Przegląd prasy 22.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lucy z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [zdjęcia - 22.09.2023 r.]”?

Prasówka 22.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lucy z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska [zdjęcia - 22.09.2023 r.] Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"!

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

Prasówka 22.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz stare zabawki z PRL. Te egzemplarze osiągają zawrotne kwoty na Allegro. Jakie dokładnie? Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro!

📢 Te samochody są bezpieczne dla kierowców i pasażerów. Mamy listę najlepszych modeli Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić. 📢 Masz długi? Możesz otrzymać pomoc od specjalnej fundacji, która pomaga dłużnikom wyjść z długów Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych. 📢 Zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach oraz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Będą nowe zasady waloryzacji emerytur? Będzie kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd? 📢 Znajdź pracę w Toruniu i okolicach. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy. Oferty pracy czekają na Ciebie. Mamy już jesień a na rynku pracy cały czas wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy. Sytuacja pod względem jest idealna dla osób chcących znaleźć nowe zatrudnienie. Ofert nie brakuje. Poszukiwani są m.in. analityk, pracownik biurowy, ślusarz, szwaczka i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić.

📢 W jakim czasie najlepiej jest przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się konkretów i zyskaj 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku. 📢 Yazemeenah Rossi, czyli najpiękniejsza babcia na świecie przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Jak dobrać najmodniejsze kolory paznokci na jesień 2023? Postaw na ciepłe i stonowane odcienie Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Te małe kompaktowe samochody doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim i charakteryzują się rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Oto TOP 5 samochodów odpornych na korozję. Te auta opierają się działaniu rdzy jak żadne inne Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Zobaczcie najdroższy dom w Toruniu, kosztujący 12,5 miliona złotych. Poznaj salon, który robi ogromne wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze. 📢 Aktualne zwiększenie świadczeń dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 Od września emeryci mogą spodziewać się dodatkowej trzynastej emerytury. Mamy dostępne wyliczenia zarówno kwoty netto, jak i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Posiadasz prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki?

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci otrzymają dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. O czym warto pamiętać? 📢 Jeśli masz te objawy, to mogą sugerować brak witaminy A w organizmie. Jak można sobie pomóc? Witamina A pełni ważne funkcje w organizmie. Należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i często nazywana jest także retinolem, beta-karotenem, prowitaminą A oraz akseroftolem. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Sprawdź, jakich!

📢 Czym jest kawa kuloodporna? Poznaj wyjątkową moc bulletproof coffee. Kawa z olejem kokosowym! W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Zapoznaj się z tymi niezawodnymi samochodami typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Najczęściej kradzione samochody w Polsce! Które modele są pod lupą przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zrozumiesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Zobacz co dzieje się w twoim organizmie, gdy spożywasz regularnie pomidory? Oto odpowiedzi Pomidory to jedno z najpopularniejszych warzyw na świecie, jeśli nie najbardziej popularne. Spożywane są praktycznie w każdym zakątku globu w różnej postaci. Całych warzyw jak również jego przetworów. Jedno jest pewne. Pomidory zawierają wiele składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Poznaj powody, dla których warto sięgać po pomidory.

📢 Znaki zodiaku - te znaki czekają duże zmiany w życiu na jesień 2023. To czeka cię w miłości i pieniądzach Niektóre znaki zodiaku mogą być pozytywnie zaskoczone tej jesieni. Karta się bowiem odwróci i przyniesie wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Miłość? Romans? Pieniądze? Awans w pracy? Sprawdź co mówią gwiazdy! Oto horoskop na jesień 2023. 📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest! 📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Klaudia El Dursi - tak się urządziła. Celebrytka w końcu wprowadziła się do apartamentu w Bydgoszczy [22.09.2023 r.] Stało się! Klaudia El Dursi nareszcie wprowadziła się do ekskluzywnego apartamentu w sercu Bydgoszczy. Gwiazda "Hotelu Paradise" od lat remontowała wymarzone gniazdko. Teraz nareszcie może się nim nacieszyć. Kaszmir, złote dodatki, marmurowa kuchnia, widok na operę - tak właśnie teraz mieszka Klaudia El Dursi.

📢 Natalia Siwiec - długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna gwiazda [22.09.2023 r.] Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci [22.09.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [zdjęcia - 22.09.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Nowy sklep Torimpex Trade na lewobrzeżu już otwarty. To kolejna inwestycja w tej części Torunia Lewobrzeże Torunia rośnie w siłę. W czwartek, 21 września zgodnie z planem toruńska spółka Torimpex Trade otworzyła sklep przy ulicy Okólnej 141.

📢 Dodatek w wysokości 1000 złotych do emerytur. Zrobiliśmy analizę, aby sprawdzić, kto kwalifikuje się do przyznania Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury? 📢 Zwiększona pomoc finansowa dostępna dla wielu osób, w tym emerytów, którzy otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia!

📢 Pieniądze z ZUS i OFE czekają na odbiór. Oto kilka prostych kroków, aby je zdobyć Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym? 📢 Emeryci skorzystają z nowych ulg finansowych i atrakcyjnych ofert podróży. To zdecydowanie warto rozważyć Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów?

📢 Praktyczne ukryte kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Cię zaciekawić Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Powiększone świadczenia dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Nadchodzi duża waloryzacja emerytur, która przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Te auta są niezwykle niezawodne! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Nowy dodatek za staż małżeński należy się osobom w podeszłym wieku i może wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Te używane samochody powyżej 10 lat charakteryzują się niską awaryjnością. Przeczytaj raport ADAC Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź! 📢 Suszysz pranie na swoim balkonie? Grozi kara nawet do 500 złotych. Kiedy można nas za to ukarać? To absurd? Niestety nie. Możesz dostać mandat za suszenie mokrego prania na balkonie. Bywa ono nie tylko przyczyną licznych sporów z sąsiadami, ale grozi też wysokimi mandatami. Naturalna wydaje się wojna między miłośnikami kwiatów a suszącymi pranie na swoich balkonach. Kiedy możemy to robić bezkarnie? A kiedy grozi nam mandat za mokre pranie na balkonie? Zobacz!

📢 Projekt tej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Poznaj swoje możliwości emerytalne w przyszłości. ZUS obliczył nasze konta Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Oto szczegóły!

📢 Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Trzecia Droga zaprezentowała swoich kandydatów do sejmu w okręgu toruńsko - włocławskim W czwartek na Rynku Staromiejskim odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu nr 5. 📢 Tak się bawią torunianie w Labie. Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy nad Wisłą Co działo się na ostatniej imprezie w toruńskiej Labie? Zobaczcie sami! Oto najnowsze zdjęcia z jednego z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie Torunia.

📢 Kiedy można zwolnić pracownika na L4? W tej sytuacji możesz zostać zwolniony, nawet gdy jesteś na L4 Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo skorzystać z L4 czyli zwolnienia lekarskiego, jeśli jest chory. Jak wynika z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął okres uprawniający do zakończenia stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jednak są sytuacje, gdy mimo tego, że pracownik jest na L4, pracodawca może go zwolnić. Jakie to sytuacje? Wyjaśniamy.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 21.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Synowe - takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 21.09.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Dzień bez samochodu w Toruniu: darmowa komunikacja miejska i drzwi otwarte zajezdni tramwajowej dla wszystkich Darmowe przejazdy komunikacją miejską w piątek 22 września będą możliwe dla każdego. Z kolei w sobotę, z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu, na mieszkańców Torunia czekają liczne wydarzenia, promujące zdrowy styl życia i zrównoważony transport. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 21.09.2023 r. Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 21.09.2023 r. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pieniądze po zmarłych z rodziny mogą być dziedziczone. Sprawdź szczegóły subkonta. Dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych, jeśli złożysz odpowiedni wniosek. Pamiętaj, aby wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy, żeby nie było za późno. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 21.09.2023 r. Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 21.09.2023 r. Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 "Znachor" w toruńskim Kinie CAMERIMAGE. Aktorzy spotkali się z publicznością Torunianie jako pierwsi zobaczyli w środę, 20 września najnowszą ekranizację "Znachora". Do Kina CAMERIMAGE, gdzie pokazano film, przyjechali aktorzy. 📢 Te zwierzęta przyszły na świat w Ogródzie Zoobotanicznym w Toruniu! [wideo] Ogród Zoobotaniczny jest jednym z częściej wybieranych miejsc do spędzania wolnego czasu w Toruniu. Uczęszczają do niego zarówno turyści, jak i torunianie. W tym roku w Ogrodzie pojawili się jednak nie tylko oni. Na świat przyszły zwierzęce dzieci, które zachwyciły i stały się dodatkowym uatrakcyjnieniem. Sprawdziliśmy, jak wypadł tegoroczny sezon wiosenno-letni.

📢 Socjal na Olsztyńskiej w Toruniu. Dewastacje, nałogi starszych i walka o los dzieci Bloki socjalne przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu od środka przerażają. Straszą szczególnie dewastowane klatki schodowe, ale ZGM nie planuje ich remontu. W takiej przestrzeni dorastają dzieci. Piękniejszy świat znajdują w świetlicy.

📢 Tych kwiatów doniczkowych nie hoduj w domu - są bardzo silnie trujące [zdjęcia] Rośliny hodowane w domu nie tylko są ozdobą lokum, ale spełniają też kilka istotnych ról - są naturalnymi filtrami, często pochłaniają toksyny i dym papierosowy, a także pozwalają oczyścić powietrze w domu ze smogu. Jednak nie wszystkie rośliny nadają się do trzymania w czterech ścianach - niektóre mogą szkodzić, a część z nich jest silnie trująca. W galerii przedstawiamy zdjęcia i informacje o roślinach, których nie wolno trzymać w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień.

📢 Toruń szuka Bródki, psa jeżdżącego z właścicielem po całej Polsce Bródka zaginęła w Toruniu 13 września. Ze swoim właścicielem, kierowcą tira, przemierza całą Polskę. Niestety w wyniku burzy i głośnego huku pies wystraszył się i uciekł z samochodu przy ul. Szymańskiego. Torunianie zaangażowali się w poszukiwania Bródki i proszą o pomoc w namierzeniu psa.

📢 Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze Michał Probierz przejął 20 września reprezentację Polski po Fernando Santosie. Nowy selekcjoner to jedna z najbarwniejszych postaci w środowisku. Lubi toczyć burzliwe dyskusje, bywa uszczypliwy, ale i zabawny. Prywatnie spełniony ojciec trzech synów oraz dziadek dla dwojga wnucząt. Oto wszystko, co musicie o nim wiedzieć. 📢 Maja Frykowska, czyli "Frytka" z "Big Brothera" po latach. Tak wygląda [zdjęcia] Maja Frykowska to dobrze znana widzom osoba. Kiedyś nosiła imię Agnieszka, a popularność i rozpoznawalność zyskała za sprawą uczestnictwa w reality show "Big Brother", emitowanego w TVN. O jej udziale stało się głośno po tym, jak na wizji doszło - rzekomo - do stosunku płciowego pomiędzy nią a Łukaszem "Kenem" Wiewiórskim. Oboje potem zaprzeczali, jakoby w jacuzzi uprawiali seks, ale informacja okraszona scenami z programu nabrała siły kuli śniegowej i już była nie do zatrzymania.

📢 Toruń. Gej szykanowany w pracy. "Podwyżka? Nie masz dzieci!". Wygrał odszkodowanie w Sądzie Rejonowym To sprawa w Toruniu bez precedensu. Szykanowany z uwagi na swoją orientację seksualną pan Rafał rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy. Sąd Rejonowy uznał jego racje i przyznał mu należne odszkodowanie. Szykany mężczyzna przypłacił też zdrowiem psychicznym...

📢 W Osieku nad Wisłą wręczono tytuł sołtysa roku. Trafił do Marzeny Lewandowskiej z Ostaszewa Tytuł sołtysa roku w powiecie toruńskim trafił w tym roku do Ostaszewa w gminie Łysomice, a konkretnie do Marzeny Lewandowskiej. Wyróżnienie pani Marzenie wręczył starosta toruński podczas zjazdu sołtysów powiatu toruńskiego w Osieku nad Wisłą. - Dobry sołtys powinien mieć w sobie dużo empatii, siły i zrozumienia - mówi pani sołtys. 📢 Praca w Toruniu. A jakie pensje jesienią? Pracowników szuka szpital, ZGM, ZUS, firmy produkcyjne... Braki kadrowe mają w Toruniu zarówno zakłady produkcyjne, jak i urzędy. Poszukiwani są pracownicy fizyczni, ale i administracyjni. Czy oferowane zarobki zachęcają kandydatów? "Za mniej niż 4 tys. zł na rękę nie wstaję z łóżka" - mówi młodzież. Oto aktualne oferty z płacami w Toruniu (wrzesień 2023).

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję. 📢 Tak mieszka Marika Jóźwiak z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz, jak modnie urządziła mieszkanie Marika Jóźwiak to architektka i prawa ręka Doroty Szelągowskiej. Panie od kilku lat wspólnie pracują i tworzą niezwykłe metamorfozy wnętrz. Ich pomysłowe projekty możemy podziwiać m.in. w popularnym programie telewizyjnym „Totalne Remonty Szelągowskiej”. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak modnie i pomysłowo urządziła swoje niewielkie mieszkanie.

📢 Wdowa z Torunia pozwała synów o alimenty i wygrała. Takich spraw od dekady przybywa Rodzice, którzy nie ze swojej winy popadli w niedostatek, mogą żądać, aby sąd nałożył na ich dzieci obowiązek alimentacyjny. Tak postąpiła pani Bożena, wdowa z Torunia i sprawę w Sądzie Rejonowym w Toruniu wygrała. Takich spraw w ostatnich latach przybyło w całym kraju. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Mamy nowe zdjęcia z Motoareny! For Nature Solutions Apator Toruń o krok od brązowego medalu w PGE Ekstralidze. Kibice nie zawiedli i w ostatnim meczu na Motoarenie głośno wspierali "Anioły" w boju z Włókniarzem Częstochowa. Byliście na meczu w niedzielę? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Uśmiechy, śpiewy i tańce - tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu o brąz z Włókniarzem Częstochowa Kto nie był, niech żałuje. Świetne wyścigi, rozczarowania i miłe niespodzianki, a na koniec wysokie zwycięstwo. Kilka tysięcy najwierniejszych kibiców wspierało "Anioły" w meczu o brązowy medal na Motoarenie. Radości po ostatnim wyścigu nie było końca - tak kibicowaliście toruńskim żużlowcom.

📢 Czas spadających czerwonych gwiazd, czyli radziecki symbol sięgnął błota Siedemnasty dzień września to data symboliczna. W 1939 roku rozpoczęła się sowiecka agresja na Polskę, zaś 30 lat temu, 17 września A. D. 1993, oficjalnie zakończyło się wycofywanie wojsk radzieckich z terytorium Rzeczypospolitej. 📢 Nie zwlekaj! Autyzm u dziecka. Takie są pierwsze objawy. Na co trzeba zwrócić uwagę? W społecznej świadomości coraz częściej rozumie się zjawisko, jakim jest spektrum autyzmu. A przynajmniej wie się o obecności czegoś takiego. Jest to jednak stan opisany dość niedawno, bo w latach 90. XX wieku. Jest to określenie związane z autyzmem, czyli zaburzeniem rozpoznawanym już w okresie dzieciństwa. Dla wielu z nas jest to jednak dość enigmatyczny stan. Co zatem należy wiedzieć o autyzmie? Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako rodzice? Co może oznaczać, że nasza pociecha może mieć spektrum autyzmu? Zobaczcie koniecznie!

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?