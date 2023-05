Przegląd prasy (22.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Apator - Motor. Szaleństwo i euforia w finałowych biegach! Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na meczu Apator - Motor. Szaleństwo i euforia w finałowych biegach! Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach Szczęściarze na Motoarenie obejrzeli zdecydowanie najlepszy mecz w tegorocznego PGE Ekstralidze. Apator Toruń pokonał Motor Lublin 46:44, a o wszystkim decydował ostatni łuk ostatniego wyścigu. Kto był na trybunach? Mamy dla Was zdjęcia kibiców z Torunia i Lublina na Motoarenie.

📢 Oto zasady wypłacania 800 plus. Zobacz od kiedy dodatkowe pieniądze na każde dziecko Oto zasady wypłacania 800 plus. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania pieniędzy? Od kiedy i dla kogo będzie zwiększone świadczenie? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Dodatkowe zwroty podatków ze względu na Polski Ład Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie. Teraz jest odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną i jest płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego dochodu.

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wspaniały mecz na Motoarenie! Szarża Lamberta, Zmarzlik pokonany w finałowym biegu. "Anioły" lepsze od mistrza Polski z Lublina To był mecz sezonu! Ogromne emocje do ostatnich metrów ostatniego biegu. A tam szalona szarża Roberta Lamberta, który wyprzedził Bartosza Zmarzlika i zapewnił zwycięstwo For Nature Solutions Apatora Toruń z Platinum Motorem Lublin.

📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Odczuwasz to podczas snu? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości? 📢 Specjalne 300 plus dla wdów i wdowców - komu przysługuje? Nowe świadczenie przysługiwać ma dożywotnio? Projekt już w Senacie 300 plus dla wdów i wdowców - komu przysługuje? Seniorzy, to ta grupa społeczna w dobie szalejącej inflacji, musi liczyć każdy grosz. Z nową propozycją finansową wyszli im naprzeciw senatorowie. Czy w Polsce wkrótce pojawi się świadczenie 300 plus dla wdów i wdowców? Oto szczegóły!

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź! 📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Świadectwo energetyczne 2023. Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? [szczegółowe wyliczenia] Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Tyle kosztują znaczki z PRL-u? Taka jest ich obecna wartość. Czy warto je sprzedawać? Znaczki pocztowe cieszą się sporą popularnością już od dekad, a nawet wieków. Niektóre z nich stają się coraz droższe. Ostatnio można zauważyć spadek zainteresowania filatelistyką, nie zmienia to jednak faktu, że znaczki pocztowe z PRL-u, podobnie jak z innych okresów, mogą być niezwykle wartościowe. Po czym to poznać? Na co warto zwrócić uwagę? 📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

📢 Łapcie okazje! Tanie domy do remontu do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz zdjęcia i szczegóły! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu. Takie nieruchomości znajdują się także w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, co i za ile można obecnie kupić. Więcej w naszej galerii!

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Sprawdź pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Od kiedy? Co z projektem! Te roczniki skorzystają na zmianach. Oto zasady Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli - od kiedy? Czy wcześniejsze emerytury powrócą? Projekt przywracający emerytury nauczycielskie jest na końcowym etapie prac. Rząd obecnie prowadzi rozmowy ze związkowcami na temat, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury. Projekt ma być gotowy na początku lata. Zobacz szczegóły!

📢 Mandat za koszenie trawy? A za donos sąsiada? To nie żart! Najważniejsze zasady koszenia traw Wiosna jest czasem, kiedy często kosimy trawy. Zwykle podobnie jest też latem. Mając rozległe trawniki, musimy brać jednak pod uwagę, że częste koszenie traw może nie podobać się naszym sąsiadom. Zdarza się, że ci składają wtedy donosy. Przepisy prawa zakładają, że można dostać mandat. Jak jednak jest w praktyce? Jakie zasady obowiązują przy koszeniu trawy? 📢 Nowe pensje od lipca dla pielęgniarek, lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto może zarobić aż tyle? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki po 75. i 65. roku życia dla emerytów. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Abonament RTV 2023 na nowych zasadach? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora.

📢 Te objawy świadczą o niedoborze witamy D. Zobacz, czy je masz O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechniono w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Jest praca w służbie cywilnej w regionie! Sprawdź, kto może liczyć na zatrudnienie! Zobacz ogłoszenia m.in. z Torunia Trwa nabór pracowników do jednostek służby cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? W jakich miastach brakuje pracowników? Jakie jest wynagrodzenie? Tego możecie się dowiedzieć przeglądając naszą galerię. Zobaczcie, czy jest tam coś dla Was!

📢 Renta wdowia. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły! 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Jak zrzucić zbędne kilogramy? Potrzebna jest odpowiednia dieta! 10 praktycznych porad, jak schudnąć przed wakacjami! Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? 📢 Dodatkowe środki w ZUS! Emeryci powinni złożyć wnioski. Dodatki do świadczeń ZUS ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? 📢 Wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych? Wyższe świadczenie już od 1 czerwca 2023! Ile wyniesie? Również i w tym roku wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Już 1 czerwca 2023 r. będą obowiązywać wyższe stawki świadczenia. Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po waloryzacji? Kto i jak długo otrzymuje pieniądze?

📢 Tanie mieszkania do kupienia w Toruniu. Ile trzeba wydać? Sprawdziliśmy! Jak wyglądają ceny tanich mieszkań w Toruniu? W jakim są standardzie? Czy wymagają remontu? Zobaczcie najnowszy przegląd ogłoszeń tego typu, które dostępne są na portalu OtoDom.pl! 📢 Zniżki na prąd 2023. Nie masz tego dokumentu? Nie dostaniesz zniżki na prąd. Specjalne oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Zobacz szczegóły!

📢 Uwaga! Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z aptek trzy ważne leki. Zobacz, które! Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne leki w Polsce. Z aptek wkrótce znikną trzy ważne dla pacjentów leki. Zostały one umieszczone na opublikowanej przez GIF najnowszej liście leków zagrożonych brakiem dostępności. Nie wiadomo czy specyfiki pojawią się jeszcze w polskich aptekach.

📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy dostaną nawet o 500 złotych więcej! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać tak duże pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 9000 plus dla emerytów. To możliwe! Tak otrzymasz wyższą emeryturę 2023 9000 plus dla pracujących emerytów 2023. Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć seniorzy? PIT-0 dla seniorów jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Sprawdź szczegóły, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na emeryturze!

📢 Tych aut nie chcą nawet złodzieje! Oto marki samochodów, których nie kradną. Mamy listę Chociaż liczba kradzieży samochodów w Polsce spada, nadal są modele szczególnie lubiane przez złodziei. Audi, Volkswagen, Mercedes czy BMW znikają sprzed posesji w Wielkopolsce bardzo często. Którymi markami przestępcy nie są zainteresowani? Niektóre z aut mimo że są luksusowe, złodzieje omijają. W galerii przedstawiamy marki, które nie zostały skradzione w 2022 roku. Sprawdź policyjne statystyki.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne [22.05.2023] Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii [22.05.2023] Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii. 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [22.05.2023] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [22.05.2023] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [22.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wypadek pod Chełmżą. Lądował śmigłowiec LPR Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 91 wpłynęło do strażaków z KM PSP Toruń w niedzielę, 21 maja, o godz. 15.29. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. 📢 Marsz Białorusinów w Toruniu. Uczestnicy solidarni z białoruskimi więźniami politycznymi [ZDJĘCIA] W niedzielę, 21 maja, przypada Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi. Z tej okazji w Toruniu odbył się Marsz Białorusinów. Podobne gesty solidarności miały miejsce w całej Polsce - w naszym regionie także w Bydgoszczy. 📢 Upubliczniamy opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie badań archeologicznych na toruńskim bulwarze Firma, która wygrała przetarg na przebadanie fragmentu toruńskiego bulwaru otrzyma pozwolenie na prowadzenie prac po uwzględnieniu zastrzeżeń, jakie do programu badań wniósł Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tylko czy wszystkich?

📢 Akcja: Wyprowadź PSA! Po raz 14. Dzień Praw Zwierząt w Toruniu! W poniedziałek 22. maja w Polsce obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. W związku z tym schronisko dla zwierząt w Toruniu zorganizowało kolejną akcję wyprowadzania psa. Jest to idealna okazja do tego, aby przelać radość w serca czworonogów ze schroniska.

📢 A to złodzieje! Kradli w Kamionkach, Mirakowie, Ostaszewie... Teraz pójdą za kraty Historia tych dwóch złodziei i okradzionych przez nich ludzi w Kamionkach Małych czy Mirakowie może być przestrogą przed letnim sezonem - wyprawy nad jeziora mogą skończyć się utratą roweru, opon z samochodu czy narzędzi. Pilnować trzeba też dobytku zostawianego w domkach letniskowych i domach w budowie. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Antoniego w Toruniu na Wrzosach! W sobotę 20 maja odbyła się również Pierwsza Komunia dzieci z parafii pw. św. Antoniego na Wrzosach. Przy wspaniałej pogodzie dzieci mogły przystąpić do tego ważnego dla nich wydarzenia. Na miejscu była nasza fotoreporterka.

📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 21.05.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy. 📢 Piernikalia 2023. Tak było na sobotnich koncertach! [Zdjęcia] Ostatnie dni w Toruniu upłynęły pod szyldem Piernikaliów. Oficjalnie zaczęły się one 16 maja i trwały do soboty 20 maja. Tegoroczna impreza miała swój temat: Dziki Zachód. Zorganizowano wiele wydarzeń plenerowych, nie zabrakło również koncertów. Mamy zdjęcia z tych ostatnich!

📢 Oto, co się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Takie są zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Jeden z najbardziej oczekiwanych efektów pod odstawieniu pieczywa jest utrata wagi. Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Pożar pieca na ul. Inżynierów Elany. Gaszono kontenerem proszkowym! Wczoraj, 20 maja w godzinach wieczornych do straży pożarnej w Toruniu wpłynęło zawiadomienie o pożarze pieca do pirolizy na terenie zakłady na ul. Inżynierów Elany. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Oto zdjęcia z Rubinkowa I Wczoraj, 20 maja odbyło się w Toruniu wiele ważnych wydarzeń dla toruńskich dzieci. Wśród nich nie zabrakło charakterystycznych dla maja komunii świętych. Taka odbyła się też w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I na Rubinkowie I. A jak było? Sprawdził to nasz fotoreporter!

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów.

📢 Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem Sypnęło ofertami na sprzedaż działek rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiosną i latem ceny pną się do góry, mimo to zainteresowanie działkami nie spada. Sprawdziliśmy aktualną ofertę. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Będzie wreszcie bat na patostreamerów? Toruń też na to czeka, zmęczony ulicą Urzędniczą Patostreaming jako jedno przestępstwo w Kodeksie karnym, zagrożone sankcją więzienia - taki poselski projekt ustawy zgłosiła Suwerenna Polska. Co takie prawo oznaczałoby dla Torunia, zmęczonego kilkuletnią walką z patostreamerami z ulicy Urzędniczej? 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach W sobotę, 20 maja, w Toruniu odbyło się kilka komunii świętych. I Komunia Święta odbyła się także w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach. Był tam również fotoreporter "Nowości".

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Oto zdjęcia rodziców i dzieci Maj to czas komunii świętych. Nie inaczej było w sobotę 20 maja. I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Był tam również fotoreporter "Nowości".

📢 Obwodnica autostradowa Torunia w końcu będzie darmowa? Minister zapowiada rozmowy Czy przejazd autostradową obwodnicą Torunia, podobnie jak całym pomorskim odcinkiem A1, będzie darmowy? Taka jest zapowiedź rządu. Na likwidację opłat daje sobie rok, choć jeszcze niedawno takie propozycje odrzucał. 📢 Park Run Toruń 349. Tak wyglądała rywalizacja na Skarpie 20 maja [zdjęcia] Park Run 349 w Toruniu za nami! Dopisała pogoda, dopisali biegacze - zobaczcie zdjęcia z sobotniej rywalizacji w lesie na Skarpie!

📢 "Jan-Trans" z Janikowa oszukał marszałka na biletach na 0,5 mln zł - uznał sąd w Toruniu Robert P., właściciel firmy przewozowej "Jan-Trans" oszukał Urząd Marszałkowski w Toruniu na ponad pół miliona złotych, wyłudzając dotacje pod fikcyjne kursy i drukując pod nie bilety - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. Wyrok jest nieprawomocny i obrońca przedsiębiorcy rozważa apelację. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Apator Toruń chce zatrzymać mistrza Polski. Robert Sawina: - Wierzę, że tym razem wszystko zagra Kolejny kandydat do mistrzostwa Polski na Motoarenie. Tym razem For Nature Solutions Apator zmierzy się z Platinum Motorem Lublin. Goście mocno osłabieni, to szansa dla "Aniołów".

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 20.05.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 14. emerytura na stałe! Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji 20.05.2023 i 14. emerytura również i w 2023 roku będzie wypłacana seniorom. Ile w tym roku wyniesie świadczenie? Kiedy seniorzy otrzymają "trzynastkę" oraz "czternastkę"? Wyjaśniamy, kiedy dodatkowe emerytury trafią na konta.

📢 Może go widziałeś? Zaginął Jacek Uzarski z Torunia Policjanci z Komisariatu Policji Toruń - Podgórz poszukują zaginionego 49-letniego Jacka Uzarskiego. Potrzebuje on stałej opieki lekarskiej. 📢 Tych leków zabraknie od lipca 2023 r. GIF podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie trzech produktów leczniczych. Do aptek wracają jednak inne Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał nową decyzję. Dotyczy ona wstrzymania obrotu trzema ważnymi lekami, których dostawy do aptek zostaną wstrzymane 30 czerwca. Najnowsza lista przekazana aptekarzom i lekarzom przez GIF zawiera też jednak leki, które wrócą do sprzedaży. Zobacz, co się zmieni.

📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać?

📢 Kibice na derbach piłkarskich FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Zobacz zdjęcia Wydarzeniem środy były piłkarskie derby FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie na stadionie przy ul. Bema obserwowało około 1700 kibiców obu drużyn. 📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Toruń. 20-letni Damian zginął na pasach przy ulicy Andersa. Sprawca pił, jechał za szybko i uciekł! Już wcześniej to robił... 20-letni Damian zginął na przejściu dla pieszych przy ulicy Andersa w Toruniu w niedzielę wieczorem (14.05). Uderzył w niego citroen, który wjechał na pasy. Kierowca Dariusz P. był po alkoholu, jechał za szybko, a potem uciekł. Już wcześniej tak jeździł - na podwójnym gazie i przekraczając prędkość. 📢 65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zobacz historyczne zdjęcia z archiwum MSM Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa skończyła 65 lat. Początki były skromne - zaczęło się od dwóch pierwszych budynków, a dziś jest ich 213. W galerii zdjęć przypominających historię MSM mamy zarówno fotografie retro, jak i te pokazujące jej współczesne oblicze. 📢 Tragiczny wypadek pod Chełmżą. Zginął 47-letni pieszy Do wypadku doszło 17 maja, krótko przed godziną 4:00 rano, na drodze krajowej nr 91. Okoliczności tragedii bada toruńska policja pod nadzorem prokuratora.

📢 Klasyki i najnowsze auta marki Mercedes w Toruniu. Oto co działo się na zlocie tych aut! ZDJĘCIA Fani aut spod znaku Mercedesa spotkali się w toruńskim MotoParku. Była to kolejna edycja największego w Polsce i jednego z największych na świecie cyklicznych zlotów Mercedesów. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023 - porównanie po waloryzacji. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać [12.05.2023] Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź!

📢 Takie są ulubione metody złodziei samochodów. Uważaj, w taki sposób teraz najczęściej kradną auta [lista] Policyjne statystyki pokazują, że w Polsce liczba kradzieży samochodów i włamań do aut stale rośnie. Złodzieje wykazują się coraz większą pomysłowością i wykorzystują coraz to nowsze sposoby, by ukraść samochód. Niektóre metody złodzieje stosują od lat a ludzie i tak dają się na nie nabierać. Zobacz koniecznie w naszej galerii, jakie są teraz ulubione triki złodziei aut.