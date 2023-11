Przegląd prasy 23.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych produktów nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Czego nie wolno wkładać do mikrofalówki?”?

Prasówka 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych produktów nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Czego nie wolno wkładać do mikrofalówki? Kuchenka mikrofalowa wielu osobom ułatwia życie. Podgrzewanie w niej potraw trwa znacznie krócej niż w piekarniku, a ponadto, nie wymaga dołożenia dodatkowej porcji tłuszczu tak jak w przypadku patelni czy garnka. Niestety, nie wszystkie potrawy i produkty można wkładać do mikrofalówki. Co znajduje się na zakazanej liście? Oto produkty, których nie wolno podgrzewać w mikrofalówce!

📢 Ludzie kultury wyróżnieni przez marszałka w Toruniu. Zobaczcie listę nagrodzonych Już po raz dwudziesty marszałek województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnił ludzi kultury. Wśród wyróżnionych znane nazwiska i ci, którzy na co dzień pozostają w cieniu.

📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy.

Prasówka 23.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tym osobom od grudnia ZUS zmniejszy emerytury i renty. Nawet o 800 złotych! W związku z nowymi limitami dorabiania obowiązującymi od 1 grudnia 2023 roku zagrożone są renty i emerytury wcześniejszych emerytów. Wszystko zależy od tego, ile sobie do nich dorobią.

📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 22.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 22.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Uczniowie z Torunia odebrali dyplomy. To stypendyści premiera i ministra edukacji 41 uczniów szkół z Torunia z wybitnymi osiągnięciami w nauce odebrało w środę dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

📢 Urząd Skarbowy oddaje spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie!

📢 Średnia krajowa mocno wzrosła! Są najnowsze dane GUS-u. Kto zyskał najwięcej? Największy realny wzrost wynagrodzeń od lat Średnie wynagrodzenie w Polsce ponownie wzrosło! Najnowsze dane przedstawił GUS. Średnia Krajowa wzrosła nawet o 12,8%, choć wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnie jest zdecydowanie niższy. Jak wyższe zarobki mają się do inflacji? Realnie zarabiamy więcej? Co warto wiedzieć o aktualnym przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce? 📢 Chcesz przejść na emeryturę, ale straciłeś dokumenty? Tak możesz je odzyskać! Wniosek o emeryturę wymaga zadbania o to, aby dostarczyć wraz z nim komplet dokumentów. Przede wszystkim jest to istotne w przypadku zatrudnienia przed 1999 rokiem, aby dostarczyć informacje potwierdzające zarówno zatrudnienie, jak i wysokość uzyskiwanych zarobków. Jeśli nie dostarczymy niezbędnej dokumentacji, nasza emerytura może być niższa niż wtedy, gdybyśmy zawarli pełne dane dla ZUS. Gdzie szukać zagubionych dokumentów?

📢 Odkryj ukryte świadczenie! 600 zł bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule! 📢 Tyle zarabia straż pożarna w Polsce. Sprawdź zarobki, dodatki i premie strażaków w 2023 roku Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają funkcjonariusze straży pożarnej? Sprawdziliśmy to dla Was i być może będzie zaskoczeni zarobkami w tej służbie na poszczególnych stanowiskach. Od czego jeszcze zależą płace w straży? Zobaczcie sami!

📢 Wyższe emerytury dla samotnych seniorów? Jest na to szansa. Na jakich warunkach? Zwycięska koalicja rządowa w treści swojej umowy koalicyjnej wpisała konkretny zapis, który wyraźnie sugeruje, że w trakcie przyszłych rządów wprowadzi konkretne, istotne zmiany w emeryturach. Przede wszystkim dotkną one tzw. renty wdowiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości - jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie się pojawia. A na co potencjalnie możemy liczyć?

📢 Tak można zarobić na tych stanowiskach w Toruniu i okolicach. Sprawdź najnowsze oferty pracy Na rynku pracy w Toruniu i okolicy cały czas wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy na wiele różnych stanowisk. Ofert nie brakuje. Zatrudnienie mogą znaleźć m.in. inżynier, księgowa, pracownik biurowy i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku. 📢 Oto słowa, które są używane tylko w tym regionie. Czy znasz ich znaczenie? Specyficzne słowa przynależne są wielu regionom w Polsce. Gwara kształtowała się przez lata. Wpływ na nią w Toruniu i tej części regionu, która znajdowała się w zaborze pruskim, miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Nie inaczej jest w Toruniu i okolicy. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie.

📢 Przeszedłeś na emeryturę "w złym miesiącu"? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe?

📢 Te SUV-y są mało awaryjne. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 4000 złotych wyrównania dla emerytów! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Cenne banknoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci!

📢 Kujawsko-Pomorskie: setki nowych butów do nabycia! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień.

📢 Może to być początek Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera. 📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Emerytura wojskowa wzbudza podziw! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Jesteś urodzony w tych latach? Możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 To są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy! 📢 Taka emerytura brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Ten dom jest najdroższy w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Sprawdź, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? Oto szczegóły!

📢 Realne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [23.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [23.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [23.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [23.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [23.11.2023] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [23.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [23.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [23.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [23.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [23.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [23.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [23.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 W Toruniu odbędzie ogólnopolski zjazd streetworkerów! "Wędka" i "Serce Torunia" w akcji 9 grudnia w Toruniu odbędzie się ogólnopolski zjazd streetworkerów, czyli osób wychodzących "na ulicę" do ludzi w potrzebie i pracujących z nimi. Zjazd organizują stowarzyszenia Wędka i Serce Torunia, a wspiera Wydział Zdrowia UMT.

📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Dawid Kubacki ma piękny dom z ogrodem na Podhalu. Zaglądamy do środka [zdjęcia] Dawid Kubacki szykuje się do nowego sezonu Pucharu Świata. Utytułowany sportowiec realizuje swoje kolejne zawodowe plany, a prywatnie spełnia się w roli męża i ojca. Jak mieszka i żyje na co dzień? 📢 W Toruniu znów działa darmowy warsztat dla mieszkańców. Zajrzeliśmy do "Majsterkowni" Przyjść i skorzystać za darmo z mnóstwa narzędzi może tu każdy mieszkaniec Torunia. Jak się okazuje, wcale nie trzeba być wprawną złotą rączką, by zmajstrować tu coś ciekawego, bo - oprócz niezliczonych pił, wkrętarek czy szlifierek - każdy może liczyć tu na fachowe porady.

📢 Zdjęcia zrobione sekundę przed tragedią. Śmiesznie, a może strasznie? Zobacz niezwykłe ujęcia! Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu!

📢 Amerykańska prasa o Europejskim Centrum Filmowym Camerimage w Toruniu. Będzie współpraca z filmowcami zza oceanu "The Hollywood Reporter", czasopismo ukazujące się m.in. w Los Angeles w USA po raz kolejny zainteresowało się odbywającym się w Toruniu festiwalem EnergaCAMERIMAGE. Tym razem w kontekście powstającego w mieście Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. 📢 Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych w Toruniu. Pieszy zmarł w szpitalu Wypadek, który miał miejsce w środę w Toruniu wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu.

📢 Uczniowie toruńskich szkół posadzili w mieście 4 tysiące tulipanów 4 tysiące cebulek tulipanów to prezent od miasta partnerskiego Torunia - holenderskiego Leiden. Tulipany, które posadziły dzieci z toruńskich szkół, pojawiły się m.in. przy al. Jana Pawła II czy parku kieszonkowym "Zacisze Holandii".

📢 Rozczarowujące wyniki badań. Oczyszczacze powietrza, jonizatory i lampy bakteriobójcze nie chronią nas przed chorobami Badania brytyjskich naukowców dowiodły, że systemy filtracji powietrza, specjalne lampy, oczyszczacze oraz jonizatory nie zmniejszają ryzyka zarażenia się infekcjami wirusowymi. – Nie znaleźliśmy żadnych mocnych dowodów na to, że technologie te mogą chronić ludzi w rzeczywistych warunkach – mówi dr Julia Brainard, jedna z autorów badania. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Poznaj rzeczywiście niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Które auta opierają się działaniu rdzy? Sprawdź TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Rio w Świebodzinie. Pomnik Chrystusa rozsławił Lubuskie. Przyjeżdżają zobaczyć go ludzie z całego świata Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 22.11.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 22.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Perony przy remontowanych toruńskich dworcach również doczekają się renowacji Trwają gruntowne remonty dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Inwestycja, za którą odpowiadają Polskie Koleje Państwowe, dotyczy jednak tylko budynków. Wobec peronów - i zresztą nie tylko ich - bardzo poważne plany mają Polskie Linie Kolejowe, jednak wciąż nie ma pieniędzy na to, aby projekty urzeczywistnić. Kontrast między zmodernizowanymi dworcami i peronami wciąż czekającymi na finansowe oraz remontowe zmiłowanie, nie będzie jednak tak rażący.

📢 Memy po meczu Polska - Łotwa. Internauci skomentowali postawę polskich piłkarzy W ostatnim meczu w tym roku reprezentacja Polski w piłce nożnej podejmowała na PGE Narodowym w Warszawie Łotwę. To było towarzyskie spotkanie, w którym selekcjoner Michał Probierz mógł sprawdzić swoich wybrańców. 📢 KH Energa Toruń - GKS Tychy. Ważne spotkanie. Tak kibicowaliście na Tor-Torze [zdjęcia] W zaległym meczu 17. kolejki Tauron Hokej Ligi KH Energa Toruń podejmował GKS Tychy. Na Tor-Torze zmierzyły się ze sobą sąsiedzi z tabeli. Gospodarze tracili do przyjezdnych trzy punkty, ale mieli też rozegrany jeden mecz więcej. 📢 Dzień Pracownika Socjalnego w Toruniu. Prezydent spotkał się z nimi w ratuszu Opieka nad drugim człowiekiem, rozwiązywanie trudnych życiowych problemów i wsparcie w zwykłych sprawach - to codzienność wszystkich pracowników socjalnych. 21 listopada obchodzone jest ich święto.

📢 Atak nożem na taksówkarza Puls Taxi z Torunia. Oskarżony: "Przyznaję się do winy". Rozpoczął się proces Przemysława S. O wielkim szczęściu może mówić pan Henryk, 70-letni taksówkarz z Torunia. Klient, aby nie płacić 150 zł za kurs, zaatakował go nożem w piersi i brzuch. Kierowca przeżył. Teraz napastnik stanął przed sądem.

📢 To będą najbardziej poszukiwani pracownicy w Kujawsko-Pomorskiem w 2024 roku. Jest nowy Barometr zawodów Dla kogo w Kujawsko-Pomorskiem będzie najwięcej ofert pracy w 2024 roku? Z nowego Barometru Zawodów, który jest cyklicznym badaniem ogólnopolskim wynika, że szczególnie poszukiwani będą pracownicy w branży medycznej, opiekuńczej, transporcie, budowlance, oświacie, ale i po prostu przy produkcji. 📢 Kamery na moście w Toruniu. Wiemy, kto i kiedy je zamontuje Za pół roku most imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu będzie wyposażony w kamery. Miejski Zarząd Dróg znalazł firmę, która je dostarczy i zamontuje. Kamery mają rozwiązać problem z wandalami.

📢 Parkingi Park&Ride w Toruniu wreszcie otwarte. Zobacz, jak wyglądają Ponad 400 samochodów pomieszczą parkingi Park&Ride na Rubinkowie i Skarpie w Toruniu. We wtorek, 21 listopada wreszcie je otwarto. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w luksusowej posiadłość ze stawem. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy zaprojektowany przez Macieja Myszkowskiego Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Dwa samochody osobowe zderzyły się w Dźwierznie. Trzy osoby poszkodowane Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w we wtorek rano (21.11) w Dźwierznie w gminie Chełmża. Trzy osoby są poszkodowane. 📢 Mistrzowie Smaku 2023. Poznaliśmy zwycięzców! Za nami uroczysta gala wręczenia nagród w Warszawie Tomasz Morys, kucharz z krakowskiej restauracji Wypiekane został Mistrzem Smaku 2023. Podczas gali, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie, poznaliśmy także zwycięzców plebiscytu w kilkunastu kategoriach. O tym, do kogo trafiły nagrody i wyróżnienia, zdecydowali czytelnicy i internauci gazet i portali należących do Grupy Polska Press. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Mały udar mózgu. Te symptomy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Toruniu. Kiedy powstanie? Starostwo Powiatowe w Toruniu od lat urzęduje nie na swoim. Jego główna siedziba przy ulicy Towarowej jest wynajmowana i to nie za mały grosz. Kiedy to się zmieni? 📢 Bonus na rachunku za prąd? Dostaniesz specjalny zwrot za prąd! Takie warunki musisz spełnić Jednorazowa obniżka rachunku za prąd będzie dostępna dla gospodarstw domowych. Mowa tu o kwocie wynoszącej nawet 125 zł. Jest to efekt specjalnego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kształtowaniu oraz kalkulacji taryf, a także sposobu przeprowadzenia rozliczeń w obrocie energii elektrycznej. Skorzystanie z tego jest możliwe po spełnieniu przynajmniej jednego z kilku warunków. Co trzeba zrobić? Jak zyskać szansę na otrzymanie zwrotu pieniędzy za prąd w 2023 roku?

📢 Obchody Dnia Praw Dziecka w Toruniu dobiegły końca. Wybrano laureatów konkursu „Gwiazdy Grodu Kopernika” Przez pięć dni w Toruniu uwaga skierowana była głównie na dzieci. Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka zorganizowano wiele atrakcji, którą zwieńczyła uroczysta gala oraz podsumowanie konkursu „Gwiazdy Grodu Kopernika”.

📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem. 📢 Toruń. Gofry w kształcie genitaliów na starówce! Budzą kontrowersje, ale i przyciągają klientów Gofry w kształcie penisów i wagin od kilku dni można kupić także w Toruniu. Sieć D-Lickcious otworzyła swój lokal przy ul. Podmurnej 81. Sprawdziliśmy: przyciąga rzesze młodzieży, ale i budzi kontrowersje. - Mamy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej - komentuje Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom. Ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska Schronisko dla zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. Te, które trafiają do placówki mogą tu liczyć na opiekę. Najwięcej w schronisku przebywa psów i kotów. Trafiają tu z różnych powodów. Jedne zostają porzucone, inne same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Prezentujemy te, które ostatnio zostały oddane do toruńskiej placówki i czekają na adopcję. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba?

📢 Pchli targ w Toruniu. I w zimową, listopadową niedzielę kupujących i sprzedających nie zabrakło Tradycyjnie w niehandlową niedzielę, czyli także w tę przypadającą 19 listopada, na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" w Toruniu zorganizowano pchli targ 📢 Tego nikt nie był w stanie przewidzieć! Wielkie zwroty pieniędzy z ZUS dla emerytów Niespodziewane zwroty pieniędzy z ZUS dla emerytów stają się faktem, którego nikt nie był w stanie przewidzieć! To nieoczekiwane wydarzenie rzuca nowe światło na sytuację finansową emerytów, otwierając drzwi do możliwości korzystnych zmian. W artykule przyjrzymy się tym niezwykłym zwrotom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich potencjalnym konsekwencjom dla emerytów. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Najtańsze mieszkania do kupienia w Toruniu. Ile trzeba wydać? Czy potrzebny będzie remont? Sprawdź! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań w Toruniu. Jakie nieruchomości tego typu można obecnie nabyć? Ile trzeba wydać? Czy będzie potrzebny remont generalny? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata. 📢 Te fryzury Cię odmłodzą! Potrafią odjąć nawet kilkanaście lat. Te fryzury szybko i łatwo wykonasz 10.11.2023 Fryzury odmładzające to prawdziwy hit 2023 roku. Są niezwykle proste w ułożeniu, zajmują mało czasu, a zarazem wyglądają naprawdę zjawiskowo. Fryzjerzy stawiają przede wszystkim na jasne kolory i krótkie cięcia. Co jest teraz najmodniejsze? Które fryzury zdołają odjąć nawet kilkanaście lat? Odpowiadamy!

📢 Oto wspaniały dom Andrzeja Gołoty. Słynny pięściarz cieszy się spokojnym życiem. Piękna kuchnia robi wrażenie! 11.08 Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Dziś były pięściarz żyje wraz z rodziną w Chicago w USA i nie planuje wracać na stałe do ojczyzny, choć w miarę regularnie przylatuje do Polski. Jego żona, Mariola, często publikuje zdjęcia z wnętrz ich posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień mieszka Andrzej Gołota! Te wnętrza robią wrażenie!

FUNDACJA BRATA ALBERTA BEZDOMONOŚĆ