Przegląd prasy 21.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź”?

Prasówka 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! 20.10.2023 Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi. Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy kolejne gorące zdjęcia z imprezy w Hex Club Toruń Mamy dla Was kolejne zdjęcia z gorącej imprezy w Hex Club Toruń. Zobaczcie, co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce.

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pielgrzymka harcerzy śladami błogosławionego ks. Wincentego Frelichowskiego W Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu rozpoczęła się Harcerska Pielgrzymka Dziękczynienia – WICKOWE CAMINO. Harcerze pielgrzymowali do sanktuarium oraz miejsc związanych z błogosławionym, aby tam prosić o kanonizację Patrona Harcerstwa Polskiego.

📢 Poważny wypadek w Siemoniu. Dwie osoby trafiły do szpitala Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj (20.10) w miejscowości Siemoń w gminie Zławieś Wielka.

📢 Jan Holoubek. Uznany reżyser zna w Toruniu każdą uliczkę i zakręt Jeden z najbardziej cenionych obecnie polskich reżyserów Jan Holoubek spotkał się z widzami w kinie Camerimage w Toruniu po projekcji swojego najnowszego filmu „Doppelgänger. Sobowtór”. Był on kręcony także w Toruniu. 📢 Waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [21.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia. 📢 Te trujące grzyby łatwo można pomylić z jadalnymi. Zwróć uwagę na te drobne różnice! [21.10.2023 r.] Najbardziej niebezpieczne grzyby w Polsce. Te gatunki podszywają się pod grzyby jadalne, a pomyłka może kosztować nawet życie. Wybraliśmy kilka gatunków, które bardzo łatwo pomylić. W czasie grzybobrania zwróćcie uwagę na te drobne różnice. Te grzyby można pomylić z trującymi gatunkami.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki [21.10.2023 r.] Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. 📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [21.10.2023] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [21.10.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [21.10.2023 r.] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 [21.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Mamy listę osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [21.10.2023] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Takie są modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [21.10.2023 r.] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - oto wyliczenia podwyżek [21.10.2023] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [21.10.2023 r.] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [21.10.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu [21.10.2023 r.] Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest! 📢 Kiedy zmienić opony na zimowe. Czy po 1 listopada otrzymamy mandat za brak zimowych opon? O tym, że opony to element samochodu, na którym nie warto oszczędzać kierowców specjalnie przekonywać nie trzeba. Coraz więcej z nich zmienia opony wiosną i jesienią. Zdaja sobie sprawę, że dobre opony maja wielki wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Kiedy zatem jesienią najlepiej zmieniać opony letnie na zimowe? Czy zmian dokonywać gdy temperatura spadnie poniżej zera czy może wcześniej? Czy za brak opon zimowych grozi mandat?

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki [21.10.2023 r.] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Takie są wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Wiesz, kiedy najlepiej będzie przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Co jeszcze oprócz trzynastej i czternastej emerytury? Emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana! W Polsce nie brakuje wyjątkowych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Dziś przyjrzymy się nietuzinkowym postaciom kobiecym, które nie tylko zdobyły serca milionów Polaków, ale także znacząco wpłynęły na swoje milionowe, a czasem miliardowe konta bankowe. Kim są najbogatsze kobiety w Polsce i jakie mają firmy? 📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują?

📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Tak możesz obniżyć opłaty za ogrzewanie domu w 2023 roku! Trzeba tylko to zrobić Obniżenie opłat za ogrzewanie domu w 2023 roku może wydawać się zadaniem trudnym, ale istnieje prosty sposób, który pozwoli ci zaoszczędzić na rachunkach za energię. Wystarczy podjąć kilka kluczowych kroków, aby uczynić swój dom bardziej energooszczędnym i przyjaznym dla portfela. Oto sprawdzone metody, które pomogą ci znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania w nadchodzącym roku.

📢 Budowlaniec, elektryk i inni. Tyle zarabiają w branży budowniczej! Kto dostaje najwięcej? Wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Uwaga! Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku. 📢 Urodziłeś się w tych latach? Teraz możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to sprawdzić Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 Zamiast 13. i 14. emerytury bez podatku? Kto na tym straci? Są już pierwsze powyborcze prpozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił? 📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Ta choroba zbiera śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia. 📢 Istnieje dodatek 400 zł, o którym większość ludzi zapomina. Każdy może go mieć, ale pod jednym warunkiem! W dzisiejszych czasach, gdy rozmawiamy o różnych świadczeniach i dodatkach, jeden z nich często pozostaje niezauważony. To świadczenie, które ma potencjał znacząco poprawić jakość życia i pomóc w finansach. Jednak, aby go otrzymać, istnieje jeden kluczowy warunek, który, niestety, wielu osobom umyka.

📢 Tysiące dzieł z różnych zakątków świata. To piękny efekt konkursu toruńskiej galerii W Młynie Kultury w Toruniu podsumowano i wręczono nagrody XXIII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. 📢 W Toruniu 18-latek rozpylił nieznaną substancję w poradni zdrowia psychicznego. Został zatrzymany W budynku Poradni Zdrowia Psychicznego mieszczącej się przy ul. Mickiewicza w Toruniu została rozpylona substancja, jak się okazało był nią gaz pieprzowy. Na miejscu działali strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego z JRG nr 2 w Toruniu, pogotowie i policja. 📢 Tak Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu świętowała swój jubileusz. Zobacz zdjęcia! Ale ten czas leci... Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera na Skarpie w Toruniu świętuje w tym roku 40-lecie istnienia. To najstarsza szkoła na tym osiedlu.

📢 Najlepsze restauracje azjatyckie w Toruniu. Sprawdź TOP 10 miejsc, w których zasmakujesz prawdziwego orientu Zapraszamy na kulinarne podróże po Azji, bez wyjeżdżania z Torunia, a nawet bez wychodzenia z domu! Nasze miasto skrywa prawdziwe perełki azjatyckiej kuchni, które zachwycą nie tylko miłośników orientalnych smaków, ale także tych, którzy dopiero odkrywają tę fascynującą kulinarną krainę. W naszej galerii TOP 10 restauracji azjatyckich w Toruniu czeka na Was prawdziwa uczta dla zmysłów. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Od 650 do 3500 zł brutto z ZUS? Już wkrótce wejdzie nowe świadczenie dla dorosłych! Już od nowego roku pojawi się nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie to nowe wsparcie dla wielu osób żyjących w Polsce. Niektórzy otrzymają nawet kilka tysięcy złotych! Kto i ile dostanie? Na jakich zasadach będą przyznawane wypłaty? 📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Emeryci skorzystają na nowych ulgach finansowych i atrakcyjnych ofertach podróży. To zdecydowanie warto rozważyć Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Zwiększona pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Ta zwykła pięciogroszówka może stać się bezcenna. Jak identyfikować monety o dużej wartości kolekcjonerskiej? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Belweder w Toruniu. Handlarze narkotyków wciąż bez kary! Broni ich 14 adwokatów, proces trwa ponad 3 lata W toruńskim Belwederze na wielką skalę handlowano narkotykami, a całej grupie przewodził Tomasz S. "Sopel" - ustaliła prokuratura. Biznes rozbito ponad 6 lat temu, a proces handlarzy trwa od ponad 3 lat. Oskarżonych broni aż 14 adwokatów. Kiedy wreszcie zapadnie wyrok?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 20.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Koszary w Toruniu. Sam remont budynków to nie rewitalizacja! Ważni są ludzie Zabytkowe koszary w Toruniu wyremontowano w ramach gminnego programu rewitalizacji za 5,2 mln zł. Ale zamiast "efektu wow" jest ogólne niezadowolenie. - Bo sam remont budynku to żadna rewitalizacja - podkreśla Maciej Krużewski, ekspert w tej dziedzinie. 📢 Weekend w Toruniu. Jarmark rzemiosła, Toruń za pół ceny, pokazy filmów. Co jeszcze? Sprawdziliśmy! Przedostatni październikowy weekend przed nami! I choć za oknem pogoda nie rozpieszcza, kultura dopiero rozkwita. Przygotowaliśmy dla Was spis najciekawszych wydarzeń związanych z rekreacją i turystyką. Wiele wydarzeń trwa przez cały weekend. Warto więc sprawdzić, na co można wybrać się w poszczególne dni. 📢 Kolejne imprezy w Bajce za nami! Tak się bawiliście nocą na starówce. Mamy zdjęcia! Działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Bajce. Jak zwykle torunianie tłumnie wyruszyli do tego miejsca, by bawić się do rana przy ulubionej muzyce. Zobaczcie najnowszą fotorelację z tego klubu!

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu otwarte. Jak wygląda w środku? [zdjęcia] W czwartek, 19 października otwarto Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego budowa przy ul. Starotoruńskiej trwała ponad 4 lata. W jednym miejscu udało się zgromadzić i przedstawić ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski i wszelkich najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie.

📢 Obchody 39. Rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mamy zdjęcia z uroczystości! Dzisiaj ma miejsce 39. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jak wyglądały obchody? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak głosowały toruńskie osiedla w wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska triumfowała na wszystkich toruńskich osiedlach. Gdzie najbardziej? Które osiedle można nazwać bastionem Prawa i Sprawiedliwości, a gdzie partia wciąż jeszcze rządząca, osiągnęła najniższy wynik? Gdzie mieszkańcy poszli Trzecią Drogą, a gdzie najbardziej skręcili na lewo. No i jak na tym tle wypadła Konfederacja? Obliczyliśmy dla Państwa wyniki wyborów na toruńskich osiedlach. Ciekawie to wygląda. 📢 Mamy nowy horoskop na końcówkę 2023 roku. To jeszcze czeka twój znak zodiaku w finansach Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości odczytana z układu gwiazd. Zobaczcie, zatem co gwiazdy przygotowały dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku na końcówkę roku. Sprawdźcie, które z nich według horoskopu będą miały problemy finansowe, a które powinny się szykować na nieplanowe ponadprogramowe złotówki. Mamy dla was horoskop finansowy.

📢 Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie - tak wygląda prywatnie. "Jest cudowna" Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej! 📢 Przystanek widmo w Toruniu. Autobusy na niego wrócą, ale nie wszystkie Od soboty 21 października autobusy dwóch linii zaczną się zatrzymywać na przebudowanym przystanku przy ulicy Legionów na Koniuchach w Toruniu.

📢 Śmierć 3-letniego Tomaszka w Grudziądzu. Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary matce i konkubentowi! Radosław M. okrutnie znęcał się nad 3-letnim Tomaszkiem w Grudziądzu i tak go pobił, że w listopadzie 2017 roku doprowadził do śmierci. Matka Angelika L. narażała życie synka. Dziś (19.10) Sąd Apelacyjny w Gdańsku obniżył kary obu winnym: konkubentowi z 25 do 15 lat więzienia, a matce z 5 do 4 lat.

📢 Toruń. Po kilkunastu latach wojsko sprzedało Koszary Rudackie. Co tam ma powstać? Pewnie nawet pasjonaci toruńskich militariów mieliby problem w ustaleniu, kiedy po raz pierwszy Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż Koszary Rudackie przy ul. Podgórskiej w Toruniu. Niektórzy z tych młodszych mogli się wtedy urodzić. To było w 2008 roku. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 7 milionów złotych. Nikt się nie zgłosił, podobnie jak w kolejnych przetargach. 📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Kolejny problem na placu NOT-u! Nie tylko samochody stoją w korkach na światłach Problem na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej, alei Solidarności, Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia wciąż dotyka tysiące torunian. 📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 To koniec remontu u Elżbiety Dmoch! Tak teraz wygląda jej mieszkanie [ZDJĘCIA] Choć Elżbieta Dmoch z 2 plus 1 od lat nie pojawia się na scenie, fani nieprzerwanie śledzą losy legendarnej artystki. Niedawno przedstawiciele Polskiej Fundacji Muzycznej informowali, że wokalistka przyjęła pomoc i czeka ją remont. Niedawno zakończono prace - przynajmniej na pewien czas, bowiem sypialnia Elżbiety Dmoch w dalszym ciągu wymaga odświeżenia. Dziennikarze ShowNews.pl poznali szczegóły na temat aktualnej sytuacji artystki, a także planów na przyszłość. Kiedy dalsza część remontu u Elżbiety Dmoch i na jaką pomoc może liczyć wokalistka?

📢 Derby II ligi: Ciech Noteć Inowrocław lepsza od AZS UMK Transbruk Toruń. Działo się na trybunach [zdjęcia] Już tylko jedna drużyna w grupie A II ligi ma na koncie same zwycięstwa. W derbach niepokonanych w tym sezonie w Toruniu Ciech Noteć Inowrocław pokonała miejscowy AZS UMK Transbruk Toruń. 📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie najnowszą fotorelację z Hex Club Toruń! Jak zwykle było bardzo gorąco! 📢 Policyjni wywiadowcy z Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego torunianina Mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadzenia przez toruński sąd celem odbycia kary prawie 4 lat pozbawienia wolności. Na dodatek mężczyzna kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. Podczas kontroli policjanci ujawnili przy 36-latku amfetaminę oraz marihuanę o łącznej wadze ponad 15 gramów.

📢 Czeczenia w Toruniu. Kiedyś wieżowce strachu na Rubinkowie, a dziś? Zaglądamy do środka! [zdjęcia] Dwa wieżowce przy ul. Dziewulskiego 39 i 41 na Rubinkowie - to one w Toruniu od lat nazywane są Czeczenią. Kiedyś zasługiwały na miano "wieżowców strachu". A dziś? Zajmujący się tym rejonem dzielnicowy zapewnia, że biorąc pod uwagę ilość mieszkańców (ponad tysiąc osób), liczba interwencji nie odbiega tu od normy.

📢 Dogrywka, karne i zwycięstwo KH Energa Toruń. Tak kibicowaliście hokeistom! Drugie w tym sezonie zwycięstwo KH Energa Toruń z Cracovią. Bohaterem meczu debiutant z Kanady Matt Sozanski, który strzelił decydującego karnego. Na trybuny Tor-Tor na dobre wróciły uśmiechy - zobaczcie zdjęcia kibiców. 📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Te psy czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt w Toruniu. Możesz je adoptować Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od 60 lat pomaga czworonogom. Trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Niektórym to się udaje. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiej placówki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Włoska na cienkim, na grubym z oryginalnymi dodatkami? Poznaj TOP10! Pragniecie zanurzyć się w smaku prawdziwej włoskiej pizzy? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, który poszukuje taniego, ale smacznego posiłku, czy miłośnikiem kuchni włoskiej, która tryska aromatem śródziemnomorskich uliczek, znajdujesz się we właściwym miejscu. W naszym rankingu znajdziesz pizzerie na każdy gust, od tradycyjnych włoskich smaków po odważne eksperymenty na grubym cieście. To nie tylko jedzenie, to prawdziwa kulinarna podróż.

📢 Dodatek w wysokości 1000 złotych do emerytur. Zrobiliśmy analizę, aby sprawdzić, kto kwalifikuje się do przyznania Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury? 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Wysoka waloryzacja emerytur 2024? I to niejedna! Nowa tabela waloryzacji 2024! Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany Znane są już propozycje rządu dotyczące waloryzacji emerytur w 2024 roku. Planowane, zgodnie z przyjętymi ustawami, są również wypłaty świadczeń dodatkowych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury. Zapowiedzi sugerują, że będą one wyższe - co być może ma stanowić odpowiedź na wciąż stosunkowo wysoką inflację. Ile wyniosą świadczenia? Jaka będzie waloryzacja emerytur 2024? Kto i kiedy skorzysta ze zmian? 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Tak wygląda Belweder od środka. Zobacz zdjęcia! W zabytkowym forcie przy ul. Sowińskiego 9 już jakiś czas temu wykwaterowano lokatorów. Fort, popularnie nazywany „Belwederem”, miałby w przyszłości zamienić się w nowoczesne muzeum historyczne, przybliżające zwiedzającym walkę Polaków o niepodległość. Motywem przewodnim ekspozycji ma być życiorys generał Elżbiety Zawackiej. Stąd też nazwa przyszłego muzeum - „Baza Zo”. Niestety, wciąż jeszcze ważą się losy finansowania tej placówki.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka