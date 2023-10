Przegląd prasy 23.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka ma być podwójna waloryzacja emerytur 2024. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024”?

Prasówka 23.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka ma być podwójna waloryzacja emerytur 2024. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024 Wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia. Uspokajamy - wskaźnik waloryzacji na pewno nie będzie niższy od planowanego, gdyż wszystko zostało zapisane w budżecie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 23.10.23

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

Prasówka 23.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach.

📢 Takie są pomysły na modny przedpokój. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyga. Oto jej przytulny dom w Krakowie Ewa Drzyzga choć zawodowo realizuje się w Warszawie, swój azyl odnalazła w Krakowie. Dziennikarka w Małopolsce posiada przytulny dom, w którym odpoczywa i przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Zobacz, jak tam jest. Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 To są KULTOWE rzeczy z lat 90. Magnetofon, Pegasus, Wigry. Kiedyś codzienność, dziś materiał dla kolekcjonera. Tak je sprzedasz z zyskiem Lata 90. były wyjątkowe z wielu powodów. To dekada, która pozostawiła niezapomniane wspomnienia i miała ogromny wpływ na kulturę, muzykę, technologię i styl życia. Czy są przedmioty, które na myśl o latach 90. przywołują uśmiech i nostalgię zarazem? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. minionego wieku i przypomnieć sobie pierwsze lata po erze PRL.

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska "Rodzina zastępcza" była serialem, który uwielbiała niegdyś cała Polska. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i ich sąsiadów śledziły miliony telewidzów. Serca widzów skradła postać Alutki, w którą wcielała się Joanna Trzepiecińska. Charakterystyczna postać Jędruli zachwycała urodą. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska - niezapomniana Alutka z "Rodziny zastępczej". 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Tak może urosnąć twoja emerytura - wyliczenia podwyżek Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Extra dodatki dla emerytów. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy. Tyle dodatkowo można dostać na emeryturze! Wesołe jest życie staruszka, tak przynajmniej brzmią słowa jednej z piosenek. Czy tak jest rzeczywiście? To oczywiście zależy od wielu czynników. Jednym z ich są pieniądze. Nie wszyscy mogą cieszyć się wysoką emeryturą. Seniorzy mogą jednak liczyć na sporo dodatków do emerytury. Jakie one są i komu przysługują?

📢 Masz te objawy? To rak atakuje Twoje płuca! Poznasz to po paznokciach. Rozpoznanie i leczenie nowotworu płuc. To powinieneś wiedzieć! Wbrew pozorom wygląd i stan naszych palców wskazuje również na stan naszego ogólnego zdrowia. Wśród często występujących objawów sugerujących np. raka płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate. Każdy, kto wie, czym są nowotwory, rozumie też, że nie można ignorować tego objawu. Czym się charakteryzują? Jak rozpoznać raka płuc? Jakie są jego objawy? Jak leczyć nowotwór płuc? 📢 Abonament RTV bez płacenia? Możesz oglądać bez opłat, a kontrolerzy nic Ci nie zrobią! Czy można uniknąć zapłaty opłat abonamentowych RTV? Niepłacenie obowiązkowego abonamentu RTV jest stałym, często podnoszonym problemem. W teorii uiszczenie opłaty abonamentowej RTV obowiązuje każdego Polaka mającego radio lub telewizor. Unikanie abonamentu jest jednak częstą bolączką kontrolerów. Wysokość opłaty abonamentowej RTV jest wcześniej znana, ewentualne podwyżki abonamentu zdarzają się rzadko. Obecnie wielu Polaków stara się uniknąć uiszczenia opłaty, posiadając niezarejestrowany odbiornik RTV. Jakie jest miejsce abonamentu RTV w domowym budżecie? Czy jest możliwe zwolnienie z opłat? Czy można liczyć na zniżki na abonament? Kiedy muszę płacić abonament RTV?

📢 Uważaj na te zmiany skórne! Takie zmiany świadczą o chorej wątrobie. Oto objawy je osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka! 📢 Tak możesz obniżyć opłaty za ogrzewanie domu w 2023 roku! Trzeba tylko to zrobić Obniżenie opłat za ogrzewanie domu w 2023 roku może wydawać się zadaniem trudnym, ale istnieje prosty sposób, który pozwoli ci zaoszczędzić na rachunkach za energię. Wystarczy podjąć kilka kluczowych kroków, aby uczynić swój dom bardziej energooszczędnym i przyjaznym dla portfela. Oto sprawdzone metody, które pomogą ci znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania w nadchodzącym roku.

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Takie SUV-y są mało awaryjne. Takie auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Kontrole ZUS w całej Polsce. Dostałeś takie pismo? Uważaj! Czego się możesz się spodziewać? W całej Polsce ruszyły kontrole ZUS, a może i Ty właśnie otrzymałeś takie pismo? To chwila, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym ruchem instytucji i czego można się spodziewać podczas kontroli. Przygotuj się na ważne informacje dotyczące Twojej sytuacji. Odkryj, na co zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Najdroższe domy i rezydencje w całej Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Ostatnia zmiana czasu 2023? Kiedy zmiana czasu na zimowy? Negatywne konsekwencje cofania zegarków. Czy to ostatnia zmiana czasu? Dwukrotnie w ciągu roku odbywa się zmiana czasu. Pierwsza odbywa się w marcu, a druga w październiku. Kiedy przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu? Ma to miejsce właśnie w październiku, czyli już niedługo. Na czym polega zmiana czasu z letniego na zimowy i czym różni się od zmiany marcowej? Jest ona odbierana o wiele lepiej aniżeli zmiana czasu w Polsce na letni. Każdego roku zmiana czasu na zimowy przypada w ostatni weekend października. Czy zmiana czasu 2023 na zimowy zakończy cykl takich zmian? Czy zawsze odbywa się automatyczne zmienianie czasu?

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci przysługuje. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Co jeszcze oprócz trzynastej i czternastej emerytury? Emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Oto TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Zobacz te, które mogą Ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Tragedia w Czerniewicach. Pociąg potrącił kobietę Tragedia w Czerniewicach w pow. włocławskim. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. 📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Kultowe kryształy Huty Irena Inowrocław z czasów PRL. Zobaczcie zdjęcia oraz aktualne ceny Wraca moda na kryształy z czasów PRL. W drugiej połowie XX wieku o kryształach wychodzących spod rąk pracowników Huty Irena w Inowrocławiu było bardzo głośno. Na meblościance wypadało mieć ich co najmniej kilka. Złote czasy Huty Irena w Inowrocławiu przypadają na lata 70. Zobaczcie archiwalne zdjęcia kryształów. Znajdziecie tu również najpiękniejsze prace, które wystawiano w specjalnej sali Huty Irena.

📢 Kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Kujaw i Pomorza szuka 44-latka podejrzanego o zabójstwo 6-letniego chłopca Od piątku, 20 października, trwają poszukiwania 44-latka, podejrzanego o zabójstwo swojego 6-letniego syna. W poszukiwania obecnie zaangażowanych jest blisko tysiąc osób, także funkcjonariusze z województwa kujawsko-pomorskiego. 📢 Pchli targ w Toruniu. Co i za ile można tutaj kupić? Tradycyjnie w niedzielę niehandlową - w tym przypadku 22 października - zorganizowano pchli targ na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu.

📢 Uśmiechy, medale i satysfakcja - na mecie 40. Toruń Maratonu. Mamy zdjęcia dekoracji biegaczy! Za nami już 40. edycja Toruń Maratonu. Blisko dwa tysiące biegaczy rywalizowało w biegu na 5 km, półmaratonie i biegu maratońskim. To był także finał Toruńskiej Triady Kopernikańskiej 2023. Na Motoarenie czekał nasz fotoreporter, zobaczcie zdjęcia z mety 40. Toruń Maratonu oraz dekoracje najlepszych! 📢 Groźna kolizja w powiecie toruńskim na drodze S10. Na miejscu działały dwa zastępy strażackie Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 października w Brzozie (pow. toruński), na drodze ekspresowej S10. 📢 Uwaga! Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano! Są nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Choroba zbierająca śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia. 📢 Istnieje dodatek 400 zł, o którym większość ludzi zapomina. Każdy może go mieć, ale pod jednym warunkiem! W dzisiejszych czasach, gdy rozmawiamy o różnych świadczeniach i dodatkach, jeden z nich często pozostaje niezauważony. To świadczenie, które ma potencjał znacząco poprawić jakość życia i pomóc w finansach. Jednak, aby go otrzymać, istnieje jeden kluczowy warunek, który, niestety, wielu osobom umyka.

📢 1 listopada wchodzi w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia. Wsparcie sąsiedzkie za pieniądze Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wchodzi w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów. 📢 Zamiast 13. i 14. emerytury bez podatku? Kto na tym straci? Są już pierwsze powyborcze prpozycje Hasłem dotychczasowej opozycji, gdy szła na wybory, było "Nic co dane, nie zostanie zabrane". Wybory są już za nami, zaczęły się pojawiać też konkretne propozycje, które rzucają cień wątpliwości na to hasło. Odpowiada za to jeden z liderów Trzeciej Drogi, przywódca Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonuje on, że emerytura bez podatku jest lepsza od trzynastki i czternastki? Jak jest faktycznie? Dla kogo byłaby to zmiana korzystna, a kto by na tym stracił?

📢 Urodziłeś się w tych latach? Teraz możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to sprawdzić Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą! 📢 Zmiany w prawie spadkowym! Wchodzą w życie już w listopadzie Już w listopadzie w życie wchodzą ważne zmiany dotyczące spadków. Dzięki nowym przepisom dziedziczenie po zmarłych będzie prostsze. Zawęzi się grono uprawnionych, a także skróci czas postępowania spadkowego. Co dokładnie wprowadza nowelizacja prawa spadkowego? Kto na tym skorzysta? 📢 Dziesięciogroszówka za 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Konieczne sprawdź Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Finał Toruńskiej Triady Kopernikańskiej na dystansie 5 km. Tak było na starcie i trasie biegu! Wystartowali spod CH Plaza, finiszowali na Motoarenie. Kilkuset uczestników stanęło na starcie biegu na 5 km w ramach 40. edycji Toruń Maraton. Na mecie na najbardziej wytrwałych czekały wyjątkowe medale. Tak wyglądał start i bieg na dystansie 5 km - wielki finał Toruńskiej Triady Kopernikańskiej 2023. Biegliście? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Toruń Maraton już po raz 40. Mamy zdjęcia biegaczy ze startu i trasy! Maraton Toruń przebiegł ulicami miasta już po raz 40. Tym razem biegacze wystartowali spod pomnika Kopernika na Rynku Staromiejskim i naszego fotoreportera nie mogło tam zabraknąć. Mamy dla Was dużo zdjęć ze startu i trasy, Biegliście w 40. Toruń Maraton? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Gdzie dobrze zjeść w promieniu dwóch kilometrów od toruńskiego osiedla Jar? TOP10! Nowe osiedle Jar na mapie Torunia to miejsce, które dynamicznie rozwija się pod względem budownictwa mieszkaniowego, ale kiedy przychodzi do gastronomii, wybór nie jest aż tak obfity. Jednak nie martwcie się, mamy dla was przewodnik po miejscach, gdzie warto się zatrzymać na pyszny posiłek. Sprawdźcie, gdzie dobrze zjeść w promieniu dwóch kilometrów od Jaru! 📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Kolejne produkty spożywcze wycofane ze sprzedaży. Zobacz, co znika z półek sklepowych w marketach GIS wycofuje ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.10.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Oto najbardziej popularne rasy kotów w Polsce. Najpiękniejsze koty rasowe. Te koty rasowe kochają Polacy! 22.10.2023 Oto najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi.

📢 Zrobiłeś tak? Jeśli nie, Urząd Skarbowy Ciebie skontroluje! Fiskus weźmie 20 proc. Lepiej o tym pamiętaj Otrzymałeś może darowiznę? Może tu skarbówka podważać kwestię płacenia podatku od darowizny. Jest to dość istotne i lepiej pamiętać o tym, że przekazanie lub darowizna powinny być zgłoszone do urzędu. I to nawet wtedy, gdy oczywista jest kwestia zwolnienia z podatku. Jeśli się spóźnisz, będziesz zmuszony do zapłaty podatku. Jaką karę zapłacisz, jeśli będzie darowizna wykryta podczas kontroli? 📢 Dbając o nasze kominy, poznają miasto od podszewki. Tak wygląda praca kominiarza w Toruniu Kominiarz nie może się bać ubrudzić, nie mieć lęku wysokości i być gotowy na różne wyzwania - mówi Ernest Sołtys, kominiarz z Torunia, którego podejrzeliśmy podczas pracy na dachach starówki. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 22.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Tak wyglądał Toruń 100 lat temu! Zobacz wyjątkowe zdjęcia z archiwum NAC Co działo się w Toruniu około 100 lat temu? Jakie wydarzenia miały wtedy miejsce? Kto z ważnych osób odwiedził miasto? Na te i inne pytania można łatwo znaleźć odpowiedź, przeglądając unikalne zdjęcia Torunia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Więcej szczegółów w naszej galerii. 📢 Efektowna parada lalek rozpoczęła 29 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania" Tradycją międzynarodowych festiwali teatrów lalkowych "Spotkania" w Baju Pomorskim są parady "żywych" lalek na toruńskiej starówce na otwarcie imprezy. Tym razem połączono ją z marszem przyjaźni Torunia z Lejdą.

📢 Te samochody możesz bez obaw kupować. Są najmniej awaryjne w swojej klasie. Sprawdź Jak kupić używany samochód i rzadko odwiedzać mechanika? To marzenie kierowców, którzy mają zamiar nabyć auto z tzw. drugiej ręki. Jak zatem znaleźć najmniej awaryjne samochody? Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Takie są modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy kolejne gorące zdjęcia z imprezy w Hex Club Toruń Mamy dla Was kolejne zdjęcia z gorącej imprezy w Hex Club Toruń. Zobaczcie, co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce.

📢 Jan Holoubek. Uznany reżyser zna w Toruniu każdą uliczkę i zakręt Jeden z najbardziej cenionych obecnie polskich reżyserów Jan Holoubek spotkał się z widzami w kinie Camerimage w Toruniu po projekcji swojego najnowszego filmu „Doppelgänger. Sobowtór”. Był on kręcony także w Toruniu. 📢 Wieczór z noblistką i wystawa w toruńskiej Bibliotece Pedagogicznej "Wieczór z Szymborską” oraz wernisaż prac uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozówce, inspirowanych życiem i twórczością poetki odbył się w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. 📢 Porodówka w Toruniu bez tajemnic. Tak się rodzi w szpitalu na Bielanach [wideo i zdjęcia] Na porodówce w Toruniu rodzi się rocznie około 2,5 tysiąca dzieci! W jakich warunkach? Jak wyglądają sale porodowe? Specjalnie dla Was odwiedziliśmy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, aby poznać szczegóły porodów w w szpitalu wojewódzkim na Bielanach.

📢 Tak Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu świętowała swój jubileusz. Zobacz zdjęcia! Ale ten czas leci... Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera na Skarpie w Toruniu świętuje w tym roku 40-lecie istnienia. To najstarsza szkoła na tym osiedlu. 📢 Najlepsze restauracje azjatyckie w Toruniu. Sprawdź TOP 10 miejsc, w których zasmakujesz prawdziwego orientu Zapraszamy na kulinarne podróże po Azji, bez wyjeżdżania z Torunia, a nawet bez wychodzenia z domu! Nasze miasto skrywa prawdziwe perełki azjatyckiej kuchni, które zachwycą nie tylko miłośników orientalnych smaków, ale także tych, którzy dopiero odkrywają tę fascynującą kulinarną krainę. W naszej galerii TOP 10 restauracji azjatyckich w Toruniu czeka na Was prawdziwa uczta dla zmysłów. 📢 Piękne wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Pomysł na wyjątkową dekorację na cmentarz. Tani sposób na ozdobienie pomników Już lada chwila będziemy dekorować groby bliskich i przyjaciół na Wszystkich Świętych. Najwyższy więc czas zastanowić się, jak pięknie przystroić nagrobki na 1 listopada. Nie powinniśmy zapominać o klasycznych dekoracjach na cmentarz, które nigdy nie wychodzą z mody. Zobacz, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych są na topie w 2023 roku.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu otwarte. Jak wygląda w środku? [zdjęcia] W czwartek, 19 października otwarto Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego budowa przy ul. Starotoruńskiej trwała ponad 4 lata. W jednym miejscu udało się zgromadzić i przedstawić ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski i wszelkich najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na jej kształtowanie.

📢 Mamy nowy horoskop na końcówkę 2023 roku. To jeszcze czeka twój znak zodiaku w finansach Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości odczytana z układu gwiazd. Zobaczcie, zatem co gwiazdy przygotowały dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku na końcówkę roku. Sprawdźcie, które z nich według horoskopu będą miały problemy finansowe, a które powinny się szykować na nieplanowe ponadprogramowe złotówki. Mamy dla was horoskop finansowy. 📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur według nowych zasad. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd? 📢 Kolejne imprezy w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Co działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie najnowszą fotorelację z Hex Club Toruń! Jak zwykle było bardzo gorąco!

📢 Czeczenia w Toruniu. Kiedyś wieżowce strachu na Rubinkowie, a dziś? Zaglądamy do środka! [zdjęcia] Dwa wieżowce przy ul. Dziewulskiego 39 i 41 na Rubinkowie - to one w Toruniu od lat nazywane są Czeczenią. Kiedyś zasługiwały na miano "wieżowców strachu". A dziś? Zajmujący się tym rejonem dzielnicowy zapewnia, że biorąc pod uwagę ilość mieszkańców (ponad tysiąc osób), liczba interwencji nie odbiega tu od normy.

📢 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Co warto pić na czczo po przebudzeniu? Te napoje podkręcą metabolizm, dodadzą energii i wzmocnią organizm. Czego unikać na pusty żołądek? To, co wypijemy z samego rana ma duże znaczenie dla naszego samopoczucia psychicznego oraz funkcjonowania wszystkich narządów Odpowiedni napój wypity na czczo – jeszcze przed śniadaniem – może dodać nam energii, wspomóc pracę jelit i pomóc w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Co ciekawe, kawa i herbata wcale nie są na liście polecanych napojów. Zobacz, co warto pić o poranku, a czego powinno się unikać.

📢 Masz chorych rodziców? Sprawdź jakie dodatkowe świadczenia finansowe możesz teraz uzyskać Nieubłagane są dane pokazujące, że obecnie około 20% mieszkańców Polski ma ponad 60 lat. Co piąty z nas jest osobą starzejącą się lub w wieku starczym - przede wszystkim są to osoby w wieku emerytalnym (w przypadku kobiet) lub tuż przed nim (w przypadku niektórych mężczyzn). Ich dzieci wciąż pracują, oprócz własnych rodzin i kredytów mają również inne zobowiązania... A przy rosnącej inflacji i stosunkowo niskich emeryturach rodzice wymagają dalszej opieki. Tu jednak takie rodziny nie pozostają kompletnie samotne, w szczególności w przypadku choroby rodzica lub rodziców. Dzieci opiekujące się chorymi rodzicami mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach jest on przyznawany? 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w sierpniu. Zobacz wybrane zdjęcia! Co jakiś czas przygotowujemy dla Was subiektywny wybór zdjęć pań, które pojawiły się na imprezach w Hex Club Toruń. Tym razem prezentujemy fotografie z sierpnia. Zobaczcie sami!

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka