okazję skorzystać nie tylko z usług gastronomicznych. Co ciekawego przygotowano i gdzie można najwięcej zaoszczędzić? Sprawdziliśmy. 📢 Prezydent Torunia wyróżnił nauczycieli. Zobacz, kto dostał nagrodę W ramach Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej we wtorek w Ratuszu Staromiejskim prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył nagrody nauczycielom. 📢 Szokująca kolizja na ulicy Bydgoskiej w Toruniu! Tramwaj wyjechał z torowiska W poniedziałek 16 października po godzinie 23 na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Matejki w Toruniu doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia.

📢 Tych leków nie łączy się z bananami. Mamy listę Banany to jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce. Choć nie rosną one w naszym kraju to często goszczą w naszych domach. Są dostępne cały rok, a do tego bardzo smaczne. Słodkie żółte owoce mają swoich zwolenników, jednak nie zawsze powinniśmy je jeść. W przypadku zażywania niektórych leków wręcz powinniśmy ich unikać, bo połączenie to może być niebezpieczne. 📢 Agencja Mienia Wojskowego znowu sypnęła autami na sprzedaż. W bogatej ofercie osobówki, terenówki i busy W zasobach Agencji Mienia Wojskowego wciąż znajduje się wiele pojazdów z których armia już nie będzie korzystać. Wojsko organizuje więc kolejne przetargi na ten sprzęt. Przedstawiamy auta jakie można kupić w najbliższych przetargach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami! Działo się! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z toruńskiego klubu Cubano! Zobaczcie kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na starówce w Toruniu. Więcej w naszej galerii.

📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Oto nasz najnowszy przegląd ogłoszeń Jak wyglądają obecne ceny na toruńskim rynku nieruchomości do wynajęcia? Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl! Zobaczcie szczegóły, zdjęcia oraz ceny w naszej galerii. 📢 Te psy czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Możesz je adoptować Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od 60 lat pomaga czworonogom. Trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Niektórym to się udaje. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż.

📢 Skarbówka zmienia zdanie. Zasady tej ulgi się zmieniają. Kto straci na zmianie? Całkowicie zmieniły się przepisy związane z ulgą termomodernizacyjną. Odpowiada za to skarbówka, choć nie było żadnej nowelizacji ustawy. Wciąż jednak zmiana jest poważna. Skutek? Polacy mogą stracić bardzo dużo przy odliczaniu w PIT wydatków na ocieplenie domu. Dotknie to również innych inwestycji modernizujących dom. W niektórych przypadkach może być to mowa nawet o dziesiątkach tysięcy złotych.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w sierpniu. Zobacz wybrane zdjęcia! Co jakiś czas przygotowujemy dla Was subiektywny wybór zdjęć pań, które pojawiły się na imprezach w Hex Club Toruń. Tym razem prezentujemy fotografie z sierpnia. Zobaczcie sami! 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Wysoka waloryzacja emerytur 2024? I to niejedna! Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian? 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

